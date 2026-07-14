Gemini 3.5 Pro、7月17日一般公開の噂もスペックは未確定――開発遅延の背景に「事前学習からの再構築」か

Google DeepMindが開発中とされる「Gemini 3.5 Pro」について、2026年7月17日に一般公開（GA）されるとの予測が報じられている。しかし、このリリース日や「200万トークン」とされるコンテキストウィンドウ、各種ベンチマークスコアなどの情報は、すべて第三者メディアや匿名ソースによるリーク情報であり、Googleからの公式発表は行われていない。本記事では、開発遅延の背景にあるとされる「モデルの再構築」の噂と、現時点で判明している不確実なスペックについて検証する。

■公式発表は未だなし、開発遅延の裏に「事前学習のやり直し」か

Google DeepMindがGemini 3.5 Proの一般公開ターゲットを7月17日に設定していると報じられている。しかし、この日付や、200万トークンのコンテキストウィンドウ、ベンチマーク数値といった具体的な主張はすべて、第三者の報道や匿名の内部情報源に基づくものであり、Googleの公式発表ではない。2026年7月13日の時点で、公開されているGemini APIのドキュメントには、モデルカードも価格設定ページも、「gemini-3.5-pro」のリストも存在していない。開発者が7月17日に向けて計画を立てているとすれば、それは公式の発表ではなく、リーク情報に基づいているのが現状だ。

確実な事実として言えるのは、Gemini 3.5 Proが存在し、Googleが社内でそれを稼働させていること、そしてリリースが6月から7月へとずれ込んだことだけだ。この遅延については、Googleのスンダー・ピチャイCEOが5月19日の「Google I/O」のステージ上で、開発者に向けて「来月（6月）まで待ってほしい」と示唆していたが、その期限は過ぎてしまった。HackerNoonやGeeky Gadgetsが匿名の内部情報源を引用して報じたところによると、この遅延の原因は単なる微調整の決定ではなく、より重大なものだった。Googleは完成間近だったモデルを破棄し、ゼロから作り直す（再構築する）決断を下したとされている。

フロンティアスケール（最先端規模）のAIモデルにおいて、事前学習（プレトレーニング）をやり直すことは、決して軽微な修正ではない。膨大なデータセットを用いてモデルの基礎能力を形成する事前学習は、モデル構築において最もコストがかかるフェーズだ。完成間近のベースモデルを破棄して新たな事前学習サイクルを実行するという決断は、既存のモデルと競合モデルとの間に、ファインチューニング（微調整）だけでは解決できない構造的なギャップがあるとGoogleのエンジニアが判断したことを意味する。もしこの判断が正しく、再構築が成功していれば、開発者は段階的な改善ではなく、大幅な能力向上を期待できるだろう。

■初期モデルで露呈したとされる「2つの欠陥」

HackerNoonの報道によると、破棄された初期バージョンのGemini 3.5 Proには、2つの具体的な欠陥が見られたという。1つは、複雑で多層的なSVG（スケーラブル・ベクター・グラフィックス）のシーンレイアウトを生成する際に、構造的な一貫性を維持できなかったこと。もう1つは、複雑で再帰的なツール呼び出し（ツールコール）環境において動作が破綻したことだ。これは、エージェントが1つのツールを呼び出し、その結果を使って別のツールを呼び出すといった、数十ステップに及ぶ連続的な意思決定チェーンを指す。

これらは些細な欠陥ではない。再帰的なツール呼び出しの安定性は、自律型エージェントによるコーディングモデルにとって不可欠な要件であり、GoogleがGemini 3.5世代全体で最も重視しているユースケースそのものだ。すでに提供されている「Gemini 3.5 Flash」は、この領域が実現可能であることを証明している。Flashは「Terminal-Bench 2.1」で76.2％（Gemini 3.1 Proは70.3％）、「MCP Atlas」で83.6％（同78.2％）を記録し、旧世代のProモデルを上回った。これらの数値はGoogleの公式発表でも確認されている。もし新しいProモデルがこれらのタスクでFlashを下回るようであれば、フラッグシップのアップグレードとしては大失態となっていただろう。

こうした課題に直面しているのはGoogleだけではない。SVG生成や複雑なレイアウトタスクは、大規模言語モデル（LLM）全般の弱点として広く知られている。ここで重要なのは、Googleがこの欠陥を「通常の事後学習（ポストトレーニング）パイプラインでは修正できないほど根深い」と判断した（とされる）点だ。この決断自体はGoogleから公式に確認されたわけではないが、今回の報道における最も重要なポイントと言える。

■再構築されたモデルに期待される「3つの機能」と懸念点

第三者メディアの報道によると、再構築されたGemini 3.5 Proには、Gemini 3.5 Flashと差別化される3つの機能が搭載されるという。Geeky Gadgetsによると、それらは「200万トークンのコンテキストウィンドウ（Flashの100万トークンの2倍）」、「多ステップの論理的思考を可能にするDeep Think推論レイヤー」、そして「人間の指示を最小限に抑えて複数ファイルのコーディングタスクやツールチェーンを管理できる自律型ワークフロー機能」だ。

