『マリオカート ツアー』2026年9月30日にサービス終了へ、オフライン版の予定なし。消費者権利を巡る議論が再燃か

任天堂は2026年7月8日、スマートフォン向けレースゲーム『マリオカート ツアー』のサービスを2026年9月30日午前15時（日本時間）に終了すると発表した。サービス終了後はオフライン版などの代替手段は用意されず、プレイヤーがこれまでに集めたキャラクターやマシン、ゲームの進行状況はすべて消去される。今回の決定は、デジタルコンテンツの所有権やゲームの保存を巡る法的な議論が世界中で活発化する中で下されたものであり、業界内外で大きな注目を集めている。

■ルビー販売は即時停止、ゴールドパスは段階的に縮小

任天堂はサービス終了の決定に伴い、迅速な対応を進めている。公式FAQによると、一般発表の前日である2026年7月7日に、ゲーム内通貨「ルビー」の販売および有料サブスクリプション「ゴールドパス」の新規加入・自動更新を停止した。7月7日のメンテナンス時点でゴールドパスを契約していたプレイヤーは、サービス終了まで特典を維持できるが、継続ステータスに関連する一部の特典は失われる。

一方で、7月7日時点で未加入だったプレイヤーに対しては、2026年8月4日から開始予定の「バケーションツアー」より、ゴールドパスの機能が無料で開放される。これは残されたコミュニティに対する任天堂からの感謝の印とみられる。

手持ちのルビーは、サービス終了まで「スポットライトショップ」や「Miiスーツショップ」、「コインラッシュ」で使用可能だが、9月30日を過ぎるとすべて無効化される。任天堂は、使い切れなかったルビーや、サービス終了日以降まで有効期限が残っているゴールドパスに対する返金対応は行わない方針を示している。

■モバイル展開の7年間：任天堂が閉じるもの

『マリオカート ツアー』は2019年9月25日にiOSおよびAndroid向けに配信を開始した。モバイルデータ分析企業Sensor Towerのデータによると、配信開始からわずか11日間で1億ダウンロードを記録し、当時の任天堂のモバイルゲーム記録を塗り替えた。その後、2021年4月までに累計2億ダウンロードを突破し、生涯売上高は2億ドル（約324億円、1ドル＝162円換算）を超えたと報じられている。非公式の推計では、その後の数年間で売上は2億5000万ドル（約405億円）を大きく上回ったとされているが、任天堂は最終的な累計売上を公表していない。

本作は、縦画面でのプレイや指1本での操作、2週間ごとに開催される「ツアー」制度など、モバイル向けに特化した設計が特徴だった。ニューヨークや東京、パリといった実在の都市をモチーフにした「都市コース」は人気を博し、その一部は後にNintendo Switch向けソフト『マリオカート8 デラックス』の有料追加コンテンツにも移植された。

一方で、課金システムについては配信当初から批判や規制の目が向けられていた。ランダムでアイテムが排出される「ドカン（ガチャ）」システムは、射幸心を煽るとして問題視され、2022年9月にはルビーを消費して直接アイテムを購入できる「スポットライトショップ」へと移行した。その後、2023年10月4日をもって新規コンテンツの追加は停止され、既存コンテンツのローテーション配信が続いていた。

■『ポケ森』のオフライン版対応との対比が際立たせるもの

今回のサービス終了において、多くのプレイヤーが比較対象として挙げているのが、同じく任天堂のモバイルゲームである『どうぶつの森 ポケットキャンプ（ポケ森）』である。

任天堂は2024年に『ポケ森』のオンラインサービスを終了した際、セーブデータを引き継いでオフラインで遊べる有料の買い切り版アプリ『どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート』をリリースした。この前例は、運営型モバイルゲームからサーバー依存を排除し、オフライン製品として再リリースすることが技術的・商業的に可能であることを任天堂自らが証明した形となった。しかし、今回の『マリオカート ツアー』ではその手法は採用されなかった。

任天堂はその理由を説明していないが、ゲームの構造的な違いが要因とみられる。『ポケ森』のキャンプ場開拓や家具作りといった主要なゲームサイクルはオフラインでも成立しやすいのに対し、『マリオカート ツアー』のツアーローテーションやランキング、ショップ経済などは、その設計自体がサーバーに深く依存している。オフライン化した場合、大幅に制限されたボリュームのレースゲームしか残らず、プレイヤーが課金してきた価値を維持することが困難だった可能性がある。

■デジタル所有権を巡る法廷闘争の最中での閉鎖

『マリオカート ツアー』のサービス終了は、デジタルコンテンツの「所有権」や「ゲームの保存」を巡る消費者運動が世界的に最も活発化しているタイミングと重なった。

2024年にユービーアイソフト（Ubisoft）が『ザ・クルー（The Crew）』のサーバーを閉鎖し、購入者が一切プレイできなくしたことをきっかけに、ゲームをプレイ可能な状態で残すことをパブリッシャーに義務付けるよう求める運動「Stop Killing Games」が発足した。同運動は欧州連合（EU）で129万人以上の署名を集め、欧州委員会に法制化を迫ったが、欧州委員会は2026年6月16日、知的財産権や著作権保護を理由に義務化を見送り、業界の自主的な行動規範の策定を促すにとどめると正式に回答した。

