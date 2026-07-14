SKハイニックス、ソウル市場で過去最悪の急落――好決算予測も市場予想に届かず、HBM契約の構造的課題が浮き彫りに

韓国の半導体大手SKハイニックスの株価が7月13日に急落し、ソウル市場で同社史上最大となる15.4%の下げ幅を記録した。韓国投資証券（KIS）が発表した第2四半期の営業利益予測が市場予想を下回ったことが引き金となり、韓国総合株価指数（KOSPI）全体が急落して取引一時停止（サーキットブレーカー）が発動する事態となった。今回の急落は、同社が強みとする高帯域幅メモリ（HBM）の長期契約構造が、半導体市況の上昇局面においてかえって収益の足かせになっているという構造的な課題を浮き彫りにしている。

■市場予想を下回る業績予測とマクロ要因が直撃

週明けの月曜日、ソウル株式市場に上場するSKハイニックスの株価は15.4%急落した。LSEGのデータによると、これは同社の1日の下げ幅としては過去最大である。この急落により、韓国のKOSPI指数は8%以上連れ安となり、20分間の取引一時停止措置（サーキットブレーカー）が発動された。また、米国市場に新規上場したばかりの同社ADR（米国預託証券、ティッカー：SKHY）も一時9.9%安の約154.70ドル（約2万5,065円、1ドル=162円換算）まで売られた。先週金曜日に149ドル（約2万4,138円）のIPO価格で米国市場での上場を果たしたばかりの投資家にとっては、手痛い洗礼となった。

急落の直接の引き金となったのは、7月13日のソウル市場開始前に韓国投資証券（KIS）が発表したリサーチノートだ。同社のアナリスト、チェ・ミンソ氏（Chae Min-sook）は、SKハイニックスの2026年第2四半期の営業利益を約60.4兆ウォンと予測した。これは前年同期比で556%増という驚異的な伸びであるものの、市場コンセンサスである65兆ウォンを約8%下回る水準だった。KISは同時に、2026年通期および2027年の営業利益予測をそれぞれ9%、11%引き下げた。ただし、投資判断は「買い（Buy）」、目標株価は380万ウォンを維持しており、今回の下方修正はファンダメンタルズの悪化によるものではないと強調している。

さらに、マクロ環境の悪化も市場の重石となった。米国東部時間の7月12日、米中央軍がイランへの空爆を発表し、これに対抗してイランのイスラム革命防衛隊がホルムズ海峡の完全封鎖を宣言した。これにより原油価格が急騰し、グローバル市場で成長株からの資金引き揚げ（リスクオフ）が加速した。

■HBMの固定価格契約がもたらす「上昇局面での足かせ」

KISの指摘は、単なる1四半期の業績未達にとどまらない、より本質的な課題を浮き彫りにした。SKハイニックスが圧倒的なシェアを誇るHBM（高帯域幅メモリ）は、米エヌビディア（Nvidia）のAIチップに物理的に接合される3D積層DRAM技術であり、代替が極めて困難な製品である。このため、同社はハイパースケーラーやGPUメーカーとの間で、12〜36カ月先までの供給量と価格を固定する長期契約（LTA）を結んでいる。

この契約構造は、メモリ市況が低迷または下落している局面ではマージンを保護する盾となる。しかし、現在のような市況の上昇局面においては裏目に出る。KISの推計によると、2026年第2四半期に一般的なDRAMの平均販売価格（ASP）は前四半期比で約30%上昇し、NANDフラッシュは同約50%上昇した。しかし、HBMが固定価格契約であるため、同社の製品全体のブレンドASPの上昇幅は抑えられてしまう。結果として、同社の売上構成においてHBMの比率が高まれば高まるほど、市況急回復期におけるブレンドASPの上昇ペースはスポット市場に遅れをとることになる。

また、NH投資証券のシニアアナリスト、リュ・ヨンホ氏（Ryu Young-ho）によると、投資家は第2四半期中に次世代「HBM4」チップの出荷が本格化すると期待していたが、大規模な立ち上げには至らなかった。HBM4の本格的な量産開始は2026年第3四半期にずれ込む見通しであり、これも第2四半期の業績上振れ期待を削ぐ要因となった。

