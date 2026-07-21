中国のAIスタートアップMoonshot AIが発表した大規模オープンウェイトモデル「Kimi K3」の登場後、世界の半導体株は大きく値下がりし、数日で3.3兆ドル（約534兆6,000億円）の時価総額が失われた。この市場を動かす出来事が起きた直後、同社は半年以内の香港での新規株式公開（IPO）について承認を求める株主決議案を回覧した。一方、独立機関のテストでは、K3は回答精度が向上したものの、ハルシネーション（事実に基づかない情報の生成）率が約51%に上った。企業が機密性の高いコードやビジネスロジックをKimiのAPI経由で処理する場合、コストだけでなく、この数値も考慮する必要がある。独立検証に必要な完全なモデルウェイトは、2026年7月27日に公開される予定だ。

■「Kimi K3」の登場と市場の動揺

北京を拠点とするAIスタートアップのMoonshot AI（ムーンショットAI）は、2026年7月16日に上海で開催された世界人工知能大会（WAIC）で新型AIモデル「Kimi K3」を発表した。その後、わずか数日のうちに、世界の半導体株から3.3兆ドル（約534兆6,000億円、1ドル＝162円換算）を超える時価総額が失われた。

この売りにより、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は6月下旬のピークから20%以上下落し、テクニカル上の弱気相場（ベアマーケット）入りの目安を超えた。半導体メーカーにとっては、2025年4月以来最悪の週間下落となった。しかし、企業ユーザーが機密性の高いコードやビジネスロジックをKimiのAPI経由で処理する前に、コスト比較と併せて検討すべき重要な数値がある。独立機関によるテストでは、Kimi K3の回答精度は向上したものの、ハルシネーション率は約51%に上った。これは、モデルが生成する事実に関する主張のおよそ2件に1件が誤っている可能性を意味する。独立した検証に必要な完全なモデルウェイトは、2026年7月27日に公開される予定だ。

■Kimi K3の技術的特徴とアーキテクチャ

Kimi K3は、オープンウェイトのAIシステムとしては過去最大となる2.8兆パラメータのMixture-of-Experts（MoE、混合専門家）モデルである。100万トークンのコンテキストウィンドウと、画像を扱えるネイティブのビジョン機能を備える。2.8兆という数値は、896個の専門サブネットワーク（エキスパート）全体の総パラメータ数であり、実際には各トークンの処理で16個のエキスパートだけが有効になる。そのため、トークン当たりの実質的な計算量は、300億～500億のアクティブパラメータを持つモデルに近い。このスパースルーティング（疎なルーティング）アーキテクチャによって、この規模のモデルを経済的に提供できる。

前世代の「Kimi K2.6」と比較して、K3には以下の3つのアーキテクチャ上の革新が導入されている。

1つ目は「Kimi Delta Attention（KDA）」である。これは、多くのレイヤーで標準的な計算量が二次関数的に増える自己アテンションを、より効率的なハイブリッド型の線形アテンションに置き換え、フルアテンションと線形アテンションを3対1の比率で組み合わせる技術である。Moonshot AIの小規模な研究用モデルでは、KDAによってキー・バリュー（KV）キャッシュの使用量を最大75%削減し、100万トークンのコンテキストにおいて、比較対象のシステムより最大6倍高速にデコードできたという。K3固有の数値については、7月27日に公開予定の技術レポートを待つ必要がある。

2つ目は「Attention Residuals（AttnRes）」である。これにより、各トランスフォーマーレイヤーは、それ以前のレイヤーの表現を一律に蓄積するのではなく、任意の過去のレイヤーから選択的に取得できる。Moonshot AIは、追加の計算コストを2%未満に抑えながら、学習効率を約25%向上させたとしている。ただし、これはMoonshot AI自身の測定値であり、第三者による独立検証は行われていない。

