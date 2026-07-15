*05:50JST NY株式：NYダウは9.63ドル高、利上げ警戒感が後退

米国株式市場は反発。ダウ平均は9.63ドル高の52508.27ドル、ナスダックは233.83ポイント高の26107.01で取引を終了した。

対イラン攻撃強化やIBMが重しとなり、寄り付き後、まちまち。消費者物価指数（CPI）の鈍化で利上げへの警戒感が後退するに連れ相場は持ち直した。長期金利の低下を好感し、ナスダックは続伸。終盤にかけ、ダウも上昇に転じ、終了した。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、ヘルス機器・サービスが下落。

金融のゴールドマン・サックス・グループ（GS）は第2四半期決算で株式トレーディング収入が過去最高を記録するなど好調な内容を好感し、上昇。ITサービス・コンサルティング会社のインターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）は4－6月期の暫定売上高が市場予想を下回ったほか最高経営責任者（CEO）が投資家向け書簡でインフラビジネスの弱さを指摘し、大幅下落。サイバーセキュリティ製品・サービス会社のクラウドストライク・ホールディングス（CRWD）はIBMのCEOが顧客のサイバーセキュリティへの懸念を明らかにしたため、買われた。

携帯端末のアップル（AAPL）はアナリストが最近の商品の値上げで売り上げの伸びが圧迫されるとの分析で、投資判断を引下げ、下落した。高級電気自動車メーカーのルーシッド・グループ（LCID）はのちに否定したが、非上場、連邦破産法11条申請などを模索しているとの報道を受け、大幅安。銀行のウェルズ・ファーゴ（WFC）は四半期決算で金利収入が予想に満たず、売られた。

連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ議長は下院金融委員会での証言で、5年間続いてきた高インフレを鎮静化していく決意を表明した。



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