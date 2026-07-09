サムスン半導体労組、光州メガプロジェクトを巡り政府・企業との「3者協議」を要求

サムスン電子の半導体部門を代表する労働組合が、韓国政府とサムスンが進める大規模な国家産業プロジェクト「光州（クァンジュ）メガプロジェクト」を巡り、政府・企業・労組による3者協議体の設置を提案した。労組は、半導体産業の競争力維持には優秀な人材の確保と公正な待遇が不可欠であると主張している。新工場の立ち上げには既存社員の地方転勤が避けられないとみられており、労組はこの状況を交渉のレバレッジ（てこ）として活用する構えだ。

■人材確保に向けた3者協議体の提案

韓国メディアのフィナンシャルニュースがニューシス（Newsis）の報道として伝えたところによると、サムスン電子の半導体部門を基盤とする「サムスングループ超企業労働組合（Samsung Group United Union）」は声明を発表し、政府、会社、組織化された労働者による3者協議体を提案した。同労組は、建設的な対話がこの取り組みを韓国にとっての「新たな飛躍」へと変える一助になり得ると主張している。このような労使政による評議会は、韓国の労使関係において一般的な形態である。

労組は今回の提案の根拠として「人材」を挙げた。半導体産業の競争力を守るためには、優秀な人材や技術の確保に費用を惜しまない姿勢が必要であると指摘し、優秀な人材を募る誠意を示すために死んだ馬の骨すら大金で買ったという中国の故事（先ず隗より始めよ）を引用した。良好な労働条件と公正な待遇こそが、熟練労働者を引き留め、業界の強さを支える基盤であると労組は主張している。

■労組が問題視する「光州メガプロジェクト」とは

サムスンは、韓国南西部の光州に2つの大規模な半導体製造工場（ファブ）を建設するため、約400兆ウォン（約48兆円、1ドル＝162円換算、100ウォン＝12円換算）を投じる計画を明らかにしている。これは、器興（キフン）、華城（ファソン）、平澤（ピョンテク）、龍仁（ヨンイン）といったソウル首都圏のクラスターを超えて、韓国の半導体生産拠点を拡大する広範な取り組みの一環である。

この光州工場は、さらに大規模な国家計画の一部に位置づけられている。2026年6月下旬にSKハイニックスと共に発表されたこの計画では、両社合わせて約800兆ウォン（約96兆円）の投資が予定されており、政府は用地開発、許認可、電力や水などの必須インフラの整備を支援することを約束している。

労組の要求は、まさにこの光州プロジェクトと、住み慣れた土地から遠く離れた場所で工場の建設や運営に携わることになる組合員たちの労働環境に向けられている。

■「5年の建設期間」が労組の交渉材料になる理由

労組が拙速を避け、徹底した準備を求めている背景には、半導体製造における現実的なプロセスがある。製造装置を搬入する前に、用地の選定、許認可の取得、そして産業規模の電力と超純水の確保が必要となる。最先端のファブには、数百メガワット規模の安定した電力と大量の水が不可欠であり、その後にようやく建設、装置の搬入、そして歩留まり向上のための長い道のりが始まる。労組は、単一のラインを立ち上げるだけでも最低5年はかかると指摘している。参考までに、SKハイニックスの会長は、京畿道（キョンギド）の主要製造クラスターの確立には9年を要したと言及している。

この長期にわたるタイムラインこそが、労組の交渉力（レバレッジ）の源泉となっている。光州は、サムスンにとって確立されたソウル首都圏外に建設する初の主要ファブとなる。龍仁などの既存拠点のような強固なサプライヤーネットワークや経験豊富な労働力がない「グリーンフィールド（更地）」であるため、初期の立ち上げは既存の事業所から経験豊富なエンジニアや技術者を異動させることに大きく依存せざるを得ない。

半導体部門の従業員にとって、この計画は勤務地が従来の京畿道や忠清道（チュンチョンド）の回廊から、南西部へと大きく広がることを意味する。プロジェクトの成否は移住を受け入れる人材にかかっているため、労組は協力の条件として、安全性、住宅、インフラ、そしてそれに見合う給与や福利厚生を要求できる立場にある。労組は、現地で働く組合員に対する適切な労働安全対策、住宅、インフラの整備と、それに相応しい給与・手当を要求し、用地選定や許認可、基本インフラの整備を含めると1ラインの立ち上げに少なくとも5年はかかるとして、急ぐよりも徹底した準備を行うよう促した。

