レケムビ皮下注、初回投与から静注と同等の薬物曝露量とアミロイド除去効果を実証：AAIC 2026発表

ロンドンで開催されたアルツハイマー病協会国際会議（AAIC 2026）において、アルツハイマー病治療薬「レケムビ」の週1回自己投与型皮下注製剤に関する新たな臨床データが発表された。このデータは、初回投与時から現行の隔週静脈内（IV）持続点滴と同等の薬物曝露量、アミロイド除去効果、および安全性プロファイルを示すものである。米国食品医薬品局（FDA）が8月24日の期限までに承認すれば、通院による点滴治療が不要になる可能性がある。

■静注と同等の効果を示すデータとバイオ等価性

AAIC 2026で発表され、エーザイ、バイオジェン、バイオアークティック（BioArctic AB）の共同プレスリリースで確認されたデータによると、500mgの週1回皮下注オートインジェクターは、承認済みの隔週10mg/kg静注導入レジメンと比較して104%の薬物曝露比率を達成した。この数値は、FDAの標準的なバイオ等価性基準である80%〜125%の範囲内に完全に収まっている。さらに、この効果は体重別の四分位数すべてにおいて一定であり、患者の体重に応じた用量調整を行うことなく、一律の固定用量で機能することが示された。

レケムビの有効成分であるレカネマブは、毒性を持つアミロイドβのプロトフィブリル（可溶性凝集体）に結合し、脳内の微小膠細胞（ミクログリア）に貪食・破壊を促すことでアミロイドプラークを除去する。この除去プロセスは、一時的な最大血中濃度ではなく、長期的な累積薬物曝露量によって左右される。

静脈内投与では血中濃度が急激に上昇するのに対し、皮下投与では皮下脂肪層から間質液やリンパ管を介して緩やかに吸収されるため、最大血中濃度は抑えられるものの、薬物濃度曲線下面積（AUC）として表される総曝露量は維持される。レケムビにおいて臨床的に重要なパラメータはこのAUCであり、週1回500mgの皮下投与が静注スケジュールと同等のAUCをもたらすことが確認された。これにより、アミロイドPETイメージングで測定されるアミロイド除去機構は、投与経路に関わらず同様に機能することが示された。

■安全性プロファイルとARIA-Eのリスク

薬物曝露量と効果の関係性から、皮下注製剤における浮腫を伴うアミロイド関連画像異常（ARIA-E）の発生率は、静注と同程度になると予測されている。ARIA-Eはミクログリアがアミロイドを処理する際に生じる炎症反応に起因するものであり、この反応は投与経路ではなく薬物曝露量に依存するためである。したがって、皮下注オートインジェクターは静注と実質的に同じARIA-Eリスクプロファイルを持つ。これは安全性が確認されていることを意味する一方で、治療開始（導入）フェーズにおける安全性監視の要件が皮下注への移行によって軽減されるわけではないことを示している。

また、皮下注オートインジェクターの免疫原性プロファイルは極めて良好である。500mg皮下注群における抗薬物抗体の発現率は1.4%であり、中和抗体は検出されなかった。長年にわたり継続する必要がある治療において、免疫原性が低いことは、体内の免疫システムによって薬物の効果が減弱しにくいことを意味しており、皮下投与される他のバイオ医薬品で課題となってきた懸念がクリアされている。

■在宅自己投与がもたらす医療アクセス改善

皮下注オートインジェクターが提供する最大の価値は、単なる「利便性」ではなく「医療アクセスの向上」である。学術誌『Alzheimer's & Dementia』に掲載された研究によると、米国の主要3都市圏の住民の約12%が、点滴センターから5マイル（約8キロメートル）以上離れた「点滴砂漠」と呼ばれる地域に居住しており、その中にはヒスパニック系やラテン系の住民が不釣り合いに多く含まれている。地方在住の患者も同様の課題に直面している。

アルツハイマー病のアミロイド標的療法においては、人種、民族、社会経済的状況、地理的要因による診断や治療の格差が指摘されてきた。地理的なアクセスギャップは、コストの壁や専門医の不足、診断の遅れとは構造的に異なる課題であり、在宅自己投与が可能な皮下注製剤は、医療インフラそのものを変更することなく直接解決できる唯一の手段となる。

FDAが8月24日までに皮下注による導入投与を承認すれば、アミロイド病理が確認され、軽度認知障害（MCI）または軽度認知症の段階にある新規診断患者は、専門の点滴施設に通うことなく、初回投与から治療プロセス全体を自宅で完結できるようになる可能性がある。ただし、この導入レジメンは現時点では未承認の治験段階にある。FDAは2026年5月8日に審査期間を延長しており、エーザイとバイオジェンは、FDAから承認可能性に関する懸念は示されていないとしている。

