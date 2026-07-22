韓国政府、全国民に無料AI提供へ――ChatGPT課金ユーザー2300万人の移行促す狙いと「国産モデル義務化」のジレンマ

韓国政府は、AIへのアクセスを普遍的な公共の権利として扱う世界初の試みとして、全国民5100万人を対象に無料かつ無制限のAIアシスタントを2026年末までに提供する計画を明らかにした。これは、外資系AIプラットフォームへの規制を強化する「AI基本法」の改正に伴うものである。一方で、国産AIモデルの採用を義務付けるこの取り組みには、性能差による「新たな格差」を生む懸念も指摘されている。

■AI基本法の改正案が施行、外資系大手への規制も具体化

2026年7月21日、韓国の「人工知能産業の育成及び信頼確保に関する基本法（AI基本法）」の一部改正案が法的効力を持ち、施行された。韓国は2026年1月22日から包括的なAI規制枠組みを運用しており、これは欧州連合（EU）に次いで世界で2番目となる。今回の改正と、7月14日に政府が承認した改正施行令により、国産AI製品の調達優遇措置の拡大や、支援対象となるAI弱者の定義の明確化が行われた。

元の法律は、研究資金、人材育成、リスク管理、消費者保護を網羅する19の個別法案を1つに統合したものだ。原子力、犯罪捜査、融資審査、医療、教育など10の機微な分野を対象とする段階的なリスク枠組み、AIコンテンツの義務的なラベル表示、一定の売上高やユーザー数のしきい値を超える外国AI企業に対する韓国国内代理人の指定義務など、最も影響の大きい構造的規定はそのまま維持される。

改正施行令では、外国企業を対象とする具体的なしきい値が定められた。前年度の総売上高が6億6200万ドル（約1079億600万円、1ドル＝163円換算）以上、前年度のAIサービス売上高が660万ドル（約10億7580万円）以上、または過去3か月間の韓国国内の1日平均ユーザー数が100万人以上のいずれかを満たすAI企業は、韓国国内の代理人を指定しなければならない。この基準は、名指しはされていないものの、OpenAI、Google、Anthropicを対象にしている。

行政罰金に関する1年間の猶予期間は、少なくとも2027年1月22日まで有効だが、人命の損失や基本的人権の侵害が関わるケースは例外となる。

この法律には双方から批判が出ている。業界側（2026年初頭時点で98％がコンプライアンス体制を整えていないと回答した国内AIスタートアップの連合など）は、資金力のある外国の巨人に比べて、韓国の中小企業にとって義務が不釣り合いに重いと主張している。一方、市民社会団体は逆の立場をとっており、施行令では消費者保護が事実上存在しないに等しいと指摘し、特に監視用AIツールが影響の大きい規制から除外されていることを挙げている。どちらの指摘も的外れではない。この法律は、条文の80〜90％を規制ではなく産業振興に割り当てるよう明示的に設計されているためだ。

■全国民5100万人に提供される「AI for All」の全貌

7月13〜14日に入札手続きが正式に開始され、7月16日の大統領政策ブリーフィングで詳細が説明されたこのプログラムは、すべての韓国居住者に、無料かつ利用制限のない2つの段階（ティア）のサービスを提供する。

第1段階は汎用AIチャットボットで、2026年9月下旬にパブリックベータ版を公開し、年内に全国で本格導入する予定だ。科学技術情報通信部（MSIT）は、8月11日まで申請を受け付け、民間事業者から2〜3社を選定する。初期サービスを稼働させるため、これら事業者に512基のNvidia B200 GPUで構成される共同計算基盤を提供する。

第2段階は、より構造的に斬新な要素である、先回り型の公共サービスエージェントだ。ユーザーの状況を読み取り、対象となる政府の給付金、奨学金、行政プログラムを特定して事前に通知し、申請手続きを代行する。この機能は、現在韓国で利用可能な商業用AIプラットフォームには存在しない。政府は2027年から、このエージェント機能を資産管理、学習支援、退職後のライフプランニングなどの個別支援へとさらに拡大する計画だ。