■信任を得て勢いづく労組指導部

今回の提案が注目を集めたのは、労組のチェ・スンホ（Choi Seung-ho）委員長が再信任を得た直後だったためである。2026年6月30日に行われた投票では、投票率約70.8％のうち約87.5％の賛成多数で同氏の続投が承認された。チェ氏は、2026年の賃金交渉の結果に対して責任を取ると述べるとともに、2027年には半導体事業を担うデバイスソリューション（DS）部門に特化した個別交渉を進めるとして、信任投票を求めていた。

現在の労組は、今年の業績賞与（ボーナス）の配分を巡る対立の中で組合員数が減少したため、サムスン電子全体における過半数代表の地位は失っている。しかしアナリストらによると、同労組は今年初めにストライキを決行した実績もあり、メガプロジェクトを含む広範な事業意思決定において今後も存在感を示し続ける可能性が高いという。

業界関係者は、新しい光州工場の初期立ち上げにおいて、首都圏からの既存社員の異動は避けられないと予測しており、これが労組にとって待遇改善を迫るさらなる交渉力になるとみている。さらに業界団体が警戒感を持って指摘するように、今年改正された労働組合法によって、従来は経営専権事項とされていた決定事項に対しても労働側の協議権が拡大されたことが、労組の交渉力をさらに後押ししている。

■注目ポイントQ&A

●サムスンの光州半導体プロジェクトとはどのようなものですか？

サムスン電子が韓国南西部の光州に約400兆ウォンを投じて2つの大規模な半導体製造工場を建設する計画です。これはソウル南部に位置する既存の半導体拠点以外では、同社初の大規模な主要ファブとなります。このプロジェクトは、韓国の半導体生産能力の拡大と首都圏以外への先端産業投資の分散を目指し、2026年6月下旬にSKハイニックスと共に発表された国家的なメガプロジェクトの一環です。政府からは用地開発、許認可、電力・水インフラなどの支援が提供される予定です。

●なぜサムスンの労組は3者協議を求めているのですか？

半導体部門の組合員を中心とするサムスングループ超企業労働組合は、光州プロジェクトの進め方について労働者の声を公式に反映させるため、労使政による協議体の設置を提案しています。労組は拙速な進行を避け、徹底した準備を行うことを求めており、新工場で働くことになる組合員の労働安全、住宅、インフラ、および給与面での確約を求めています。このような3者協議会は韓国の労使関係において一般的であり、現場を最もよく知る労働者がこの規模のプロジェクトの形成に関与すべきだという労組の考えを反映しています。

●半導体工場の建設にはどのくらいの期間がかかりますか？

労組によると、単一の生産ラインを立ち上げるだけでも少なくとも5年はかかります。この期間には、用地の選定や許認可の取得、建設開始前の大規模な電力と水の確保、装置の搬入、そして安定生産に向けた立ち上げ期間が含まれます。最先端のファブには数百メガワットの安定した電力と大量の超純水が必要となるため、新規拠点の立ち上げには長い時間がかかります。参考までに、SKハイニックスの会長は、京畿道における同社の主要製造クラスターの確立には9年を要したと述べています。

●サムスンの労組リーダーは続投が決まりましたか？

はい。サムスングループ超企業労働組合のサムスン電子支部を率いるチェ・スンホ委員長は、2026年6月30日に行われた信任投票において、投票率約70.8％、賛成票約87.5％で再信任されました。同氏は今年の賃金交渉に責任を持つとして信任を問うており、2027年には半導体を担うデバイスソリューション（DS）部門での個別交渉を目指すと表明しています。なお、同労組は業績賞与の配分を巡る対立で組合員数が減少したため、以前保持していた社内全体での過半数代表の地位は失っています。

元記事: Samsung’s Chip Union Seeks a Seat at the Table on the Gwangju Mega-Project