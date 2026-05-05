*06:17JST NY株式：NYダウは557.37ドル安、イラン情勢の悪化を警戒

米国株式市場は下落。ダウ平均は557.37ドル安の48941.90ドル、ナスダックは46.64ポイント安の25067.80で取引を終了した。

イラン情勢の緊迫で原油高を嫌気し、寄り付き後、下落。イランによるアラブ首長国連邦（UAE）の石油輸出拠点や商業船舶攻撃が報じられ、和平への期待が大幅に後退し、一段安となった。終盤にかけ、インフレ懸念の再燃で金利高も嫌気され、下げ幅を拡大し、終了。セクター別ではエネルギー、ソフトウエア・サービスが上昇した一方、運輸が下落した。

ディスカウント小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）は物流事業拡大計画を発表し、上昇。競合となる運送会社のフェデックス（FDX）は競争激化が懸念され、下落した。電子商取引会社のイーベイ（EBAY）はゲーム販売会社のゲームストップ（GME）が同社に560億ドル規模の買収案を提示し、上昇。ゲームストップ（GME）は売られた。格安航空会社のジェットブルー・エアウエイズ（JBLU）やフロンティア・グループ・ホールディングス（ULCC）は、定期航空便サービス提供のスピリット・アビエーション・ホールディングスが運営するスピリット航空の運航停止を受け、競争緩和期待に、それぞれ買われた。

クルーズ船運営のノルウエージャンクルーズライン・ホールディングス（NCLH）は第1四半期決算で収益減、需要低迷や燃料費上昇で通期見通しを引下げ下落。同業カーニバル（CCL）も警戒感に売られた。

ソフトウエアプラットフォームサービス供給するパランティア・テクノロジー（PLTR）は取引終了後に四半期決算を発表。政府からの需要拡大が支援し調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期見通しを引き上げ、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》