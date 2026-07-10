米ビットコインETF、3日間で5.1億ドルの資金流入を記録――ブラックロック主導で潮目は変わるか

米国のビットコイン現物ETF（上場投資信託）は、7月2日から7月7日までの3取引日連続で合計約5億1000万ドル（約826億2000万円）の資金流入を記録した。これにより、それまで続いていた10日間・計27億3000万ドル（約4422億6000万円）という深刻な資金流出トレンドに歯止めがかかった。しかし、地政学的リスクの高まりや控えるマクロ経済指標の発表を前に、この回復基調が持続するかどうかは依然として不透明である。

■3日間の資金流入の軌跡

Farside Investorsのデータによると、資金流出の連鎖が止まったのは7月2日だった。この日、米国のビットコイン現物ETF全体で2億2350万ドル（約362億7000万円）の純流入を記録した。牽引したのはフィデリティの「FBTC」で1億6600万ドル（約268億9000万円）の純流入、次いでアーク・インベストと21シェアーズの「ARKB」が9180万ドル（約148億7000万円）の純流入となった。一方で、約449億ドル（約7兆2738億円）の資産を擁する世界最大のビットコイン現物ETFであるブラックロックの「iShares Bitcoin Trust（IBIT）」は、4040万ドル（約65億4000万円）の純流出となり、11営業日連続の流出超を記録した。

この初日の動きは分析上、重要な意味を持つ。市場の回復を先導したのがブラックロックではなく、フィデリティとアークだったからである。

しかし、7月6日の第2セッションでは様相が一変した。この日の純流入額は回復局面で最大となる2億6570万ドル（約430億4000万円）に達し、そのうちIBITが2億940万ドル（約339億2000万円）を占め、全体の約79％を牽引した。その他、FBTCが970万ドル（約15億7000万円）の流入、ARKBが3300万ドル（約53億5000万円）の流入となった。また、グレースケールが2024年に立ち上げた低コスト版の「Bitcoin Mini Trust（BTC）」は4230万ドル（約68億5000万円）の流入を記録した一方、従来型の「Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）」からは4450万ドル（約72億1000万円）が流出した。これは、GBTCの1.5％という高い手数料を嫌気した資金移動が継続していることを示している。

7月7日の第3セッションでは2150万ドル（約34億8000万円）の純流入が確認され、IBITが5480万ドル（約88億8000万円）を流入させた一方、フィデリティとアークはわずかな純流出を記録した。Farside InvestorsとSoSoValueのデータによると、3日間の累積流入額は約5億1070万ドル（約827億3000万円）に達し、6月に記録的な資金流出が始まって以来、初の複数日連続の流入超となった。

しかし、7月8日には新たな懸念材料が浮上した。米国とイランによる空爆の応酬が報じられ、トランプ大統領が両国間の脆弱な停戦合意の終了を宣言した。これによりWTI原油先物価格が約4〜5％急騰して1バレル74ドル付近まで上昇し、ビットコイン価格は一時6万2000ドル付近まで下落した。本稿執筆時点で、7月8日のETF資金流出入データはまだ確定していない。

■主導するファンドが意味する重要性：IBIT対フィデリティ・アーク

日ごとの資金流入の構成比が重視される理由は、IBITが歴史的に示してきた強力なシグナルにある。2024年1月に11のビットコイン現物ETFがローンチされて以来、機関投資家の確信度が高い局面では、常にIBITが流入額の大半を吸収してきた。

7月2日のように、IBITが流出超を続ける中でフィデリティやアークが主導したパターンは、広範な機関投資家の回帰というよりも、価格下落局面での「押し目買い」や既存ホルダーによる買い増しといった戦術的な再エントリーを示唆している。このような動きも実需ではあるが、IBITの背後にいる大規模な機関投資家層による協調的な動きほどの強い方向性シグナルは持たない。

