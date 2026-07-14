開発者APIトラフィックの40%が中国製AIに：GLM-5.2とZCodeの台頭がもたらすコスト破壊とデータ主権のジレンマ

中国のZ.ai（旧社名：Zhipu AI）が開発したオープンウェイトのAIモデル「GLM-5.2」と、その専用コーディング環境「ZCode」が開発者の間で急速に普及している。世界最大のモデルルーティングプラットフォーム「OpenRouter」では、中国製AIモデルが処理するトークンシェアが約40%に達したと報じられている。しかし、圧倒的な低価格と高い性能の裏で、モデルのホストを自社で行えない大半の開発チームにとっては、中国の「国家情報法」によるデータリスクが未解決のまま残されている。

■18ヶ月で2%から40%へ急増した中国製AIのAPIトラフィック

オックスフォード大学関連の研究機関「Our World in Data」が公開した、OpenRouterの商用利用データに基づくチャートから、その変化の規模が浮き彫りになった。OpenRouterにおける日次トップ50位以内の中国製モデル数は、2025年初頭の5つから、2026年5月には20へと急増した。

OpenRouterは単なるベンチマークの順位表ではない。60以上のプロバイダーが提供する400以上のモデルに対し、800万人以上のユーザー（うち約47%が米国ユーザー）のリアルタイムなAPIトラフィックをルーティングしている。つまり、このランキングはマーケティング用の主張ではなく、開発者が実際のプロダクション環境でデプロイしている実績を反映している。

この急成長を牽引したのは、自律型エージェントによるコーディング（エージェントコーディング）の経済性だ。OpenRouterにおけるプログラミング関連のワークロードは、2025年初頭の約11%から2026年中頃には50%以上に拡大した。一晩で数千回もモデルを呼び出すエージェントの実行プロセスが、出力トークンの大半を占めるようになり、100万トークンあたりの単価が開発チームの主な運営コストとなった。ここで中国製モデルの価格優位性が決定的な要因となった。

■GLM-5.2：Claudeに迫る性能をファーウェイ製チップで実現

現在トラフィックの大部分を支えているのが、北京を拠点とするZ.aiが開発した「GLM-5.2」だ。同社はAIを通じた中国軍の近代化への関与を理由に、2025年1月から米国商務省のエンティティ・リスト（禁輸リスト）に掲載されている。

GLM-5.2は7440億パラメータを持つ混合専門家（MoE）モデルであり、Nvidia製ハードウェアを一切使用せず、約10万個のファーウェイ製「Ascend 910B」チップと「MindSpore」フレームワークのみを用いてトレーニングされた。Z.aiは2026年6月13日に有料会員向けに先行提供を開始した後、6月16日にHuggingFaceとModelScopeでMITライセンスのもとウェイトを公開した。

第三者機関のProximalによる評価では、自律的な技術プロジェクトをテストする「FrontierSWE」において、GLM-5.2は「74.4」を記録し、Anthropicの「Claude Opus 4.8」の75.1に肉薄、OpenAIの「GPT-5.5」の72.6を上回った。また、実際のGitHubの課題解決力を測る「SWE-bench Pro」でも、GLM-5.2は62.1を記録し、GPT-5.5の58.6を上回っている（ただし、Claude Opus 4.8の69.2には及ばない）。

一方で、長期的な推論能力には依然として課題が残る。最も過酷な長期エージェント評価である「SWE-Marathon」では、Claude Opus 4.8の26.0に対し、GLM-5.2は13.0と、2倍の性能差をつけられている。また、データ汚染を防ぐよう設計された「ARC-AGI-2」でも、中国製モデルの最高スコアは11.8%にとどまり、米国の主要モデルを大きく下回っている。

■圧倒的な低価格を可能にする「IndexShare」アーキテクチャ

GLM-5.2のAPI価格は、100万入力トークンあたり1.40ドル（約227円）、100万出力トークンあたり4.40ドル（約713円）に設定されている。これに対し、Claude Opus 4.8はそれぞれ5ドル（約810円）、25ドル（約4,050円）であり、GLM-5.2は入力で72%安く、出力で82%安い（1ドル＝162円換算）。

このコスト効率は、Z.ai独自の「IndexShare」と呼ばれるアテンション機構の設計によるものだ。従来のロングコンテキスト対応Transformerは、レイヤーごとにアテンションインデックスを再計算するため、100万トークンへの拡張には膨大な計算コストがかかっていた。IndexShareは、4つのスパースアテンションレイヤーごとに同じアテンションインデクサーを再利用することで、100万トークンのコンテキスト長におけるトークンあたりの計算量を2.9分の1に削減している。

