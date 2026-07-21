*08:50JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後のキオクシアの動向が注目される～

21日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■売り一巡後のキオクシアの動向が注目される

■ゲンダイAG、1Q営業利益34.9％減 1.37億円

■大王製紙＜3880＞インドネシアの紙おむつ撤退

■売り一巡後のキオクシアの動向が注目される



21日の日本株市場は買い先行で始まった後は、引き続き半導体株の底堅さを見極めながらの押し目狙いのスタンスになりそうだ。20日の米国市場はNYダウが307ドル安、ナスダックは12ポイント安だった。中東情勢を巡る地政学リスクへの警戒から、売り優勢の相場展開になった。ただ、半導体株の一角が買われて、相場を下支えする形だった。シカゴ日経225先物は大阪比1050円高の65110円。円相場は1ドル＝162円50銭台で推移。



日経平均株価は、シカゴ先物にサヤ寄せする形で買いが先行して始まることになりそうだ。日経225先物は祝日取引で65990円まで買われる場面もみられた。その後は上げ幅を縮めたものの、節目の65000円を上回って終えている。75日線が支持線として意識されており、日経平均株価においても同線（63618円）が支持線として機能することになろう。まずは、ボリンジャーバンドの-2σ（65596円）を上回ってくるかを見極めたいところである。前週末の下げで-3σを割り込む場面もあり、売られ過ぎが意識されるだろうが、-2σ水準での攻防が続くようだと、自律反発の域は脱せない。



米国では半導体株の一角が買われたこともあり、東京市場においてもキオクシアHD＜285A＞、東京エレクトロン＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞など、指数インパクトの大きい半導体やAI関連株のリバウンドが意識されそうだ。特にストップ安まで売られたキオクシアHDが売り一巡後に切り返しをみせてくるようだと、センチメント改善につながりそうだ。前日の韓国市場ではKOSPI指数が4％を超える下落となっていた。米国市場の流れを受けて、SKハイニックスやサムスン電子などがリバウンドをみせてくるようだと、支援材料になりそうである。



そのため、値がさハイテク株の底堅さを見極めることになるだろう。半導体やAI関連株は前週の急ピッチの下落によって需給調整を加速したと考えられ、底打ちを見極めつつ、押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。もっとも、キオクシアHDが売り一巡後に再び下へのバイアスが強まるようだと、需給悪化から戻り待ち狙いの売り圧力が強まりそうだ。

■ゲンダイAG、1Q営業利益34.9％減 1.37億円

ゲンダイAG＜2411＞が発表した2027年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比10.5％減の17億8400万円、営業利益は同34.9％減の1億3700万円だった。パチンコホール広告分野はは売上高、各段階利益いずれも減少。2027年3月期の連結業績は、売上高が前期比6.2％増の80億円、営業利益は同18.6％増の8億円を計画。

■前場の注目材料

強気材料

・SOX指数は上昇（11743.85、+69.96）

・シカゴ日経225先物は上昇（65110、+1050）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・三菱UFJ＜8306＞中小向けデジタル金融強化、カード即日発行

・ホンダ＜7267＞広州汽車集団との合弁契約延長、10年間38年まで

・大王製紙＜3880＞インドネシアの紙おむつ撤退

・レゾナックHD＜4004＞廃プラ「都市油田」に、ケミカル再生加速

・日立＜6501＞日立レール、鉄道信号をデジタル化、カナダで受注、200億円超

・住友商事＜8053＞IT機器循環で米参入、現地社に出資

・兼松＜8020＞メキシコで備品管理提供、日系車製造業向け

・アイダエンジニアリング＜6118＞米に自動機新工場、現地の販売100億円に

・アイコム＜6820＞配送車向けアプリ発売、一斉通話・位置共有

・レゾナックHD＜4004＞阿部秀則執行役員「半導体で共創」

・コーセーHD＜4922＞化粧品、異業種と融合、エイジングケアで新境地

・三協立山＜5932＞プール清掃機発売、水耕栽培の汚れ除去

・JR西日本＜9021＞広島・東広島市と、自動運転バス「レベル4」、認可取得へ走行試験



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・特になし《YY》