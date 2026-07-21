*13:36JST 米国株見通し：下げ渋りか、ハイテク決算発表を注視

（13時30分現在）

S&P500先物 7,514.00（+29.75）

ナスダック100先物 29,063.50（+284.75）



米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅上昇も、NYダウ先物は21ドル安。原油相場や米金利は底堅く、本日の米株式市場は売り買い交錯となりそうだ。



前営業日のNY市場で主要3指数は3日続落。ダウは序盤の反転後は下げ幅を拡大し307ドル安の51839ドルで引け、S&Pとナスダックは終盤に失速し3日連続で下落した。材料が乏しいなか、中東情勢の混迷を背景とした原油相場の強含みが嫌気され、ジョンソン・エンド・ジョンソンなど主力株などが売られ相場を圧迫した。一方、主力ハイテクは業績拡大への期待感から買い戻されたが、中国の人工知能(AI)開発の影響で売りが強まる場面もあった。



本日は下げ渋りか。ホルムズ海峡航行で原油の安定供給が懸念され、引き続き原油高を嫌気した売りが出やすい。また、原油需給足元で発表された経済指標は強弱まちまちだが、連邦準備制度理事会（FRB）の引き締め的な金融政策への警戒感から長期金利は上昇し、主力ハイテクを中心とした売りが予想される。ただ、今週はアルファベットやアイビーエム、インテルといった主力ハイテクの決算発表が予定され、特にAI関連の投資やその効果を見極めようと過度な下げを抑制しそうだ。《TY》