ただし、これら3つのスペックを事実として受け入れる前に、慎重に検証する必要がある。

まず、200万トークンというコンテキストウィンドウの数値は広く報じられているが、公式ドキュメントでは確認されていない。仮にこの数値が正確だとしても、モデルが200万トークン全体にわたって信頼性の高い推論を行えるとは限らない。2025年にChromaが発表した18種類の最先端モデルを対象とした独立調査では、例外なくすべてのモデルで、コンテキストサイズが大きくなるにつれて性能が低下することが示されている。さらに、最も急激な性能低下は、公表されている上限値よりもはるか手前で発生することが多い。Chromaの「Context Rot（コンテキストの腐敗）」に関する論文によると、入力の長さ自体によって基準精度が測定可能なレベルで低下する。また、最大有効コンテキストウィンドウ（MECW）手法を用いた別の研究では、モデルは通常、公表されている限界値の30〜40％手前で処理が破綻することが分かっている。Gemini 3.1 Proもこのパターンを示しており、100万トークンのウィンドウを備えているものの、独立したベンチマークでは、コンテキストの想起品質（MRCR v2）が128Kトークンを超えると急激に低下し、100万トークン全体では約26％まで落ち込むことが示されている。

したがって、Gemini 3.5 Proがリリースされた際の現実的な問いは、「200万トークンのプロンプトを受け付けるか」ではなく、「その範囲全体で推論品質が維持されるか」である。これに対する答えは、モデルカードが公開された後に、独立した評価機関が構造化された長文コンテキスト回収ベンチマークを実行して初めて明らかになる。

一方、「Deep Think」推論レイヤーについては、より確かな実績がある。Deep Thinkは現在のGeminiエコシステムに既に存在しており、予測市場企業FutureSearchによると、「ARC-AGI-2」で84.6％を記録し、2025年の国際数学オリンピックで金メダル相当の結果を残している。ただし、このDeep Thinkが3.5 Proのリリースにどのように統合されるかは、公式ソースでは未確認だ。

■なぜ7月17日なのか？ 再遅延が意味するもの

7月17日というリリース目標は、AIモデル市場を密接にカバーする複数の中国語ビジネスメディアやテクノロジーメディアで広く報じられており、その多くはGeeky GadgetsとHackerNoonを一次情報源としている。これもGoogleの公式発表ではない。

この日付の重要性は、競合状況にもある。同じ週の7月9日には、競合となる「GPT-5.6 Sol」が一般公開され、イーロン・マスク氏のSNS発表によれば「Grok 4.5」も同日に一般公開された。さらに、DeepSeekの「V4」ファミリーも7月中旬の安定版リリースを目指しているとされる。2026年で最も注目されるモデル関連イベントの3つが同じ週に集中しており、もしGemini 3.5 Proのリリースが7月17日からさらに遅れるようなことがあれば、6月の遅延時よりも競争上の打撃は大きくなる。今回は、Googleの周囲にすでに新しいフラッグシップモデルが実戦投入されているからだ。

もし7月17日の期日が守られ、再構築されたモデルが噂通りの実力を発揮すれば、Googleは技術的な優位性を確立する短いチャンスを得ることになる。しかし、もし再びリリースが遅れるようであれば、「問題の診断は正しかったが、その修正にかかる時間を過小評価していた」という評価を免れないだろう。

■現行の「Gemini 3.5 Flash」が担う役割

Proモデルの再構築が進められる一方で、5月19日のリリース以来、実際のプロダクション環境のワークロードを支えてきたのはGemini 3.5 Flashだ。Googleは公式発表の中で、Flashのベンチマーク性能を確認している。Terminal-Bench 2.1で76.2％、MCP Atlasで83.6％、CharXiv Reasoningで84.2％を記録し、これらすべてにおいて旧世代のGemini 3.1 Proを上回っている。さらに、同等の最先端モデルと比較して4倍高速に動作し、価格は入力100万トークンあたり1.50ドル（約243円、1ドル=162円換算）、出力100万トークンあたり9ドル（約1,458円）に抑えられている。

Flashの役割は、エージェントのループ処理、コード生成のスループット、エンタープライズツールが必要とする1秒未満のタスクチェーンなど、速度最適化された大量実行にある。これに対し、Proに期待される役割は、複数ファイルのコード修正、長文コンテキストの文書分析、Flashの高速化アーキテクチャでは意図的に削ぎ落とされた高度な推論タスクなど、より長い推論チェーンを必要とする持続的で複雑な作業だ。2026年6月にGemini 3.5 Flashを採用して稼働を開始したSalesforceの「Agentforce」統合は、その経済性を示している。エンタープライズ向けのエージェントプラットフォームでは、1つのワークフローで数千回ものモデル呼び出しが発生するため、Flashのコスト構造が不可欠となり、Proの高度な推論はデフォルトではなく補完的な位置づけとなる。

