iOS 27パブリックベータが今週配信開始へ：インストール方法とiPhone 18発表までの予測スケジュール

Appleの次期モバイルOS「iOS 27」のパブリックベータ版が、今週中にも配信開始される見通しであることが報じられました。これにより、今秋に控える「iPhone 18 Pro」や初の折りたたみモデル「iPhone Ultra（仮称）」などの発表スケジュールも予測可能となっています。本記事では、ベータ版の導入手順や注意点、新型Siri AIの動作要件、そして今秋のハードウェア発表予測タイムラインを詳しく解説します。

■パブリックベータが予定通り登場へ：その意味とは

Bloombergのマーク・ガーマン（Mark Gurman）記者は、iOS 27、macOS Golden Gate、およびその他のApple製OSの最初のパブリックベータ版が今週中にリリースされることを確認したと報じた。また、Appleの公式ベータテスト用サイト（beta.apple.com）でも、月曜朝の時点で「まもなく登場」との案内が表示されている。過去（2022年、2023年、2024年）の開発者向けベータ3（Developer Beta 3）のリリースパターンが当てはまる場合、パブリックベータの配信開始は7月13日または14日（現地時間）になる可能性が極めて高いとみられる。

パブリックベータが予定通りに登場することは、Appleのソフトウェア開発スケジュールが順調に進んでいることを裏付けている。これは同時に、9月に予定されているハードウェアの発表スケジュール（iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、初の折りたたみiPhone、そして完全に再構築されたSiri）が、ほぼ日単位で予測可能になったことを意味する。

ただし、インストールする前に理解しておくべき重要な点がある。iOS 27の目玉機能である「Siri AI」は、現在市販されている大半のiPhoneが搭載していないハードウェアスペックを要求する。オンデバイスAIモデルの実行には最低でも8GBのユニファイドメモリ（RAM）が必要であり、さらに高度な音声カスタマイズ機能を利用するには、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxにのみ搭載されている12GBのメモリ構成が必要とされる。手持ちのデバイスがiPhone 15（無印）以前、あるいはiPhone 15 Plusである場合、iOS 27自体はインストールできるものの、Siri AIは動作しない。これはソフトウェアの設定ではなく、ハードウェアの構造的な制限によるものである。

■パブリックベータへの参加方法

Appleはこれまで、iOS 27の開発者向けベータを2週間間隔（6月8日、6月22日、7月6日）で規則正しくリリースしてきた。昨年の例外的なケースを除き、過去3年間は開発者向けベータ3のリリースから5〜7日後にパブリックベータが配信されている。Apple自身も7月中のパブリックベータ提供を予告しており、ガーマン記者の報道がそれを裏付ける形となった。

昨年（2025年）は例外だった。iOS 26で導入された新しい「Liquid Glass」デザインによって動作が不安定になり、Appleは開発者向けベータ4のリリースを待ってから、7月24日にパブリックベータを配信した。しかし、今年の開発者向けベータは、近年の初期ビルドの中でも極めて安定していると評価されている。そのため、配信が遅れる可能性は低いとみられている。

パブリックベータの登録手順は以下の通りである。

1. beta.apple.com にアクセスし、Apple IDでサインインする（登録は無料）。

2. iPhoneで「設定」＞「一般」＞「ソフトウェアアップデート」＞「ベータアップデート」の順に開く。

3. 「iOS 27 Public Beta」を選択する（選択肢が表示されない場合は、iPhoneを再起動して再度確認する）。

4. 通常のアップデートと同様にダウンロードとインストールを行う。

iOS 26が動作しているすべてのiPhone（iPhone 11以降の全モデル）でiOS 27をインストールできる。ただし、Siri AIを含む「Apple Intelligence」の全機能を利用するには、より厳しいハードウェア要件が適用される。

■今すぐインストールすべきか、9月まで待つべきか

■インストールしてもよいケース：



・予備のiPhoneを所有している場合：パブリックベータは開発者向けビルドよりも安定しているものの、依然として正式リリース前のソフトウェアである。アプリの強制終了、バッテリー消費の増大、ビルド間で機能が一時的に消失するなどのリスクが報告されている。引き出しに眠っている古い端末などのサブ機であれば許容できるが、アラーム、二要素認証、ナビゲーション、仕事用メールなどに依存しているメイン端末での利用は推奨されない。

