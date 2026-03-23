株価下落が「財布」を直撃する理由　消費を冷やす“逆資産効果”の正体

今回のニュースのポイント

・「期待」を映す鏡としての株価: 株価は企業の将来利益や景気への期待を反映する指標。大きく下落する局面は、投資家や経営者が「先行きの不透明感」を強めているサインと受け止められる。

・企業の「守りの経営」を誘発: 株安は時価総額の減少を招き、増資などの資金調達を困難にする。これが経営陣に慎重な判断を促し、設備投資や新規採用などの「攻めの投資」を抑制するブレーキとなる。

・消費を冷やす「逆資産効果」: 日銀が紹介する先行研究によれば、日本では金融資産価値が100円増減すると、個人消費が2〜4円程度動くとの資産効果が示されている。株価下落で家計の資産評価が目減りすると、この「逆資産効果」を通じて消費を押し下げる要因となる。

「株価が下がっても、株を持っていない自分には関係ない」。そう考える向きも少なくありませんが、経済学の視点で見れば、株価の変動は「証券口座の画面」を越えて、じわじわと実体経済や私たちの生活に浸透していきます。

株価は、企業の将来の利益や景気、金利、為替などを織り込んだ「景気の先読み指標」です。株価が大きく下がる局面は、単に誰かが損をしたということ以上に、社会全体で「将来への不安」が強まったことを意味します。

まず影響が出るのが、企業の行動です。株価の下落は時価総額の減少を意味し、企業が株式を発行して資金を調達する際のコストを高めます。経営陣が株価を意識するほど、先行きの不透明感から設備投資や研究開発、M&Aといった投資を手控える「守りの経営」にシフトしやすくなります。これが長期化すれば、雇用や賃金の伸びを抑える一因となり、経済全体の活力を下押しする要因となり得ます。

次に、私たちの「消費」への波及です。日本の家計金融資産は直近で約2,300兆円を超えており、そのうち株式や投資信託などのリスク資産が約2割(およそ470兆円)を占めています。新NISAの普及もあり、現役世代の資産形成も株価と密接に関わるようになりました。

ここで注目されるのが、資産の増減が消費行動を左右する「資産効果」です。日銀が紹介する先行研究によれば、日本では金融資産価値が100円増減すると、個人消費が2〜4円程度変化するとの分析が示されています。仮に一例として、家計が保有する株式や投資信託の評価額が合計で約60兆円減少した場合、この係数を当てはめると、心理的な影響も含めて年間で1.2兆〜2.4兆円程度、消費が押し下げられる計算になります。これが「逆資産効果」と呼ばれる現象です。

さらに、企業業績に連動する賞与(ボーナス)や退職金給付の期待値が下がることも、消費マインドを冷やす要因となります。特に自社株保有が多い社員にとっては、株安は将来の所得減少として意識され、大きな買い物を控えるといった行動変容を招き得ます。

もちろん、株価と失業率などの実体経済指標の間には、必ずしも常に直接的な因果関係があるわけではありません。しかし、短期的には株価のショックが投資マインドや消費意欲を冷やし、景気にブレーキをかけるケースが指摘されています。

現預金比率は依然として高いものの、家計金融資産に占める株式や投資信託の比率は足元で2割前後まで高まっています。こうした現在の日本において、株価を単なる投機の対象ではなく、資産効果と投資マインドを通じて景気の体温を測るバロメーターとして捉える視点は、今後ますます重要な視点となっています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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