Stability AIの創業者であるエマド・モスターク氏は、GLM-5.2の総トレーニングコストを約2500万ドル（約40億5000万円）と見積もっており、その80%が事後学習に集中していると指摘する。これは、提供される性能に対して極めて安価であると言える。

■エージェント中心の無料開発環境「ZCode」の登場と懸念

Z.aiは7月2日、エージェント指向の開発環境を謳うデスクトップアプリケーション「ZCode」（バージョン3.3.3）をリリースした。CursorやGitHub CopilotがコードエディタにAIサイドバーを追加する設計であるのに対し、ZCodeはエージェントのループ処理をインターフェースの中心に据えている。

アプリ自体のダウンロードは無料だが、GLM-5.2を継続して利用するには、月額18ドル（約2,916円、Lite）から160ドル（約25,920円、Max）のサブスクリプションプランが必要となる。しかし、Z.aiは基本プランに含まれる具体的なトークン数やリクエスト数を公開しておらず、Hacker Newsなどの開発者コミュニティから批判を浴びている。

さらに、ZCodeのインターフェースがOpenAIのCodexのUIに酷似している点や、APIの不安定さ、クォータ（利用枠）が想定以上の速度で消費されるといった信頼性の問題も報告されている。

■「オープンウェイト」でも防げない中国国家情報法のリスク

GLM-5.2はMITライセンスで提供されているため、米国の規制によって一晩でAPIが停止されるリスク（実際に6月12日、米国商務省の命令によりAnthropicのFable 5が外国籍ユーザー向けに無効化された）からは免れている。しかし、この「オープンウェイトによる安全性の確保」は、大半の開発チームにとって現実的ではない。

GLM-5.2をフル精度でローカルホストするには、最低でも約1.5テラバイトのGPUメモリ（Nvidia H100 80GBカード換算で約19枚）が必要となる。このようなエンタープライズ向けデータセンターインフラを自社で用意できない大半のチームは、Z.aiのクラウドAPIを経由して利用せざるを得ない。

クラウドAPIを利用する場合、中国の「国家情報法」が適用される。同法第7条は、すべての組織および市民に対し、国家のインテリジェンス活動への支持、援助、協力を義務付けている。Z.aiは政府のデータ要求には協力しないと公に表明しているが、これは企業としての声明にすぎず、法的な強制力を排除できるものではない。

また、ZCodeには他社製モデル（ClaudeやOpenAIなど）のAPIキーを持ち込める「BYOK（Bring Your Own Key）」機能があるが、これも根本的な解決にはならない。BYOKはテキストを生成するモデルを変更するだけであり、コードベースやGit履歴、ターミナル出力などを処理するZCodeのオーケストレーションレイヤーは、依然としてZ.aiのサーバー上で動作するためである。

■注目ポイントQ&A

●GLM-5.2のコーディング性能は、Claude Opus 4.8やGPT-5.5と同等ですか？

一般的なエージェントコーディングのタスクにおいては非常に近い性能を持っています。第三者機関の評価（FrontierSWE）では、GLM-5.2は74.4を記録し、Claude Opus 4.8の75.1に迫るスコアを達成しました。ただし、より長期的な推論や複雑な判断が求められる「SWE-Marathon」などの評価では、Claude Opus 4.8に2倍の差をつけられており、難易度の高いタスクでは依然として差が存在します。

●ZCodeで他社製モデル（BYOK）を使用すれば、中国へのデータ流出リスクは回避できますか？

回避できません。BYOK機能を使用しても、コードベースの構造やGit履歴、ターミナル出力を処理するZCodeの制御システム自体はZ.aiのサーバー上で動作します。そのため、開発中のソースコードは依然として中国の法管轄下にあるサーバーを経由することになります。

●GLM-5.2を完全に安全に利用する方法はありますか？

外部ネットワークから隔離された（エアギャップされた）プライベートな環境で、ダウンロードしたモデルウェイトを完全にローカルホスト（自社運用）することです。ただし、これには約1.5TBのGPUメモリ（Nvidia H100が約19枚）という膨大なハードウェアリソースが必要になります。

元記事: GLM-5.2 Captures 40% of Developer Tokens: Open Weights Do Not Equal Sovereignty