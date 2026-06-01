Rosetta 2終了へ：macOS 28で1万8800超のIntel専用Macアプリに影響か

Rosetta 2は、2027年秋にリリース見込みのmacOS 28でほぼすべてのIntel専用アプリに対する互換性を終了するとみられている。Photo by Andras Vas on Unsplash [写真拡大]

AppleのIntel MacからApple Siliconへの移行を支えてきたRosetta 2は、2027年秋に登場が見込まれるmacOS 28で、ほぼすべてのIntel専用アプリに対する互換性を終了するとみられている。macOS 26.5では、Intel専用アプリを開くユーザーに対し、将来のmacOSで動作しなくなる旨の警告が表示されるようになった。

影響が大きいのは、社内独自ツールを抱えるIT管理者、Intel専用の音声プラグインや制作ツールに依存するクリエイター、更新が止まったユーティリティを使い続けるユーザーだ。Appleは、macOS 28の登場前にUniversal版またはApple Siliconネイティブ版へ置き換えるよう案内している。

■Rosetta 2は「一時的な橋渡し」だった

AppleがIntel MacからApple Siliconへ移行するために用意した6年にわたる橋渡しは、最終段階に入っている。

2026年5月11日にリリースされた現行版macOS 26.5では、Intel専用アプリを開いたすべてのMacユーザーに対し、そのアプリが将来のmacOSリリースで動作しなくなるというシステム警告が表示されるようになった。その「将来」とは、2027年秋に登場が見込まれるmacOS 28を指す。macOS 28では、Rosetta 2による互換性が、ほぼすべてのIntelベースのソフトウェアで打ち切られるとみられている。

コミュニティが管理するIntel専用Macアプリのデータベースでは、Apple Silicon向けにコンパイルされておらず、ネイティブ版への更新予定も確認されていないアプリが、すでに1万8800本以上登録されている。対象は、古い企業向けソフトウェアから専門的な音声プラグインまで幅広い。

ただし、多くの一般的なMacユーザーにとって、この警告は大きな問題にはならない可能性がある。主要なコンシューマー向けアプリの多くは、すでにUniversal版またはApple Siliconネイティブ版を提供しているためだ。影響を受けやすいのは、主に次の3つの層である。

・独自開発や業務特化型の社内ソフトウェアを抱える企業のIT管理者

・Intel専用の音声プラグインやデザインツールに依存するクリエイティブ職

・開発者がすでに保守を終えたユーティリティを使い続けているユーザー

Appleの案内は明確だ。ユーザーとITチームは、macOS 28が登場する前に、Intel専用アプリをUniversal版またはApple Siliconネイティブ版へ置き換える必要がある。対応すべき時期は、扉が閉じた後の2027年ではなく、今である。

■Appleが示したRosetta 2の終了スケジュール

Rosetta 2は、Intel向けにコンパイルされたソフトウェアを、AppleのMシリーズプロセッサ上で改修なしに動作させるため、macOSに組み込まれた変換レイヤーである。

Appleが2020年11月に最初のM1 Macを発表した際、同社はユーザーや開発者に即時移行を迫るのではなく、Intelコードをバックグラウンドで自動的に実行できるようにした。この判断は功を奏した。Rosetta 2の性能はネイティブ動作に近く、多くの開発者はアプリの再構築を先送りし、企業ユーザーの多くも、自分たちが変換レイヤー経由でソフトウェアを実行していることをほとんど意識しなかった。

AppleはWWDC 2025で公表した声明で、次のように説明している。

「RosettaはApple siliconへの移行を容易にするために設計されたものであり、開発者がアプリの移行を完了できるよう、Intelアプリ向けの汎用ツールとして、今後2つの主要なmacOSリリース、つまりmacOS 27まで提供する予定です」

その猶予期間は、いま閉じようとしている。

2025年9月にリリースされたmacOS 26 Tahoeは、IntelベースのMacハードウェアで動作する最後のmacOSとなる。2026年秋に登場が見込まれるmacOS 27以降、OSはApple Silicon搭載Macのみで動作する。そして2027年秋に登場が見込まれるmacOS 28からは、Rosetta 2は大部分で動作しなくなる見通しだ。

例外は限定的である。Appleは、「Intelベースのフレームワークに依存する古い、保守されていないゲームタイトル」のために、Rosettaの機能の一部を限定的に残すとしている。ただし、企業向けソフトウェア、音声プラグイン、業務用ユーティリティは、この例外の対象には含まれない。

