『R-Type Tactics I・II Cosmos』が6プラットフォームで海外発売へ―幻のPSP続編が16年越しに初の英語化

名作SFシューティングのスピンオフであるターン制戦略ゲームのリメイク版『R-Type Tactics I•II Cosmos』が、現地時間2026年6月18日にマルチプラットフォームで海外向けに発売される。

本作には、2009年に日本国内でのみPSP向けに発売され、これまで公式な海外展開が行われていなかった続編『R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate』の初の公式英語版が収録されている。開発はグランゼーラ、海外パブリッシングはNIS Americaが担当し、Unreal Engine 5（アンリアルエンジン5）による全面的なリメイクが行われている。

■16年の歳月を経て実現した幻の続編の海外展開

『R-Type Tactics I•II Cosmos』が、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox Series X|S、およびPC（Steam／Epic Games Store）の6プラットフォーム向けに現地時間6月18日に発売される。これにより、欧米の戦略ゲームファンにとって16年間待ち望んだ瞬間が訪れることになる。かつてアイレムが開発し、日本国外向けにローカライズされることのなかった2009年のPSP向け続編『R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate』が、ついに公式な英語版としてリリースされるためだ。

本作は、日本の開発会社グランゼーラが開発を手掛け、欧米市場ではNIS Americaがパブリッシャーを務める。収録されているのは、PSPで発売されたシリーズ2作品をUnreal Engine 5を用いてゼロから再構築した完全リメイク版だ。両作品が現代のゲームハードに移植されるのは今回が初めてであり、また『Tactics』シリーズのストーリーが完結するまでを通して英語でプレイできるのも初の機会となる。

■シューティングゲームのDNAを受け継ぐ独自のタクティクスシステム

1987年に誕生した『R-Type』シリーズは、緻密な操作性や、H.R.ギーガー氏の作品を彷彿とさせるバイオメカニカルな敵デザイン、そして自機に着脱可能な武装である「フォース」といった特徴的なメカニクスで知られ、アーケード時代のシューティングゲームを代表する名作となった。しかし2007年、アイレムは従来のゲーム性から大きく舵を切り、PSP向けにグリッド型のターン制戦略シミュレーション『R-Type Tactics』を発売した。反射神経を競うシューティングから、艦隊の配置、資源管理、ミッション計画を重視する戦略ゲームへと生まれ変わらせたのだ。なお、この初代『Tactics』は2008年にアトラスの手によって『R-Type Command』というタイトルで北米向けに発売されている。

その後、2009年12月に続編『R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate』が国内のPSP向けに発売されたが、日本国外で展開されることはなかった。当時、アイレムは海外版『R-Type Command II』の発売をアナウンスしたものの、出荷前にローカライズ計画自体を中止していた。そのため、海外のファンにとってこの続編は、有志によるファン翻訳パッチを介してしか遊べない状態が16年間続いていた。今回の『Cosmos』は、その空白を両作品同時に埋めるものとなる。

■「向きの変更不可」が生み出す独自の戦術性

『R-Type Tactics I•II Cosmos』が現代の他の多くのタクティクスゲームと一線を画しているのは、原作シューティングから直接受け継いだ「ユニットが戦闘中に向きを変えられない」という設計思想だ。

原作のシューティングゲーム同様、すべての敵機と自機は固定された水平軸に沿って移動し、攻撃を行う。『Cosmos』ではこの制約をヘックス（六角形）グリッド上に落とし込んでいる。ユニットは横スクロール型のフィールドを進み、すべての攻撃範囲は進行方向にロックされた設計になっている。例えば「波動砲」は前方に直線状に発射され、複数の標的を貫通する。また、前方に扇状の爆風を発生させる兵器もあれば、後方の敵を狙うために後方へ放物線を描く兵器もある。シューティング版の象徴である「フォース」は、グリッド上の独立したユニットとして扱われ、戦況に応じて射出・配置し、敵から守る必要がある。

