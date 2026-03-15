世界成長率3.3%の底堅さと高金利。不確実性が継続する2026年の景気

今回のニュースのポイント

・世界成長率は3.3%と底堅く推移: IMFの予測によれば、2026年の世界実質成長率は3.3%と前年並みを維持する見通しです。IMF見通しの世界インフレ率も2026年に3.8%へと徐々に落ち着く見込みですが、金利やエネルギー価格は高水準に留まっています。

・高金利と中長期的な原油の上昇基調: 米10年国債利回りは3月中旬時点で4.2%前後と4%台を維持。中長期的には原油価格は上昇基調にあり、足元では80〜90ドルレンジで推移しているものの、地政学リスクを背景に一時100ドル超まで急伸する場面も警戒されています。

・日本の家計コスト増への波及: 1ドル160円近辺の円安と原油高が継続した場合、ガソリン代や光熱費を中心に、標準的な前提を置いた場合、平均的な世帯の生活コストが年間で数万円〜約9万円程度増加するとの試算もあり、世界経済の変動が国内物価に影響する局面が続いています。

現在、世界経済は「3%台前半の底堅い成長を維持しつつ、高金利や地政学リスクが影響を与える」局面にあります。IMFの予測では、2026年の世界実質成長率は3.3%と、2025年(3.3%)から横ばいで推移する見通しです。

インフレ率は2026年に3.8%まで低下すると見込まれていますが、金融市場では「高金利の長期化」が意識されています。米10年国債利回りは3月中旬時点で4.2%前後と4%台を維持しており、各国中銀による利下げペースを慎重に見極める段階にあります。また、中東情勢に伴う輸送不安などから、中長期的には原油価格は上昇基調にあります。足元では80〜90ドルレンジで推移しているものの、一時は情勢不安を背景に100ドル超を警戒する動きも見られるなど、供給懸念が継続している状況です。

金融市場では、高金利と原油価格の動向を背景に、投資資金の構成に変化が見られます。株式市場ではキャッシュフローを重視するバリュー株やエネルギー株への関心が継続し、為替市場ではドルが底堅く推移しています。円などの低金利通貨が売られやすい環境から、ドル円は155〜160円レンジでの推移が続いています。

このIMFが示す「世界成長率3.3%」という数字は、深刻な危機は回避しているものの、中国の景気減速や高金利の影響で成長の伸びが控えめであることを示しています。円安と原油高がこの水準で続いた場合、ガソリン代や光熱費などを中心に、標準的な前提を置いた場合、平均的な世帯の生活コストが年間で数万円〜約9万円程度増加するとの分析もあり、世界的な経済変動が日本の家計に直結しています。

今後、生成AI関連投資が世界成長を0.3ポイント押し上げるとの期待がある一方で、地政学リスクの顕在化は下振れ要因とされています。FRBの利下げ判断、エネルギー価格の行方、および中国経済の動向。これら3つの要素が、日本国内の企業収益や物価、ひいては家計の生活コストを左右する主な要因となっています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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