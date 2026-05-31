NISA成長投資枠の次の一手　AI・半導体投資に注目

2024年の新NISA制度スタートから約2年が経過し、積立投資枠でオルカン（全世界株式）やS&P500インデックスファンドを選ぶ投資家が増えた。だが今、「次の一手」として注目を集めているのが、成長投資枠を活用したAI・半導体関連への投資だ。

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なぜ今このテーマが重要なのか、初心者にも分かりやすく解説する。

■半導体は「現代社会のインフラ」である

半導体は、AI・データセンター・EV・スマートフォン・自動運転など、あらゆるテクノロジーの根幹を支える存在だ。特にAIの急速な普及に伴い、データセンター向けの需要は拡大の一途をたどっている。

さらに見逃せないのが「国策」という追い風だ。米国・中国・日本・欧州など各国が半導体のサプライチェーン強化を国家戦略として推進しており、経済安全保障の観点からも中長期的な需要が見込まれる。

■NISAの「成長投資枠」で非課税メリットを最大化する

成長性の高いテーマへ投資するうえで、NISAの非課税メリットは絶大だ。

たとえば100万円を投資して150万円になった場合、通常の課税口座では利益50万円に約20%の税金がかかり手取りは約40万円となる。一方、NISA口座ならば利益50万円が全額非課税となり、税負担の差は約10万円にもなる。

NISAの成長投資枠（年間240万円・生涯1,200万円）では、個別株からETF・投資信託まで幅広い商品を選ぶことができる。AI・半導体関連の投資信託やETFも多く対象となっており、少額から分散投資が可能だ。

■個別株 vs 投資信託・ETF、初心者はどちらを選ぶべきか

AI・半導体への投資方法は大きく2つある。エヌビディアやTSMCなどの個別銘柄に直接投資する方法と、複数の関連企業をまとめた投資信託・ETFを購入する方法だ。

投資初心者には投資信託・ETFの活用を推奨したい。1社の業績悪化が直接損失につながる個別株リスクを避けながら、業界全体の成長を取り込めるためだ。

国内では「野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」など、実績あるファンドも選択肢として存在する。また多くの証券会社では、100円から投資信託を購入でき、「いきなり大金を動かすのは怖い」という初心者でも始めやすい環境が整っている。

■リスクも直視する――テーマ投資の注意点

AI・半導体テーマへの期待が高まる一方、リスクにも目を向ける必要がある。特定のテーマに集中投資するため、市況の変化や規制強化、米中関係の悪化などが直撃しやすい側面がある。

また信託報酬（運用コスト）が、オルカンなどのインデックスファンドと比較して高めに設定されているファンドも多い。

このテーマへの投資は「コアとなるインデックスファンドで安定的な積立を続けつつ、成長投資枠の一部をサテライトとして活用する」という位置づけが初心者には取り組みやすいだろう。

■まとめ

AI・半導体分野は、国策レベルの需要拡大という強力な追い風を受け、中長期的な成長が期待される投資テーマだ。NISAの成長投資枠を活用すれば、利益が出た際の税負担ゼロという大きなメリットも享受できる。

「積立投資は始めたけれど次のステップが分からない」という人にとって、AI・半導体テーマへの分散投資は有力な選択肢となり得る。

ただし、集中投資によるリスクと運用コストは必ず確認したうえで、自身のリスク許容度に合った運用を心がけてほしい。