3つ目は「Stable LatentMoE」である。これは、896個のエキスパートに処理を割り当てる仕組みを制御する技術だ。標準的なMoE設計で使われる、学習による離散的なルーティング割り当ては、大規模化した際に一部のエキスパートへ処理が偏る「ルーティング崩壊」を招くことがある。Stable LatentMoEは代わりに、ルータースコアの分位点に関する統計からエキスパートへの割り当てを導き出す。Moonshot AIによると、これによって2.8兆パラメータ規模でも、より安定した学習が可能になるという。

100万トークンのコンテキストウィンドウは、長いコンテキストの推論を高コストにするメモリ要件をKDAが削減することで実現している。K3はMXFP4形式のウェイトとMXFP8形式のアクティベーションを採用し、Moonshot AIは導入に少なくとも64基のアクセラレータを推奨している。7月27日に公開予定のオープンウェイトを使ってセルフホストする場合、フル精度では約1.5TB、INT4量子化形式でも約600GBのGPUメモリが必要になる。

■ベンチマーク評価とハルシネーションの懸念

Artificial Analysisによる独立テストでは、Kimi K3は同機関の「Intelligence Index」で57.1点を獲得し、4位となった。「Claude Fable 5」と2種類の「GPT-5.6 Sol」構成に続き、「Claude Opus 4.8」を上回る順位である。また、Moonshot AI自身が最大限の推論処理を使って実施した評価では、K3は「Arena.ai」のFrontend Codeリーダーボードで首位となり、K2.6から17順位上昇した。「Terminal-Bench 2.1」では88.3%を記録し、GPT-5.6 Solの88.8%に迫った。

Moonshot AIは、総合的な性能について「最も強力なプロプライエタリモデルであるClaude Fable 5とGPT-5.6 Solには、依然として及ばない」と認めている。一方、同社が自社のベンチマークチャートに掲載していないのが、K3のハルシネーション率である。Artificial Analysisの独立測定によると、K3の事実正確性はK2.6の33%から46%に向上した。これは明確な改善である。しかし同時に、ハルシネーション率も39%から約51%へ上昇した。より多くの質問に正答する一方で、根拠のない回答を自信を持って生成する割合も増えたモデルは、ベンチマーク順位より事実の正確性が重要な業務において、明確なアップグレードとは言い切れない。

現時点で公表されているK3のベンチマーク結果は、Moonshot AI自身の評価、または同社がスコアを提出したリーダーボードに由来する。Artificial Analysisによる独立したインデックス評価はあるものの、同一の評価環境を使ったコミュニティによる再現テストはまだ存在しない。7月27日に完全なオープンウェイトが公開されれば、独立した研究者がこれらの数値を再現し、妥当性を検証できるようになる。

Moonshot AIの発表資料では、さらに3つの制限事項が挙げられている。K3は、会話のターンをまたいで思考履歴をどのように保持するかに影響されやすい。また、エージェント型のタスクを実行する際、指示された範囲を超えて処理を行う「過剰な積極性」を示す傾向がある。さらに、会話の洗練度について、Claude Fable 5やGPT-5.6 Solとの間に主観的な使用感の差があるという。

■投資家が半導体株を売却した背景

Kimi K3に対する市場の反応は、単に1つのモデルの登場に対するものではない。過去2年間にわたりAIインフラ関連への投資を支えてきた、設備投資に関する前提にK3が何を示唆するかが問題となった。

Kimi K3とともに発表されたAPI価格は、100万入力トークン当たり3ドル（約486円）、100万出力トークン当たり15ドル（約2,430円）であり、タスク当たりのコストは約0.94ドル（約152円）とされた。GPT-5.6 Solの約1.04ドル（約168円）に近く、Claude Opus 4.8の約1.80ドル（約292円）のおよそ半額である。市場に広がった見方は単純だった。企業が中国製のオープンウェイトモデルを使い、半分のコストで最先端に近い品質のAIパイプラインを構築できるなら、サーバー、半導体、データセンター建設といった欧米のインフラに対する持続的な需要は、これまでほど確実ではなくなるというものだ。Fortuneの市場分析も、この見方を取り上げた。

