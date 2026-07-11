Google Playの「カタログ共有」が7月22日に開始へ、Android開発者に迫られる選択

米連邦地裁の命令に基づき、2026年7月22日から「Google Play」のアプリ登録情報（カタログ）をサードパーティ製アプリストアに共有する「Play Catalog Access」プログラムが開始される。開発者が同日までにPlay Consoleで明示的な選択を行わない場合、デフォルトで自動的にオプトイン（参加）となる。本プログラムは、長年Google Playの独占状態を支えてきた「鶏と卵」の構造的障壁を打破するために司法が命じた初の相互運用措置である。

■「Play Catalog Access」プログラムの仕組みと影響

本プログラムのもとで登録されたサードパーティ製ストアは、アプリの名前、アイコン、説明文、スクリーンショット、メタデータといったGoogle Playの登録ページを自社ユーザーに表示し、ダウンロードを促すことができる。ただし、実際のダウンロード処理自体はGoogle Playのインフラを介して完了する仕組みとなっており、Google Playのサービス手数料も引き続き適用される。つまり、購入における商業的関係はGoogleが維持し、ユーザーへの「入り口」を誰が示すかという点のみが変化する。

この「カタログ表示とダウンロードインフラの分離」という設計は、従来のサイドローディング（非公式な方法でのアプリインストール）とは大きく異なる。登録ストア経由でダウンロードされたアプリであっても、Googleのセキュリティ審査プロセスである「Play Protect」のスキャンやデータ安全性の要件を通過する。登録ストア側もカタログアクセスを維持するためには、マルウェアの配布を能動的に防ぎ、全世界の全デバイスにおけるマルウェアインストール試行率を1%未満に抑える必要があると、Allure Securityによるセキュリティ要件の分析で指摘されている。これにより、競合ストアは従来のサイドローディングに伴うセキュリティリスクを回避しながら、完全なカタログを合法的に構築できるようになる。

■コールドスタート問題を解決する司法の介入

これまでもAmazonアプリストア、Epic Games Store、Samsung Galaxy Storeといった代替Androidストアは存在していたが、Google Playの規模に対抗することはできなかった。その理由は、ユーザー（需要）がアプリ（供給）を求め、アプリがユーザーを求めるという「二面市場」において、一方が欠ければもう一方も集まらないという構造的なコールドスタート問題があったためである。さらに、Googleが主要開発者や端末メーカー、通信キャリアと結んでいた排他的契約（「Project Hug」と呼ばれる助成プログラムなど）が、この障壁を強固にしていた。

しかし、2023年12月の陪審員評決でGoogleの行為が連邦およびカリフォルニア州の反トラスト法に違反していると認定され、2025年7月31日には第9巡回区控訴裁判所がこの評決と差し止め命令を支持した。ジェームズ・ドナート判事による恒久的差し止め命令は、Googleに対してPlay Storeカタログへのアクセス権を他社に提供することを義務付け、排他契約や先行配信契約を禁止した。その後、2026年3月4日にGoogleとEpic Gamesの間で結ばれた和解により、米国限定だった差し止め命令は2032年6月まで続くグローバルな合意へと発展したことが、Android Developers Blogで発表されている。7月22日に開始されるプログラムは、この合意が大規模に実稼働する最初の具体的なステップとなる。

■6年に及ぶ法廷闘争がもたらした構造改革と手数料引き下げ

今回の変革の契機となったのは、2020年8月13日にEpic Gamesが『フォートナイト』に独自の直接課金システムを導入し、Googleのアプリ内課金義務化を回避しようとしたことだった。Googleは同日中に同作を削除し、Epicは即座に提訴した。Epicが求めたのは金銭的補償ではなく、Googleが不法に独占していると主張するプラットフォームへのアクセスという構造的な変革であった。