7月17日より前にシステムをリリースする必要があるエンタープライズチームにとって、Flashは十分に実用的な選択肢だ。一方で、複数ファイルにまたがる高度な推論、Flashの有効範囲を超える長文コンテキストの想起、あるいは高度な数学的アプローチを必要とするワークロードを構築しているチームは、Googleが公式にモデルカードを公開するまでは、Gemini 3.5 Proを計画の前提にするのではなく、注視リストに留めておくべきだろう。

■開発者が今準備できること

Googleの公式Geminiモデルページでは、3.5 Proは「まもなく登場（coming soon）」と記載されている。公開APIには「gemini-3.5-flash」と「gemini-3.1-pro-preview」がリストアップされている。公開APIに価格設定とモデルカードが添付された「gemini-3.5-pro」が登場するまでは、7月17日という日付を含め、すべてのスペックは未確定のままだ。

モデルが実際にリリースされた際、最初に確認すべきはベンチマークスコアではない。確認すべきは、価格設定ページ（噂されている入力15ドル／出力60ドルという推定値が実際のポジショニングを反映しているか）、公式のコンテキストウィンドウ仕様（200万トークンという数字が確認され、それが標準のAPIティアに適用されるか）、そして、単に長いプロンプトを受け付けるかどうかだけでなく、拡張された範囲でのMRCR品質をテストする独立した評価者による最初の長文コンテキスト回収ベンチマークの結果だ。

もし報道が正確であれば、モデルを再構築するという決断こそが、このニュースにおける最も重要な情報だ。それは、Googleの内部評価において、高コストな介入を正当化するほどの性能ギャップが実在したと判断されたことを示している。その介入によって、GPT-5.6 SolやFable 5に対してそのギャップを大幅に埋めるモデルが誕生したかどうかは、モデルカードが公開され、独立した評価者による構造化テストが行われて初めて明らかになる。7月17日以降の動向に注目したい。

■注目ポイントQ&A

●Gemini 3.5 Proは現在利用できますか？

いいえ、利用できません。2026年7月13日の時点で、Gemini 3.5 Proは公開APIにおいて一般公開モデルとしてリストされていません。Google AI StudioおよびGemini APIで利用できるのは「gemini-3.5-flash」と「gemini-3.1-pro-preview」です。Vertex AIでは少なくとも6月下旬から限定的なエンタープライズプレビューが実施されていますが、一般公開はされていません。第三者メディアは7月17日を一般公開日と報じていますが、Googleからの公式な確認はありません。

●噂されている「200万トークン」のコンテキストウィンドウは、開発者にとってどのような意味を持ちますか？

200万トークンという数値は広く報じられていますが、Googleの公式ドキュメントでは確認されていません。仮に正確だとしても、公表されているコンテキストウィンドウのサイズと、実際の有効なコンテキスト性能は異なります。18種類の最先端モデルを対象とした独立調査では、すべてのモデルで公表値の上限に達する前に推論品質が低下することが示されており、中には30〜40％手前で破綻するケースもあります。Gemini 3.1 Pro（100万トークン対応）でも、128Kトークンを超えると想起品質が急激に低下することが確認されています。Gemini 3.5 Proの再構築によって、単にウィンドウサイズが拡大しただけでなく、長文コンテキストの回収品質自体が向上したかどうかが、リリース後に注目すべきポイントです。

●開発者はGemini 3.5 Proを待つべきですか、それとも今すぐGemini 3.5 Flashで構築を始めるべきですか？

構築するワークロードの性質によります。Gemini 3.5 Flashはすでに一般公開されており、エージェントタスクやコーディングタスクにおいて高い性能を示す公式ベンチマークが確認されています。価格も100万トークンあたり入力1.50ドル／出力9.00ドルと安価なため、大量の処理が発生するエージェントループやコード生成など、Flashの有効コンテキスト範囲内で収まるタスクであれば、今すぐ本番環境に採用できます。一方、非常に長いコンテキストにわたる複数ファイルの高度な推論や、難解な数学的問題解決が必要な場合は、スペックが未確定でリリース日（7月17日）が前後する可能性もあるGemini 3.5 Proのモデルカード公開を待つ方がリスクが低いと言えます。

●なぜGoogleは、既存のGemini 3.5 Proを微調整するのではなく、開発を仕直した（再構築した）と報じられているのですか？

HackerNoonやGeeky Gadgetsの報道によると、初期バージョンのモデルにおいて、再帰的なツール呼び出し環境や複雑なSVGレイアウト生成で、事後学習（ポストトレーニング）技術では修正できないレベルの欠陥が見つかったためとされています。事前学習はモデルの根幹となる能力を形成するフェーズであり、ファインチューニングやRLHF（人間のフィードバックによる強化学習）ではその根本的な能力パターンを変更することはできません。事前学習をやり直すという決断は、Googleが自社モデルと競合（GPT-5.6やFable 5など）との間に構造的なギャップがあると判断したことを示唆しています。ただし、これらは匿名の内部情報源に基づくものであり、Googleは公式に確認していません。

元記事: Gemini 3.5 Pro Targets July 17 After Full Rebuild: Every Spec Remains Unconfirmed