ドル円は159円台で推移　日米金利差と物価への影響に市場の関心

13日の東京外国為替市場では、ドル円が1ドル=159円台前半で推移し、1990年代以来、約30年ぶりの円安水準を維持しました。市場の関心は「160円」という心理的節目への到達可能性に集まっています。背景には、中東情勢の緊迫化に伴う原油高と、根強い「日米金利差」の存在があります。

現在、日銀の政策金利(短期金利)が0.75%であるのに対し、米国の政策金利(フェデラルファンド金利誘導目標)は3.5〜3.75%のレンジにあります。依然として約3%ポイントの金利差が残っており、これがドル買い・円売りの構造的な要因となっています。2026年にかけて日米の金利差は徐々に縮小するとの見方があるものの、足元の米インフレ指標が底堅いことが、円売り基調を支える形となっています。

為替相場の変動は、産業界に明暗を分けます。RIETI(経済産業研究所)の試算では、160円近辺の円安は輸出企業の円建て収益を押し上げる一方、生産拠点の海外移転が進んでいるため、輸出数量の拡大効果は限定的とみられます。反対に、輸入コスト増に直面する小売やエネルギー関連セクター、および原材料高を価格転嫁しにくい中小企業にとっては、収益を圧迫する要因となっています。

家計への波及も深刻です。円安によるエネルギー・食料価格の押し上げにより、160円水準が定着した場合、条件によっては年間数万〜10万円弱の生活コスト増を招くとの試算もあり、消費意欲への影響が懸念されます。政府や日銀、民間シンクタンクの分析によれば、円が140円から160円へと下落した場合、消費者物価を0.数%程度押し上げるとされており、特に所得の低い層ほど実質的な負担増が大きくなる傾向にあります。

今後の焦点は、160円という節目を巡る攻防と、通貨当局の対応です。市場では1ドル=159円台半ばにかけて上値が重くなりやすい水準が意識されており、このゾーンを明確に上抜ければ、為替介入や日銀のスタンス変更への警戒感が一段と強まる可能性があります。FRBの利下げペースや日銀の追加利上げの時期を睨みながら、為替相場は重要な局面にあります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

