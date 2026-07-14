オゼンピックと同系統のGLP-1薬は認知症を予防できるか？ アルツハイマー病協会が1億ドル規模の国際共同治験「PROTECT-Cog」を発表

アルツハイマー病協会は2026年7月13日、ロンドンで開催された国際会議（AAIC 2026）において、1億ドル（約162億円）規模の国際共同臨床試験「PROTECT-Cog」を発表した。この試験は、オゼンピックやウゴービの有効成分として知られるGLP-1受容体作動薬と、体系的な生活習慣改善プログラムを組み合わせることで、症状が現れる前の高齢者における認知症リスクを大幅に低減できるかを検証する初の試みである。2025年に製薬大手のノボ ノルディスク社による治療目的の臨床試験が失敗に終わったことを受け、研究の焦点を「治療」から「予防」へとシフトさせた画期的なプロジェクトとなる。

■治療から予防へ：EVOKE試験の失敗がもたらした新たなアプローチ

今回発表された「PROTECT-Cog試験（Combined Therapyによる認知機能低下リスクの予防）」は、過去10年間で最も有望視されてきた2つの認知症予防戦略を、厳格な要因デザインのもとで統合するものだ。この試験が治療ではなく「予防」に焦点を当てているのは、2025年11月にノボ ノルディスク社が実施した「EVOKE」プログラムが失敗に終わったことを受けた、科学的な直接の対応である。

EVOKEおよびEVOKE+試験は、世界40カ国でアミロイドの蓄積が確認された初期アルツハイマー病患者3,808人を対象に2年以上にわたって実施された。一部のアルツハイマー病バイオマーカーには改善が見られたものの、認知機能低下の進行を統計的に有意に抑制することはできなかった。しかし、この失敗はGLP-1薬による認知症治療の可能性を完全に閉ざしたわけではなく、むしろ「予防」という新たな扉を開くこととなった。

■GLP-1薬の脳内メカニズムと「早期介入」の重要性

EVOKE試験の失敗から得られた最大の知見は、セマグルチド（GLP-1薬の成分）が脳に作用しないということではなく、アルツハイマー病の病理が定着する前に作用させる必要があるという点だ。

GLP-1受容体は、脳全体のニューロン、ミクログリア、アストロサイト、および血管内皮細胞に発現している。GLP-1作動薬がこれらの受容体を活性化すると、細胞内で複数のシグナル伝達経路（cAMP/PKAやPI3K/Akt経路など）がトリガーされ、ニューロンの生存促進、酸化ストレスの軽減、炎症の抑制、血管の完全性の向上がもたらされる。2026年6月に学術誌『Nature Communications』に掲載された研究によると、セマグルチドは延髄の最後野（dorsal vagal complex）にあるGLP-1受容体発現ニューロンを介して作用し、ミクログリアや内皮細胞、ペリサイトにおける抗炎症遺伝子プログラムを制御していることが特定された。

しかし、薬理学的な制約も存在する。セマグルチドやリラグルチドは分子量が大きく（セマグルチドは約4,113ダルトン）、親水性のペプチドであるため、血液脳関門（BBB）を容易に通過できない。蛍光標識化合物を用いた研究では、セマグルチドが脳の特定の領域に到達するのは、血液脳関門を一般的に透過するためではなく、この関門が自然に緩んでいる特殊な構造である「脳室周囲機関」を介していることが判明している。つまり、神経保護シグナルの多くは、脳組織への直接的な薬物作用ではなく、インスリン抵抗性の改善、全身性炎症の低下、脳血管の健康改善といった代謝・血管経路を介して伝達されている可能性がある。

このメカニズムは、病期が進行する前の早期段階で導入された場合に強力な効果を発揮する。すでに軽度認知障害（MCI）を発症し、アミロイド病理が確立している患者に対しては、作用が間接的すぎ、また介入のタイミングとしても遅すぎる可能性がある。PROTECT-Cog試験は、生物学的な理論が示す通り、まだ重大な病変を発症していないリスクのある成人に対して薬を投与した場合に効果があるかを検証するように設計されている。

■リアルワールドデータが示す可能性と慎重論

GLP-1薬と認知症に関する観察データは豊富に存在するが、その手法については議論がある。電子カルテを用いた複数の大規模解析によると、GLP-1受容体作動薬を服用している2型糖尿病患者は、他の糖尿病治療薬を服用している患者と比較して、認知症の発症率が約40〜70％低いことが示されている。また、2024年に米国の100万人以上の患者を対象に実施された標的試験エミュレーションでは、セマグルチド使用者はインスリン使用者と比較してアルツハイマー病の診断リスクが70％低く、他のGLP-1薬と比較しても59％低いことが示された。さらに、オックスフォード大学による米国の約10万人の患者を対象とした別の解析では、セマグルチド使用者はシタグリプチン使用者と比較して、1年間の認知症リスクが48％低いことが示されている。