しかし、7月6日にIBITが2億940万ドルの流入を記録したことで、解釈は変わった。5月から6月にかけての記録的な流出期にIBITから流出した約33億ドル（約5346億円、流出総額の約75％に相当）の一部が、市場に戻り始めたことを意味するからである。暗号資産研究者のジェームズ・バターフィル氏は、この期間の資金流入について、5月初旬に流出サイクルが始まって以来で最大規模であると指摘し、市場心理が転換期を迎えている可能性を示すシグナルだと述べている。

■ETFの「設定と解約」がもたらすビットコインの強制取引メカニズム

多くの投資家は日々のETF資金流出入データを単なるセンチメントの指標として見ているが、実際にはその裏にあるメカニズムはより直接的かつ機械的である。

投資家が現物ETFを解約（償還）する場合、まず公認参加者（AP）と呼ばれるSEC登録済みのブローカー・ディーラーにシェアを売却する。APはこれを一定の口数（通常2万5000〜5万口）にまとめてETF発行体に引き渡す。その後、保管機関（IBITやFBTCを含む大半の米現物ETFではコインベース・カストディ）が現物市場でビットコインを売却し、APに現金を返還する。資金流入時はこの逆のプロセスが実行される。

2026年のETFに関する調査によると、このメカニズムによる資金流動がビットコインの週間価格変動の約45％を説明していると推計されている。つまり、日々の流出入データは単なる投資家心理の記録ではなく、ビットコイン価格を物理的に動かす構造的な要因となっている。

そのため、6月下旬から7月上旬にかけての10日連続の資金流出は、個々のトレーダーの意思とは無関係に、毎週10億ドル以上のシステム的なビットコイン売りが現物市場に浴びせられていたことを意味する。そして、7月6日のIBITによる2億940万ドルの流入を筆頭とする反転劇は、このプログラム的な売り圧力を機械的に停止させ、買い圧力へと転換させたのである。

ただし、注意すべき点もある。プロキャップのチーフ・インベストメント・オフィサーでありビットワイズのアドバイザーを務めるジェフ・パーク氏が2026年2月に指摘したように、APは規制上の例外措置の下で活動しているため、ETFの需要を満たすために必ずしも即座に公開取引所でビットコインを売買するわけではない。そのため、ETFの流入数が同日の現物BTC購入に1対1で直結するわけではなく、タイムラグが生じる場合や、APが保有済みのビットコインを充当する場合もある。45％の相関関係は統計的な集計値であり、日々の完全な一致を保証するものではないが、複数日にわたるトレンドにおいては、このメカニズムが忠実に機能する。

■ETF資金流出入データが実際に測定しているもの

Farside InvestorsやSoSoValueなどのトラッカーが公表している日々の資金流出入データは、一次市場（プライマリー・マーケット）における活動、具体的にはAPによる設定・解約取引の結果生じるETFの発行済口数の純増減を測定している。取引所における個人投資家同士の二次市場（セカンダリー・マーケット）での取引を直接捉えているわけではない。

機関投資家が大規模な解約を行うと、トラッカーにはその日のAPによる累積活動が記録される。10営業日連続のマイナス値は、APが設定よりも解約の処理を多く行っていたことを示し、個人投資家の売りだけでなく、機関投資家のリスクオフ姿勢を反映している。逆にプラス値への転換は、設定取引が解約を上回り、ネットでビットコインが購入されて保管機関に送られていることを意味する。

なお、データ提供元によって数値にわずかな差異が生じることがある。例えば7月2日のデータについて、SoSoValueは約2億2170万ドルとしているが、Farside Investorsは2億2350万ドルと示している。これらの差異は、データの取得タイミングやソース、一部の小規模ファンドがリアルタイムで反映されているかどうかに起因するものであり、通常の誤差の範囲内である。

■対立する2つのマクロ経済の潮流：インフレ緩和と地政学的圧力

今回の3日間の資金流入は、相反するマクロ経済環境が同時に作用する中で発生した。

7月2日の反転のきっかけとなったのは、米国の6月雇用統計の弱さだった。非農業部門雇用者数の増加幅はわずか5万7000人と市場予想を大幅に下回り、失業率は4.2％に上昇した。この軟調なデータを受けて、2026年上半期を通じてビットコインなどの金利を生まないリスク資産の重石となっていたFRB（米連邦準備制度理事会）による追加利上げへの警戒感が後退した。債券市場におけるインフレ期待も和らぎ、FRBが6月のドットプロット（金利見通し）で示唆したよりも長く金利を据え置くとの見方が強まった。

