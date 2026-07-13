OpenAIが組織再編、安全チームの独立性を廃止し研究部門傘下へ　責任者ハイデッケ氏も退職

米OpenAIが安全（セーフティ）部門の独立した組織体制を廃止し、研究（リサーチ）部門の傘下に統合する組織再編を行ったことが明らかになった。これに伴い、セーフティ・システム部門を率いてきたヨハネス・ハイデッケ氏が2026年7月24日までに退職する。過去2年間で6人目となる安全担当幹部の離脱と組織の弱体化に対し、AIの安全な開発を担保する独立したチェック機能が失われるのではないかとの懸念が強まっている。

■独立した報告ラインの喪失と組織再編

OpenAIは、安全（セーフティ）部門の独立した組織体制を廃止し、チーフ・リサーチ・オフィサー（CRO）のマーク・チェン氏が率いる研究（リサーチ）部門の傘下に統合する組織再編を実施した。この再編に伴い、2024年からセーフティ・システム部門を率いてきたヨハネス・ハイデッケ氏が、2026年7月24日までに同社を退職することを明らかにした。ハイデッケ氏の退職は、米メディアのWiredが最初に報じ、その後BloombergやEngadgetなども確認している。

今回の再編により、安全チームは今後、リサーチ担当バイスプレジデント兼アライメント責任者であるミア・グレーゼ氏に報告することになる。グレーゼ氏の役職は「リサーチ＆セーフティ担当バイスプレジデント」へと拡大され、サーチ・ジェイン氏が暫定的にセーフティ・システム部門の責任者を務める。

チェン氏は従業員向けのメモで、安全機能を研究部門に組み込むことで「モデル開発や製品化、リリースの意思決定において、より早期かつ直接的な役割を果たすことができる」と主張した。一方で、モデルのトレーニング頻度が高まり、リリース周期が短縮されていることから、「安全性に関する調整の課題はかつてないほど大きくなっている」と、開発スピードの加速による構造的なプレッシャーも認めている。

この再編により、研究部門から独立した報告ラインを持つセーフティ・システム責任者は存在しなくなる。OpenAIには、モデルの危険性を評価する「プレパードネス（準備）フレームワーク」を担当するプレパードネス責任者のポストが残されているが、この機能も能力向上を第一とする研究主導の組織内に置かれることになる。

■相次ぐ安全担当幹部の離脱

ハイデッケ氏の退職は、2024年5月以降、OpenAIから離脱した6人目の安全担当幹部となる。これまでに、スーパーアライメント共同責任者だったヤン・ライケ氏（現アンスロピック）、外部の安全非営利団体を設立するために退職したマイルズ・ブランデージ氏とスティーブン・アドラー氏、モデルポリシー責任者だったアンドレア・ヴァローネ氏（現アンスロピック）、そして2026年7月上旬に退職を表明したチーフ・フューチャリストのジョシュア・アチアム氏が同社を去っている。

この人材流出の背景には、2024年5月に共同創業者のイリヤ・サツケヴァー氏とライケ氏が率いていた「スーパーアライメント」チームが解散したことがある。ライケ氏は当時、「安全性の文化やプロセスが、製品開発の後回しにされている」と批判していた。その後、アチアム氏の下で「ミッション・アライメント」部門が設立されたが、わずか16カ月後の2026年2月に解散。ハイデッケ氏のセーフティ・システムチームも、今回同様に研究組織へと吸収されることになった。

ハイデッケ氏が残したプレパードネス・フレームワークは、実質的な運用権限を持っていた。例えば、新型モデル「GPT-5.6 Sol」がサイバーセキュリティ能力において同フレームワークの「高（High）」リスクに達した際、OpenAIはホワイトハウスと連携し、一般公開前に政府承認のパートナー約20社にアクセスを限定する段階的リリースを実施した。しかし、今回の再編により、こうした安全評価から配備決定に至る権限ラインは、すべて研究部門のリーダーシップを経由することになる。

■「統合」がもたらすリスクと歴史の教訓

安全機能を研究部門に統合するというOpenAIの主張に対し、組織安全性の専門家からは疑問の声が上がっている。航空、原子力、金融などの分野における過去数十年の研究では、安全監視機能が対象の業務から「構造的に独立」しているときに最も効果を発揮することが示されている。チャレンジャー号の爆発事故やディープウォーター・ホライズンの原油流出事故、2008年の金融危機などでは、いずれも安全監視やリスク管理が商業部門に従属したことが大惨事につながった。独立した監視がもたらす「摩擦」を排除した結果、安全性が向上することはなかったというのが歴史の教訓である。