カカオ（Kakao）とLGユープラス（LG Uplus）は今週、この競争入札への参加を認めた。国内最大手の通信事業者であるSKテレコム（SK Telecom）、KT、ネイバー（Naver）の3社も、参加を積極的に検討している。このサービスは、2028年まで公的資金により無料で提供されることが約束されており、それ以降の期間については民間セクターとの共同投資が議論されている。

■国産モデル義務化という技術スタックの現実

この義務付けは単なる政策的な願望ではなく、構造的な調達条件である。選定された各システムは、科学技術情報通信部の独自認証基準を満たす韓国国産AIの基盤モデルを、少なくとも50％以上使用して稼働しなければならない。実質的には、すべてのAI推論の少なくとも半分を、政府が昨年選定した国内5つのAIコンソーシアムが開発したモデルにルーティングすることを意味する。これには、ネイバークラウド（HyperCLOVA X）、LG AI Research（Exaone 4.0）、SKテレコム（A.Xシリーズ）、Upstage（Solar Pro）、NC AI（Varco）が含まれる。

これらのモデルは、想定された領域内では高い能力を持つ。ネイバーによると、HyperCLOVA XはOpenAIのGPT-4よりも6500倍多い韓国語データで学習されており、韓国語のベンチマークでGPT-4を上回るという。韓国語のベンチマーク「KoBALT-700」では、HyperCLOVA X Thinkが48.9点を獲得し、LGのExaone Deep（33点）やAlibabaのQwQ-32B（32.4点）を上回った。SKテレコムのAX 3.1 Liteは、韓国語推論ベンチマーク「KMMLU2」で最高スコアの約96％を達成している。政府が掲げる目標は、国産モデル全体としてフロンティアモデルの性能の95％に達することだ。

しかし、ベータ版公開におけるエンジニアリングの現実を見ると、これらの数値の背景が浮かび上がる。単一のB200 GPUは約9ペタFLOPS（FP8）の計算能力を提供する。韓国最小規模のソブリン言語モデルに近い、70億パラメータのモデルを稼働させる場合、512基のGPUクラスターで同時に処理できるチャットボットの応答は、およそ2500〜7500件にとどまる。人口5100万人の国にとって、これはベータ版の閾値にすぎず、全国規模の展開には程遠い。全国規模の容量確保は、より広範なGPUエコシステムに依存することになる。科学技術情報通信部が直接調達する1万3000基のチップ（2030年までに5万基を目標）に加え、国家AIコンピューティングセンターにおけるネイバークラウド、NHNクラウド、カカオの計算資源割り当て（これには過去の政府契約による7000基以上のB200ユニットが含まれる）が頼りだ。

また、韓国のソブリンモデルは70億〜320億パラメータで動作しており、実質的な能力が1000億パラメータ以上の規模に達している最先端の商業用フロンティアモデルよりも大幅に小さい。給付金の受給資格に関する質問への回答や行政手続きの案内といった、韓国語や韓国文化に特化した公共サービス業務においては、この差は許容範囲内かもしれない。しかし、複雑な複数ステップの推論、広範な一般知識、多言語での問い合わせなどでは、性能の差が顕著に現れる可能性が高い。

■無料アクセスが「平等なAI」を意味しない理由

この取り組みは、データで示された格差を埋めるために存在する。政府の調査によると、高齢者や低所得者層を含むデジタル弱者のうち、AIサービスを利用した経験があるのはわずか31.9％で、一般人口の59.4％と比べて低い水準にとどまっている。2026年5月に発表された国土研究院（KRIHS）の分析によると、地域間のAI導入格差はこれまでのどの技術分野よりも大きく、ソウル首都圏がAI開発の恩恵を不釣り合いな割合で享受している。研究者らは、採用決定、教育ツール、医療ナビゲーション、政府給付金へのアクセスなどにAIが組み込まれるにつれ、この格差は月を追うごとに構造的な不利益として蓄積されていくと結論づけた。