台湾積体電路製造（TSMC）は、四半期営業利益が77%増加したにもかかわらず、7月17日に株価が7%下落した。K3に対する市場の反応が、基礎的な業績を大きく上回る影響を及ぼしたことを示す顕著な例である。OpenAIへの投資動向を反映する代替指標として注目されるソフトバンクは9.0%下落した。競合する中国のAIスタートアップであるZ.aiは香港市場で約30%急落した。NVIDIAは1.2%下落し、世界で最も時価総額の大きい企業の座を一時Appleに明け渡した。

アジア市場では、1取引日として特に大きな下落が生じた。台湾の主要株価指数は6%以上下落し、日本市場は4%安で取引を終えた。週間では、半導体メーカーにとって15カ月超で最悪の下落となり、フィラデルフィア半導体株指数は全取引日を通じて12.5%下落した。この売り圧力の一部はK3の登場以前から存在していた。半導体株のバリュエーションはすでに高い水準にあり、7月中旬時点では、ロングポジションが市場関係者の間で最も過密な取引の82%を占めていた。K3は、積み上がっていたポジションを強制的な解消へ向かわせるきっかけとなった。

同じ週末、Alibabaは、2.4兆パラメータのモデル「Qwen3.8」もオープンウェイト化すると発表した。同社は、このモデルがClaude Fable 5に次ぐ性能を持つと主張している。この発表は、欧米のプロバイダーの価格決定力に対する圧力をさらに強めた。

■企業利用における法制度とデータセキュリティのリスク

Moonshot AIはシンガポールで「MOONSHOT AI PTE. LTD.」として法人化されているが、この企業構造によって適用法が変わるわけではない。

北京を拠点とする事業体として、Moonshot AIは中国の国家情報法（2017年）第7条の適用を受ける。同条は、すべての組織と市民に対して「国家情報活動を支持し、援助し、協力すること」を求める。データ安全法（2021年）とサイバーセキュリティ法（2017年）は、これにデータの国内保存要件を加え、中国政府当局に企業データを検査する権限を与えている。War on the Rocksが2026年の分析で説明したように、これらの義務は企業に課されるものであり、推論時にサーバーが置かれている物理的な場所や、シンガポール法人であること、Moonshot AIが掲げるプライバシーポリシーによって変わるものではない。

この法的枠組みの下では、具体的な運用上の問題も起きている。2026年4月、Kimiは通常のPowerPoint翻訳作業中に、あるユーザーの履歴書を無関係な別のユーザーに開示した。履歴書には氏名、電話番号、完全な職歴が含まれていた。OECDの「AI Incidents Monitor」は、この事象を確認済みのユーザー間データ分離障害として記録した。Moonshot AIは公の声明を出していない。また、中国のNational Cyber Security Information Centreは2025年、Kimiが「その機能とは無関係な」ユーザーデータを収集していると指摘していた。

Harmonic Securityの調査によると、企業環境では2026年初頭の時点で、KimiはDeepSeekの約3.5倍のシャドーAIトラフィックを生み出していた。最も多く共有されていたデータの種類は、コード、財務予測、M&A関連データだった。ある政策分析は、開発者が機密性の高いクエリをKimiのAPI経由で送信する行為について、「中国政府がアクセス可能なデータベースにそれらを預けている」と表現している。

オープンウェイトを使ってK3をローカルで動かすセルフホストであれば、データがMoonshot AIのインフラを通ることは避けられる。ただし、約1.5TBのGPUメモリが必要であり、ウェイトが公開される7月27日までは利用できない。その後も、法的義務を負うのはモデルを開発・配布したMoonshot AIであり、推論を実行する主体に同じ義務が移るわけではない。

2026年2月、AnthropicはMoonshot AI、DeepSeek、MiniMaxについて、自社のClaudeモデルに対して産業規模の蒸留攻撃を行ったと公に非難した。Anthropicの説明では、2万4,000件を超える不正アカウントと約1,600万回のやり取りが確認され、このうち約340万件のクエリがMoonshot AIによるものだったという。対象には、エージェント型の推論、ツール利用、コーディングなど、K3が特に高い性能を主張する分野が含まれていた。Moonshot AIは、これらの活動で得られたデータがK3の学習データに含まれるかどうかについて、肯定も否定もしていない。K3の技術ブログはアーキテクチャ上の革新を説明しているが、学習データの出所には触れていない。

