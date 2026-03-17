生成AIの仕事利用「32.4%」に上昇、文章作成や情報整理で静かな変革

今回のニュースのポイント

・「32.4%」まで上昇した現場活用: パーソル総合研究所の2026年調査によれば、日本のビジネスパーソンの業務利用率は32.4%に達しました。特定の先端企業だけでなく、一般の会社員の間でも「文章のたたき台作り」を中心に普及が進んでいます。

・知的労働を肩代わりする「追加価値の創出」: マッキンゼーの試算では、生成AIは年間2.6〜4.4兆ドルと、世界経済の数%に相当する追加価値を生み出す潜在力があるとされます。日本でも、営業や開発における業務効率化が期待されています。

・問われる「活用方針」とルールの整備: 情報通信白書などによれば、大企業調査では5割超が実際に業務利用している一方、活用方針やルールを明確に定めている企業は依然として一部に限られています。欧米諸国に比べた「様子見姿勢」の克服が今後の課題となります。

生成AIはもはや「一部の先端企業やエンジニアだけのツール」ではありません。パーソル総合研究所が実施した2026年の最新調査によれば、日本のビジネスパーソンの業務利用率は32.4%に達しており、3人に1人が実務でAIを取り入れている実態が浮かび上がりました。月曜朝のToDoリストに「AIでメールの下書きを作成する」といった項目が並ぶのは、いまや日本の職場で静かに広がりつつある標準的な光景です。

現在、生成AIの主な用途は「メールや文書の作成支援」や「情報収集と要約」といった、ホワイトカラー業務のベース作業が中心です。AIは現状、「意思決定」を完全に代替するのではなく、その前段にある“書く・まとめる・調べる”といった時間の掛かる作業を肩代わりするツールとして機能しています。総務省の情報通信白書などのデータを見ても、大企業を中心とした一部調査では実務利用が5割を超えるという結果もあり、現場レベルでの「残業時間の削減」や「単純作業の効率化」に着実な一歩を踏み出し始めています。

この変化は、マクロ経済的にも巨大なインパクトを秘めています。マッキンゼー・アンド・カンパニーの試算では、生成AIは年間2.6〜4.4兆ドルと、世界経済の数%に相当する追加価値を生み出す潜在力があるとされ、その多くが営業やカスタマーサービス、ソフトウェア開発などの知的労働の効率化によるものです。日本においても、これまで人手に頼っていた資料作成やコード作成がAIによって補完されることで、会社員の“時間の使い方”が抜本的にアップデートされる可能性があります。

一方で、日本企業の導入姿勢には依然として慎重さも残ります。情報通信白書によれば、活用方針やルールを明確に定めている企業は依然として限られているのが現状です。国際比較調査では、米国やドイツでの活用企業の割合が7〜8割台に達する結果もあり、日本企業の「様子見姿勢」が指摘されています。今後のビジネスシーンでは、生成AIを単なるツールとして導入するだけでなく、人材育成とガバナンスをセットで整備し、「AIを使いこなす前提で業務プロセスを再設計できるか」が、企業の、そして個人にとっても新たな競争力として問われることになりそうです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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