過去のアプリストアを巡る規制や和解は、主に「アウトオブアプリ決済の誘導（ステアリング）」の許可にとどまり、配信インフラ自体には手を付けていなかった。しかし、Epic対Googleの差し止め命令は配信アーキテクチャそのものを標的にし、カタログの相互運用を義務付け、端末メーカーやキャリアとの収益分配契約を禁止した。

さらに2026年3月の和解により、この枠組みは世界規模に拡大され、手数料体系も大幅に改定された。和解内容によると、Googleの標準サービス手数料は新規インストールで20%に引き下げられ、定期購読（サブスクリプション）は10%となる。Google Playの決済システムを使用する場合は、別途5%の決済手数料が適用される。また、要件を満たす開発者向けの「Apps Experience Program」を利用すれば、サービス手数料をさらに15%まで引き下げることが可能だ。かつて業界標準とされた「一律30%」の手数料モデルは事実上崩壊した。

■7月22日までに開発者が行うべき3つの選択

Play Consoleのカタログ設定では、以下の3つの選択肢が用意されており、7月22日以降もいつでも変更可能である。

1. すべての登録ストアにすべてのアプリ情報を公開する：Googleに登録されたサードパーティ製ストアにアプリページが表示される。ダウンロードはPlay経由で行われ、手数料体系にも変更はない。コンテンツ制限やブランド上の懸念がないアプリにとっては、最も摩擦の少ない選択肢となる。

2. ストアを個別に管理する：7月22日以降、登録されたサードパーティ製ストアの一覧を確認し、アプリごと、あるいはストアごとに公開の可否を判断する。これにより、即座に一括決定を下すことなく、きめ細かな制御が可能になる。

3. 完全にオプトアウト（不参加）する：他社ストアにアプリ情報は一切提供されない。企業内ユーザー向けに限定配布しているアプリや、年齢制限・コンテンツの機微があり、他社ストアのポリシーがGoogleと同等であるか確認する必要がある場合、または未審査の代替ストアにブランドを露出させたくない開発者に適している。

特に注意すべきは、登録されたサードパーティ製ストアはGoogle Playではなく、各ストア独自のコンテンツポリシーで運営される点である。マルウェアや詐欺の基準をクリアしていても、年齢制限や地域制限、コンテンツカテゴリの基準が異なる場合がある。また、社内向けやB2Bアプリの開発者にとっても、安全性の有無にかかわらず、一般消費者向けの代替ストアにアプリが並ぶのを避けるためにオプトアウトは検討に値する。

■Appleを巡る並行訴訟とグローバルな規制への影響

Google Playの開放と並行して、Appleに対する法廷闘争も進んでいる。2025年4月、地方裁判所はAppleが外部決済への誘導禁止を回避するために27%の手数料を課したことについて、差し止め命令に意図的に違反した（法廷侮辱罪）と認定した。第9巡回区控訴裁判所は2025年12月にこの判断を支持し、手数料率の妥当性に関する審理を地方裁判所に差し戻した。

Appleは最高裁判所に上訴中の執行停止を求めたが、エレナ・ケイガン最高裁判事は2026年5月6日にこれを却下した。その後、最高裁判所は2026年6月にAppleの上訴を受理（移送命令を決定）したため、2026年期に法廷侮辱罪の認定と差し止め命令の範囲に限定して審理が行われる予定であるとロイターは報じている。最高裁の判断が出るまでは、地方裁判所での手続きが進行する。

これら2つの訴訟は、米国の2大モバイルプラットフォームが、配信および決済システムにおける構造的競争を司法から義務付けられている現状を示している。この動向は、欧州連合（EU）のデジタル市場法（DMA）や、英国のCMA、日本のスマホソフトウェア競争促進法、韓国の公正取引委員会（KFTC）など、オープン化を推進する各国の規制当局にとって、実証済みの司法テンプレートとなる。Google Playの「Catalog Access」モデルは、大規模な相互運用性が実際にどのように機能するかを示す実務的な参照基準となるだろう。

