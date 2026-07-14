Appleが「M6」上位チップをキャンセルし「M7」へジャンプか、AI性能でNVIDIA Blackwellに対抗の狙い

Appleが次世代チップロードマップをAI性能の飛躍的向上に向けて大幅に再編している模様だ。Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、同社は「M6 Pro」「M6 Max」「M6 Ultra」の開発を全面的に中止し、次々世代の「M7」ファミリーへ直接移行することを計画しているという。この方針転換により、将来の「M7 Ultra」では最大1.5TB（テラバイト）のユニファイドメモリをサポートし、NVIDIAのAIアクセラレータ「Blackwell」に迫る性能を目指していると報じられている。

■初の「1世代スキップ」を選択した理由

Bloombergのマーク・ガーマン記者がニュースレター「Power On」で報じたところによると、Appleは最大1.5TBのユニファイドメモリをサポートする「M7 Ultra」を設計中であるという。これは登場が予想されている「M5 Ultra」の想定上限の約2倍に達する容量であり、同社はこのチップでNVIDIAの「Blackwell」アーキテクチャのような専用AIアクセラレータの性能領域に近づけることを目指しているとされる。

この目標を達成するため、Apple Siliconの歴史において前例のない決断が下された模様だ。Appleは「M6 Pro」「M6 Max」「M6 Ultra」を完全にキャンセルし、段階的な改善ではなく、AI性能における世代を超えた飛躍を実現するために「M7」へ直接ジャンプするという。

Appleのチップロードマップは、2020年11月に「M1」が登場して以来、基本チップの後にCPU/GPUコアとメモリを増やした「Pro」および「Max」バリアントが続き、最終的に2つのMaxダイを結合した「Ultra」が登場するというパターンを踏襲してきた。同社は過去に「M4 Ultra」をスキップしたことはあるが、1つの世代においてハイエンドバリアント3種すべてをキャンセルしたことは一度もない。

ガーマン記者のレポートによると、この決定はAI推進が理由であるという。AppleはM7の「Neural Engine」（すべてのMシリーズチップに組み込まれているオンデバイスAI専用プロセッサ）の大幅なアップグレードを設計しており、数ヶ月後に旧式化する中間世代の「M6 Pro」などを出荷するよりも、開発期間を圧縮してM7へ移行する方が合理的だと判断したとされる。AppleはM6の設計完了（テープアウト）からわずか6ヶ月後にM7のテープアウトを開始したとされており、これは同社がAIシリコンの市場投入をいかに最優先しているかを示す異例の過密スケジュールである。

■Neural Engineの起源と「Project Titan」の遺産

この開発の緊迫感の背景には、Neural Engineの出自が関係している。Appleが開発中止を決めた自動運転車開発計画「Project Titan」は、10年以上の開発期間と推定100億ドル（約1兆6200億円）の資金を投じた末に、2024年2月に閉鎖された。しかし、同プロジェクトのために行われた機械学習とカスタムシリコンの研究は、2017年のiPhone Xに搭載された「A11 Bionic」チップでデビューしたNeural Engineの直接の基礎となった。

Appleのティム・クックCEOは同年、自動運転車プログラムを「すべてのAIプロジェクトの母」と表現していた。Project Titanからシリコン部門に再配置された技術者や研究成果が、現在のM7におけるニューラル処理の野望を牽引している。ガーマン記者によれば、この過去の投資がなければ、AppleはAI分野において現在以上に後れを取っていた可能性が高いという。

■1.5TBユニファイドメモリの技術的意味と市場の課題

「1.5TB」というメモリ仕様は、Appleがチップのサポートに向けて設計している「対応能力」であり、現時点で販売を確約した製品スペックではない点に注意が必要である。

Appleのユニファイドメモリ構造は、LPDDR5X DRAMチップをプロセッサの演算コアと同一パッケージ上に直接統合し、非常に広い内部メモリバスで接続する。この物理的な近接性とバス幅により、Mシリーズのフラッグシップチップは「M2 Ultra」で約800GB/sという高い帯域幅を実現している。CPU、GPU、Neural Engineがデータをコピーすることなく同一のメモリプールを共有するため、巨大なAIモデルでもメモリ全体を同時に活用できる。192GBのユニファイドメモリを搭載したMacは、実質的に約192GBのGPUメモリを提供することになり、これは最大でも32GBのVRAMにとどまる一般的な消費者向けグラフィックスカードを遥かに凌駕する。

