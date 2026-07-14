TSMCの6月売上高、前年比67.9%増の過去最高――AI需要で「夏の減速」パターン消滅か

台湾の半導体受託製造大手TSMCが発表した2026年6月の売上高は、単月として過去最高を記録した。この結果は、AI駆動型の半導体需要が同社の従来の季節的な売上パターンを恒久的に変えつつあることを示唆している。本記事では、記録的な業績の背景にある技術的ボトルネックや、今後のスマートフォン価格への影響、そして台湾への地理的集中がもたらす地政学的リスクについて解説する。

■台風による遅延が浮き彫りにした「1社集中」の現実

先週金曜日に台湾の金融市場を閉鎖に追い込んだ台風は、TSMCが月曜日の朝に発表した内容に象徴的な文脈を与えている。台風「バヴィ（Bavi）」の影響で2日間遅れて発表された同社の月次売上高は、過去最高を記録した。これは、AI駆動型の半導体需要が同社の季節的な売上パターンを恒久的に変えつつあることを裏付ける結果となった。

TSMCが発表した6月の連結売上高は4426億8000万台湾ドル（約2兆2134億円、1ドル＝162円換算で約138億米ドル）に達し、2025年6月から67.9%急増、2026年5月からも6.2%増加した。この数字は同社の約40年に及ぶ歴史の中で最大であり、米国証券取引委員会（SEC）にもForm 6-Kとして同時刻に提出された。

この台風による遅延は、重要な事実を物語っている。新竹（シンチュー）における単一の気象事象が、市場を動かす日常的な情報開示を遅らせた。これは、世界中で製造される最先端AI半導体のほぼすべてが、1つの国の、1つの会社を経由しているという、いかなる財務モデルも完全には織り込めない構造的な状況を明確に示している。嵐一つが市場を動かし得るのだ。

6月の業績により、TSMCの第2四半期（4〜6月）の売上高合計は約1兆2700億台湾ドル（約396億米ドル）に達し、4月に経営陣が設定したガイダンスの上限をわずかに上回った。アナリストらは、7月16日（木）に予定されている第2四半期の本決算発表を前に、この結果の分析を急いでいる。

■4年連続の「6月の減速パターン」を打破

TSMCの四半期サイクルを追う投資家にとって、今回の発表で最も重要な数字は前年比の成長率ではなく、前月比の増加である。SemiAnalysisのアナリスト、スラヴァン・クンドジャラ（Sravan Kundojjala）氏によると、TSMCは過去4年間、毎年6月に前月比で売上高を減少させていた。これは、下半期の新製品サイクルを前に、コンシューマー向け電子機器の需要が夏場に軟化するという伝統的なパターンを反映したものだった。しかし、2026年6月の前月比6.2%増はこのパターンを破っており、TSMCの受注残を埋めるAI駆動型の需要が、もはやコンシューマーのサイクルには従っていないことを示唆している。

2026年上半期の売上高は2兆4040億台湾ドル（約750億米ドル）に達し、2025年同期比で35.6%増加した。第2四半期の総売上高396億米ドルは、TSMC自身が4月に提示したガイダンス（390億〜402億米ドル）の上限付近となり、LSEGがまとめたアナリスト予測コンセンサスである約1兆2640億台湾ドルを上回った。Bloomberg Intelligenceのアナリスト、チャールズ・シャム（Charles Shum）氏は、この売上高の上振れにより、16日（木）に発表される第2四半期の粗利益率がコンセンサス予想の67.1%を上回り、ガイダンス上限の67.5%に近づく可能性があると指摘している。

TSMCの台湾証券取引所上場株は月曜日に約1%高で取引を終えた。Zacksのデータによると、同社は直近4四半期連続で利益のコンセンサス予想を上回っており、平均して約8%のポジティブサプライズを記録している。

■「N3」と「CoWoS」は共に完売：記録的数字が本当に意味するもの

売上高の記録は重要だが、投資家はこれがAI需要の勢いについて「何を伝えており、何を伝えていないのか」を理解する必要がある。それを知るには、TSMCの受注簿が実際にどのように機能しているかを理解することが役立つ。

TSMCのAI半導体向け最先端製造プロセス「N3」（「3ナノメートル」として販売されているが、この数字はもはや物理的な寸法ではなく、トランジスタ密度とアーキテクチャの世代を指す）は、納品の12〜18ヶ月前に予約サイクルが実行される。TSMCが6月に4426億8000万台湾ドルの売上高を報告した際、それは今月受けた注文ではなく、数ヶ月前に確定、価格設定、スケジュールされたウェハ着工分を報告しているのだ。クンドジャラ氏は、TSMCのN3製造ラインは2026年を通じて完全に予約で埋まっていると率直に述べた。SemiAnalysisの予測によると、TSMCの通年のAI関連半導体売上高は400億米ドルを超える見込みで、これは同社の総売上高予測の約25%に相当する。