■ソウル市場の混乱とKOSPIのサーキットブレーカー発動

ソウル市場での売り圧力は凄まじく、市場全体のセーフガードが発動される事態となった。SKハイニックスの急落に加え、サムスン電子も約11%下落したことで、KOSPI指数は8%以上急落。規制当局は20分間のサーキットブレーカーを発動した。報道によると、これは2026年に入って7回目の発動であり、韓国市場における半導体株の圧倒的な存在感を示している。サムスンとSKハイニックスの2社だけでKOSPIの時価総額の40%以上を占めており、個別企業1社の業績予測修正が、韓国市場全体の取引を停止させるほどの破壊力を持っていた。

韓国取引所のデータによると、海外投資家はこのセッション中にKOSPI市場から約1.7兆ウォン（約11億ドル）を流出させ、その大半がSKハイニックス株の売却によるものだった。同社株は6月25日に記録した過去最高値から、月曜日の終値時点で約37%下落したことになる。ただし、株価は過去12カ月で約6倍に値上がりしており、依然として歴史的な高水準の予想株価収益率（PER）で取引されている。

■米国ADRがソウル原株に対して25%ものプレミアムで取引される理由

月曜日の日中取引において、米国上場のSKHY ADRは約154.70ドル（約2万5,065円）で取引されており、ロイターの算出によると、ソウル市場の原株をドル換算した価格に対して約25%のプレミアム（上乗せ金）がついていた。これは、台湾積体電路製造（TSMC）の米国ADRが台北市場の原株に対して通常維持している13%〜14%のプレミアムを大きく上回る水準である。

この大幅な乖離は、米国ADRが米国の投資家に対し、これまでアクセスが難しかった世界最大のHBMサプライヤーへの容易な投資手段（ドル建て、米国の証券口座経由）を提供しているためである。SKハイニックスはこれまで、取引量の少ない非公認（アンスポンサード）ADRしか存在しなかったが、今回、SEC（米証券取引委員会）への完全登録やF-1目論見書の提出、GAAP/IFRS準拠をクリアした「レベルIII公認ADR」を上場させたことで、これまで同社株を保有できなかった機関投資家や個人投資家の資金が一気に流入した。

クロスアセット・アナリストでCoin Bureauの創設者であるニック・パックリン氏（Nic Puckrin）はロイターに対し、「米国投資家に直接のアクセス手段を提供するADRがプレミアム付きで取引されるのは一般的だ。一部の投資家は裁定取引（アービトラージ）の機会を利用しているが、こうした取引は混雑しやすく、最終的には価格が平準化されるため、この高水準のプレミアムが永遠に続くわけではないだろう」と指摘している。

■一時的な調整か、それともサイクルの天井か

月曜日の急激な値動きに対し、多くのアナリストはSKハイニックスの事業自体が根本的に悪化したわけではないと冷静な見方を示している。

ラーデンブルグ・タールマン・アセット・マネジメントの社長兼CEOであるフィル・ブランカート氏（Phil Blancato）はロイターに対し、「メモリチップ株はこれまで大幅に上昇してきたため、利益確定売りの側面が強い。しかし、上昇トレンドが終わったとは思わない。需要サイクルは依然として非常に強く、複数企業に対する需要は2027年後半から2028年初頭まで続くとみている」と述べた。

また、ユアンタ証券のグローバルストラテジスト、ダニエル・ユー氏（Daniel Yoo）はCNBCに対し、「AIの構造的な需要が供給を上回り続けているため、今回の調整は一時的なものにとどまる可能性が高い」とし、今後6〜12カ月で株価は再び上昇に転じると予想した。同氏はまた、ADRの新規発行に伴う株式供給量の増加自体が、韓国国内の株価に対して一時的な調整圧力として働いた可能性も指摘している。