・iPhone 15 Pro以降を所有しており、いち早くSiri AIを試したい場合：iOS 27の目玉は、会話型アシスタントとしてゼロから再構築されたSiriである。iCloud経由で同期される継続的な会話履歴の保持、画面上の情報の認識、アプリをまたいだ操作の実行、メール・メッセージ・写真・カレンダーを横断した個人データの把握などが可能になる。また、Siriは初めて独立したアプリとしても提供される。対応デバイスを所有している場合、9月の正式リリース前にこれらを体験する唯一の方法がパブリックベータとなる。

■正式リリースを待つべきケース：



・メインで使っているiPhoneである場合：ベータ版ソフトウェアは、特定のアプリの組み合わせや使用パターンによって予期せぬ不具合（デグレード）を引き起こす可能性がある。Macworldのベータ版レビューでも、現在のiOS 27ビルドにおけるバッテリー駆動時間への影響が指摘されている。9月14日と予測される正式リリースまであと2ヶ月ほどであるため、待つのが賢明である。

・ProモデルではないiPhone 15以前の機種を使用している場合：iPhone 15とiPhone 15 Plusのメモリ容量は6GBであり、これはiPhone 14シリーズと同じである。Siri AI用のオンデバイス言語モデルは約30億パラメータで構成され、2ビット量子化対応トレーニングや「KVキャッシュ共有」と呼ばれるメモリ帯域幅技術によって圧縮されている。しかし、この圧縮状態でもNeural Engine上でローカル実行するには8GBのユニファイドメモリが必要となる。A17 Proチップと8GBのメモリを搭載したiPhone 15 Proは最低要件を満たしているが、iPhone 15は満たしていない。さらに、音声のペースや表現力のコントロールといった最先端機能には、12GBのメモリ（A19 Proチップ）が必要であり、これはiPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxでのみ利用可能である。iPhone 15 Pro未満のモデルを使用している場合、ベータ版を導入しても主要なAI機能は利用できないため、9月の正式リリースを待っても得られる体験は同じである。

■Siri AIの仕組みとウェイトリストの背景

Siri AIは、iPhone上で単一のモデルが動作しているわけではない。リクエストごとに処理場所を決定する3層のルーティングシステムを採用している。このシステムは、Appleの「Private Cloud Compute（PCC）」をGoogle Cloudのインフラに拡張する形で構築されている。

タイマーの設定やメッセージの読み上げといったシンプルなタスクは、Appleのオンデバイス向け基盤モデルを使用し、端末内で完全に処理される。より複雑なリクエストは、Apple独自設計のチップで動作し、Appleのスタッフであってもデータにアクセスできないよう暗号化されたPCCサーバーに送信される。そして、広範な知識を必要とする最も重い推論タスクは、NvidiaのBlackwell B200 GPUを搭載したGoogle Cloud上のサーバーへとルーティングされる。AppleはiOS 27向けにPCCをGoogle Cloudインフラへ拡張したが、暗号化設計により、通信中のユーザーデータにGoogleがアクセスすることは不可能であると説明している。このセキュリティは、独立した研究者による検証が許可されている。

ベータ版の登録後にSiri AIの利用開始まで数日から数週間かかる「ウェイトリスト」が存在するのは、機能が未完成だからではなく、ロールアウト期間中のPCCの処理能力を管理するためである。開発者向けベータの初期に参加したユーザーからは、数時間から1週間以上の待ち時間が発生したと報告されている。ベータ版ユーザーは「設定」＞「Siri」からウェイトリストに参加でき、アクセス権は順次付与される。

なお、多くのメディアが見落としている監査ツールとして、Siri AIが有効化された後は「設定」＞「プライバシーとセキュリティ」＞「Apple Intelligenceレポート」から、どのリクエストがオンデバイスで処理され、どれがAppleのクラウドインフラで処理されたかのログを確認することができる。

■欧州と中国では発売時に利用不可

これはベータ版に限った制限ではない。Appleと欧州連合（EU）の規制当局がデジタル市場法（DMA）を巡る合意に至らなかったため、9月にiOS 27が正式リリースされた際、EU圏内のiPhoneおよびiPadユーザーはSiri AIを利用できない。EU圏内でもMacおよびApple Vision Proユーザーはサポートされている言語で使用できるが、iPhone、iPad、Apple Watchは対象外となる。

また、中国でも現地の規制当局による承認待ちのため、Siri AIは利用できない。これら2つの地域での除外はAppleの公式プレスリリースでも確認されており、9月の正式リリースまでに解決する見込みは低いとされている。

