韓国SKグループ、2035年までにAI・半導体へ約223兆円の投資計画を発表　データセンターを「知能工場」に

SKグループのチェ・テウォン（崔泰源）会長は、2035年までにAIデータセンターと半導体供給網の拡大に向けて総額約2,100兆ウォン（約223兆3100億円）を投じる巨額の投資計画を表明した。この計画は、データセンターを単なるデータの保管庫ではなく、AIモデルを動かして「知能」を生産する「知能工場」と再定義し、韓国をAI消費国から知能輸出国へと転換させることを目指している。ただし、この計画の実行は今後の需要や電力、資金調達などの状況に左右されるとされている。

■データセンターを「知能工場」へ

チェ会長は、かつての大統領府（青瓦台）で開催された国家説明会において、韓国を「AIを消費する国から、知能を輸出する国」へと転換させる構想を語った。同氏の主張によれば、AIデータセンターはもはや単なるデータの保管庫ではなく、AIモデルを稼働させて「知能」そのものを生み出す「知能工場」であるという。韓国が知能を輸入するのではなく輸出する側に回るためには、この「工場」の建設と、そこに供給する半導体メモリーの増産を同時に進める必要があるとしている。

まず着手するのが「工場」の建設だ。SKグループは、SKテレコムが主導する形で、合計15ギガワット（GW）規模のAIデータセンターを建設する計画を立てている。第1段階として、すでに電力と土地が確保されている地域（蔚山、南西部、江原、中部地域など）に、迅速な建設が可能な0.5〜1GWのブロック単位で計5GW分を建設する。その後、需要や電力、水、メモリー供給の状況を見極めながら、第2段階としてさらに10GW分を拡張する予定だ。チェ会長によると、2035年までに戦略的パートナーからの投資や顧客との入居契約、プロジェクトファイナンスなどを通じて、データセンター推進に約1,000兆ウォン（約6540億ドル／約106兆6000億円、1ドル＝163円換算）が投じられる見込みだという。同氏はこのインフラを、韓国の潜在的な「AI国家基幹網」であり「ロボットやフィジカルAIを動かす心臓」と位置づけている。なお、15GWという電力規模は大型発電所数基分に匹敵する莫大な量であるため、展開は送電網の状況に応じて段階的に進められる。

■メモリー増産の加速と新クラスター建設

AIデータセンターは膨大なメモリーを消費するため、計画の後半は供給体制の強化に充てられる。チェ会長は、SKハイニックスが生産量を急ピッチで拡大し、当初2045年を予定していた龍仁（ヨンイン）クラスターの完成時期を12年前倒しして2033年にすると述べた。龍仁クラスターのDRAM生産に約600兆ウォン（約3920億ドル／約63兆8900億円、1ドル＝163円換算）、清州（チョンジュ）のNANDフラッシュ生産に約100兆ウォン（約650億ドル／約10兆5900億円、1ドル＝163円換算）を投じる計画だ。

それでもメモリー不足は続く可能性が高いと同氏は指摘しており、そのためSKはさらに南西部へ約400兆ウォン（約2610億ドル／約42兆5400億円、1ドル＝163円換算）を投じて新たな半導体クラスターを追加する方針だ。大規模な半導体拠点の建設には用地選定やインフラ整備を今から始める必要があり、龍仁クラスターの立ち上げだけでも9年を要したことがその理由だという（なお、この400兆ウォンは半導体分野の投資総額1,100兆ウォンに含まれる）。チェ会長は、需要の動向を注視しながら投資を実行していくとし、今後10年間で国内投資に年間平均100兆ウォン（約650億ドル／約10兆5900億円、1ドル＝163円換算）以上を投じる計画であり、これは実現可能でリスクを考慮した資金調達計画に裏付けられていると説明した。

■供給不足がもたらす「両刃の剣」

チェ会長の主張で最も注目すべきは、その慎重な姿勢だ。同社は高帯域幅メモリー（HBM）市場で最大のシェアを握っており、供給不足の危険性を回避するために増産を急いでいる。しかし同氏は、過度な供給不足もまた危険であると警告した。もし供給不足によって価格が急激に高騰すれば、最終的にはメモリー市場とAI市場の双方が縮小してしまう恐れがあるため、持続可能な供給拡大は選択肢ではなく必須であると指摘した。これは、最も強い価格決定権を持つサプライヤーとしては異例の率直な認識であり、目指すべきは極端な供給不足による利益の最大化ではなく、成長を維持できる健全な市場の形成であることを示している。

これらはいずれも2035年までの約10年間にわたる発表済みの計画であり、チェ会長も実行は需要、電力、水、資金調達が予測通りに進むかどうかに依存すると明言している。したがって、これらの数値は現時点で確定した投資額ではなく、あくまで意図と方向性を示すものだ。しかし、これらを総合すると、一つの明確な賭けが見えてくる。それは、「知能工場」とそれを動かすメモリーの双方を建設し、市場がブームを乗り越えて存続できるよう建設のペースを調整する国こそが、最終的にその成果を輸出できるようになるという確信だ。

■注目ポイントQ&A

●SKグループはAI分野にどれだけの投資を行う計画ですか？

SKグループのチェ・テウォン会長は、2035年までの約10年間で総額約2,100兆ウォン（約1兆3700億ドル／約223兆3100億円、1ドル＝163円換算）に上る投資計画を表明しました。内訳は、SKテレコムが主導するAIデータセンターに約1,000兆ウォン（約6540億ドル／約106兆6000億円）、SKハイニックスを通じた半導体供給拡大に約1,100兆ウォン（約7190億ドル／約117兆2000億円、南西部の新クラスターへの約400兆ウォンを含む）となっています。ただし、これらの計画の実行は、需要や電力、水、資金調達の状況に左右されるとされています。

●AIデータセンターの「知能工場」とはどのような概念ですか？

チェ会長がデータセンターの役割の変化を説明するために用いた表現です。従来のデータセンターはデータを保存・提供する「倉庫」のような存在でしたが、AI時代においては、AIモデルを稼働させて回答や予測、意思決定といった「知能」を能動的に生み出す「生産工場」になると主張しています。この「知能工場」という位置づけにより、生み出された知能を国家の輸出製品として扱うことが可能になり、これが15ギガワット規模のデータセンター建設を目指すSKの計画の論理的根拠となっています。

●SKハイニックスの龍仁クラスターはいつ完成する予定ですか？

チェ会長は、龍仁半導体クラスターの完成時期（第4ファブ）を、当初目標の2045年から12年前倒しして2033年にすると述べました。同社は龍仁でのDRAM生産に約600兆ウォン、清州でのNANDフラッシュ生産に約100兆ウォンを投資する計画です。この前倒しは、急増するAI需要に対応するためメモリーの供給能力を早期に確保することを目的としていますが、タイムラインは市場やインフラの状況に依存するとされています。

●なぜSKは韓国南西部に新しい半導体クラスターを建設するのですか？

龍仁や清州での拡張を加速させてもメモリー不足が続く可能性が高いため、SKは南西部地域に約400兆ウォンを投じて追加のクラスターを建設する計画を立てています。大規模な半導体拠点の建設には広大な土地、電力、水、人材が必要であり、龍仁クラスターの立ち上げだけでも9年を要したことから、将来の需要に間に合わせるためには今から用地選定やインフラ整備を開始する必要があるとチェ会長は主張しています。なお、この南西部への投資額は、半導体分野への投資総額約1,100兆ウォンの一部に含まれています。

元記事: SK’s Chey Pledges $654 Billion for AI Data Centers, $261 Billion for a New Chip Cluster