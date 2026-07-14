Lenovo、米国のXR事業部門を閉鎖　Motorola経由でAIスマートグラスに方針転換

Lenovoは、エンタープライズ向けAR/VRを展開する米国のXR事業部門を閉鎖し、Motorolaブランドの消費者向けAIスマートグラスへ方針転換したことを明らかにした。エンタープライズXR市場の構造的な普及の壁や、Metaによるサードパーティ向けOS提供の休止が背景にあるとみられる。既存の「ThinkReality」デバイスのサポート終了時期は公表されておらず、導入企業は今後の対応について直接確認する必要がある。

■Lenovo、エンタープライズXRから撤退しAIスマートグラスへ

Lenovoは月曜日（米国時間）、エンタープライズ向けARおよびVRハードウェアライン「ThinkReality」を担当する米国の拡張現実（XR）事業部門を閉鎖したことを静かに認めた。影響を受けるスタッフの大部分を解雇し、空間コンピューティングの野心をMotorola子会社の下でのAI搭載消費者向けウェアラブルデバイスへと振り向ける。この動きにより、技術的には機能していたものの、Lenovoが必要とする規模の市場が形成されなかったエンタープライズ向けヘッドセットへの10年にわたる投資に終止符が打たれる。

このニュースは、XR業界メディアのThe Ghost Howlsが事情に詳しい関係者の話として最初に報じたものであり、過去14か月の間に起きた主要OEMによるエンタープライズXRからの撤退の波の中でも、注目を集める撤退の一つとなる。Road to VRも同日に同部門の閉鎖を裏付けた。LenovoはThe Ghost Howlsに提供した声明の中でこの戦略的転換を認めたが、削減された役職の数は明らかにしなかった。

同社はその声明の中で、「XR市場が進化するにつれ、AI対応ウェアラブル周辺でより強い勢いと幅広い消費者の普及が見られる」と述べている。さらに、ThinkRealityブランドからMotorola内の消費者向け組織へと移行し、「LenovoのAI対応およびAIネイティブな消費者向けウェアラブルデバイスのエコシステム強化に注力する」と付け加えた。

■存在しなかった市場に直面したエンタープライズVR

Lenovoの撤退の背景にあるより深い事情は、同社のヘッドセットが悪かったからではない。2023年にリリースされた「ThinkReality VRX」は、技術的には同世代のエンタープライズ向けヘッドセットの中で最も先進的なものの一つだった。問題は、エンタープライズXRというカテゴリーが構造的な普及の失敗に陥っていたことだ。xpert.digitalの調査によると、産業用XRプロジェクトの95%は恒久的なパイロット段階の評価にとどまっており、技術的には機能しているものの、全社展開に必要な予算承認を得ることはないという。企業は概念実証（PoC）を成功させても、推進役の幹部が退社したり、IT部門がセキュリティ上の異議を唱えたり、四半期ごとの投資対効果（ROI）レビューで結論が出なかったりすると、そこで立ち往生してしまう。

この限界に気づいたのはLenovoだけではない。Microsoftは2024年後半にHoloLensのハードウェア生産を中止した。Metaは2026年2月にHorizon Workroomsを終了し、同月にエンタープライズ向けQuestヘッドセットの販売を停止した。Appleは今年初め、Vision Proのエンタープライズチームを解散している。これら3社の撤退と今回のLenovoの動きが発するメッセージは、14か月という期間内に集中しており、決して些細なものではない。

エンタープライズXRに代わって成長の兆しを見せているものは、これらの決定を促したのと同じ市場データに表れている。ヘッドセットではなく、軽量でスマートフォンと連携するウェアラブルであるスマートグラスは、2025年に約725万台を出荷し、同年の全XRデバイス出荷量の約半分を占めた。MetaのRay-BanおよびOakleyスマートグラスのラインナップが、その圧倒的多数を占めている。対照的に、スタンドアロン型VRヘッドセットは2024年に、カテゴリー誕生以来初めて縮小した。

■後継機なき技術的マイルストーン「ThinkReality VRX」

LenovoのエンタープライズXRへの道のりは、HP、Samsung、Dell、AcerとともにリリースしたWindows Mixed Realityヘッドセットから2016年に始まった。これはMicrosoftの空間コンピューティングプラットフォームに対する初期市場での賭けだった。その後、2018年のスタンドアロン型VRヘッドセット「Mirage Solo」、2019年のMeta向け「Oculus Rift S」の製造請負、2020年のPicoと共同開発した教育向けVRヘッドセット、そして2021年のエンタープライズ向けARグラス「ThinkReality A3」へと続いた。

2023年にリリースされたThinkReality VRXは、このラインナップにおける技術的な頂点だった。これは、パンケーキ型レンズを採用した初のエンタープライズクラスの複合現実（MR）ヘッドセットの一つだった。パンケーキ型レンズは、偏光選択層を使用して光路を複数回折りたたむレンズ構造であり、2015年から2022年まで業界を支配していたフレネルレンズよりも40〜66%薄いプロファイルを実現する。