■iOS 27のリリースサイクルから判明した9月のタイムライン

Appleのソフトウェアリリーススケジュールは、業界内でも極めて予測しやすいことで知られている。7月6日に開発者向けベータ3が予定通り配信されたことで、アナリストらは秋のスケジュールを高い精度で逆算している。

Forbesのアナリストであるデビッド・フェラン（David Phelan）氏は、新型iPhoneの発表イベント（スペシャルイベント）の開催日は9月9日（水曜日）になると確信していると述べ、9月8日（火曜日）を最有力視するBloombergのガーマン記者と異なる見解を示した。フェラン氏の主張によると、今年は米国の祝日であるレイバーデー（労働者の日）が9月7日と遅い日程になっており、Appleは過去10年以上、祝日の翌日に発表イベントを開催したことがない。これは、世界中から移動する報道関係者やゲストのために、レイバーデーのバッファー期間が必要となるためである。

イベント開催日が9月8日か9日のいずれになるにせよ、それ以降の予測スケジュールは以下の通りとなる（日付はすべて2026年）。

・7月13日〜14日：iOS 27 パブリックベータ1 配信開始（予測）

・9月8日または9日：Appleスペシャルイベント（iPhone 18 Pro、Pro Max、折りたたみiPhone発表予測）

・9月11日：予約受付開始（米国太平洋時間 午前5時 / 東部時間 午前8時予測）

・9月14日：iOS 27 正式リリース（イベント翌週の月曜日予測）

・9月18日：iPhone 18 Pro および iPhone 18 Pro Max 発売（金曜日予測）

・日程未定：iPhone Ultra（折りたたみモデル）の出荷開始（9月発表、発売は後日予測）

iOS 27の正式リリースは、例年のパターン通りであれば発表イベント翌週の月曜日である9月14日になるとみられる（一部のアナリストは9月15日を予測）。また、iPhone 18 ProおよびPro Maxの発売日は9月18日（金曜日）が有力視されている。

■折りたたみモデル「iPhone Ultra」は9月発表、発売は後日か

今秋のラインナップにおける最大の注目株は、Apple初となる折りたたみiPhoneである。このデバイスは一般に「iPhone Ultra」と呼ばれているが、Appleからの公式発表はまだない。9月のイベントでiPhone 18 Proと同時に発表されるとみられているが、同日に発売されるかどうかは別問題である。

アナリストのミンチー・クオ（Ming-Chi Kuo）氏の最新のサプライチェーン調査によると、Appleは2026年後半に約700万〜800万台の折りたたみiPhoneを出荷する計画だが、第3四半期（7〜9月）に用意できるのはわずか50万〜100万台にとどまるという。これに対し、iPhone 18 ProおよびPro Maxは同四半期に2000万〜2200万台が用意される見込みであり、初期在庫としては十分な規模である。折りたたみモデルはこれほどの供給体制にはない。

クオ氏は、Appleが9月のイベントで3機種すべてを同時に発表するものの、Ultraの予約受付と販売開始は後日の別日程に設定すると分析している。これは、2017年にiPhone 8と同時に「iPhone X」を発表しながらも、Xの予約を10月後半、発売を11月に遅らせた戦略の再来となる可能性がある。

一方で、2026年7月8日時点の中国メディア「財聯社（Cailian Press）」のサプライチェーン情報によると、折りたたみモデルの生産はピークを迎えており、9月出荷の目標は維持されているという。これにより、一部で噂されていた発売延期説は否定された形だ。サプライチェーン側では9月の発表に対する確信は高いものの、9月中の店頭発売については慎重な見方が残っている。

クオ氏がキャリアや小売業者を対象に行った調査では、2,300ドル〜2,500ドル（約37万2,600円〜40万5,000円、1ドル＝162円換算）という高価格帯であっても需要は非常に強い。発売初期の納期は4〜6週間以上になり、二次流通市場では定価の50〜100%のプレミアム価格（転売価格）がつくとクオ氏は予測している。iPhone Ultraの購入を検討している場合は、9月のイベント後に予約が開始され次第、可能な限り早く申し込むことが、待ち時間を短縮するための最重要要素となるだろう。

