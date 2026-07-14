『GTA 6』前最後の大型アプデか、『GTA Online』新ミッション「コルツセンター強盗」が14日解禁

『GTA Online』の最新アップデート「コルツセンター強盗（Kortz Center Heist）」の事前ダウンロードが、PlayStation 5およびXbox Series X|S向けに開始された。正式な解禁は日本時間7月14日午後6時を予定している。本アップデートは、2026年11月に予定されている『Grand Theft Auto VI』発売前における最後の主要ストーリーコンテンツになると広くみられており、長寿タイトルの集大成として注目を集めている。

■PS5とXbox Series X|Sで事前ダウンロード開始、容量の違いの理由

『GTA Online』の「コルツセンター強盗」の事前ダウンロードが、PlayStation 5およびXbox Series X|Sで現在利用可能となっている。アップデートの正式解禁は、米国東部時間7月14日午前5時（日本時間同日午後6時）ごろの予定だ。2020年12月の「カヨ・ペリコ強盗」以来となる完全新規の強盗ミッション「タイトルアップデート1.73」は、サポートされる全プラットフォームで同時に配信されるが、事前にファイルをインストールできるのは現行世代機のユーザーのみとなる。PC、PS4、Xbox Oneのプレイヤーは、解禁時にパッチをダウンロードする必要がある。

事前ダウンロードの容量は、PS5版が1.9 GBであるのに対し、Xbox Series X|S版は5.11 GBとなっており、SNS上ではプレイヤーから疑問の声が上がっていた。コミュニティの検証報道でも指摘されている通り、この違いはアーキテクチャに起因する。PS5はブロックレベルのデルタパッチを採用しており、アセット全体を置き換えるのではなく、既存ファイルの変更部分のみを修正できる。対照的にXbox Series X|Sでは、変更されたコンテンツのファイルを完全に置き換える必要があるため、実際の新規コンテンツが両プラットフォームで同一であっても、パッチサイズが大幅に大きくなる。なお、Rockstar Gamesがコンテンツリリース前のデータ流出を防ぐためにXboxでの事前ダウンロードを控えていた時期があったため、Xboxユーザーが『GTA Online』のアップデートを事前ダウンロードできるのは今回が初となる。

全体的な容量が控えめであることは、構造的な観点からも理にかなっている。コルツセンター自体は、2013年9月の『GTA V』発売時からロスサントスのマップ上に存在していた。Rockstarは新しい島や環境を追加するのではなく、既存のランドマークを解放し、13年間ゲーム内に存在していたインフラの上に新しいミッション、キャラクター、メカニクスを重ね合わせているのだ。

■コルツセンター強盗の参加条件と事前準備

PS5またはXbox Series X|Sで事前ダウンロードにアクセスするには、『GTA Online』がインストールされた状態でアップデートセクションを開く。ファイルは事前ダウンロードとして表示され、すぐにインストール可能だ。ダウンロード完了後も既存の『GTA Online』は通常通りプレイでき、強盗コンテンツ自体は解禁時にRockstarが有効化するまでロックされたままとなる。

解禁後に強盗をホストするには、2つの条件を満たす必要がある。1つはマンション（トングバ・エステート、バインウッド・レジデンス、リッチマン・ヴィラのいずれか。価格は1150万GTAドルから）の所有、もう1つは新しい「アートスタジオ」の拡張だ。アートスタジオの価格についてRockstarからの正式発表はない。GTA+のサブスクリプション加入者は現在、マンション購入時に200万GTAドルの割引を受けられるため、未所有のプレイヤーは初期費用を抑えることができる。マンションを所有していないプレイヤーでも、所有者が運営するクルーに参加することで強盗に参加できるが、自ら開始したりホストしたりすることはできない。

6月18日から7月13日まで実施されていた「ファインアート・コレクター・プログラム」では、アクティブプレイヤーに対し、3つのティアにわたって最大150万GTAドルの準備報酬が無料で提供された。イベント期間中にログインし、マンションを所有していたプレイヤーは、アートスタジオのアップグレードの100万GTAドル割引、無料のステルスヘリコプター「アナイアレイター」、コルツセンターの彫刻、そして売却や展示が可能な特別な高額絵画へのアクセス権を受け取っている。このプログラムはすでに終了しており、新規参加者にこれらのボーナスは適用されない。