パンケーキ型レンズに伴うトレードオフは大きい。偏光層の間で光が反射するたびに光が吸収されるため、ディスプレイの出力のわずか10〜25%しか実際に目に届かない（フレネルレンズの場合は約80%）。つまり、パンケーキ型ヘッドセットはそれを補うために劇的に明るいディスプレイを必要とし、消費電力と発熱が増加する。しかし、作業員がトレーニングやメンテナンス作業中に45分以上ヘッドセットを着用する可能性があるエンタープライズのユースケースでは、そのエンジニアリング上のトレードオフは価値がある。薄く軽いフォームファクタは、長時間の使用を困難にする首の疲労や顔への圧迫を軽減するからだ。ThinkReality VRXの後にリリースされたApple Vision ProとMeta Quest 3もパンケーキ型レンズを採用しており、VRXは現在業界のプレミアム光学標準となっているものの初期の例となった。

ThinkReality VRXの後継機は計画されていない。

■HorizonOSヘッドセットの頓挫

Lenovoの声明が直接触れなかったサンクコスト（埋没費用）が一つある。同社は、2024年に発表されたMetaのサードパーティ製ヘッドセットプログラムの拡大に基づき、生産性、学習、エンターテインメントのユースケースをターゲットとして、Questデバイスを駆動するオペレーティングシステムであるMetaの「HorizonOS」を実行する複合現実ヘッドセットを開発していた。

そのプログラムは2025年12月17日に静かにキャンセルされた（Metaの表現によれば「一時休止」された）。MetaはTechCrunchに対し、「VR市場を前進させるために必要な、世界クラスのファーストパーティ製ハードウェアとソフトウェアの構築に集中するため、プログラムを一時休止した」と語った。その結果、LenovoのHorizonOSヘッドセットへの投資は、製品も収益も市場での地位も生み出さなかった。業界のオブザーバーは、エンタープライズXRの広範な見直しに加えて、この損失が部門閉鎖の直接的な引き金になったとみている。

Lenovoはまた、Qualcommのシリコン上に構築されたXR体験のための開発者エコシステムである「Snapdragon Spaces」プラットフォームの積極的な開発パートナーでもあった。このパートナーシップも同様に、戦略的転換の前に主要な商用製品を生み出すことはなかった。

■スマートフォン連携型AIグラスの行方

Lenovoが現在追求している方向性、すなわちMotorola傘下のAIスマートグラスは、Metaが商業的に実行可能であることを証明し、現在すべての主要テクノロジー企業が参入している、あるいは参入の準備を進めているアーキテクチャに沿っている。

現在のAIグラスのコア設計は、コンピューティングを分割するモデルだ。グラス自体にはマイクアレイ、オプションのカメラ、基本的なディスプレイまたはスピーカー出力、モーションセンサー、Bluetooth無線が含まれており、これらはすべてフレームの総重量を50グラム未満に抑えるのに十分なほど軽量である。グラスを機能させるための処理は別の場所で行われる。Bluetoothリンクがキャプチャした音声と視覚データをペアリングされたスマートフォンにルーティングし、スマートフォンがAI推論モデル（翻訳、画像認識、通知のトリアージなど）を実行して、その結果を音声またはオーバーレイテキストとしてグラスに返す。Even Realities社でさえ、技術文書の中でこの分割コンピューティングアーキテクチャを詳述している。CES 2026で展示された「Lenovo AI Glasses Concept」もこのアーキテクチャを使用しており、同社の「Qira AI」プラットフォームをオンボードではなく、ペアリングされたスマートフォンまたはPCから実行していた。

この設計により、日常的な着用を実用的にする8時間以上のバッテリー寿命と50グラム未満の重量が可能になるが、互換性のあるスマートフォンが近くにあり、充電されていることに強く依存することになる。Motorolaの既存のスマートフォンエコシステムは、Lenovoに自然なペアリングデバイスの基盤を提供する。これは、MetaがRay-Banグラスをスタンドアロンのコンピューティングデバイスとしてではなく、Metaアプリプラットフォームを中心に構築したのと同じ戦略的論理である。

2026年を迎えた広範なAIグラス市場は、このカテゴリーの歴史上どの時点よりも競争が激化している。XREALは今月、300ドル（約4万8,600円、1ドル=162円換算）の廉価版ARグラスを国際的に発売した。Valveは「Steam Frame」ディスプレイデバイスの準備を進めている。Googleは、Samsungのハードウェア、Gentle MonsterとWarby Parkerのアイウェアフレームを採用し、Gemini AIをオンデバイスおよびクラウド経由で実行する初のAndroid XRスマートグラスが2026年秋に出荷されることを確認した。Lenovoは商業的な発売時期を確認していないが、Motorola版のAIグラスがこの分野で地位を確立できるかどうかは、同社がまだハードウェアで答えていない疑問である。