これらの数値は驚異的だが、解釈には注意が必要だ。適切に設計された観察研究であっても、混同因子（コファウンダー）のリスクを排除しきれない。学術誌『Annals of Internal Medicine』に掲載された標的試験エミュレーションに関する論文では、手法上の重大な限界を持つ研究を含め、GLP-1受容体作動薬に関連する認知症の大幅な減少を示した一部の研究は、完全に因果関係があるとは言えない可能性が指摘されている。また、2026年に『British Journal of Clinical Pharmacology』に掲載された系統的レビューでは、ランダム化比較試験（RCT）のデータからは明確な認知機能への利益は示されておらず、プラセボ対照試験のメタ解析でも有意な認知機能への効果は見られなかったと報告されている。これらの試験の多くでは、認知症はあらかじめ設定された主要評価項目ではなく、有害事象として記録されていたという設計上の限界もある。

PROTECT-Cog試験は、まさにこのエビデンスのギャップを埋めるために設計された。観察データから得られたシグナルは大規模な前向き試験を実施するに値するほど強力だが、現時点ではその前向き試験によるエビデンスが存在しないためである。

■2025年の「U.S. POINTER」試験が証明したこと

PROTECT-Cog試験の第2の柱は、推測に基づくものではない。アルツハイマー病協会が実施した「U.S. POINTER」試験（認知症リスクが高い高齢者2,111人を対象とした、2年間・5施設でのフェーズ3ランダム化比較試験）の結果は、2025年7月にトロントで開催されたAAIC 2025での発表と同時に、医学誌『JAMA』に掲載された。

この試験では、運動、栄養、心血管代謝の健康管理、および認知・社会的関与をターゲットとした、多領域にわたる生活習慣介入プログラムの2つのバージョンがテストされた。その結果、どちらのグループも試験前の予測と比較して認知機能が改善した。特に、集中的なコーチングやサポートを提供する「体系的（structured）グループ」の参加者は、自己主導（self-guided）グループと比較して、全般的な認知機能の改善がより顕著であった。この体系的な介入により、通常の加齢に伴う認知機能低下から約2年間分、認知機能が保護されたと推定されている。副次的評価項目としては、フレイルや睡眠時無呼吸症候群の減少、血圧調節の改善なども確認された。

これは現在、最高レベルのエビデンス（Level 1 evidence）とされている。PROTECT-Cog試験では、このU.S. POINTERの体系的プログラムを2つの生活習慣介入アームの1つとして採用し、これにGLP-1受容体作動薬または対照薬を組み合わせることで、4つのアームからなる要因デザインを構築している。なお、試験ではセマグルチドが同系統の代表的な薬剤として位置づけられているが、類似の薬剤にも対応できるように設計されている。

■PROTECT-Cog試験の設計と検証内容

本研究では、認知機能低下のリスクが高い高齢者を登録し、要因デザインに基づいて4つのグループにランダムに割り当てる。具体的には、「高強度の体系的生活習慣プログラム」または「簡易版の体系的プログラム」のいずれかに、さらに「GLP-1作動薬」または「対照薬」を組み合わせる。参加者は3年間追跡され、6カ月ごとに包括的な認知機能および健康状態の評価を受け、主要評価項目として軽度認知障害（MCI）の発症遅延を検証する。

この要因デザインは科学的に極めて重要である。これにより、PROTECT-Cog試験は「集中的な生活習慣介入のみでMCIを遅らせることができるか？」「GLP-1薬のみでMCIを遅らせることができるか？」「両者の併用は、どちらか一方のみの場合よりも高い効果をもたらすか？」という3つの問いに同時に答えることができる。また、代謝、血管、生活習慣のリスク要因を組み合わせることで、単独の戦略では達成できない相乗的な保護効果が生まれる可能性（シナジー効果）を検出するのに十分な統計的検出力も備えている。

本研究は、U.S. POINTERや、生活習慣に基づく脳の健康介入を行う国際的な研究ネットワーク「World Wide FINGERS Network」を通じて構築されたグローバルなインフラを活用して実施される。

アルツハイマー病協会のチーフ・サイエンス・オフィサー兼医療専門代表であり、本研究の主要研究者を務めるマリア・C・カリーヨ博士（Maria C. Carrillo, Ph.D.）は次のように述べている。「PROTECT-Cogは、U.S. POINTERから得られた知見を直接の基盤とし、予防科学における次の重要なステップを踏み出すものです。生活習慣と生物学的なアプローチの双方をターゲットにした併用療法を検証することで、症状が現れる前に認知機能低下のリスクを効果的に低減する方法をより深く理解する機会が得られます」

■科学的転換期に位置づけられる試験

アルツハイマー病協会による1億ドルの資金拠出は、同組織における認知症予防研究への単一の投資としては過去最大規模のものとなる。このタイミングは、GLP-1薬の観察データが強力であるものの前向き試験による確認が必要であること、POINTER試験を経て生活習慣介入のエビデンスが新たに厳格化されたこと、そしてEVOKE試験の失敗により「治療ではなく予防こそが取り組むべき科学的課題である」と明確になったこと、という複数の要素が重なった結果である。