■ターゲットは週替わり、新たなゲームサイクル

「コルツセンター強盗」は、「カヨ・ペリコ強盗」や「ダイヤモンドカジノ強盗」をゲーム内で最もリプレイされるコンテンツにしたのと同じ、3段階のフェーズ構造を中心に構成されている。プレイヤーはまず、警備システムを作動させずにターゲットの絵画を撮影し、副次的な戦利品を特定し、侵入・脱出ルートをマッピングしてコルツセンターを偵察する。その後、アートスタジオが計画の拠点となり、専属の贋作師が盗んだ本物とすり替えるための贋作を制作する。このディテールは、強盗という犯罪にゲーム内世界ならではの論理的な深みを与えるとともに、強盗の合間に継続的な不労所得を得る手段としても機能する。

この作戦はソロでも、最大4人のクルーでも挑戦可能だ。チームの人数が多いほど、より多くの副次的な戦利品を持ち帰ることができ、全体の取り分が増加する。また、ステルス行動は直接的な金銭的影響をもたらす。監視カメラの映像を消去し、目撃者を残さなければ、盗んだ美術品はブラックマーケットで満額の転売価値を維持できる。どちらかに失敗すると、クライアントであるFaber氏が支払う額が減額されるため、力技に頼るのではなく、慎重に計画を練る明確なインセンティブとなっている。

「カヨ・ペリコ強盗」では、高額な主要ターゲットの周回プレイを制限するメカニクスとして72時間のクールダウンが設けられており、最高価値の戦利品を狙うプレイヤーは、ゲーム内に再びトップティアのターゲットが出現するまで待つ必要があった。しかし、7月9日のRockstar Newswireの投稿に関する報道でも確認されているように、「コルツセンター強盗」では異なるアプローチが採用されている。毎週3つの新しい主要な絵画がローテーションで登場し、個人のタイマーではなくカレンダーの周期に合わせて、プレイヤーに新鮮なターゲットのセットが提供される。

このローテーションモデルには2つの効果がある。第一に、カヨ・ペリコのクールダウンのようなソロプレイでの周回計算を排除し、「いつリプレイするか」ではなく「どの週の絵画を狙う価値があるか」という問いにシフトさせている。第二に、カヨ・ペリコには全くなかった展示メカニクスを導入している。主要ターゲットの絵画は、換金するだけでなくプレイヤーのマンションに展示して保管することができ、時間の経過とともに蓄積される永続的な自己表現のレイヤーを生み出している。週替わりのコンテンツローテーションと物件での展示の組み合わせにより、「コルツセンター強盗」はこれまでのどの『GTA Online』の強盗よりも長い構造的な寿命を持っている。

作戦の物語上の窓口となるのは、クライアントである謎めいたFaber氏と、偵察やミッションのサポートを終始提供するフィクサーのRaf De Angelisだ。また、「コルツセンター強盗」では、他のRockstar作品からのイースターエッグが含まれる4つの絵画も導入される。これらの絵画には、『GTA IV』、『GTA San Andreas』、『Red Dead Redemption 2』のキャラクターが描かれている。

さらに、このアップデートに伴い新車両「Grotti Veleno GT」も登場する。GTA+メンバーは7月14日からバインウッド・カークラブのショールームで無料で入手可能だ。一般プレイヤー向けの販売は7月21日に開始される。

■一つの時代の終わり、そして次に来るもの

『GTA Online』は、『Grand Theft Auto V』がデビューした2013年9月17日の2週間後、10月1日にサービスを開始した。サーバー障害や進行状況の消失といった問題に見舞われた波乱のスタートに対し、Rockstarは緊急パッチの配信や、影響を受けたアカウントへの50万GTAドルのゲーム内補填で対応した。それから13年の間に、本作はゲーム界に類を見ないライブサービスへと成長を遂げた。2025会計年度の時点でGTAフランチャイズの累計収益は推定97億2000万ドル（約1兆5746億円、1ドル=162円換算）を突破し、直近の2026年4月時点でも全プラットフォームで約990万人の週間アクティブユーザーを維持。業界の関心が後継作へと移る中でも、1日あたり約132万ドル（約2億1384万円）の収益を生み出し続けている。

Rockstarは、「コルツセンター強盗」が『GTA Online』にとって最後の主要なストーリーコンテンツの追加になるとは正式に確認していない。同社が確認している次の大きな確定日は、PlayStation 5およびXbox Series X|S専用として2026年11月19日に発売される『GTA VI』である。その発売と「コルツセンター強盗」の解禁との間に4か月の期間があることから、GameRant、Kotaku、RockstarINTELなどのメディアの報道で共有されている業界のコンセンサスは、このアップデートを、開発の焦点が完全に続編へと移行する前の、本作における最後の主要ストーリーコンテンツとして扱っている。

