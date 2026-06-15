NvidiaのRTX 50 Superは2027年にずれ込む可能性——リーク情報が錯綜、GPU購入判断を整理する

NvidiaのRTX 50シリーズ「Super」リフレッシュを巡るリーク情報が混乱している。複数メディアが「2027年初頭、CES 2027での発表」を伝える一方、2026年内の発売を示す情報も残っており、真偽は現時点で確認できない。Nvidia自身はこのラインナップを一切正式発表しておらず、すべての日程情報はリーク・噂の域を出ない。購入を検討しているゲーマーにとっては、いつまで待てばよいかが依然として不透明な状況だ。

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■ リーク情報が示す「2027年ずれ込み」の可能性

RTX 50 Superシリーズの発売時期を巡り、複数のメディアが相反する見方を報じている。

VideoCardz はリーカーの BenchLife を情報源として引用し、BlackwellアーキテクチャベースのSuperラインナップが「2026年発売」ではなく「CES 2027（2027年1月）での発表」を目標にしているとの噂を伝えた。Notebookcheck も同様に、発売時期が予想より遅れているとの見方を報じた。一方でTom's Hardwareは、「2026年内の発売を計画しているとするリークも存在する」と指摘している。

Nvidiaはこれらのカードを一切正式発表していない。すべての日程はリーク・噂であり、読者はその前提で情報を受け取ってほしい。

■ 噂されるラインナップのスペック

日程に関する情報は錯綜しているが、ラインナップの仕様については一貫した内容が伝えられている。リーク情報によれば、各モデルのVRAM（グラフィックスカード搭載メモリ）は以下の通りとされている。

・RTX 5060 Super：12GB

・RTX 5070 Super：18GB

・RTX 5070 Ti Super：24GB

・RTX 5080 Super：24GB

現行カードと比べてVRAM容量が大きく増える点が特徴だ。ただし PCGuide のまとめによれば、より大容量のモデルこそが来年以降にずれ込む可能性が高いとされており、「VRAMを増やすために待っている」という多くのユーザーにとって、まさに期待していたモデルが最も遅延しやすいという皮肉な状況になっている。

■ なぜメモリがGPUの発売時期を左右するのか

問題の核心は、製造上の制約にある。グラフィックスカードのVRAMはGPU本体の周囲にGDDR7チップを並べた構造になっており、搭載できる容量はチップの枚数と1枚あたりの密度によって決まる。18GBや24GBという大容量を、基板サイズを極端に大きくせず実現するには、より高密度な「3GB GDDR7モジュール」が必要になる。

Club386 の報告によれば、BenchLife はこの3GB GDDR7モジュールの入手可否が今回の遅延の主因だと指摘している。

この状況は、デスクトップPC向けDDR5メモリの供給不足（いわゆる「RAMageddon」）と同じ構造的要因によるものだ。メモリメーカーが、収益性の高いAI・データセンター向け需要を優先しているため、コンシューマー向けの高密度GDDR7の供給が圧迫されている。

なお、VRAMの増量は単なるスペック上の数字ではない。4K解像度での高品質テクスチャの保持や、GPU上でローカルAIモデルを動作させるために不可欠な要素であり、2026年現在のメインストリームユーザーにとっても実用的な意味を持つ。

■ AMDの競合圧力はどの程度か

現時点では、Nvidiaへの競合圧力はさほど強くない。これが、Nvidiaがある意味で「待てる」状況にある一因だ。

AMDの次世代アーキテクチャ「RDNA 5」については、Computexで複数のボードパートナーがコメントしたとされ、2027年中盤から後半以降にずれ込む可能性が報じられている。AMDの直近の動きとしては、2026年6月初旬にRadeon RX 9070 GRE（既存のRDNA 4ベースのRX 9070を機能絞り込んだモデル）をグローバル展開したことにとどまる。新しいハイエンドAMDアーキテクチャが近く登場する見込みが薄い以上、Nvidiaとしては、供給面で不利な状況下でリフレッシュを急いで投入する理由に乏しい。

■ 今すぐ買うべきか、待つべきか

現実的な判断は、使用用途と解像度によって異なる。

今すぐカードが必要な場合、実際に店頭で手に入るのは現行のRTX 50シリーズとRadeon RX 9000シリーズであり、SuperモデルのVRAM増量がいつ届くかは保証がない。

1080pゲーミングが主な用途であれば、現行ミドルクラスのカードで十分快適にプレイでき、1年先になるかもしれないリフレッシュを待つ理由は乏しい。

1440pゲーミングでも現行カードは十分な性能を発揮している。ただし、VRAMを多く消費するタイトルが増えていることを考えると、余裕があれば噂の18GBモデルを待つ選択肢も理解できる。

4Kゲーミング、またはGPU上でのローカルAI処理を見据えている場合は、大容量VRAMが実際に意味を持つ。この用途においては、待つことに合理的なメリットがある——ただし、いつになるか分からない「未定の待ち」を受け入れられる場合に限る。

リスクはまさにその「未定」にある。SuperシリーズがCES 2027にずれ込んだ場合、待ち続けるユーザーは1年間アップグレードできないまま、同じメモリ不足に起因する高水準の価格にさらされ続けることになる。そしてカードが登場した際にも、メモリ危機が価格を押し上げる可能性がある。

これはあくまで購入判断に関する考察であり、投資助言ではない。リーク情報が示す方向性は一つだ——改善は目前ではなく、大容量モデルほど遅延する可能性が高く、その原因はメモリ市場にある。必要なら買う、待つなら現状を十分に理解した上で待つ、ということだ。

■注目ポイントQ&A

●RTX 50 Superシリーズは2026年と2027年、どちらが正しいのか？

どちらも確定していない。NvidiaはSuperリフレッシュを一切正式発表していない。VideoCardz やNotebookcheckはCES 2027での発表の可能性を示す一方、Tom's Hardwareは2026年内の可能性を伝えるリークがあるとも指摘している。すべての日程はリーク・噂として扱ってほしい。

●噂されるSuperカードのVRAMはどれくらいか？

リーク情報によれば、RTX 5060 Superが12GB、RTX 5070 Superが18GB、RTX 5070 Ti Superが24GB、RTX 5080 Superが24GBとされている。大容量モデルほど来年以降にずれ込む可能性が高いと報じられている。

●なぜメモリ不足がグラフィックスカードの発売を遅らせているのか？

大容量VRAMを搭載するSuperカードには、高密度な3GB GDDR7モジュールが必要とされており、このメモリがAI需要の優先によって供給不足になっているとされている。RAM・SSDの価格を押し上げているのと同じ不足がGDDR7にも及んでいる状況だ。

●Superカードを待つべきか、今すぐ買うべきか？

1080pまたは1440pでプレイしていて今すぐカードが必要なら、現行のRTX 50やRX 9000シリーズは妥当な選択だ。待つことが合理的なのは主に4KゲーミングやローカルでのアI処理用途であり、かつ時期未定の待ち期間を受け入れられる場合に限る。

元記事: RTX 50 Super Reportedly Slipping to 2027：Should Gamers Buy a GPU Now or Wait?