ボトルネックはシリコンの製造工程だけに留まらない。AIアクセラレータがデータセンターに導入される前に、N3で製造されたロジックダイ（GPUやASIC自体）は、「CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）」と呼ばれるプロセスで高帯域幅メモリ（HBM）スタックと統合されなければならない。CoWoSはTSMC独自の2.5Dアドバンスト・パッケージング技術である。銅で満たされた垂直チャネルであるシリコン貫通電極（TSV）を備えた受動ダイであるシリコンインターポーザが、ロジックチップとHBMスタックの間に配置され、テラバイト/秒単位の帯域幅でのデータ移動を可能にする。AI半導体が要求する規模で、これに匹敵する帯域幅を実現できる代替パッケージング手法は存在しない。Nvidiaの「H100」はCoWoS-Sを採用して3 TB/s以上のメモリ帯域幅を実現しており、Blackwell世代の「B200」GPUはCoWoS-Lを採用して12個のHBM3Eスタックを統合している。

極めて重要なのは、CoWoSの生産がTSMC内に囲い込まれている点だ。CoWoSインターポーザの一般市場は存在せず、ファブレスのAI半導体設計企業には代替サプライヤーがない。これにより、TSMCがロジックダイの製造工程と、AIアクセラレータを完成させるために必要なパッケージング工程の両方を支配するという「二重のチョークポイント」が生じている。業界アナリストによると、Nvidiaは2026年におけるTSMCのアドバンスト・パッケージング容量の約60%を確保しており、上位3社（Nvidia、Broadcom、AMD）でCoWoS割り当て全体の推定85%以上を占めているという。TSMCの6月4日の株主総会で、C.C.ウェイ（魏哲家）CEOは、CoWoSの容量について「極めて逼迫しており、2026年まで完売している」と述べている。

2026年のCoWoS総需要は約100万ウェハに達すると予想されており、これは2024年通期に記録された約37万ウェハの需要レベルの3倍近くにのぼる。TSMCはこれに対応するため、年間約80%のペースでCoWoS容量を拡大してきたが、TrendForceによると、今年初めに最大20%に達していたパッケージングの需給ギャップは、年末までに約10%に縮小するにとどまる見通しだという。

これらすべての実質的な帰結として、6月の記録的な売上高は供給側の生産スケジュールを反映したものであり、リアルタイムの需要シグナルではない。これを生み出したAI需要は、数ヶ月前にすでに供給をはるかに上回っていた。16日（木）の決算説明会は、4月以来となる今後の見通しに関する最新情報を提供する場となる。

■N3技術の仕組みと、それがAI半導体のボトルネックである理由

TSMCのN3プロセスにおける「3nm」という名称は、3ナノメートルという物理的なゲート幅とは関係がない。N3世代において、命名規則は物理的な寸法から完全に切り離された。この名称が捉えているのは、FinFETトランジスタアーキテクチャの世代、密度、および電力効率であり、極端紫外線（EUV）リソグラフィ技術によって、N5と同じ電力枠で約15〜20%の性能向上を実現している。EUVは、レーザー励起スズプラズマによって生成される波長13.5nmの光を使用し、従来の深紫外線（DUV）装置では不可能な密度でシリコンウェハ上にトランジスタをパターン形成する技術である。ASML Holdingは、生産用EUVシステムを製造・販売する世界で唯一の企業である。これにより、TSMCの上流に第二のサプライチェーン・チョークポイントが生じている。ASMLのEUV装置がなければ、どこのファウンドリであってもN3およびN2の生産は不可能である。

AI半導体が、より入手しやすい古いプロセスではなく、N3を明確に求める理由は、トランジスタ密度（1平方ミリメートルあたりの演算性能向上により、1チップあたりでより大きなモデルを扱える）、電力効率（データセンターは演算性能だけでなく電力や冷却の制約を受ける）、そしてノードのI/O帯域幅特性という3つの要因に集約される。AIワークロードはロジックダイとメモリの間で大量のデータを高速に移動させる必要があり、N3のアーキテクチャはCoWoSパッケージングが提供するHBM統合をサポートしている。

したがって、供給の制約は、シリコン製造レベル（ASMLのEUV装置に依存するN3ウェハ着工）とパッケージングレベル（TSMCの専門組み立て施設に依存するCoWoS容量）の2つのレベルで構造的なものとなっている。CoWoSの処理時間を確保できない3nmウェハは、機能するAIアクセラレータにはなり得ない。これら両方のボトルネックが、新竹を経由している。