■Moonshot AIのIPO計画と複雑な企業構造

香港で株式を公開するには、Moonshot AIはまず大規模な企業再編を完了させる必要がある。

同社は現在、いわゆる「レッドチップ構造」で事業を運営している。ケイマン諸島で登記された持株会社が香港の子会社を支配し、その香港子会社が直接所有ではなく、契約上の取り決めを通じて中国の事業会社を支配する仕組みである。初期に海外資本を調達した中国企業で広く採用されてきた構造だが、現在は中国証券監督管理委員会（CSRC）による監視が強まっている。BigGo Financeが報じた再編内容によると、CSRCは海外上場を承認する前に、企業にVIE構造の正当性を説明するか、これを解消するよう求めている。

Moonshot AIが選んだのは、VIE／レッドチップ方式から合弁事業構造へ移行する方法である。これにより、事業会社は中国国内の制度に基づいて、より直接的に法人化される一方、既存のドル建てファンドは経済的持分を維持する。この方法は、上場への道を検討しているDeepSeekやMiniMaxなど、競合する中国のAI企業からも、規制対応のひな型になり得るものとして注視されている。

香港証券取引所の専門技術企業向け上場制度である第18C章は、商業化済み企業の申請要件として、2億5,000万香港ドル（約3,190万ドル）の売上高基準を設けている。BigGo FinanceによるIPO分析では、2026年6月時点のMoonshot AIの年間経常収益（ARR）は3億ドル（約486億円、1ドル＝162円換算）で、4月時点の2億ドルから増加しているため、この基準を十分に上回る。

一方、IPO市場全体の状況が一様に良好なわけではない。2026年上半期に香港IPOが調達した資金は、合計約2,099億香港ドル（268億ドル、約4兆3,416億円、1ドル＝162円換算）だった。しかし、2025年1月以降に新規上場した企業の約半数は、その後3カ月にわたり株価が市場を下回り、下落傾向を示している。300億ドル（約4兆8,600億円、1ドル＝162円換算）を超える上場後の評価額を維持できるか、しかもMoonshot AIのモデルが引き金となった市場の売りの直後に実現できるかが、今後数カ月の機関投資家にとって主要な検討課題となる。

Moonshot AIは同時に非公開の資金調達ラウンドを進めており、協議に詳しい関係者によると、評価額は300億ドルを超える可能性がある。2026年5月にMeituanのベンチャー投資部門が主導したラウンドでの評価額200億ドル（約3兆2,400億円、1ドル＝162円換算）からの上昇となる。既存の出資者には、Alibaba、Tencent、Meituan、HongShan Capital、IDG Capital、国有企業のChina Mobileが含まれる。

■企業ユーザーが直面する現実

コスト比較は重要だが、プラットフォームを選ぶ企業にとって、それが判断材料のすべてではない。

K3のAPI価格はタスク当たり約0.94ドルで、GPT-5.6 Solの約1.04ドル、Claude Opus 4.8の約1.80ドルと比較すると、商用APIで提供される最先端級モデルの中で最も価格競争力が高い。K3が強みを持つ長期間にわたるコーディング、エージェント型のソフトウェア開発、大規模リポジトリ内の探索では、大量に利用する場合にコスト上の優位性が大きくなる。

一方、性能差も存在する。K3は総合的な知能指標でClaude Fable 5とGPT-5.6 Solを下回る。また、Artificial Analysisの「AA-Omniscience」ベンチマークで測定された51%のハルシネーション率を踏まえると、調査、顧客向けの出力、コンプライアンス文書など、事実の正確性が重要な業務では、ベンチマーク順位にかかわらず検証工程を残す必要がある。K3は出力も長い。Artificial Analysisの評価では、平均が6,300万出力トークンだったのに対し、K3は1億3,000万出力トークンを生成した。したがって、最大限の推論処理を使った場合の実際のコストは、常時有効な思考モードが消費するトークン数に大きく左右される。