このプログラムは、アクセスの面からこの問題に直接対処する。無料かつ無制限のサービスを提供することで、現在AIの利用経験がない韓国の成人28％を排除しているコストの壁を取り除くことができる。

しかし、解決できない、あるいはこのプログラムの設計によって悪化する可能性があるのが「品質」の格差だ。もしデジタル弱者が、70億〜320億パラメータで動作する国産モデルを採用した政府支援の無料サービスのみに依存する一方で、裕福な市民がその10倍の能力を持つ最先端の商業用AIに課金し、雇用、投資、医療などの重要な決定に役立てるとしたらどうなるだろうか。普遍的なアクセスを提供した結果、別の仕組みによって階層化された結果が生み出されることになる。能力の低いツールへの無料アクセスは、AIへの平等なアクセスと同義ではない。

このジレンマは、公共アクセスの目標と並んで、韓国のAI開発者に確実な需要を創出するという産業政策上の目標を果たす「国産モデルの義務化」によって、プログラムの構造自体に組み込まれている。双方が互いを補強し合うことを意図しているが、同時に互いを制約し合うことになるのかどうかが、ベータ版の公開が答えを出すべき決定的な問いとなる。

■ソブリンAIへの賭け

国産AI能力の確保を追求しているのは韓国だけではないが、韓国はその中で最も直接的なルートを選択した。李在明（イ・ジェミョン）大統領は先週の大統領府（青瓦台）でのブリーフィングで、明確なソブリンAI輸出戦略を指示し、この取り組みを地政学的なヘッジの観点から位置づけた。同大統領は、他の中堅国家も2大プラットフォーム（米国と中国）に支配されたAI世界への依存に対する不安を韓国と共有しており、公的資金による国産AIアクセスの実証済みモデルは、それらの国々に直接売り込むことができると主張した。

李大統領は「依存度が高ければ、リスクも高くなる。突然ドアを閉められたら、不条理な状況が生じかねず、何が起こるか分からない」と述べた。

裵慶勲（ペ・ギョンフン）科学技術情報通信部長官は、このプログラムが満たすべき競争基準について率直に語った。同長官は21日、記者団に対し「すでに課金している外国製AIサービスからユーザーを移行させるためには、それよりも優れたサービスを提供する必要がある。韓国がAIエージェントの時代に迅速に移行し、その分野で競争できるようにしたい」と述べた。

しかし、このプログラムの構造は、ソブリン（主権）という枠組みの裏にある構造的な依存関係を浮き彫りにしている。2025年10月のAPECサミットで発表された、政府調達とサムスン、SKグループ、現代自動車、ネイバーによる民間投資を組み合わせた韓国の26万基規模の国家AIエコシステムは、完全にNvidiaのBlackwellハードウェア上で動作している。スタンフォード大学のAIインデックス2026によると、韓国は2025年にリリースされた注目べきAIモデルの数で米国と中国に次ぐ世界3位、人口10万人あたりのAI特許件数は14.31件で世界1位（一人あたり）にランクされている。しかし、ある独立した分析では、GPU製造、CUDAソフトウェアフレームワーク、トレーニングインフラが米国に集中していることを踏まえると、韓国のソブリンAIは「韓国の領土内にNvidiaのチップを配置している」にすぎないのではないかと結論づけている。この批判に対する政府の回答は、ハードウェアの出所に関わらず、国内での推論を義務付けることで、モデルレイヤーにおいて主権を定義することだ。

■8月までに決定される事項

直近の決定ポイントは8月11日だ。この日、科学技術情報通信部は事業者からの申請受付を締め切り、2〜3社の実施パートナーの選定を開始する。入札への参加を表明している企業には、自社のAIモデル「Kanana」と5000万人のユーザーを抱える「KakaoTalk」プラットフォームを持つカカオや、基盤モデル「Exaone」とAIプラットフォーム「ixi-O」を持つLGユープラスがあり、参加を検討中の他社と競合している。