■急速な容量拡大も、需要には追いつかず

供給不足に対するTSMCの対応は、歴史的な基準から見ても極めて積極的である。台湾南部では、嘉義（チャイ）サイエンスパークで2つの新しいアドバンスト・パッケージング工場の建設が進んでいる。台湾国家科学及技術委員会（NSTC）の確認によると、最初の施設は6月に量産を開始し、2番目の施設も間もなく生産を開始する予定である。

TSMCのアリゾナ工場の拡張計画は、当初の2棟計画から6棟のコミットメントへと進展しており、これは米国の歴史においてグリーンフィールド（新規建設）プロジェクトへの外国直接投資としては最大規模となる。アリゾナの第1工場は現在、AppleやNvidiaを含む顧客向けに4nmチップを生産している。3nm生産をターゲットとする第2工場は2027年に稼働予定で、2nmを目指す第3工場は2028年から2029年に計画されている。また、「AP1」および「AP2」と指定された2つのアドバンスト・パッケージング施設もアリゾナで開発中であり、これらが2028年頃に稼働すれば、米国本土で初めてエンドツーエンドのAI半導体生産が可能になる。並行して、日本やドイツでも工場プロジェクトが進められている。

この拡張を支える資金コミットメントは並外れている。TSMCは2026年単年だけで、同社史上最大の年間設備投資額となる56億米ドル近くを投じる意向を示しており、アリゾナの製造キャンパスには公表ベースで総額1650億米ドルを投じることを確約している。C.C.ウェイCEOは第1四半期の決算説明会で、新たな容量が稼働しても、米国顧客からの需要を今後数年間は完全には満たせないだろうと述べている。

アリゾナのパッケージング施設が稼働するまでは、CoWoS技術で構築されるすべてのAIアクセラレータ（すべてのNvidia GPU、すべてのAMD MIシリーズチップ、すべてのハイパースケーラーのカスタムASIC）は、台湾で組み立てられなければならない。今回の売上報告を2日間遅らせた台風は、その集中が何を意味するかを縮図として示している。

■TSMCの価格支配力が次のスマートフォンに与える影響

TSMCの供給不足は、データセンターの枠を超えて下流に影響を及ぼしている。

TSMCは主要顧客に対し、7nm以下のすべての半導体製造プロセスにおいて5%から10%の値上げを通知した。これらのノードは、2026年におけるTSMCのウェハ売上高の約74%を占めている。NvidiaのようなハイパースケールAI顧客にとって、AI半導体の利益率は高く、企業の買い手はAIモデルの経済性がハードウェア投資を正当化する限り、価格に対して極めて低い感受性しか示さないため、これらの値上げは大部分が吸収される。Bloomberg Intelligenceのシャム氏は、売上高の上振れにより粗利益率がガイダンス上限の67.5%に向かう可能性があると指摘している。

しかし、より薄い利益率で事業を行っているスマートフォンやPC向けの半導体メーカー（特にQualcommやMediaTek）にとっては、計算が異なる。TSMCの値上げのかなりの部分はデバイスメーカー、そして最終的には消費者に転嫁されると予想されている。アナリストらは、2026年下半期にフラッグシップのスマートフォンやPCの価格が上昇すると予想しており、その具体的な上昇幅は、サプライヤーが小売価格に反映させる前にどれだけの値上げを吸収できるかに依存する。第4四半期にフラッグシップのスマートフォンやノートPCの購入を計画している場合、TSMCの価格支配力は支払う価格に直接影響を与えることになる。

■地理的ポジションと戦略的重要性

Counterpoint Researchによると、TSMCは2026年第1四半期において、世界の専業ファウンドリ市場で73%のシェアを占めていた。同社の顧客リストには、実質的にすべての主要な半導体設計企業が名を連ねている。AI演算分野のNvidiaやAMD、モバイルプロセッサのApple、ワイヤレスチップのQualcomm、そして自社のAIワークロード向けにカスタムアクセラレータを設計するAmazon、Google、Microsoftの社内半導体チームなどである。

この市場ポジションの集中は、月曜日の台風で遅れた報告書が実地で明らかにしたように、地政学的な側面を帯びている。台湾は7nm以下の最先端半導体製造の90%以上を占めており、台湾の半導体サプライチェーンをモデル化した独立系研究者らは、台湾が封鎖シナリオに対して特に脆弱であることを見出している。これは軍事侵略ではなく、威圧的な手段によってエネルギーや原材料へのアクセスが遮断されるような事態を指す。米国のCHIPS法、日本のTSMC工場への補助金、そして欧州半導体法はすべて、3つの大陸の政府が同じ結論に達したために存在している。すなわち、現在の地理的集中は国家安全保障の観点から持続不可能であるが、2028年より前にそれを緩和することは不可能であるという結論だ。