『GTA VI』が発売時にはサポートしないハードウェアであるPS4およびXbox Oneでプレイし続けている、アクティブプレイヤー層の約35%にとって朗報なのは、Take-TwoのCEOであるStrauss Zelnick氏が2026年2月の業績発表で継続性の問題に直接言及したことだ。「『GTA Online』のサポートを継続すると信じるに足るあらゆる理由があります」とZelnick氏は投資家に語った。「このゲームを愛し、熱中し続けている素晴らしいコミュニティが存在するのです」。同氏は、中国における『NBA 2K Online』の扱い（パブリッシャーがオリジナル版と続編の両方を同時に稼働させ続けた事例）を、過去のライブサービスタイトルにどうアプローチするかのモデルとして挙げた。11月19日に『GTA Online』のサーバーが停止するわけではない。その日以降に変わるのは、主要なストーリーコンテンツがどれだけ追加されるかということであり、率直に言えば、おそらくごくわずかになるだろう。

『GTA Online』でキャラクター、物件、車両のコレクションを構築するのに何年も費やしてきたプレイヤーにとって、「コルツセンター強盗」はコンテンツのアップデートであると同時に、一つの区切りでもある。コルツセンター自体は、2013年に『GTA V』が発売されて以来、ロスサントスのマップ上に手つかずのまま置かれていた。GTA BOOMが指摘したように、Rockstarがこの長らく放置されていたアートギャラリーのランドマークを、ゲームの（おそらく）最後の主要な強盗ミッションに選んだことは、非常に優れたシナリオライティングなのか、あるいは嬉しい偶然なのかもしれない。いずれにせよ、オバマ政権時代からロスサントスを駆け回ってきた何千万人ものプレイヤーにとって、『Grand Theft Auto VI』が新たな都市の扉を開く前に、最後の大仕事を成し遂げるにはふさわしい場所と言えるだろう。

■注目ポイントQ&A

●GTA Onlineの「コルツセンター強盗」を事前ダウンロードするにはどうすればいいですか？

GTA VがインストールされたPlayStation 5またはXbox Series X|Sでアップデートセクションを開くと、事前ダウンロードとして表示されます。容量はPS5版が1.9 GB、Xbox Series X|S版が5.11 GBです。この容量の違いは、既存ファイルの変更部分のみを置き換えるPS5のデルタパッチアーキテクチャと、ファイルの完全な置き換えを必要とするXboxの仕様によるものです。PC、PS4、Xbox Oneのプレイヤーは事前ダウンロードできず、7月14日のアップデート解禁後にゲームを起動した際にパッチが自動的にインストールされます。

●「コルツセンター強盗」をプレイするにはマンションが必要ですか？

強盗をホストしたり開始したりするには、マンションと新しい「アートスタジオ」の拡張が必要です。マンションを所有していないプレイヤーでも、所有している他のプレイヤーのセッションに参加することでプレイ可能です。マンションはPrix Luxury Real Estateで1150万GTAドルから販売されており、GTA+加入者は現在、マンション購入時に200万GTAドルの割引を受けられます。アートスタジオの価格はRockstarから正式に発表されていませんが、コミュニティのガイド等では、類似の強盗拠点に基づき200万〜300万GTAドルになると推定されています。

●「コルツセンター強盗」はGTA 6発売前の最後のGTA Onlineアップデートですか？

Rockstarはこれを公式には明言していません。確定しているのは、GTA VIが2026年11月19日に発売されるということのみですが、業界の報道では概ね、本アップデートがGTA Onlineにおける最後の主要なストーリーコンテンツの追加として扱われています。小規模なウィークリーイベントやローテーションボーナスは継続すると予想されます。Take-TwoのCEOであるStrauss Zelnick氏は2026年2月に、GTA VI発売後もGTA Onlineのサポートを継続することを明言しており、サーバーが閉鎖されることはありませんが、Rockstarの開発の焦点が続編に移るため、主要な新規強盗コンテンツが追加される可能性は低いとみられています。

●GTA 6がリリースされるとGTA Onlineは終了しますか？

いいえ、少なくともすぐには終了せず、短期的にはほぼ確実に終了しません。Take-TwoのCEOであるStrauss Zelnick氏は、2026年2月の業績発表で、GTA VI発売後もGTA Onlineのサポートを継続することを明言しました。GTA Onlineのアクティブプレイヤーの約35%は、GTA VIが発売時にサポートしないPS4とXbox Oneでプレイしており、2027年以降も既存ゲームの確固たるユーザー層が保証されています。より現実的な長期シナリオとしては、開発リソースがGTA VI Onlineに移行するにつれて主要なコンテンツアップデートが大幅に減速し、GTA Onlineが完全に終了するのではなく、レガシーなライブサービスタイトルへと徐々に移行していくと考えられます。

元記事: GTA Online Kortz Center Heist Pre-Download Is Live: Launch Arrives Tuesday at Dawn