エコシステムの未成熟さも導入時の追加コストとなる。ウェイトが公開される7月27日までは、コミュニティが作成した量子化版、独立して再現されたベンチマーク結果、第三者がファインチューニングした派生モデルは存在しない。ドキュメントとツールは主に中国語を優先したインターフェースで提供されている。海外の企業顧客向けに問題を上位担当へ引き上げるサポート体制についても、米国のプロバイダーが提供するアカウント単位の窓口に相当するものはない。

前述した法的条件も変わらない。ネットワーク分離、Azure経由のルーティング、データ最小化の設定、契約上の禁止条項といった運用方法を採用しても、中国の国家情報法が企業としてのMoonshot AIに課す義務をなくすことはできない。個人データ、独自のビジネスロジック、ソースコード、規制対象情報を扱う業務では、この義務がコスト比較だけでは解消できない構造的な制約となる。

オープンウェイトが予定どおり公開され、独立評価によってベンチマーク上の主張が確認されれば、セルフホストできる組織にとって、コスト上の優位性はさらに大きくなる。モデルの能力を維持しつつ、Moonshot AIのサーバーをデータ経路から外せるためだ。これが、欧米のプロバイダーに実質的な圧力をかけるシナリオとなる。ただし、その実現は7月27日に予定どおり公開されることを前提としている。

■注目ポイントQ&A

●Kimi K3はなぜ半導体株の急落を引き起こしたのですか？

Kimi K3は、最先端級のAI性能には、それに比例した半導体やデータセンターへの投資が必要だという前提に疑問を投げかけました。欧米の競合モデルより低いAPI価格で最先端に近いベンチマーク性能を持つオープンウェイトモデルが利用できれば、投資家はAIインフラ整備の必要規模や、米国のAIプロバイダーの価格決定力がどこまで持続するかを見直すことになります。K3登場前から半導体株への投資が過密になっていたことも、売りを増幅しました。

●Kimi K3のベンチマークスコアはすべて独立して検証されていますか？

まだすべてが検証されているわけではありません。K3の発表時に公表されたベンチマーク結果は、Moonshot AI自身の評価、または同社がスコアを提出したリーダーボードに基づきます。Artificial Analysisは独立評価で総合4位とし、Moonshot AIの主張をおおむね裏付けましたが、同時に約51%のハルシネーション率も測定しました。同一条件での完全な第三者検証には、2026年7月27日に公開予定のオープンウェイトが必要です。

●企業の業務データにKimi K3を使用しても安全ですか？

企業ユーザーは、Moonshot AIが中国の国家情報法第7条の適用を受ける北京拠点の企業であることを考慮する必要があります。この義務は、推論を実行する場所、シンガポール法人であること、契約上のプライバシー条項にかかわらず、Moonshot AIという企業に適用されます。また、2026年4月には、あるユーザーの履歴書が無関係な別のユーザーに開示されるデータ分離障害も確認されています。オープンウェイトをセルフホストすれば、データをMoonshot AIのインフラに送らずに済みますが、利用可能になるのは7月27日以降で、約1.5TBのGPUメモリが必要です。個人データ、独自コード、規制対象情報を扱う場合は、こうした構造的なリスクをコストと併せて検討する必要があります。

●Kimi K3のMoEアーキテクチャは、どのようにして2.8兆パラメータのモデルを経済的に実用化しているのですか？

Kimi K3は896個の専門サブネットワークを持ちますが、各トークンの処理で有効になるのは16個だけです。2.8兆というパラメータ数はすべてのエキスパートの合計であり、実際のトークン処理では約300億～500億のパラメータが有効になります。このスパースな有効化により、総体として大きな表現能力を持ちながら、トークン当たりの計算コストを中規模の密なモデルに近い水準に抑えています。

元記事: Kimi K3 Wipes $3.3T From Chip Stocks: Moonshot Moves Toward Hong Kong IPO