この仕様により、上空からの俯瞰視点で自由に回転できる『ファイアーエムブレム』や『XCOM』、『ファイナルファンタジータクティクス』などとは根本的に異なる、空間的な非対称性が生まれる。プレイヤーは射程や遮蔽物だけでなく、各艦船がすでにどの方向を向いているか（そして方向転換ができないこと）を計算しなければならない。側面攻撃（フランキング）はメニューから選択するコマンドではなく、3ターン前にそのユニットをどこに配置したかによって決定される結果なのだ。

さらに、地形もこのシステムを強化している。「ブラックホール」エリアは接近するユニットにダメージを与え、「小惑星」からは資源を採掘できる。また、要塞内部などの狭い通路では、方向の維持が極めて重要な戦術的変数となる。さらにユニットは移動時に燃料を消費するため、修理や補給を専門に行う支援船の同行が、選択肢ではなく戦略上の必須要素となっている。

これらはすべて2007年のPSP版オリジナルに搭載されていた要素である。『Cosmos』のリメイク版は、このゲームシステムの根幹を変更していない。その代わりに、UE5を用いてグラフィックアセットを光源処理された立体的な環境や詳細な艦船モデルへと完全に刷新し、グリッド構造をヘックス移動セルへと再構築した。さらに、本コレクションには『Tactics II』のエンディング後の世界を描く全12ミッションの新規エピローグ「Cosmos」が追加されているほか、全編にわたって英語音声が収録されている。

■ストーリーの拡張と3つのプレイアブル勢力 続編である

『Tactics II: Operation Bitter Chocolate』は、前作からその規模を大きく広げている。前作『Tactics I』では、地球連合軍とバイド帝国が全57ミッションにわたって死闘を繰り広げた。これに対し続編では、地球連合軍とグランゼーラ革命軍という人類同士の内戦が描かれ、プレイヤーはバイドを加えた3つの勢力すべてを操作できる。続編のメインキャンペーンは全91ミッション、スピンオフは全23ミッションに及び、1作目のミッションと新規の12ミッションからなるエピローグを合わせると、本コレクション全体の総ミッション数は160を超える。

さらに続編では、ストーリーの分岐ルートや、キャンペーンの進行を左右するミッションブリーフィング中の会話選択肢、ビジュアルノベルスタイルの演出が追加された。海外メディア「RPGFan」の発売前レビューによれば、ストーリーの深み自体は『ファイアーエムブレム 風花雪月』や『ファイナルファンタジータクティクス』といった作品には及ばないものの、勢力争いや分岐構造の導入により、前作よりも物語の重みが増していると指摘されている。

なお、開発元である「グランゼーラ」の社名は、この『Tactics II』に登場する「グランゼーラ革命軍」に由来している。同社の創設者たちがアイレム時代に開発したこのゲームは、2011年の東日本大震災に伴うアイレムのゲーム開発事業からの撤退により、海外での発売機会を失っていた経緯がある。

■エディション情報とXbox版の一部キャンセル 本

作の通常版は49.99ドル（約7,998円、1ドル=160円換算）で販売される。また、Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5向けには、NIS Americaのオンラインストア限定で79.99ドル（約1万2,798円、1ドル=160円換算）の限定版（Limited Edition）も用意されている。この限定版には、2枚組のサウンドトラック、コンセプトアートカードセット、2基のアクリルスタンド（「Rwf-9A アローヘッド」と「Bwf-1Dα バイドシステム・アルファ」）、およびコレクターズボックスが同梱される。

物理パッケージ版が販売されるのはPS5、PS4、Nintendo Switchのみで、Xbox Series X|S版およびPC（Steam／Epic Games Store）版はデジタル販売限定となる。なお、Xbox Series X|S向けに予定されていた限定版およびデラックス版（Deluxe Edition）のバンドルは、発売前にキャンセルされた。Xboxストアでは引き続きデジタル通常版のみが購入可能である。

