半導体投信に殺到する新NISA資金　高リターンの裏に集中リスク

新NISA（少額投資非課税制度）の成長投資枠を通じて、半導体関連の投資信託に個人投資家の資金が急速に流入している。

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AI需要の拡大を背景にSOX指数（フィラデルフィア半導体株指数）連動型ファンドは直近1年で174.0%のリターンを記録した。

しかし、「投資信託＝分散投資」という思い込みが、見えにくいリスクを生んでいる。

■資金流入の実態:純資産878億円に達した半導体投信

半導体関連投信への資金集中は、数字に明確に表れている。

代表格であるニッセイSOX指数インデックスファンドは、2026年4月末時点で純資産総額878億円に達した。信託報酬は年0.1815%と低コストで、SBI証券における半導体関連投信のNISA積立設定件数でも、上位に位置する。

投資先はエヌビディアやブロードコム、台湾セミコンダクター（TSMC）など、世界の半導体大手30社に集中する。世界半導体市場は、2026年に前年比26.3%の成長が見込まれており、AIエージェントの普及によるデータセンター需要の急増が追い風となった。

こうした成長見通しが、個人投資家の期待を加速させている。

■投信でも「分散」とは限らない:セクター集中がもたらす振れ幅

ここに構造的な盲点がある。投資信託という器に入っていても、半導体セクターに特化したファンドは実質的にセクター集中投資である。

SOX指数連動型は30銘柄に投資するが、いずれも半導体バリューチェーン上の企業であり、業界全体が下落すればファンド全体が連動して沈む。

一方、全世界株式型（オルカン）のようなファンドは数千銘柄に分散し、特定セクターの下落を他のセクターが吸収する構造を持つ。この差はボラティリティ（変動性）に如実に表れる。

3倍レバレッジ型のSOXLに至っては極めて高いボラティリティを伴い、短期間で資産が半減する局面も珍しくない。

新NISA枠は売却後の非課税枠復活に時間がかかるため、高ボラティリティ商品との相性には慎重な判断が不可欠だ。

■成長期待と規律の両立:問われる「組み合わせ」の設計

半導体市場の中長期的な成長余地は、依然として大きい。AIの推論処理がクラウドからエッジへ拡大する流れは不可逆であり、東京エレクトロン（8035）やアドバンテスト（6857）など日本の装置メーカーも恩恵を受ける構図だ。

ただし、半導体産業には景気循環性がつきまとう。過去にもSOX指数は大幅な下落局面を繰り返しており、AI需要が一巡した局面で同様の調整が起きる可能性は排除できない。

成長投資枠で半導体投信を活用すること自体は、合理的な選択肢だが、ポートフォリオ全体に占める比率を意識し、全世界株式型や債券型との組み合わせで変動性を制御する設計が欠かせない。

高リターンの数字だけに引きずられるか、リスクを織り込んだ配分を構築するか。その判断が、新NISAを通じた長期の資産形成の成否を分けるポイントになりそうだ。