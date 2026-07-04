テスラ、米国で3列シート「Model Y L」の注文開始　市場予想を約130万円上回る約1000万円から

テスラは米国時間2026年7月2日の木曜日、新型のロングホイールベース3列6人乗りSUV「Model Y L」の注文受付を米国市場で開始した。価格は6万1,990ドル（約998万円、1ドル＝161円換算）からで、アナリストの事前予測を約8,000ドル（約129万円）上回る強気な設定となっている。同日に発表された過去2年間で最も好調な四半期納車実績を背景に投入されたが、競合する3列シート電気SUVとの価格競争や、連邦政府による税額控除の終了といった課題も浮き彫りになっている。

■居住性を大幅に改善した「Model Y L」のスペック

「Model Y L」は、テスラのベストセラーSUVである「Model Y」の車体を物理的に引き伸ばしたモデルだ。ホイールベースを150mm（5.9インチ）延長して3,040mmとし、全長も約180mm（7インチ）拡大した。これにより、同車の現行ラインアップの中では「サイバートラック（Cybertruck）」に次いで2番目に長いモデルとなる。

米国市場向けモデルには、83kWhのバッテリーパックが搭載される。これは中国やオーストラリア、ニュージーランドで販売されている上海工場製の88.2kWh（総容量）よりも小さい。しかし、テスラによるEPA（米国環境保護庁）基準の推定航続距離は325マイル（約523km）を確保しており、0-60マイル（約96km/h）加速は4.4秒を誇る。オプションの20インチホイールを選択した場合、航続距離は5マイル減少して320マイル（約515km）となるが、いずれも同セグメントにおいて高い競争力を持つ数値だ。

車内は2+2+2の6人乗りレイアウトを採用。2列目には、ヒーター、ベンチレーション、電動アームレスト、ワンタッチ折りたたみ機能を備えた独立したキャプテンシートを配置した。3列目にはリクライニング機能とチャイルドシート用アンカーを備えた加熱式シートが用意され、専用のCピラーエアコン吹き出し口やカップホルダー、LEDライトも完備されている。2列目と3列目のシートをすべて折りたたんだ場合の荷室容量は89.6立方フィート（約2,537リットル）に達し、標準モデルの3列シート仕様（73.5立方フィート）から大幅に拡大した。ただし、3列目の居住性を確保した代償として、2列目のレッグルームは標準モデルより約2インチ（約5cm）狭くなっている。

■双方向充電「PowerShare」に対応、ただし制限も

Model Y Lは、テスラの米国向け車両としてはサイバートラックに続き、双方向充電技術「PowerShare」に対応した2番目のモデルとなった。これにより、車両から外部機器やキャンプ用品、他のEVなどへ電力を供給する「V2L（Vehicle-to-Load）」機能が利用可能になる。

ただし、その仕様はサイバートラックとは異なる。サイバートラックには120Vおよび240Vのコンセントが標準装備されているが、Model Y LでV2Lを利用するには、モバイルコネクターに接続する「PowerShareアウトレットアダプター」（約200〜400ドル、約3万2,000〜6万4,000円）を別途購入する必要がある。また、停電時に住宅全体へ電力をバックアップする「V2H（Vehicle-to-Home）」機能や、系統へ電力を逆送電する「V2G（Vehicle-to-Grid）」機能はModel Y Lでは利用できず、サイバートラック専用機能のままだ。

■市場予想を上回る価格設定と、補助金終了の逆風

米国で注文が開始されたのは、初期限定モデルの「ローンチシリーズ（Launch Series）」だ。価格は6万1,990ドルで、これに義務付けられている配送手数料1,390ドルを加えると、総額は6万3,380ドル（約1,020万円）となる。この価格には、1年間の「FSD（Supervised：監視付きフルセルフドライビング）」、1年間のスーパーチャージャー無料利用、1年間のプレミアムコネクティビティ、さらに外装色や内装色、ホイールオプションの無料選択が含まれる。

この価格は市場の予想を大きく上回った。アナリストらは、中国市場における標準モデルとの価格差（約4,000ドル）をベースに、米国での価格を5万4,000ドル（約869万円）前後と予測していた。しかし実際の価格は、高性能版の「Model Y Performance」（5万7,990ドル）より約4,000ドル高く、エントリーモデルの「Model Y RWD」（3万9,990ドル）と比べると約2万2,000ドルも高い設定となった。