日本およびアジア地域向けのコンソール版は先行して2026年3月12日に発売されている。明日（6月18日）の欧米およびPC版の発売により、その空白が埋まることになる。コンソール版では英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語のテキストローカライズに対応し、PC版ではさらに日本語、韓国語、中国語のオプションも提供される。

■先行レビューにおける評価と課題

レビュー集計サイト「Metacritic」に寄せられた発売前の先行レビューからは、概ね好意的なながらも慎重な評価が見て取れる。海外メディア「RPGFan」は本コレクションに100点満点中79点をつけ、「ビジュアル面で非常に美しい」と称賛する一方で、「PSP版のオリジナルを知らないプレイヤーにとっては、昔ながらの過酷なゲームバランスや、親切なチュートリアルの不足が障壁になる可能性がある」と指摘している。

同レビューでは、ゲーム内にチュートリアルが組み込まれていないことや、現代のタクティクスゲームでは一般的である「一手戻す（Undo）」機能が搭載されていないことが、本作の主な不満点として挙げられている。

また、ドイツ語メディアによるもう一つの発売前レビューでも、グラフィックの美しさを評価しつつ、「インターフェースの現代化が限定的であること」や、「AIが稀に味方ユニットを攻撃すること」が懸念点として指摘されている。

なお、これらのレビューはいずれも先行して発売された日本向けコンソール版に基づいている。PC版は明日、欧米のコンソール版と同時に発売される予定だ。





■注目ポイントQ&A

●本作はシリーズ未経験者でも楽しめるターン制戦略ゲームですか？

レビューでは概ね好意的な意見が多いものの、警告もなされています。本作には親切なチュートリアルがなく、特徴である「ユニットの向きの制限」や「燃料システム」を理解するには根気が必要だとされています。PSPのオリジナル版や、失敗から学ぶことを前提とした昔ながらの戦略ゲームに慣れていないプレイヤーにとっては、序盤の難易度曲線は非常に急であると感じられる可能性があります。そのため、長年の『R-Type』ファンやタクティクスゲームのベテランに最も適した作品と言えます。

●『R-Type Tactics』のゲームプレイは、『ファイアーエムブレム』や『XCOM』といった他のタクティクスゲームと何が違うのですか？

すべてのユニットが向いている方向に固定されている点が異なります。これは原作のシューティングゲームから直接引き継がれた制約で、すべての船が固定された水平軸に沿って移動します。射程距離、攻撃角度、波動砲などの貫通兵器のすべてが、その固定された向きを基準に機能します。新しい脅威に対応するためにユニットをその場で回転させることはできず、艦隊の向きが違っていれば、数ターンかけて再配置する必要があります。この向きの非対称性と、専用の補給船を必要とする燃料システムが、現代の他のプラットフォームの戦略ゲームにはほとんど見られない独自の戦術的な計算を生み出しています。

●対応プラットフォームとパッケージ版の購入方法を教えてください。

本作は2026年6月18日に、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox Series X|S、およびPC（Steam／Epic Games Store）で発売されます。物理パッケージ版はPS4、PS5、Nintendo Switchのみで販売され、Xbox Series X|S版とPC版はデジタル専用となります。また、限定版（79.99ドル、約1万2,798円）はNIS AmericaオンラインストアでSwitch、PS4、PS5向けに販売されます。Xbox Series X|S向けの限定版およびデラックス版は、発売前にキャンセルされました。

●『R-Type Tactics II』は、これまで公式に英語版がリリースされたことはありますか？

いいえ、ありません。『R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate』は、2009年12月10日に日本国内のPSP向けに限定して発売されました。かつて『R-Type Command II』のタイトルで海外展開が計画され発表されたものの、その後キャンセルされていました。そのため、今回の『R-Type Tactics I•II Cosmos』に収録されるバージョンが、初の公式英語版となります。

元記事: R-Type Tactics I II Cosmos Brings 16-Year-Delayed Sequel West in Six-Platform Launch Tomorrow