■患者と介護者が知っておくべき2つの皮下注製品の違い

レケムビの皮下注製品には2つの異なる段階のものがあり、医師と相談する際にはその違いを理解しておく必要がある。

1つ目は、維持療法用の週1回360mg皮下注製剤「Leqembi IQLIK（米国商標名）」である。これは2025年8月にFDAに承認され、米国では2025年10月6日から販売されている。すでに18ヶ月間の静注導入投与を完了した患者は、いつでもこの維持療法用皮下注への移行を医師に相談できる。

2つ目は、今回のAAIC 2026でデータが発表された、治療開始時から使用する導入療法用の週1回500mg皮下注オートインジェクターである。こちらは現在FDAの審査中（sBLA申請中）であり、現時点でこの製剤を用いて治療を開始することはできない。8月24日までにFDAが承認すれば状況は変わる。なお、皮下注導入が承認された場合、患者は任意の時点で静注と皮下注を相互に切り替えることが可能であり、皮下注を打ち忘れた場合でも6日以内であればスケジュールを再スタートすることなく投与できる仕様となっている。

■導入期におけるMRIモニタリングの継続

点滴から自己注射への移行によって、すべての通院が不要になるわけではない。静注導入期において、FDAはARIA-Eをスクリーニングするため、3回目、5回目、7回目、14回目の点滴前にMRI検査を行うことを義務付けている。これは、有害事象データベースに報告された重篤なARIA-Eの死亡例や重症例を受けて、2025年8月に安全情報として強化された措置である。

皮下注導入期における監視要件はまだ公表されていないが、静注と同等の薬物曝露量とARIA-Eリスクが確認されていることから、同様のMRIモニタリングが適用される可能性が高い。一方で、維持療法用の「IQLIK」による治療期間中は、ARIAを疑う症状が出ない限り、定期的なMRI検査は不要とされている。

特にAPOE4遺伝子をホモ接合（2コピー）で保有する患者（初期アルツハイマー病患者の約16%）は、重篤なARIAのリスクが高いため、皮下注への移行を検討する際にはAPOE4の保有状況について医師と十分に話し合う必要がある。

■リアルワールドデータとグローバル展開の現状

AAICでは、正式承認前に臨床観察の枠組みで皮下注レケムビを使用した米国の2つの治療センターからの早期リアルワールドデータも発表された。アルツハイマー研究治療センターの患者28名における観察では、36ヶ月にわたり認知機能低下の抑制傾向が示され、患者および介護者へのアンケートでは高い満足度（75%〜97%）や推奨意向（92%〜100%）が確認された。ただし、これらは対照群を伴うランダム化比較試験ではない点に留意する必要がある。

レカネマブは現在、米国、欧州、日本、中国など53の国と地域で承認されている。皮下注製剤の展開は地域ごとに異なり、米国では維持療法用のIQLIKが承認されているほか、中国では2026年1月に皮下注の承認申請が受理され、優先審査に指定されている。英国では、医薬品医療製品規制庁（MHRA）が2024年8月にレカネマブを承認したものの、医療技術評価機関（NICE）は費用対効果を理由に国民保健サービス（NHS）での推奨を見送っている。皮下注製剤の登場により、将来的に費用対効果の再評価に影響を与える可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●現在、自宅でレケムビの自己注射治療を始めることはできますか？

治療の段階によって異なります。すでに18ヶ月間の静脈内点滴（導入期）を完了している場合は、維持療法用の週1回360mg皮下注製剤（米国製品名：Leqembi IQLIK）への移行を医師に相談できます。一方、点滴を一切行わずに最初から皮下注で治療を開始する「導入療法用」の週1回500mg皮下注製剤は現在審査中であり、FDAによる承認判断の期限は2026年8月24日となっています。

●皮下注オートインジェクターが静脈内点滴と同じ効果をもたらす仕組みを教えてください。

皮下注されたレケムビは、血液中に直接入るのではなく皮下組織やリンパ管を通じて緩やかに吸収されます。これにより最大血中濃度は低くなりますが、アミロイド除去に重要な「長期的な累積薬物曝露量（総曝露量）」は維持されます。AAIC 2026で発表されたデータでは、静注と比較して104%の薬物曝露比率が確認され、バイオ等価性の基準を満たしていることが実証されました。

●自宅での自己注射になれば、MRI検査のための通院は不要になりますか？

治療開始（導入）フェーズにおいては不要になりません。皮下注製剤は静注と同等の薬物曝露量を持つため、副作用であるARIA-Eのリスクも同等であり、導入期には同様のMRIモニタリングが必要になると予想されます。ただし、維持療法フェーズ（IQLIK使用時）に入れば、ARIAを疑う症状が現れない限り、定期的なMRI検査は不要となります。

●通院が困難な患者にとって、この開発にはどのような意義がありますか？

点滴センターから離れた場所に住む患者（点滴砂漠の居住者）や地方在住の患者にとって、医療アクセスを劇的に改善する可能性があります。初回投与から完全に自宅で治療を行えるようになれば、既存の医療インフラに依存することなく、地理的な障壁によって治療を諦めていた患者が治療を開始・継続できるようになります。

元記事: Leqembi Autoinjector Matches IV Drip From Day One, AAIC 2026 Data Show