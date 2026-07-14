AMD、時価総額1兆ドルへの道：次世代2nmサーバーCPU「Zen 6 Venice」が試金石に

米半導体大手AMD（Advanced Micro Devices）の時価総額が再び9000億ドル（約145兆8000億円）の大台を突破した。同社初となる2ナノメートル（nm）プロセス採用のサーバー向けプロセッサー「Venice（開発コード名）」の正式発表を間近に控え、半導体業界で新たな「1兆ドル企業」となるための道筋が明確になりつつある。この目標を達成できるかは、新型チップの実測パフォーマンスが事前予測通りの成果を示せるかどうかにかかっている。

■時価総額1兆ドルへの距離とアナリストの評価

AMDの株価は2026年7月13日時点で539ドル（約8万7318円）付近で取引されており、年初来で150%以上も急騰している。2026年5月にはマイクロン・テクノロジー（Micron Technology）が時価総額1兆ドルを達成しており、AMDにとっての1兆ドルという節目も決して絵空事ではない。現在の水準から1兆ドルに到達するには約25%の株価上昇が必要となる。

ゴールドマン・サックス、スタイフェル（Stifel）、キャント・フィッツジェラルド（Cantor Fitzgerald）などの大手金融機関は、AMDの新たな製品サイクルがこの上昇を正当化するとみており、目標株価を635ドルから700ドルの範囲に設定している。一方で、実績のあるウィリアム・ブレア（William Blair）のアナリスト、セバスチャン・ナジ（Sebastien Naji）氏は7月9日、AMDのAIによる成長余力はすでに株価に織り込み済みであるとして、投資判断を「マーケット・パフォーム（中立）」、適正株価を565ドルと評価し、慎重な姿勢を示している。

この意見の相違を解消する契機となりそうなのが、7月22日からサンフランシスコのモスコーニ・センターで開催されるAMDのカンファレンス「Advancing AI 2026」だ。同社のマーク・ペーパーマスターCTOがパリのイベントで認めた通り、この場で「Zen 6」アーキテクチャを採用し、TSMCの2nmプロセスで製造される初のハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）向けプロセッサー、第6世代EPYC「Venice」が正式に一般デビューを果たす。

■「エージェンティックAI」がCPU需要を牽引する理由

AMDの投資価値を測る上で最も重要なキーワードは、時価総額や売上高の数値そのものではなく、「エージェンティック（自律型）AI」という言葉だ。そして、これがGPUではなくCPUにとってなぜ重要なのかという点にある。

AIのトレンドが「学習（数万基のGPUを同期並列処理させる）」から「推論（学習済みモデルが質問に回答する）」へと移行することは、すでに広く認識されていた。ゴールドマン・サックスのアナリスト、ジェームズ・シュナイダー（James Schneider）氏が指摘したのはその次の段階だ。企業のAI導入が、単なる一問一答の推論から、AIエージェントが自律的に複数ステップのタスクを実行する「エージェンティック・ワークフロー」へと進化するにつれ、必要とされるコンピューティング・アーキテクチャが大きく変化するという。

エージェンティックAIシステムは、単にGPU上でモデルを動かすだけでは完結しない。AIエージェントがデータベースに問い合わせを行い、ミドルウェアを介してリクエストをルーティングし、キー・バリューストアに書き込み、APIを呼び出し、ワークフロー全体のコンテキストを管理する。これらすべてのバックグラウンド処理を実行するのはGPUではなくCPUだ。AMDのテクニカルブログによれば、Webサーバー、関係データベース、インメモリキャッシュ、トランザクションミドルウェアといったインフラ層には、GPU層と同等規模の演算能力が必要になると試算されている。

ただし、この仮説にはリスクもある。エージェンティックAIが実際に企業規模で普及しているかどうかは議論の余地がある。カーネギーメロン大学の調査では、シミュレーション環境においてAIエージェントが割り当てられたタスクの大部分を完了できなかったと報告されている。また、調査会社のガートナーは、多くの「エージェンティックAI」の発表は既存の自動化製品のブランド再定義（エージェント・ウォッシング）にすぎないと指摘しており、投資対効果（ROI）を達成できている企業はまだ少ないとの報道もある。CPU需要の拡大は、今後の普及スケジュールを先取りした予測に基づいている。

■2nmプロセス採用「Venice」の技術的スペック

Veniceは8基のコンピュート・チプレットを搭載し、それぞれに32基の「Zen 6c」コアを備えることで、1ソケットあたり最大256コアを実現する。これは前世代のEPYC「Turin」の192コアから33%の増加となる。また、新しい「SP7」ソケットを採用し、最大12,800 MT/sの16チャンネルDDR5メモリをサポートすることで、ソケットあたりのメモリ帯域幅は毎秒1.6テラバイト（TB）に達する。これはTurinの毎秒614ギガバイト（GB）の約2.6倍であり、データベースやキャッシュ処理において大きなアドバンテージとなる。