この移行は、Appleが過去に行ったアーキテクチャ移行とよく似ている。Appleは2006年にPowerPCからIntelへ移行した際、初代Rosetta変換レイヤーを導入したが、2011年7月のMac OS X Lionでこれを終了した。これは最初のIntel Mac出荷から約5年半後だった。今回も流れは同じだ。最初のM1 Macは2020年11月に登場し、Rosetta 2は2027年秋までに大部分が終了する見込みである。開発者には、過去のAppleの移行期よりも長い猶予が与えられていたことになる。

■影響が大きいアプリ：企業向けツール、制作系プラグイン、古いユーティリティ

良いニュースは、主流のコンシューマー向けアプリの多くがすでに更新済みであることだ。一方で、専門性が高いソフトウェアや、保守が止まったアプリには、依然として未対応のものが相当数残っている。そして、そのうち一定数は今後も更新されない可能性がある。

特にリスクが高い分野は次の通りだ。

■古い企業向け・業務向けソフトウェア

古い業務アプリ、社内独自ツール、特定業界向けのニッチなソフトウェアは、最も影響を受けやすい。ComputerworldはIT管理者向けのガイダンスで、企業が依存しているIntelアプリは、事業継続性とセキュリティを維持するために置き換える必要があると指摘している。そうしたアプリの開発者には、Apple Silicon向けに再構築するためのリソースや商業的な動機がない場合もある。

Jamf ProのようなMDM（モバイルデバイス管理）プラットフォームを使えば、管理対象の端末群全体で、影響を受けるソフトウェアを特定できる。

■音声制作・クリエイティブ向けプラグイン

音声プラグイン、古いバージョンのデザインツール、専門的な科学技術系ユーティリティの中には、Apple Silicon向けに再構築されていないものが少なくない。これらの開発者がすでに別の製品へ移行している場合、今後の更新は期待しにくい。

■CAD・製図アプリ

コンピューター支援設計・製図・エンジニアリング系ツールの一部には、現在もIntel専用ビルドで提供されているものがある。Rosetta 2の終了は、Apple Silicon Mac上でこれらのアプリを使うユーザーに直接影響する。

■放棄・未保守のユーティリティ

すでにApple Silicon対応へ再構築されていないIntelベースのアプリは、今後も再構築されない可能性が高い。M1登場から5年以上が経過しても開発者が対応していないのであれば、対応可能な期間は終わりに近づいている。

■Rosetta 2終了で影響を受けるMacアプリを確認する方法

ユーザーは、警告ダイアログが出るのを待つ必要はない。現在のMac上で、Intel依存のアプリを確認する方法は複数ある。

■アクティビティモニタで確認する

「アプリケーション」＞「ユーティリティ」からアクティビティモニタを開き、「CPU」タブを選択する。そこで「種類」列を確認する。「Intel」と表示されているプロセスは、現在Rosetta 2経由で実行されており、macOS 28では動作しなくなる。

■Finderの「情報を見る」で確認する

Finderで任意のアプリを右クリックし、「情報を見る」を選ぶ。「種類」欄を確認し、「アプリケーション（Intel）」と表示されていればIntel専用アプリである。「Universal」または「アプリケーション（Apple silicon）」と表示されているアプリは、Rosetta 2終了後も安全とされる。

■システム情報で確認する

Optionキーを押しながらAppleメニューをクリックし、「システム情報」を開く。左サイドバーで「アプリケーション」を選び、「種類」列の見出しをクリックしてアーキテクチャ別に並べ替える。Intel専用アプリをまとめて確認できる。

■サードパーティーツールで確認する

iMazingは、「Silicon」という無料のスキャンツールを提供している。このツールは、アプリケーションフォルダ全体を対象にIntel依存のアプリを識別し、それぞれのアーキテクチャを報告する。

また、RosettaCheckというコミュニティデータベースでは、1万8800本以上のIntel専用アプリが追跡されており、それぞれについて移行の提案も提供されている。

■影響を受けるアプリにどう対応すべきか

Appleの案内は明快である。Rosetta警告が表示されるアプリについては、macOS 28が登場する前に、Universal版またはApple Silicon版へ置き換えるべきだ。

