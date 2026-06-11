半導体株急落で揺れるNISA投資家　人気テーマ投信に潜む“値動きリスク”

新NISAでAI・半導体関連の投資信託に関心が集まる一方、6月上旬の市場では半導体株の急落が目立った。ロイター通信は6月5日、米上場半導体株の売りで約1.3兆ドルの時価総額が失われたと報じた。

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フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は同日10.3％下落し、2020年3月以来の大幅安となった。生成AIブームを背景に上昇してきた分、利益確定や高値警戒が一気に表面化した形だ。

■新NISAで買える半導体投信、人気の裏に値動きの大きさ

半導体関連の投資信託は、新NISAの成長投資枠で買える商品が多い。たとえば楽天証券であれば、「ニッセイSOX指数インデックスファンド（米国半導体株）」がNISA成長投資枠の対象で、つみたて投資枠の対象ではないとされる。

成長投資枠は個別株や幅広い投資信託を選びやすい一方、値動きの大きい商品も含まれる。

投資初心者にとって、AIや半導体は分かりやすい成長テーマだ。データセンターや生成AI、自動運転など、需要拡大を想像しやすい。

ただし、テーマが強いほど人気が集中し、価格に将来の期待が織り込まれやすいだろう。期待が少しでも揺らぐと、下げ幅も大きくなりやすい点に注意が必要だ。

■急落はAI需要の終わりではない、金利や需給も重しに

今回の下落は、AIそのものの成長が止まったという単純な話ではない。米雇用統計の強さを受けて利上げ観測が高まり、半導体やテクノロジー株に売りが広がった。

金利が上がると、将来の利益への期待で買われる成長株は割高に見られやすい。

加えて、ブロードコムの決算をきっかけにAI半導体需要への見方が慎重になったことも重しとなった。半導体株は2026年に入って大きく上昇していたため、投資家の間で「いったん利益を確定したい」という動きも出やすかった。

つまり、急落は業界の終わりではなく、期待や金利、需給が重なった調整と見るべき局面である。

■NISAで問われるのは「半導体を何割持つか」

新NISAでは利益が非課税になるため、成長性の高い分野に投資したいと考える人は多い。しかし非課税は損失を消してくれる制度ではない。

半導体投信を高値で買い、短期の急落に耐えられず売れば、長期投資の利点を生かしにくくなる。

投資初心者が考えるべきなのは、半導体に投資するかどうかだけではない。資産全体の中で、テーマ型投信を何割まで持つかである。

全世界株やS&P500のような広い分散投資を土台にし、半導体投信は上乗せ部分として扱う方法もある。

急落時に買い増す余裕があるか、半値になっても持ち続けられるか。NISAで半導体を選ぶ前に、まず自分のリスク許容度を確認する局面に入っている。