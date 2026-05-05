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米国株式市場は下落、イラン情勢の悪化を警戒
*07:54JST 米国株式市場は下落、イラン情勢の悪化を警戒
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（4日）
MAY4
Ｏ 59660（ドル建て）
Ｈ 60060
Ｌ 59150
Ｃ 59505 大証比+85（イブニング比+15）
Vol 6841
MAY4
Ｏ 59685（円建て）
Ｈ 60045
Ｌ 59140
Ｃ 59490 大証比+70（イブニング比+0）
Vol 21140
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（4日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル157.22円換算）で、住友商事＜8035＞、みずほFG
＜8316＞、三菱電機＜6503＞などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) アイシン精機 15.01 -0.27 2360 -17.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.80 -0.04 5345 1
7
8035 (TOELY) 住友商事 43.04 -0.54 6767 -7
3
6758 (SONY.N) TDK 17.73 0.05 2788 12.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.12 -0.07 2534 -1
4
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.97 -0.04 934 1
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.35 -0.22 4772 -2
3
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.95 0.21 5644 22
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.33 4846 14
1
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.59 0.05 7103 -
1
8001 (ITOCY) 丸紅 363.14 -6.23 5709 -4
6
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.41 -0.10 6615 -8
9
8031 (MITSY) 東京エレク 154.80 1.48 48675 122
5
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7075 -28
6
4568 (DSNKY) 第一三共 16.41 -0.14 2580 -36.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.76 0.09 2440 3
6
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.45 -0.05 979 -100
8
8766 (TKOMY) 三井不動産 31.90 -0.30 1672 -2
1
7267 (HMC.N) スズキ 44.27 -0.33 1740 -1
3
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.63 -0.03 5858 -2
8
6902 (DNZOY) ファナック 21.58 -0.06 6786 -3
4
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.43 0.09 8311 6
6
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.96 -0.13 2195 -2
8
8411 (MFG.N) オリックス 32.86 -0.19 5166 -4
3
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.45 -0.04 22718 -13
7
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.56 -0.06 5207 -3
2
7741 (HOCPY) キヤノン 25.51 0.01 4011 -
6
6503 (MIELY) 三菱電機 76.48 -1.04 6012 -5
9
6981 (MRAAY) 日東電工 18.98 0.03 2984 -1
1
7751 (CAJPY) 任天堂 12.16 0.10 7647 5
0
6273 (SMCAY) SMC 23.72 -0.11 74585 -64
5
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.46 -0.01 351 0.
3
6146 (DSCSY) ディスコ 46.90 0.40 73736 148
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.12 -0.04 1906 -12.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.22 -0.23 5223
4
6702 (FJTSY) 富士通 19.30 -0.11 3034 -4
1
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.65 17.05 20226 -19
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.24 -0.02 3220 -1
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 0.00 1984 172.
5
8002 (MARUY) 三井物産 729.91 -9.02 5738 -2
7
6723 (RNECY) ルネサス 10.10 0.00 3176 -2
9
6954 (FANUY) 京セラ 17.81 0.34 2800 53.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.93 -0.04 1409 -1
4
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.65 -0.10 4347 -3
6
6301 (KMTUY) 小松製作所 41.27 -0.35 6488 -2
6
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.06 -0.04 2849 -26.
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.78 0.02 2377 -2
1
6857 (ATEYY) シスメックス 8.40 -0.01 1321 -10.
5
4543 (TRUMY) テルモ 12.60 0.02 1981 -
8
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.21 0.01 1448 -
5
（時価総額上位50位、1ドル157.22円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（4日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 1984 172.5 9.5
2
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5031 296 6.2
5
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.95 5644 220 4.0
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4846 141 3.0
0
8031 (MITSY) 東京エレク 154.80 48675 1225 2.5
8
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（4日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7075 -286 -3.8
9
4568 (DSNKY) 第一三共 16.41 2580 -36.5 -1.3
9
6702 (FJTSY) 富士通 19.30 3034 -41 -1.3
3
7201 (NSANY) トヨタ自動車 188.30 2960 -40 -1.3
3
「米国株式市場概況」（4日）
ＮＹＤＯＷ
終値：48941.90 前日比：-557.37
始値：49416.66 高値：49441.43 安値：48913.06
年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：25067.80 前日比：-46.64
始値：25112.18 高値：25210.48 安値：24913.12
年初来高値：25114.44 年初来安値：20794.64
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：7200.75 前日比：-29.37
始値：7228.38 高値：7244.54 安値：7174.12
年初来高値：7230.12 年初来安値：6343.72
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 5.015％ 米10年国債 4.438％
米国株式市場は下落。ダウ平均は557.37ドル安の48941.90ドル、ナスダックは46.64
ポイント安の25067.80で取引を終了した。
イラン情勢の緊迫で原油高を嫌気し、寄り付き後、下落。イランによるアラブ首長
国連邦（UAE）の石油輸出拠点や商業船舶攻撃が報じられ、和平への期待が大幅に後
退し、一段安となった。終盤にかけ、インフレ懸念の再燃で金利高も嫌気され、下
げ幅を拡大し、終了。セクター別ではエネルギー、ソフトウエア・サービスが上昇
した一方、運輸が下落した。
ディスカウント小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）は物流事業拡大計画を発表
し、上昇。競合となる運送会社のフェデックス（FDX）は競争激化が懸念され、下落
した。電子商取引会社のイーベイ（EBAY）はゲーム販売会社のゲームストップ（GM
E）が同社に560億ドル規模の買収案を提示し、上昇。ゲームストップ（GME）は売ら
れた。格安航空会社のジェットブルー・エアウエイズ（JBLU）やフロンティア・グ
ループ・ホールディングス（ULCC）は、定期航空便サービス提供のスピリット・ア
ビエーション・ホールディングスが運営するスピリット航空の運航停止を受け、競
争緩和期待に、それぞれ買われた。
クルーズ船運営のノルウエージャンクルーズライン・ホールディングス（NCLH）は
第1四半期決算で収益減、需要低迷や燃料費上昇で通期見通しを引下げ下落。同業カ
ーニバル（CCL）も警戒感に売られた。
ソフトウエアプラットフォームサービス供給するパランティア・テクノロジー（PLT
R）は取引終了後に四半期決算を発表。政府からの需要拡大が支援し調整後の1株当
たり利益が予想を上回ったほか、通期見通しを引き上げ、時間外取引で買われてい
る。
（Horiko Capital Management LLC）《YY》
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