■App Storeから入手したアプリ

App Storeで直接アップデートを確認する。Universal版が提供されていれば、Intel版は自動的に置き換えられる。

■App Store以外から入手したアプリ

開発元のWebサイトを確認し、「Universal」または「Apple silicon」と明記されたバージョンがないか探す。開発元ページにApple Silicon対応への言及がない場合は、ネイティブ版の予定があるか問い合わせる必要がある。

■更新経路がないアプリ

代替アプリを探すべき時期は今だ。M1登場から5年が経過しても更新されていないIntel専用アプリは、macOS 28の出荷までに更新される可能性が低い。

■IT管理者の場合

Computerworldのガイダンスは、macOS 28の期限までに、管理対象端末群からIntel依存ソフトウェアを置き換えるよう助言している。macOS 26 TahoeはIntelベースMacが利用できる最後のOSアップグレードでもあるため、ハードウェア更新計画とソフトウェア置き換えは、並行する作業として扱うべきだ。

Jamf Proや同種のMDMツールを使えば、端末群全体のアーキテクチャ監査を実行し、影響を受けるソフトウェアを大規模に特定できる。

なお、注意すべき点がある。Rosetta警告が表示されるアプリの中には、本体はUniversalアプリであっても、内部の補助ツールやプラグインにIntel専用コンポーネントを含むものがある。こうしたアプリはmacOS 28以降も起動し続けるが、Intelコンポーネントに依存する機能は失われる。そのため、メインアプリが純粋なIntel専用ではなくても、警告は正確だといえる。

■今すぐ確認すべきこと

macOS 26.5の警告は、緊急事態を意味するものではない。Intelアプリは現在も通常どおり動作しており、Rosetta 2は2026年秋のmacOS 27まで完全に利用できる見通しである。

しかし、M1登場から7年を経て、この移行には明確な終点が設定された。いまも更新されていないMacアプリは、今後も更新されない可能性が高い。ユーザーにとって重要なのは、自分のMacに残っている対象アプリを把握し、それを置き換えるのか、機能喪失を受け入れるのかを、今のうちに判断することである。

■注目ポイントQ&A

●Q. macOSでRosetta 2のサポートが終了すると何が起きるのか？

2027年秋に登場が見込まれるmacOS 28以降、ほぼすべてのIntel専用アプリはApple Silicon Mac上で動作しなくなる。Rosetta 2は、Intelベースのフレームワークに依存する古い未保守のゲームタイトルという限定的なカテゴリーにのみ残される。企業向けソフトウェア、音声プラグイン、業務用ユーティリティ、その他のIntel専用アプリは、開発者がUniversal版またはApple Siliconネイティブ版を提供していない限り、起動できなくなる。

●Q. 自分のMacアプリがIntel版かApple Silicon版か確認するには？

「アプリケーション」＞「ユーティリティ」からアクティビティモニタを開き、「CPU」タブで「種類」列を確認する。「Intel」と表示されるプロセスはRosetta 2経由で動作しており、macOS 28で影響を受ける。

また、Finderでアプリを右クリックして「情報を見る」を選び、「種類」欄を確認する方法もある。「アプリケーション（Intel）」と表示されるアプリは更新または置き換えが必要で、「Universal」または「アプリケーション（Apple silicon）」と表示されるアプリは安全とされる。

●Q. macOS 28で動かなくなるIntelアプリにはどのようなものがあるのか？

RosettaCheckというコミュニティデータベースは、Apple Silicon向けにコンパイルされていないIntel専用Macアプリを現在1万8800本以上追跡している。対象には、スキャナ用ユーティリティ、音声プラグイン、古いCADツール、旧式の企業向けソフトウェア、専門的な科学技術アプリなどが含まれる。Universal版またはApple Siliconネイティブ版が提供されているアプリは、通常どおり動作し続ける。

●Q. Intel MacはmacOS 26以降もセキュリティ更新を受けられるのか？

macOS 26 Tahoeは、IntelベースのMacハードウェアをサポートする最後のmacOSバージョンであり、Intel MacはmacOS 27を受け取れない。Appleは通常、アップデート対象から外れた旧macOSに対して数年間セキュリティパッチを提供するため、Intel MacはmacOS 27登場後もしばらくは限定的にセキュリティ修正を受ける可能性が高い。ただし、新機能は追加されず、いずれ更新は完全に終了する。