アルツハイマー病協会の会長兼CEOであるジョアン・パイク博士（Joanne Pike, DrPH）は、この取り組みの意義を次のように強調している。「今こそ、認知症の予防や遅延に向けた、大胆で科学主導の戦略を加速させるべき時です。PROTECT-Cog試験は、緊急に求められている治療オプションの探索と拡大を目的とした、大規模かつ厳格な研究を主導するという私たちの決意を反映したものです。これには、複数の介入を組み合わせることで、最もリスクの高い人々に対してさらに大きな利益をもたらす方法の検証も含まれています」

また、2026年7月13日のAAIC 2026では、アルツハイマー病協会が資金提供するラテンアメリカの生活習慣ネットワーク「LatAm-FINGERS」研究の結果も報告された。ラテンアメリカ11カ国において、文化的に適応させた生活習慣介入が認知症リスクのある高齢者の脳の健康状態を改善したことが示され、POINTERアプローチの国際的な有効性が改めて実証された。

なお、GLP-1受容体作動薬には、吐き気や嘔吐などの胃腸関連の副作用がよく知られており、これらは臨床試験で最も多く報告される有害事象である。セマグルチドの安全性と忍容性のプロファイルは、代謝性疾患の適応において3,700万患者年以上の曝露実績があり、すでに確立されていると考えられているが、認知症予防における特異的な安全性プロファイルは、このPROTECT-Cog試験を通じて新たに構築されることになる。

現在、これらの薬剤は認知症予防やその他の神経疾患の適応で米食品医薬品局（FDA）の承認を受けておらず、PROTECT-Cog試験での使用は研究段階（未承認）のものとなる。3年間にわたる試験の結果が得られるまでには、今後数年を要する見込みだ。

■注目ポイントQ&A

●オゼンピックやGLP-1薬は実際に認知症を予防できますか？

現時点では確実なことは分かっていませんが、厳格な検証を行うに値する強力なデータが存在します。2型糖尿病患者を対象とした大規模な観察研究では、GLP-1薬の使用者は認知症の発症率が40〜70％低いことが示されており、基礎研究でもこれらの薬が脳の炎症を抑え、血管の健康を保護し、神経保護シグナルを活性化することが確認されています。しかし、ランダム化比較試験の系統的レビューでは有意な認知機能への利益は示されておらず、3,800人以上を対象としたノボ ノルディスク社のEVOKE/EVOKE+試験でも、すでに初期アルツハイマー病を発症している患者においてセマグルチドは進行を遅らせることができませんでした。PROTECT-Cog試験は、まだ診断を受けていないリスクのある成人を対象に、初の前向きな厳格検証を行うことを目的としています。

●PROTECT-Cog試験とはどのようなもので、誰が参加できますか？

PROTECT-Cogは、アルツハイマー病協会がAAIC 2026で発表した1億ドル規模の国際共同臨床試験です。認知機能低下のリスクが高い高齢者を対象に、体系的な生活習慣プログラムとGLP-1受容体作動薬（セマグルチドなど）の4つの組み合わせパターンを3年間にわたり検証します。参加登録の詳細や適格基準は現在策定中ですが、主に家族歴、肥満、心血管リスク要因、または代謝性疾患を持つ、認知症リスクの高い高齢者が対象となる予定です。試験の開始に向けて、登録情報はアルツハイマー病協会の「TrialMatch」サービスで順次公開されます。

●なぜセマグルチドはアルツハイマー病のEVOKE試験で失敗したのですか？

EVOKEおよびEVOKE+試験は、すでにアミロイド病理が確認され、初期症状が出ているアルツハイマー病患者を対象としていました。つまり「予防」ではなく「治療」を目的とした試験でした。セマグルチドは一部のバイオマーカーを改善したものの、2年間の試験期間において認知機能や日常生活動作の低下（CDR-SB尺度による評価）を抑制することはできませんでした。研究者らは、セマグルチドが大きな分子であり、血液脳関門を通過しにくく、代謝や血管経路を介して間接的に脳に作用するため、神経変性がすでに定着した段階では介入が遅すぎたのではないかと考えています。PROTECT-Cog試験は、この仮説を検証するために設計されています。

●PROTECT-Cog試験の結果を待たずに、今すぐ実践できる認知症リスク低減のための生活習慣はありますか？

2025年7月に『JAMA』に掲載された「U.S. POINTER」試験が、現在最も信頼できる答えを示しています。定期的な運動、健康的な食事、心血管代謝の健康管理（血圧、血糖、コレステロールの測定）、および認知・社会的活動を組み合わせた多領域プログラムは、リスクのある米国の高齢者において、2年間にわたり測定可能な認知機能保護効果（体系的なアプローチを行わなかった場合と比較して約2年分の認知機能の優位性）をもたらしました。これらの取り組みは今すぐ実践可能で、薬物による副作用のリスクもありません。アルツハイマー病協会の「(re)think your brain」イニシアチブなどが具体的なスタートラインを提供しています。

元記事: Alzheimer’s Association Bets $100M on Ozempic-Class Drugs Plus Lifestyle to Prevent Dementia