ケビン・ウォルシュ氏が初めて議長を務めた6月の連邦公開市場委員会（FOMC）では、政策金利が3.50〜3.75％（2025年12月以来のレンジ）に据え置かれた。しかし、ドットプロットでは18人のメンバーのうち9人が年内少なくとも1回の利上げを予測しており、ウォルシュ議長自身は予測の提出を見送った。同氏は7月1日にポルトガルのシントラで開催されたECBフォーラムで、物価は「高すぎる」としつつも、AIによるディスインフレ効果の可能性に期待を示し、7月の会合に関する明確なガイダンスは避けた。

その後、7月8日には地政学的リスクが急激に悪化した。2026年2月下旬から続く米国とイランの衝突が再燃し、両国軍が空爆を応酬、トランプ大統領は停戦合意の終了を宣言した。WTI原油先物は約4〜5％急騰して1バレル74ドル付近となり、24時間取引されているビットコインは地政学的リスクを即座に織り込んで6万2000ドル付近まで下落した。この動きの速さは、株式市場とは異なり、暗号資産市場がリアルタイムで地政学的ニュースを吸収するという構造的特徴を示している。

■6万2000ドルのビットコイン：多くのETF投資家の取得価格を大幅に下回る

7月2日から7日の資金流入期間中、ビットコインはおよそ6万2000ドルから6万3500ドルのレンジで推移した。流入超に転じた日には一時6万3500ドルを回復し、アナリストらは上昇トレンドを継続するためにはこの水準をサポートラインとして維持する必要があると指摘していた。

しかし、現在の価格水準は、多くのETF投資家がポジションを構築した価格からは依然として程遠い。オンチェーン分析会社Glassnodeの推計によると、ビットコインETF投資家の平均取得価格は約8万3800ドルである。6万2000ドルの時点では、これらの投資家は平均して約26％の含み損を抱えていることになる。米国のビットコイン現物ETF全体の運用資産総額（AUM）は約744億ドル（約12兆528億円）に減少しており、ビットコインが12万6000ドル付近の史上最高値を記録した2025年10月時点のピーク（1500億ドル超）から半減している。

年初来で見ると、米国のビットコイン現物ETF全体からは依然として約54億ドル（約8748億円）が純流出しており、今回の3日間で回復した約5億1070万ドルは、2026年に流出した資金の約9％にすぎない。特に2026年6月だけで約45億ドル（約7290億円）の純流出を記録しており、これは2024年1月のローンチ以来最悪の月次記録となり、年初来の累計フローを初めてマイナス圏に転落させていた。

7月1日に対12ヶ月のビットコイン目標価格を8万2000ドルへと今年2度目の引き下げを行ったシティグループの研究によると、ETFへの1億ドルの純流入は、同日のビットコイン価格を約53ベーシスポイント（0.53％）押し上げる相関関係があり、10取引日での累積効果は約96ベーシスポイントに達するという。この相関関係に当てはめると、今回の3日間で5億1000万ドルの流入は同日の価格を累積で約2.7％押し上げた計算になり、7月1日の安値（5万8000ドル未満）からの部分的な回復と整合している。

■トレンド転換と判断するためにアナリストが必要とする条件

市場関係者の多くは、今回の3日間の回復を好意的に受け止めつつも、持続的なトレンド反転と宣言するには不十分であるとの見方を示している。指摘されている主な条件は、複数日連続で1億5000万ドルを超える日次流入が維持されること、特にIBITへの明確かつ持続的な資金回帰が見られること、そしてビットコイン価格が直近のサポートラインを再テストすることなく、チャート上で下値を切り上げていくことである。