また、米国カリフォルニア州では、ゲームのサービス終了時にオフラインモードの提供か返金を義務付ける「ゲーム保護法案（AB 1921）」が州下院を通過したものの、州上院の委員会で否決され、廃案となった。さらに、この法案は基本プレイ無料（F2P）のゲームやサブスクリプション型タイトルを対象外としていたため、仮に成立していたとしても『マリオカート ツアー』には適用されなかった可能性が高い。

フランスでは、消費者団体「UFC-Que Choisir」が『ザ・クルー』の閉鎖を巡り、購入者を誤導したとしてユービーアイソフトを提訴しており、現在も裁判が続いている。この判決次第では、基本プレイ無料タイトルにおけるゲーム内課金の扱いを含め、今後のサービス終了に関する法的な先例となる可能性がある。

■任天堂のモバイル撤退と、残されたタイトル

2016年頃から本格化した任天堂のモバイル事業は、今回の決定によりさらに縮小することになる。これまでに『ミートモ（Miitomo）』、『ドクターマリオ ワールド』、『ドラガリアロスト』、そして『ポケ森』がサービスを終了している。

今後もサービスが継続されるのは、累計売上高が約10億ドル（約1620億円）に達している『ファイアーエムブレム ヒーローズ』、AR位置情報ゲーム『Pikmin Bloom』、買い切り型として機能している『Super Mario Run』、そして『ポケ森』のオフライン版である『ポケットキャンプ コンプリート』、2025年にリリースされた『ピクトニコ（Pictonico）』の5タイトルとなる。

任天堂の決算資料によると、Nintendo Switch 2（仮称）向けに発売された『マリオカート ワールド』が2026年3月31日時点で1470万本を売り上げるなど、同社はコンソールハードウェアへの注力を強めている。任天堂にとって、モバイルゲームはもはや成長戦略の柱ではなく、整理・縮小のフェーズに入っているとみられる。

■プレイヤーが今すべきこと

2026年9月30日のサービス終了まで、プレイヤーに残された時間は限られている。以下の点に注意してほしい。

購入済みのルビーは、日本時間2026年9月30日15:00（米国東部時間午前2:00）のサービス終了まで使用できる。これ以降はルビーは消滅し、返金や他の任天堂タイトルへの引き継ぎはできない。

7月7日時点でゴールドパスに加入していなかったプレイヤーは、8月4日から自動的に無料でゴールドパスの機能を利用できるようになる。特別な手続きは不要である。

これまでに集めたコレクションを記録に残したい場合、スクリーンショットや画面録画を行うのが唯一の方法となる。任天堂からデータの書き出しやアーカイブ用のツールが提供される予定はない。

■注目ポイントQ&A

●『マリオカート ツアー』で購入したルビーやゴールドパスの返金は受けられますか？

いいえ、返金は受けられません。任天堂の利用規約では、プレイヤーはゲーム内コンテンツの「所有権」ではなく「アクセス権（利用許諾）」を購入していると定められています。未使用のルビーは2026年9月30日のサービス終了までにゲーム内で使い切る必要があります。終了後はルビーの価値は失われ、他のゲームへの移行や現金への換金はできません。

●なぜ『どうぶつの森 ポケットキャンプ』のようにオフライン版が用意されなかったのですか？

任天堂は公式な理由を説明していませんが、ゲームのシステム構造の違いが原因と考えられます。『ポケ森』はキャンプ場の装飾などオフラインでも成立しやすい要素が多いのに対し、『マリオカート ツアー』はツアーの定期更新やランキング、ショップの仕組みなどがサーバーと密接に連動して設計されているため、オフライン化するとゲーム体験が著しく制限されてしまうためとみられます。

●「Stop Killing Games」運動とは何ですか？本作も対象になりますか？

2024年にユービーアイソフトの『ザ・クルー』がサービス終了したことをきっかけに発足した、消費者権利を守るためのキャンペーンです。サービス終了後もゲームをプレイ可能な状態で残すことをパブリッシャーに義務付けるよう求めています。ただし、この運動や関連する法案は主に「フルプライスで購入されたゲーム」を念頭に置いており、基本プレイ無料の『マリオカート ツアー』が法的に保護対象となるかどうかは、現時点では不透明です。

●『マリオカート ツアー』の終了後、遊べる任天堂のスマホゲームは何がありますか？

サービス終了後は、『ファイアーエムブレム ヒーローズ』、『Pikmin Bloom』、『Super Mario Run』、『どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート』（有料オフライン版）、そして2025年に配信された『ピクトニコ』が引き続きプレイ可能です。

元記事: Mario Kart Tour Ends September 30 With No Offline Mode Amid Consumer Rights Fight