さらに、最大7,500ドルの控除が受けられた米国の連邦EV税額控除制度は2025年9月30日に終了しているため、Model Y Lの購入時に連邦政府からの補助金は適用されない。競合となる韓国ヒョンデ（現代自動車）グループの「起亜 EV9」は5万4,900ドルから、「ヒョンデ Ioniq 9」は5万8,955ドルからとなっており、いずれもModel Y Lのローンチシリーズより安価だ。また、競合2車種は800Vの電気アーキテクチャを採用しており、超急速充電において技術的な優位性を持つ。これに対しテスラは、400Vアーキテクチャによる最大250kWのスーパーチャージャーネットワークの信頼性と、優れた加速性能で対抗する構えだ。

■生産終了した「Model X」の穴を埋める戦略モデル

テスラは新型車の生産能力を確保するため、米国ラインアップから「Model S」と「Model X」を除外した。これにより、Model Y Lはテスラの米国ラインアップにおいて、5人乗りを超える唯一の多人数乗車モデルとなった。

自動車メディア「MotorTrend」の編集長エドワード・ロー氏は、「テスラの従来の窮屈な3列シートオプションは、顧客が求めていたものではなかった。Model Y Lで全長が6インチ延長されたことで、ヘッドルームとレッグルームが大幅に改善された」と指摘している。テスラが過去に投入した3列シート仕様（2026年1月投入の米国向け標準Model Yオプション、および2026年2月投入の欧州向け7人乗り仕様）はいずれも標準ホイールベースのままであったため、後席が実用的ではないとの批判を受けていた。今回の150mmのホイールベース延長は、その課題に対する物理的な解決策となる。

■好調な四半期決算と同時の発表

Model Y Lの発表は、テスラの過去2年間で最も好調な四半期納車実績の報告と同時に行われた。同社が発表した2026年第2四半期の納車台数は48万126台で、前年同期比25%増を記録。ウォール街のコンセンサス予想（40万6,024台）を約7万4,000台も上回った。

このうち、Model 3とModel Yが46万7,762台と全体の97%以上を占めた。この回復は、2026年最初の5ヶ月間における欧州および英国での新規登録台数が前年同期比57%増加したことや、上海工場の堅調な稼働が牽引した。なお、自動車部門の粗利益率などを含む第2四半期の詳細な財務業績は、2026年7月22日の市場閉鎖後に発表される予定だ。

■注目ポイントQ&A

●米国での「Model Y L」の価格と、何が含まれているかを教えてください。

現在は初期限定の「ローンチシリーズ」のみが注文可能で、価格は6万1,990ドル（配送手数料込みで6万3,380ドル、約1,020万円）です。この価格には、1年間のFSD（Supervised）、スーパーチャージャー無料利用、プレミアムコネクティビティに加え、外装色・内装色・ホイールの無料選択、専用バッジやフロアマットなどが含まれます。より安価な標準グレードはまだ発表されていません。

●米国連邦政府のEV税額控除（補助金）は適用されますか？

いいえ、適用されません。最大7,500ドルの連邦EV購入税額控除は2025年9月30日に終了したため、全額を自己負担する必要があります。地域によっては州独自のインセンティブが適用される場合があります。

●「PowerShare」による外部給電機能はどのように使えますか？

Model Y LはV2L（Vehicle-to-Load）に対応しており、モバイルコネクターに別売りの「PowerShareアウトレットアダプター」を接続することで、120V/20Aの電力を外部機器に供給できます。ただし、停電時に家全体に給電するV2H機能や、系統に電力を売るV2G機能はサイバートラック専用となっており、Model Y Lでは利用できません。

●3列目のレッグルーム（足元スペース）は競合車と比べてどうですか？

Model Y Lの3列目レッグルームは33.2インチ（約84.3cm）で、標準モデルの3列シート仕様より約17cm拡大しました。Edmundsの評価によると、フォード・エクスプローラーやヒョンデ・パリセードなどのミドルサイズSUVと同等の広さです。競合の起亜EV9やヒョンデIoniq 9も実用的な3列目を備えており、Model Y Lより安価に設定されていますが、航続距離や加速性能ではテスラが勝っています。

元記事: Tesla Model Y L Launches in US: Six Seats, $8K Over Market Expectations