■Lenovoは中国のデータ共有法の対象となるか

Lenovo Group Limitedは香港に本社を置き、主な事業拠点を北京に置いているため、中国の管轄権に服する。中国の国家情報法（2017年）は、中国の法律の下で運営されるすべての組織に対し、国家情報活動を支援、援助、協力することを義務付けている。また、サイバーセキュリティ法（2017年）およびデータセキュリティ法（2021年）は、データのローカライゼーションと政府のアクセス規定を課している。これらの法的義務は、米国子会社がどこに設立されているか、またはサーバーがどこにあるかに関係なく、Lenovo Groupに適用される。

2026年2月に米国の連邦裁判所に提起された集団訴訟では、Lenovoのウェブサイト追跡インフラストラクチャが、米国司法省の「大量の機密データ転送規則」（2025年4月発効）に違反して、10万人以上の米国ユーザーの大量の機密個人データを北京のLenovo Group事業体に転送したと主張している。Lenovoはこの疑惑を否定し、The Registerに対し「Lenovoが顧客データを不適切に共有しているといういかなる示唆も虚偽である」と述べた。

既存のThinkRealityハードウェアを評価しているエンタープライズのバイヤーにとって、Lenovo Groupのデータ義務を規定する法的枠組みは、争いのある主張ではなく、中国の管轄権による固定された条件である。これは、ハードウェアの機能、サポートの継続性、IT統合と並んで、特にLenovoデバイスが定期的に制限に直面してきた規制産業や政府環境における導入決定に関連する一つの要因である。

■注目ポイントQ&A

●LenovoがエンタープライズXR市場から撤退した理由は何ですか

根本的な原因は、LenovoだけでなくエンタープライズXRカテゴリー全体に影響を与えた構造的な普及の問題です。産業用XRパイロットプログラムの約95%は、全社展開に進むことはありません。エンタープライズの顧客は概念実証を成功させても、特に1台あたり300ドル（約4万8,600円）から3,500ドル（約56万7,000円）以上（1ドル=162円換算）に及ぶハードウェアコストを考慮すると、規模を拡大するために必要な資本承認を得るのに苦労しました。2025年12月にMetaのサードパーティ向けHorizonOSヘッドセットプログラムが頓挫し、Lenovoが開発中だった複合現実ヘッドセットが行き詰まったことで、すでに進行中だった戦略的見直しが加速しました。この結論に達した主要OEMはLenovoが初めてではなく、Microsoftは2024年後半にHoloLensのハードウェア生産を中止し、Metaは2026年2月にエンタープライズVRから撤退しています。

●ThinkReality VRXとThinkReality A3のサポートはどうなりますか

Lenovoは、ThinkRealityデバイスのサポートやサポート終了（EOL）のスケジュールを公表していません。ThinkRealityハードウェアを導入済みのエンタープライズ顧客は、ファームウェアのアップデート、保証の適用範囲、アクセサリの在庫に関する正式な確約を得るために、Lenovoの商用サポート窓口に直接問い合わせる必要があります。事業部門の閉鎖は、ThinkRealityブランドでの後継デバイスが計画されていないことを意味し、新たなThinkRealityの導入を検討している組織にとってはプラットフォームのリスクが高まります。

●LenovoのAIグラスとは何ですか。VRヘッドセットとはどう違うのですか

CES 2026で展示された「Lenovo AI Glasses Concept」は重量45グラムで、ヘッドセットというよりはサングラスのような外観です。着用者の周囲に完全な仮想環境を生成するのではなく、小型のディスプレイ要素を通じてコンテキスト情報（通話通知、翻訳、要約など）をオーバーレイ表示します。一方、すべてのAI処理はLenovoの「Qira AI」プラットフォームを使用して、ペアリングされたスマートフォンまたはPC上で実行されます。対照的に、ThinkReality VRXのようなVRヘッドセットは、視野全体を覆い、独自のオンボードコンピューティングを実行するため、完全な没入型環境を実現できますが、重量、コスト、消費電力ははるかに高くなります。AIグラスのアプローチは、没入感と引き換えに装着性とバッテリー寿命を優先しています。

●エンタープライズのバイヤーは、Lenovo製品を使用する際のデータプライバシーについて懸念すべきですか

エンタープライズおよび政府機関のバイヤーは、中国の親会社であるLenovo Groupが、中国の国家情報法（2017年）に基づき、中国政府の情報収集要請に協力する法的義務を負っていることに留意する必要があります。この義務は構造的なものであり、Lenovoが掲げるプライバシーポリシー、米国子会社の構造、サーバーの物理的な場所に関係なく適用されます。2026年に提起された集団訴訟では、米国のユーザーから北京のLenovo Groupにウェブサイトの追跡データが転送されたと具体的に主張されていますが、Lenovoはその疑惑を否定しています。政府、防衛、厳格なデータレジデンシールールを持つヘルスケアなど、規制の厳しい環境や機密性の高い環境にある組織は、導入を進める前に、Lenovoのエンタープライズセキュリティチームと特定の導入におけるデータ処理アーキテクチャを確認する必要があります。

元記事: Lenovo Shuts Down US XR Business Unit, Pivots to AI Smart Glasses via Motorola