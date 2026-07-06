三菱UFJ銀行など4社、金融システムのAI駆動型開発で提携

三菱UFJ銀行、三菱UFJインフォメーションテクノロジー、レッドハット、日本IBMの4社は6日、AI駆動型開発を金融システム全体に適用する戦略的パートナーシップを締結したと発表した。

4社によると、今回の提携で設計・実装・テストといった開発工程だけでなく、運用・保守を含むシステムライフサイクル全体にAI技術を組み込み、金融システムの開発・運用の在り方を変革することを目指す。既に進行中の複数の取り組みやプロジェクトを今回の枠組みに統合し、実証・実装を加速するという。

金融業界では顧客ニーズの高度化やサービス提供スピードの向上が競争力を左右する一方、金融システムは長年の高度化・複雑化により開発・運用・保守の各工程で多大な人的工数を要する構造となっている。開発速度と品質の両立、運用効率の向上が重要な経営課題となっていることが、今回の提携の背景にある。

三菱UFJ銀行はIT子会社の三菱UFJインフォメーションテクノロジーを通じ、開発モダナイゼーションや運用高度化に取り組んできた。レッドハットはRed Hat OpenShiftやRed Hat AIを含むハイブリッドクラウドプラットフォーム全体でAI駆動型開発の標準化を推進する。日本IBMはAI専門家チーム「AI Lab」が三菱UFJ銀行の勘定系システムモダナイゼーションプロジェクトなどに参画し、AI適用によるシステム開発を共同で実施している。

4社は、メインフレーム領域を含む全プラットフォームでAI技術の適用範囲を拡大し、開発効率と品質の向上を図るとともに、可観測性の向上や自動化を通じたシステムライフサイクル全体の最適化とレジリエンス強化を目指す。

今後、パートナーシップで得られる知見・成果を継続的に発展させ、金融業界全体の新たな開発・運用モデル確立に貢献するとしている。