まだ一度もAIを利用したことがない31.9％のデジタル弱者にとって、この調達決定がもたらす影響は具体的だ。政府の給付金受給資格を案内できる、適切に設計された対話型エージェントは、人々の生活における現実の摩擦を減らすことができるまさにその種のツールである。しかし、使用できるモデルを制限する義務のもとで展開される、設計の不十分なツールであれば、誰も使わないサービスを提供することになりかねない。

韓国のモデルが、他国政府が研究するテンプレートになるのか（日本は公務員向けに国産モデルを試験導入しているが、一般市民向けには同等のものを提示していない）、それとも産業政策と公共アクセスの目標が相反する方向に引っ張り合った場合の警戒すべき事例になるのかは、これから9月下旬までの実行力にかかっている。

現在ChatGPTなどの外国製AIサービスに課金している2300万人の韓国人に対し、裵長官のメッセージは明確だった。政府はより優れたものを構築している、というものだ。問題は、主に70億〜320億パラメータの国産モデルで動作するように制限されたシステムが、最も重要な場面でその主張を裏付けられるかどうかだ。

■注目ポイントQ&A

●韓国の「AI for All」イニシアチブとは何ですか？誰が利用できますか？

すべての韓国居住者に、汎用AIチャットボットと、政府の給付金申請などを代行する公共サービスエージェントへの無料かつ無制限のアクセスを提供する政府プログラムです。科学技術情報通信部が2026年7月13日に入札を開始し、8月11日までに民間事業者を2〜3社選定します。9月下旬にベータ版、年内に正式サービスを開始予定で、2028年まで公的資金で無料提供されます。各システムの少なくとも50％は、認証された韓国国産AIモデルで稼働する必要があります。

●韓国のAI基本法は、外国のAI企業に何を求めていますか？

2026年1月22日から施行されているAI基本法は、前年度の総売上高が6億6200万ドル以上、前年度のAIサービス売上高が660万ドル以上、または韓国国内の1日平均ユーザー数が100万人以上のいずれかを満たす外国AI企業に対し、韓国国内の代理人を指定することを義務付けています。また、生成AI製品にはAI使用の事前通知と、人間が作成したものと混同しやすいAI生成コンテンツへのラベル表示が義務付けられます。医療や教育など影響の大きい分野のAIには、リスク評価やコンプライアンス報告の義務があります。罰金の猶予期間は少なくとも2027年1月22日まで続きます。

●無料の政府AIが、既存の格差を埋めるどころか、新たな格差を生む可能性はありますか？

はい、その懸念が指摘されています。国産モデルの50％義務化により、政府支援サービスは主に70億〜320億パラメータ規模の韓国製AIモデルで動作します。一方で、裕福な市民が並行して利用し続ける最先端の商業用AIは、その約10倍の能力を持っています。この性能差が、雇用や投資、医療などの重要な決定において異なる結果をもたらす場合、無料サービスは「下位層のAI」へのアクセスを提供するにすぎず、有料の「上位層」との間で新たな格差が生じることになります。

●政府が運営するAIチャットボットを利用する場合、データプライバシーへの影響はありますか？

「AI for All」サービスでは、パーソナライズされた機能（特に公共サービスエージェント）を利用するために、韓国の国民IDなどによるログインが必要になるとみられます。科学技術情報通信部の入札文書によると、事業者はサービス過程で得られたユーザーのプロンプトデータを利用して独自の収益モデルを開発することが期待されており、クエリの行動データが商業的に利用される可能性があります。AI基本法や個人情報保護法が適用されますが、現時点で独立したセキュリティ監査は発表されていません。

元記事: Korea Pairs AI Law With Free Chatbot as 23 Million Quit Paying for ChatGPT