HashKeyやLVRG Researchのアナリストは、反転初日となった7月2日のセッションについて、トレンドの確定ではなく「慎重な再エントリー」にすぎないと分析している。7月6日にIBITが2億940万ドルの流入を記録したことで状況は前進したものの、そのわずか1週間前に10日連続の流出を記録した市場において、3つのデータポイントだけでトレンドと呼ぶことはできない。市場アナリストらは、この期間を「回復の確定」ではなく、あくまで「修復プロセスの観察期間」と位置づけている。

この観察期間が延長されるか、あるいは崩壊するかを決める2つのマクロ経済のテストが間近に迫っている。まず、7月14日に発表される6月の消費者物価指数（CPI）である。予想を下回る軟調な結果であれば、雇用統計のシグナルを補強し、FRBの金利据え置き観測を後押しして資金流入を促す可能性がある。逆に強い数字が出れば、利上げ懸念が再燃し、最近の勢いが失われる恐れがある。さらに、7月28〜29日にはウォルシュ議長の下でFOMCが開催される。年内利上げを支持するメンバーが半数を占める中、市場の期待を繋ぎ止めるフォワードガイダンスがない状態でこの会合を迎えることになる。

これら2つの重要イベントが通過するまで、7月6日のIBIT主導による3日間の資金流入は、「現在の価格帯であれば一部の機関投資家がビットコインに戻る意思がある」という、6月以降で最も明確な証拠を提示したにとどまる。これが持続的なポジション再構築を意味するのか、それとも次のCPI発表で覆る一時的な押し目買いにすぎないのか、その答えはまだ出ていない。

■注目ポイントQ&A

●長期間の資金流出の後にビットコインETFへの資金流入が再開することは、何を意味しますか？

スポットビットコインETFへの純流入は、投資家とETF発行体の仲介役である公認参加者（AP）において、解約請求よりも新規の設定請求が多く処理されていることを意味します。現物ETFの場合、設定処理に伴い保管機関（コインベースなど）がオープンマーケットで実際のビットコインを購入してファンドに組み入れる必要があります。そのため、流出超からの反転は、機関投資家の需要が戻り始め、流出時に発生していたシステム的な売り圧力が緩和されたことを示します。

●どのETFファンドが資金流入を主導しているかが重要視されるのはなぜですか？

構造的な理由と分析的な理由の2つがあります。構造的には、ブラックロックの「IBIT」は運用資産残高（AUM）が非常に大きいため、1ドルの流入に対して保管機関が購入する必要があるビットコインの物理的な量も比例して大きくなります。分析的には、IBITの投資家層は長期的な大口の機関投資家のセンチメントを最も直接的に反映しているとみなされているためです。IBIT以外のファンドが主導している場合は一時的な押し目買いの可能性が高く、IBITが主導している場合は機関投資家が本格的に再関与し始めた強いシグナルと解釈されます。

●ETFの資金流出入はビットコインの価格にどのように影響しますか？

2026年の市場データによると、ETFの資金フローはビットコインの週間価格変動の約45％を説明していると推計されています。ETFから資金が流出すると、保管機関は現物市場でビットコインを売却して現金化する必要があるため、機械的な売り圧力が発生します。逆に流入時は買い圧力となります。シティグループの調査では、1億ドルの純流入ごとに同日のビットコイン価格が約53ベーシスポイント（0.53％）上昇する相関関係が示されています。

●ビットコインETFの回復に向けた次の重要な関門は何ですか？

直近の2つのマクロ経済指標およびイベントが関門となります。1つ目は7月14日発表の6月米消費者物価指数（CPI）で、インフレ鈍化が確認されれば金利据え置き期待からリスクオンが継続しやすくなります。2つ目は7月28〜29日開催のFOMC（連邦公開市場委員会）で、新議長であるウォルシュ氏の舵取りや、年内の利上げ見通しに関する議論が、金利を生まない資産であるビットコインの魅力度を左右することになります。

元記事: Bitcoin ETF Inflows Hit $510M Over 3 Days: When BlackRock Leads, Bitcoin Follows