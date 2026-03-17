ガソリン高対策、備蓄緩和は即効薬か? 在庫コストと価格の現在地

今回のニュースのポイント

・備蓄義務を緩めて「市場に流す」: 民間の義務備蓄水準を70日から55日に引き下げることで、超過分を市場に供給可能に。ホルムズ海峡などでの供給リスクに備えつつ、急激な価格高騰を抑え込む狙いがあります。

・元売りの「在庫コスト」を軽減: 義務日数を減らすことで、元売り各社は在庫の金融コストや保管コストの負担が軽くなります。中長期的には、これがガソリン価格の下押し要因となり得ます。

・“即効薬”ではない理由: 店頭価格は「1リットル170円程度に抑える」ことを目標とする補助金制度の影響を強く受けます。備蓄の引き下げは「供給不安による極端な高騰」を防ぐ効果が主であり、店頭価格への反映は在庫の入れ替えを待つ必要があります。

原油高と円安が続く中、政府は石油備蓄法の運用見直しに踏み切りました。民間の義務備蓄水準を70日から55日に引き下げ、市場への供給量を一時的に増やすことで、需給を安定させる狙いです。しかし、この政策が「明日からガソリンが安くなる」という直結的な効果を生むわけではありません。

日本は原油輸入の約9割を中東に依存しており、平時から国家・民間・共同備蓄を合わせて、200日超の石油を蓄えています。今回の措置は、このうち民間が負っている70日分の義務を55日に緩和し、差分の15日分を市場に流せるようにしたものです。あわせて、国家備蓄についても順次放出する方針が示されており、大規模な供給体制が整いつつあります。

石油元売り各社にとって、備蓄は単なる「安心」ではなく、巨大な「コスト」でもあります。金利負担、タンクの維持管理、品質管理などのコストがかかっており、義務日数が減ることは、それだけ在庫リスクの低減につながります。元売りの在庫負担が軽くなることは、中長期的にはガソリン価格の下押し要因となり得ます。

ただし、実際の店頭価格は「1リットル170円程度に抑える」ことを目標とする補助金制度や、円安水準が続く為替、さらには国際原油相場の影響をよりダイレクトに受けます。在庫放出は時間をかけて既存の計画に織り込まれていくため、店頭価格への影響は、在庫の入れ替えタイミングに合わせて段階的に表れるとみるのが妥当です。

今後の焦点は、中東情勢の緊迫化が物理的な供給遮断にまで発展するか、そして補助金制度がいつまで維持されるかです。「備蓄日数を下げたから安くなる」という単純な話ではなく、供給不安を和らげることで、最悪のシナリオ(極端な価格暴騰)を回避するための「安全網の調整」として理解するのが、現在のエネルギー情勢を見極めるポイントになります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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