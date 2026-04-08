日本株急騰は罠か? 2週間停戦と原油安に潜む再燃リスクとは

4月8日、米国とイランが「2週間の時限的停戦」に合意したとの速報を受け、世界の金融市場は劇的な変化を見せた。日経平均株価は地政学リスクの後退を好感し、前日比で一時2,800円を超える急反発を記録。一方で、供給懸念が和らいだWTI原油先物は10%近い急落を見せている。

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市場には一気に「リスクオフ終了」のムードが漂っているが、果たしてこれは真の「安心相場」の幕開けなのだろうか。本記事では、この停戦の裏側に潜む軍事・経済的リスクを解剖し、2週間後のマーケットを生き抜くための投資戦略を解説する。

■1. 「2週間停戦」の深層 解決ではなく、単なる「戦術的リセット」

今回の合意は、パキスタンのイスラマバードを仲介地とした極めて政治的な妥協産物だ。投資家が注視すべきは、これが「終戦」ではなく、あくまで「時計の針を14日間止めただけ」という点だ。

●トランプ政権の狙いとパキスタン仲介の背景

トランプ大統領が主導したこの合意は、11月の米大統領選を控えた「物価対策（ガソリン安）」の側面が強いと見られている。また、中国と蜜月の関係にあるパキスタンが仲介したことで、イラン側も「米国に屈した」という国内批判を避けつつ、経済的息継ぎをする時間を確保した。

●懸念される「再構築（Reconstitution）」リスク

軍事専門家が指摘するのは、この14日間が「弾薬の補給と戦力の再配置」に使われるリスクだ。2週間あれば、損害を受けたミサイル発射台の修復やドローンの補充は十分に可能だ。市場が「平和への一歩」と喝采を送る裏で、軍事的な緊張はむしろ高密度に凝縮される可能性がある。

■2. ホルムズ海峡開放と「隠れたコスト」の正体

市場が最も好感したのは、原油輸送の動脈であるホルムズ海峡の封鎖解除だ。しかし、タンカーが以前と同じコストで航行できるわけではない。

●戦争保険料（War Risk Premium）のタイムラグ:

停戦が合意されても、保険会社が即座に料率を紛争前水準に戻すことはない。数週間から数カ月の「観測期間」を要するため、輸送コストは高止まりし、企業の収益改善を圧迫する。

●物理的制約

停戦期間中であっても、海域の哨戒や検問は厳格化されており、実務上の物流スピードは低下したままだ。「通行可能=コストゼロ」という楽観論は、実体経済においては通用しないのだ。

■3. 日本株のセクター別影響:恩恵を受ける株・取り残される株

地政学リスクの「一時停止」により、日本市場では明暗が分かれている。

●セクター別の反応

・急騰したセクター:空運・陸運・電力

理由:燃料コスト低下がダイレクトに利益を押し上げる。

・堅調なセクター:内需・小売

理由:インフレ懸念の後退による買い戻し。

・下落したセクター:資源・商社

理由:原油安に伴う利益確定売り。ただし、中長期の供給不安は消えず。

・高止まりのセクター:防衛関連

理由:停戦に関わらず「国防強化」のトレンドは不変。押し目買い意欲が強い。

注目すべきは、防衛関連株が想定ほど売られていない点だ。これは、プロの投資家が「2週間後の再燃」を織り込んでいる証拠といえる。

■4. 2週間後に待ち受ける「3つの分岐点」とタイムライン

投資家が最も警戒すべきは、合意期間の70%が経過する「10日目」前後だ。この時期から、市場の関心は「停戦の成果」から「延長の成否」へと移り、ボラティリティが再燃する。

●想定されるシナリオ

（1）【楽観】協議延長・事実上の停戦継続

日経平均は6万円の大台を試す展開へ。ただし、インフレ再燃が米金利を押し上げる「逆風」に注意。

（2）【現実的リスク】イスラエル主導の再エスカレーション

今回の合意にイスラエルは全面合意しているかはまだ不明だ。独自の判断でイラン関連施設を攻撃した場合、停戦は即座に崩壊し、日本株は窓を開けて急落するリスクがある。

（3）【最悪】停戦崩壊->ホルムズ再封鎖

原油価格は1バレル120ドル超をターゲットに急騰。日本株はダブルボトムを確認しにいく厳しい展開となる。

■5. 投資家が取るべき実践的戦略:今は「全力買い」の局面か？

結論は、「現在の急騰は、半分はショートカバー（空売りの買い戻し）によるテクニカルなもの」という判断だ。

●短期戦略:

利益が出ているポジションは、停戦10日目までに半分程度を利確し、現金を確保しておくべきだ。

●中期戦略:

原油安を背景に買われているセクターは、あくまで「一過性のボーナス」として捉えるのが賢明だ。

●リスクヘッジ:

「有事の金（ゴールド）」や、インフレ耐性の強い「価格転嫁力の高い日本企業」をポートフォリオに組み込み、再燃に備える。

■まとめ:安心しすぎず、強気の罠を見極める

2週間停戦は、投資家にとっての「避難訓練」のようなものだ。この間に自身のポートフォリオの脆弱性を確認し、最悪のシナリオが現実になった際、どの銘柄を切り、どの銘柄を守るのか。その決断を、市場が浮かれている「今」下しておくことこそが、真の勝ち組への道だ。（記事：岩谷栄一郎・記事一覧を見る）