投資家やアナリストは、TSMCの月次売上高開示を、AIインフラ投資に関する半導体業界で最も信頼できる先行指標と広くみなしている。6月の数字は、その指標がまだピークに達していないことを示唆している。

■7月16日の第2四半期決算説明会で何が明らかになるか

月曜日の月次売上報告には、TSMCの定例開示の通り、将来のガイダンスや経営陣のコメントは含まれていない。全体像は、同社が第2四半期の純利益、粗利益率、営業利益率、そして投資家や広範なAIセクターにとって最も重要な第3四半期のガイダンスと通年の見通し更新を発表する7月16日（木）に明らかになる。決算電話会議は米国東部時間午前2時（日本時間午後3時）に開始される。

特に注目されるのは3つのシグナルである。第一に、経営陣が米ドルベースでの通年売上高成長率ガイダンスを、現在の「30%以上」という目標から上方修正するかどうかだ。上方修正されれば、AI設備投資サイクルにさらなる余力があることを明確に示すことになる。第二に、C.C.ウェイCEOがCoWoS容量について提供する最新情報であり、下半期から2027年にかけてのパッケージングの逼迫具合に関する表現が「完売」を維持するか、あるいは変化するかである。第三に、2026年の設備投資予算が現在の520億〜560億米ドルの範囲から上方修正されるかどうかだ。この数字は、2028年以降のAI半導体需要に対するTSMC自身の長期的な賭けを意味するからである。

TSMCが第1四半期の決算説明会で通年ガイダンスを引き上げた際、C.C.ウェイCEOはその加速の一因として、ジェネレーティブAI（生成AI）から「エージェンティックAI（自律型AI）」への移行を挙げた。エージェンティックAIは、ソフトウェアやデバイスにまたがって自律的にアクションを実行するシステムであり、構築の第一段階を定義したテキスト生成ワークロードよりも、推論ステップあたりで大幅に多くの演算を必要とする。この枠組みが木曜日にも維持されれば、今回の動きが単一の投資の波ではなく、複数世代にわたるインフラのアップグレードサイクルであるという見方が補強されることになる。6月の記録的な売上高は、その問いに対する公式な回答が得られる前の、最後の明確なデータポイントである。

■注目ポイントQ&A

●CoWoSとは何ですか？なぜシリコン製造ではなく、これがAI半導体供給の制約になっているのですか？

CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）は、TSMC独自のアドバンスト・パッケージング技術です。ロジックダイ（NvidiaのGPUなど）と複数の高帯域幅メモリ（HBM）をシリコンインターポーザ上で統合し、高速なデータ転送を可能にします。このパッケージング工程を経なければ、製造されたウェハは機能するAI半導体になりません。この技術はTSMCが独占しており代替サプライヤーがないため、需要が急増する中で最大のボトルネックとなっています。2026年の需要は約100万ウェハと予想されていますが、供給が追いつかない状況が続いています。

●TSMCの記録的な売上高は、スマートフォンやPCの価格にどのように影響しますか？

TSMCは主要顧客に対し、7nm以下の最先端プロセスにおいて5%から10%の値上げを通知したと報じられています。利益率の薄いスマートフォンやPC向けの半導体メーカー（QualcommやMediaTekなど）は、このコスト上昇をデバイスメーカーや消費者に転嫁せざるを得ないとみられています。そのため、2026年後半にはフラッグシップのスマートフォンやPCの販売価格が上昇する可能性があるとアナリストは予測しています。

●台湾への地理的集中はなぜリスクであり、いつ解消されますか？

台湾は最先端半導体製造の90%以上を占めており、TSMCがその中核を担っています。そのため、台風などの自然災害や地政学的緊張によって台湾での生産が滞ると、世界のAI半導体供給が即座に停滞するリスクがあります。TSMCは米国アリゾナ州や日本、ドイツへの工場進出を進めており、米国でのパッケージング工場稼働は2028年頃に計画されていますが、専門家は2028年より前にこの地理的集中リスクを大幅に低減することは困難であると指摘しています。

●7月16日（木）の第2四半期決算発表で、アナリストはどこに注目していますか？

主に3つのポイントが注目されています。1つ目は、米ドルベースでの通年売上高成長率ガイダンス（現在30%以上）の上方修正があるか。2つ目は、CoWoSパッケージング容量の「完売」状況に関するCEOのコメント。3つ目は、2026年の設備投資予算（現在520億〜560億米ドル）が引き上げられるか否かです。これらは今後のAI需要の持続性を示す重要な指標となります。

元記事: TSMC Sets All-Time Revenue Record: AI Demand Has Rewritten Its Calendar