CPUとGPUを接続するインターフェースもPCIe Gen 6へとアップグレードされ、双方向でレーンあたり毎秒128GBと、PCIe 5の2倍の帯域幅を確保した。これにより、AMDのAIアクセラレータ「Instinct MI455X」と組み合わせたラック規模のプラットフォーム「Helios」において、CPUがデータ転送のボトルネックになるのを防ぐことができる。

ただし、現時点で公表されているVeniceのベンチマーク数値は、すべてAMDによる予測値やシミュレーションモデルに基づいている点には注意が必要だ。競合となるエヌビディア（Nvidia）の88コアCPU「Vera」との比較データも直接のシリコン対決によるものではなく、実機レビューによる独立したベンチマーク結果は、7月22日の正式発表以降を待つ必要がある。

製造プロセスに関しては、TSMCの2nmプロセス（N2）が台湾で生産中であり、将来的には米アリゾナ工場での製造も計画されている。VeniceはN2プロセスを採用する初のHPC製品となり、競合するインテル（Intel）の次世代サーバー向けプラットフォームに対してプロセスノードの面で先行することになる。

■「MI455X」とメモリ容量の優位性、そしてソフトウェアの課題

AMDのHeliosプラットフォームは、72基の「Instinct MI455X」GPUを統合し、合計31TBのHBM4メモリを搭載する。MI455Xは1基あたり432GBのHBM4を備えており、エヌビディアの「B200」が搭載する192GBのHBM3eと比較して、1カードあたり約2.25倍の容量優位性を持つ。HBM4の採用により、ピンあたりのクロック速度だけに頼ることなく、毎秒約19TBの総帯域幅を達成できるという。

一方で、供給面での制約も存在する。2026年におけるHBM4の生産分はすべてハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）向けに割り当てられており、一般向けのボリューム出荷は2027年まで見込めないと報じられている。また、HBM4は物理的な設計変更を伴うため、既存のエヌビディア製サーバーインフラにMI455Xカードだけを差し替えて使うといったことはできず、プラットフォーム全体の移行が必要となる。

さらに、ソフトウェアエコシステムにおけるエヌビディアとの格差も依然として残っている。AMDのオープンソースソフトウェア「ROCm」はバージョン7.2.4に達し、PyTorchで公式にサポートされるなど進化を遂げているが、エヌビディアの「TensorRT-LLM」や「FlashAttention 3」のような高度な最適化レイヤーに匹敵する完全な代替ツールはまだ不足している。2026年時点のAIアクセラレータ市場においてエヌビディアが80%以上のシェアを維持している背景には、この約20年にわたり蓄積されたソフトウェアエコシステムの壁がある。

■今後の焦点は8月4日の決算発表へ

強気派のアナリストは、エージェンティックAIの普及に伴い、AMDのサーバー向けCPUの獲得可能な最大市場規模（TAM）が2030年までに少なくとも1200億ドル（約19兆4400億円）に拡大し、Veniceなどがその過半数を獲得すると予想している。さらに、GPU製品群がCPUビジネスに上乗せされることで、二重の成長エンジンになるとみている。

これに対し、慎重派のウィリアム・ブレアは、現在の株価水準（実績PER170倍超、2027年予想PER約33倍）はすでにこれらの好材料を織り込み済みだと指摘する。また、エヌビディアのVera CPUや、AWSのGraviton、クアルコム（Qualcomm）のサーバープラットフォーム、各ハイパースケーラーの独自カスタムシリコンなど、競合の台頭によりシェア獲得の難易度は上がると警鐘を鳴らす。

AMDが時価総額1兆ドルに到達できるかどうかは、7月22日のイベントで明かされるVeniceの実測ベンチマークや出荷スケジュール、そして8月4日の第2四半期決算発表で示される業績見通しにかかっている。

■注目ポイントQ&A

●AMDの時価総額1兆ドル達成には何が必要ですか？

2026年7月13日時点の株価（約539ドル）から約25%の上昇が必要です。市場では、7月22〜23日に開催される「Advancing AI 2026」での新型CPU「Venice」の実測ベンチマーク結果や、8月4日の第2四半期決算発表での業績見通しの上方修正が主な触媒になるとみられています。

●エージェンティックAIの普及がなぜCPUの需要につながるのですか？

エージェンティックAIは、自律的にデータベースへの問い合わせやAPI呼び出し、ミドルウェアのルーティングといった複雑なタスクを処理します。これらのバックグラウンド処理（インフラ層）を実行するのはGPUではなくCPUであるため、エージェント型システムの導入が進むほど、サーバー向けCPUの需要も比例して増加するとされています。

●AMDの新型GPU「MI455X」の主な課題は何ですか？

一つは供給制限で、2026年生産分のHBM4メモリはすべて大手クラウド事業者に割り当てられており、一般向けの普及は2027年以降になる見込みです。もう一つはソフトウェア環境で、AMDの「ROCm」は改善しているものの、エヌビディアの「TensorRT-LLM」や「FlashAttention 3」のような最適化ツールに匹敵するエコシステムがまだ確立されておらず、開発者にとって移行のハードルとなっています。

元記事: AMD at $900 Billion: Zen 6 Venice Launch Sets Up a 25% Run to $1 Trillion