2024年12月に発表された主要AI企業の安全フレームワークに関する独立評価では、独立した最高リスク管理責任者を置いている企業の割合は極めて低かった。唯一、アンスロピック（Anthropic）だけが、開発を一時停止する明示的な権限を持つ「責任あるスケーリング責任者（RSO）」を設置していることで高い評価を得ている。OpenAIにおいては、今回の再編でそうした独立した構造が失われたことになる。

■業界全体の安全評価とIPOへの影響

ハイデッケ氏の退職とほぼ同じタイミングで、AI業界全体の安全対策に対する厳しい評価が下された。生命の未来研究所（FLI）が2026年7月7日に発表した「2026年夏 AIセーフティ・インデックス」では、主要AI企業9社の中で「B」以上の評価を得た企業は一社もなかった。アンスロピックが「C+」で首位となり、OpenAIとGoogle DeepMindは「C」評価にとどまった。

FLIのパネルは、OpenAIを含む主要企業が、システムが特定の危険基準に達した際に開発を一時停止するというかつての公約を後退させている（ゴールポストを動かしている）と指摘し、安全フレームワークを形骸化させていると批判した。FLIの会長であるマックス・テグマーク氏は「AI企業は崖に向かって全力疾走している」と警鐘を鳴らしている。

この組織再編は、OpenAIが進めているIPO（新規公開株）のプロセスにも影響を与える可能性がある。同社は2026年6月8日に米証券取引委員会（SEC）へS-1登録届出書を秘密裏に提出したことを公表している。安全管理体制の不透明さや幹部の相次ぐ離脱は、投資家や規制当局の厳しい精査を受けることになるだろう。

さらに、2026年8月2日にはEU AI法の透明性ルールが施行されるほか、米国の42州の司法長官によるChatGPTの共同調査や、多数の製造物責任訴訟も抱えており、規制面での逆風も強まっている。安全部門の独立性を失った新体制が、これらの課題にどう対処していくのかが注視されている。

■注目ポイントQ&A

●OpenAIの安全部門責任者が退職する理由と、組織再編の内容は何ですか？

セーフティ・システム部門を率いていたヨハネス・ハイデッケ氏が退職するのは、OpenAIが安全部門の独立性を廃止し、研究部門の傘下に統合する組織再編を行ったためです。チーフ・リサーチ・オフィサーのマーク・チェン氏は、安全機能を研究に組み込むことで開発の初期段階から関与できると説明していますが、専門家からは安全監視の独立性が失われるとの懸念が出ています。

●これまでにOpenAIを去った安全担当の幹部はどのくらいいますか？

ハイデッケ氏で6人目となります。過去2年間で、ヤン・ライケ氏やアンドレア・ヴァローネ氏（ともにアンスロピックへ移籍）、マイルズ・ブランデージ氏、スティーブン・アドラー氏、ジョシュア・アチアム氏などの主要な安全担当幹部が離脱しました。また、「スーパーアライメント」や「ミッション・アライメント」といった安全専門チームも相次いで解散・再編されています。

●生命の未来研究所（FLI）の評価と、今回の再編にはどのような関係がありますか？

FLIが2026年7月7日に発表した「AIセーフティ・インデックス」で、OpenAIは「C」評価を受けました。FLIは、OpenAIを含む主要AI企業が、危険な基準に達した際に開発を一時停止するというかつての公約を後退させている（ゴールポストを動かしている）と批判しています。今回の再編により、安全評価から配備決定に至る権限が研究部門の配下に置かれるため、この懸念がさらに深まる形となっています。

●この組織再編はChatGPTの一般ユーザーにどのような影響を与えますか？

週に9億人以上が利用するChatGPTの安全性に関して、問題の特定や解決を行う組織的な権限構造が変わることを意味します。安全性の評価を行う責任者が、モデルを開発する研究部門の配下に置かれるため、実質的な独立性が低下すると指摘されています。これが実際のサービスの安全性にどう影響するかは、今後の運用次第となります。

元記事: OpenAI Loses Sixth Safety Leader in Two Years, Folds Team Into Research