■カタログ開放の先にある競争の課題

ただし、このプログラムが真に競争力のあるエコシステムを生み出すかどうかは、司法が強制できる領域を超えている。他社ストアは、長年Google Playのインターフェースやレコメンドアルゴリズム、アカウント連携に慣れ親しんだユーザーを引きつけるために、魅力的なディスカバリー体験を自力で構築しなければならない。カタログアクセスは「コンテンツの不足」というコールドスタート問題を解決するが、「ユーザーの習慣」というウォームスタート問題までは解決しない。ユーザーが代替ストアを利用するには、アプリの低価格化や、開発者との直接的な関係、限定コンテンツといった独自の動機が必要となる。

また、技術政策シンクタンクのITIFは、グローバル和解のレビューの一環としてオーストラリア競争・消費者委員会（ACCC）に提出した意見書の中で、カタログの強制共有はGoogleがPlay Storeの構築に投じた投資への「フリーライド（ただ乗り）」になり得ると指摘している。これにより、Googleがカタログの品質向上への投資を控えるようになる懸念がある一方で、競合ストアは自ら貢献することなくその成果を利用して競争できてしまうという。これは救済策を否定するものではないが、制度設計に対する最も強力な反論の一つである。

いずれにせよ、法的な枠組みが決したことは疑いようがない。米国法において、Play Storeのカタログ独占は終わりを迎えた。今後の競争の行方は、6年に及ぶ訴訟によって強制的に築かれたこの土台の上に、消費者、開発者、そして競合ストアが価値あるものを構築できるかどうかにかかっている。

■注目ポイントQ&A

●Play Catalog Accessプログラムとは何ですか？従来のサイドローディングとはどう違うのですか？

登録されたサードパーティ製のAndroidストアに対し、Google Playに登録されているアプリ情報（名前、アイコン、説明、スクリーンショットなど）の表示を許可するプログラムです。ユーザーがダウンロードをタップすると、実際の処理はGoogle Playのインフラ、Play Protectによるスキャン、および同様の手数料体系を用いて行われます。APKファイルをGoogleのセキュリティ外から直接インストールする従来のサイドローディングとは異なり、実際のインストールがPlayのセキュリティ審査パイプラインを経由するため、アーキテクチャとしてより安全です。

●7月22日までに何も対応しなかった場合はどうなりますか？

Play Consoleで何も操作を行わなかった場合、Googleはデフォルトで、登録された米国のすべてのサードパーティ製Androidストアへのアプリ情報の共有を開始します。ダウンロードは引き続きGoogle Play経由で行われ、手数料も変わりません。この設定は、7月22日以降であっても、Play Consoleの「設定」＞「カタログ設定」からいつでも変更（オプトアウトなど）が可能です。

●他社ストアに自分のアプリが表示されるのは安全ですか？

一般的な消費者向けアプリの多くにとっては安全ですが、注意点もあります。登録ストアはカタログアクセスを維持するために、Googleのマルウェア防止基準を満たし、マルウェアインストール試行率を1%未満に保つ必要があります。ただし、コンテンツポリシーは各ストア独自のものであるため、年齢制限や地域制限、特定のコンテンツカテゴリに対する保護措置が必要なアプリの場合は、事前にそのストアのポリシーが十分であるか確認することをお勧めします。

●30%の手数料廃止により、Googleへの支払いはどう変わりますか？

2026年3月の和解により、一律30%の手数料は段階的な体系に移行しました。新規インストールには20%のサービス手数料、定期購読には10%が適用され、Google Playの決済システムを利用する場合は別途5%の決済手数料がかかります。また、任意の「Apps Experience Program」に参加することで、サービス手数料を15%に下げることも可能です。独自の決済システムを使用する場合は、5%の決済手数料を完全に回避できます。影響はアプリの収益モデルによって異なり、サブスクリプション主体のアプリが最も恩恵を受ける一方、都度課金のインappトランザクションが多いアプリでの削減効果は緩やかになります。

元記事: Play Store Catalog Interoperability Goes Live July 22: Android Developers Must Decide