サプライチェーンや分解アナリストの情報から予測される折りたたみモデルの主なスペックは、5.5インチのカバーディスプレイ、展開時7.8インチのメインディスプレイ、開いた状態で厚さ5mm未満、Touch ID内蔵電源ボタン、そしてA20チップの搭載である。

■iOS 27の主な新機能一覧

2026年6月8日のWWDCで発表されたiOS 27の主な新機能は以下の通りである。

・Siri AI：会話型アシスタントとして完全に再構築。アプリをまたいだ複数ステップの操作、メールやメッセージ、写真、カレンダーからの個人文脈の理解、画面認識、サードパーティ製AIサービス（インストール済みのClaudeやChatGPTなど）へのクエリ転送が可能。ホーム画面に独立したアプリとして初搭載され、会話履歴はiCloud経由で同期される。

・Siri AIの対応ハードウェア制限：基本機能（会話、個人文脈、アプリ間操作）はiPhone 15 Pro以降およびiPhone Airに対応。音声のペースや表現力コントロールなどの最先端機能は、12GBのメモリを要求するため、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxのみ対応。

・アプリ全体のApple Intelligence機能：AIを活用した写真編集（空間リフレーミング、拡張、進化したクリーンアップ）、Walletアプリでのスマートなレシート分割、Safariでの自動タブグループ化およびページ監視機能「Notify Me」、自然言語によるショートカット作成、パスワードアプリでのプロアクティブな漏洩検知、メッセージやメールでのワンタップ文脈提案。

・子ども向け安全機能の刷新：「スクリーンタイム」インターフェースの再設計、アプリカテゴリごとの時間制限、年齢に応じた推奨設定を含むアプリごとのスケジュール管理、新しいウェブサイト訪問時に親の承認を求める「閲覧リクエスト」、メッセージやFaceTime、電話アプリにおけるコミュニケーション安全機能の拡張。

・ホームAIにおけるiCloud+要件：ホームアプリでのApple Intelligence機能（AI生成のカメラ要約、複数カメラのアクティビティグループ化、自然言語によるクリップ検索）の利用には、2TB以上のiCloud+サブスクリプション（月額9.99ドル、約1,618円）が必要。下位プランのユーザーは利用不可。

・パフォーマンスの向上：古いモデルを含むサポート対象デバイス全体でアプリ起動速度が向上。Appleの社内テストでは、iPhone 11シリーズ、iPhone 15、iPhone 16 Plusでのアプリ起動高速化、AirDropの速度向上、大容量ライブラリにおける写真アプリの応答性向上が確認されている。

■注目ポイントQ&A

●iOS 27のパブリックベータはいつ配信されますか？

Appleからの公式発表はありませんが、Bloombergのマーク・ガーマン記者は7月12日に「今週中に配信される」と報じました。7月6日に配信された開発者向けベータ3から5〜7日後という過去のパターンを考慮すると、現地時間の7月13日または14日が最も有力視されています。すでにAppleのベータ版公式サイトでは「まもなく登場」と表示されています。

●自分のiPhoneはiOS 27のSiri AIに対応していますか？

iOS 27自体はiPhone 11以降のすべてのモデルにインストール可能ですが、Siri AIの利用にはハードウェア制限があります。基本機能の利用にはiPhone 15 Pro以降（またはiPhone Air）が必要で、さらに高度な音声コントロール機能には12GBのメモリを搭載したiPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxが必要です。iPhone 15（無印）やiPhone 14以前のモデルでは、iOS 27をインストールしてもSiri AIは動作しません。

●折りたたみモデルの「iPhone Ultra」はいつ発売されますか？

アナリストのミンチー・クオ氏によると、9月のスペシャルイベントでiPhone 18 Proと同時に発表される可能性が高いものの、初期の供給量が非常に少ないため、実際の発売（出荷開始）は10月後半から11月頃にずれ込む可能性があると予測されています。ただし、サプライチェーン情報では9月出荷を目標に生産がピークを迎えているとも報じられています。

●普段使っているメインのiPhoneにiOS 27ベータ版をインストールしても大丈夫ですか？

メイン端末へのインストールは推奨されません。ベータ版ソフトウェアには、バッテリー消費の異常、アプリの強制終了、予期せぬ不具合などのリスクが伴います。Appleも予備のデバイスでのテストを推奨しており、日常的に使用する重要な端末である場合は、9月の正式リリースまで待つのが安全です。

元記事: iOS 27 Public Beta Arrives This Week: How to Install, and the iPhone 18 Dates It Locks In