一方で、この設計はパッケージ内に物理的に統合できるメモリ量に容量が制限されるというトレードオフがある。2つのMaxクラスのダイを結合する「UltraFusion」技術がこれを可能にしているが、1.5TBへの拡張には、より高密度なメモリダイ、パッケージの大型化、またはAppleが公表していない先進的なパッケージング技術が必要となる。M5 Ultraで予想される768GBの上限自体がApple Siliconの過去最高記録であり、M7 Ultraでそれをさらに倍増させることは、調達だけでなく極めて高度なエンジニアリング上の挑戦となる。

また、この1.5TBという容量が実際に製品化されるかどうかは不透明である。世界的なDRAM不足の影響により、Appleは2026年6月25日にMacBook Proを300ドル（約4万8600円）値上げし、Mac Studioの512GB構成を販売終了に追い込まれた。SK Hynixのクァク・ノジョンCEOは2026年7月10日、ロイター通信に対し、2027年は「供給の観点から業界史上最悪の年になる」との予測を示しており、これはAppleのエンジニアがM7 Ultraの最終仕様を決定する時期と重なっている。

■「NVIDIA Blackwellに迫る」が意味すること

ガーマン記者は、M7 Ultraの目標を「NVIDIAのBlackwellアーキテクチャのような専用AIアクセラレータの性能クラスに近づくこと」と表現している。これは野心的な目標であるが、技術的な前提条件を整理する必要がある。

NVIDIAのデータセンター向け標準Blackwell GPUである「B200」は、約8TB/sのメモリ帯域幅を持つ180GBのHBM3eメモリを搭載している。これに対し、Appleの現在のフラッグシップチップの帯域幅は約800GB/sであり、約10倍の開きがある。メモリ帯域幅がボトルネックとなるAI処理（大規模言語モデルからのトークン生成など）においては、NVIDIAの帯域幅の優位性がそのまま処理速度に直結し、B200はApple製チップの約10倍の速度でトークンを生成できる計算になる。

しかし、Appleのアーキテクチャが優位に立つのは「単一のGPUが保持できる容量」の面である。NVIDIAの消費者向けGPUのVRAMは最大32GB、プロ向けワークステーションカードでも48GBである。B200の180GBであっても、AppleがM7 Ultraで設計している1.5TBの8分の1未満にすぎない。1000億以上のパラメータを持つ最先端の言語モデルをフル精度に近い状態で実行する場合など、モデル自体が巨大すぎてNVIDIAの単一GPUメモリに収まらないワークロードにおいて、Appleのユニファイドメモリ構造は、単一ノードでモデル全体を保持できる唯一の選択肢となり得る。AI研究者やハイエンドのクリエイティブプロフェッショナルがローカル環境で巨大モデルを実行するような用途において、「Blackwellの領域に迫る」という表現が最も現実味を帯びる。

ただし、これはM7 Ultraがデータセンターやトレーニングインフラ、あるいは数百人のユーザーが同時にアクセスする商用サーバー環境においてBlackwellに取って代わることを意味するものではない。NVIDIAの帯域幅や「NVLink」による相互接続アーキテクチャは依然として別次元であり、AppleがMacワークステーションでその市場を狙っている形跡はない。

■今後のロードマップとプロユーザーへの影響

ベースとなる「M7」チップは2027年前半に登場し、まずエントリー向けのMacBook Proに搭載される見込みである。その後、2027年後半に「M7 Pro」および「M7 Max」が続く予定となっている。そして、最大1.5TBのメモリ上限をサポートする可能性のある「M7 Ultra」は2028年に登場すると予想されている。また、Appleは自社インフラのAIサーバー向けにM7 Ultra搭載モデルを2029年頃に計画しているほか、2028年には2nmプロセスからさらに進んだ1.4nm製造プロセスを採用した「M8」チップの開発にも着手していると報じられている。