しかし、市場が警戒を強めているのも事実だ。下方修正された予測であっても、SKハイニックスは第2四半期に約74.6%の営業利益率と前年同期比556%の増益という過去最高の実績を達成する見通しである。問題は、株価がすでにそれ以上の超好決算（市場予想の8%上振れ）や、より早期のHBM4の立ち上げを織り込んでしまっていた点にある。サイクルが激しく、落ち込みも急激なメモリ業界（同社は2023年に7.73兆ウォンの営業赤字を記録している）において、投資家は「利益率と価格のピークが同時に訪れているのではないか」という懸念を抱き始めている。

■今後の注目ポイント

投資家は今後、3つのポイントに注目することになる。第一に、今月後半に予定されているSKハイニックスの第2四半期正式決算発表である。ここで実際のASPデータやHBM4の出荷量、下半期の需要見通しが明らかになる。第二に、第3四半期におけるHBM4の立ち上げペースである。量産が予定通りに進めば、次世代契約の価格交渉を通じて、固定価格による利益率の押し下げ効果は和らぐとみられる。第三に、米国ADRのプレミアムがTSMC並みの水準（13%〜14%）に向けてどのように収束していくかである。

さらに、2026年12月に予定されているナスダック100指数（Nasdaq-100）への採用候補としての動向も注目される。採用されれば、約4,820億ドル（約78兆840億円）の資産を運用する「Invesco QQQ」などのETFによる強制的な買い入れが発生し、強力な資金流入のカタリストとなる。

同社のAIメモリサプライチェーンにおける優位性は揺らいでいない。2026年第1四半期時点でHBMのグローバルシェアは約56%を維持しており、同四半期の売上高は前年同期比198%増の52.6兆ウォンと過去最高を記録した。IPOで調達した265億ドル（約4兆2,930億円）は、龍仁（ヨンイン）半導体クラスターや清州（チョンジュ）の先進パッケージング工場「P&T7」、ASML製の極端紫外線（EUV）露光装置などの設備投資に充てられる予定である。同社は2026年3月にASMLに対して約80億ドル（約1兆2,960億円）の装置発注を行っており、2027年にかけて順次導入される予定だ。

■注目ポイントQ&A

●米国上場2日目にSKハイニックス株が急落したのはなぜですか？

主に4つの要因が重なったためです。①韓国投資証券（KIS）が発表した第2四半期の営業利益予測（60.4兆ウォン）が、市場予想（65兆ウォン）を約8%下回ったこと、②米国上場を前に原株を保有していた投資家による利益確定売りが出たこと、③中東（イラン・ホルムズ海峡）の地政学的リスクの高まりによる世界的なリスクオフ、④期待されていた第2四半期中の「HBM4」の出荷立ち上げが想定より遅れたことが重なり、売りを誘発しました。

●HBMの長期契約は、今後も同社の業績の足かせになりますか？

市況の上昇局面においては、構造的に足かせとなります。HBMは顧客への供給量を確保するため、12〜36カ月先まで価格を固定する長期契約（LTA）で販売されます。そのため、一般的なDRAMやNANDのスポット価格が急騰しても、HBMの販売価格は固定されたままとなり、全体の平均販売価格（ASP）の上昇が抑えられてしまいます。ただし、2026年第3四半期から量産が期待される次世代の「HBM4」では、より高い価格水準での契約交渉が見込まれており、この影響は徐々に緩和される可能性があります。

●米国ADR（SKHY）のプレミアムとは何ですか？投資家への影響は？

米国の投資家が、ナスダック市場を通じてドル建てで手軽にSKハイニックス株を取引できる「利便性」に対して支払っている上乗せ価格のことです。月曜日時点で、米国ADRはソウル市場の原株に対して約25%高い価格で取引されていました。このプレミアムは、同社の業績とは無関係に、市場の需給や裁定取引（アービトラージ）によって縮小することがあります。TSMCのADRプレミアム（13%〜14%）と同等水準まで縮小した場合、ソウル市場の株価が横ばいであっても、米国ADRの価格だけが下落するリスクがあります。

元記事: SK Hynix Posts Worst Seoul Session on Record as HBM Contracts Limit Earnings Upside