このM6キャンセルの報道により、現在Macのアップグレードを検討しているプロユーザーの選択肢は以下のように整理される。

もし、Macワークステーションにおいて「最大のユニファイドメモリ容量」と「最高のAI推論処理能力」を求めている場合、短期的な選択肢は今年後半に登場予定の「M5 Ultra」搭載Mac Studio（最大768GBメモリ対応）となる。長期的な選択肢は2028年の「M7 Ultra」を待つことだが、1.5TB構成が実際に発売されるかは不透明であり、現在の追加メモリ価格（1GBあたり約25ドル＝約4050円換算）から推測すると、最大構成の価格は3万5000ドル（約567万円）を大きく超える可能性がある。

もし、ProまたはMaxクラスのチップを搭載したMacBook Proが必要な場合、現行の「M5 Pro」および「M5 Max」搭載モデルが当面の選択肢となる。次のPro/Max搭載MacBook Proは「M7 Pro/Max」となり、登場は2027年後半までない。M6世代のPro/Maxを搭載したMacBook Proが登場することはない。

Appleのチップ戦略における最大のシグナルは、メモリの数値そのものよりも、同社がチップロードマップの最優先ドライバーとして、CPU性能やバッテリー効率、薄さよりも「AI推論処理能力」を上位に位置づけたことにある。この評価基準の再定義こそがM7世代の本質であり、1.5TBのMacが予定通りに登場するかどうかにかかわらず、今後の製品ラインを決定づけることになるだろう。

■注目ポイントQ&A

●なぜAppleはM6 ProやM6 Maxを完全にスキップしたのですか？

Appleは、M7ファミリーで計画されているNeural Engineのアップグレードが非常に重要であり、中間のM6 Pro世代を挟むよりもロードマップを短縮してM7へ移行する方が合理的だと判断したためです。報道によると、M6の設計完了からわずか6ヶ月後にM7の設計に着手しており、AI特化チップの投入を急いでいます。M6 Proを出荷しても数ヶ月後にはM7 Proに追い抜かれてしまうため、開発と販売の効率を考慮してキャンセルという異例の決断が下されました。

●Appleは本当に1.5TBのメモリを搭載したMacを発売するのでしょうか？

それは今後のメモリ市場の状況に依存します。AppleはM7 Ultraが1.5TBをサポートするように設計を進めていますが、実際にその最大構成が製品として提供されるかは世界的なメモリ供給状況に左右されると報じられています。主要サプライヤーであるSK Hynixは2027年を「業界史上最悪の供給不足の年」と予測しており、Appleもすでにメモリ不足を理由に一部のMac Studio高容量構成の販売を終了した経緯があります。

●Appleのユニファイドメモリは、AI処理においてNVIDIAのGPUと比べてどう違うのですか？

違いは「容量」と「帯域幅（速度）」にあります。Appleのユニファイドメモリは、最大1.5TBという超大容量を単一マシンで確保できるため、NVIDIAの消費者向けGPU（最大32GB）やプロ向けGPU（48GB）には収まらない巨大なAIモデルを丸ごとロードして実行できる強みがあります。一方で、NVIDIAのBlackwell（B200）などの専用GPUは、メモリ帯域幅がAppleの約10倍（約8TB/s）と圧倒的に高速なため、モデルの処理速度や複数ユーザーへの同時提供能力においてはNVIDIAが大きく勝っています。

●Neural Engineとは何ですか？また自動運転車計画（Project Titan）とどう関係しているのですか？

Neural Engineは、画像認識や言語処理などの機械学習タスクを高速かつ低電力で処理するApple独自のAI専用プロセッサです。その技術的ルーツは、Appleが約10年を費やして開発中止した自動運転車開発計画「Project Titan」にあります。車載向けに研究されていたリアルタイムAI処理技術やカスタムシリコンの成果が、現在のNeural Engineの基礎となり、今日のMシリーズやiPhone向けチップに活かされています。

元記事: Apple Rewires Chip Roadmap Around AI: M7 Ultra Targets 1.5TB, Eyes NVIDIA Blackwell