*07:54JST 米国株式市場は下落、イラン情勢の悪化を警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（4日）

MAY4

Ｏ 59660（ドル建て）

Ｈ 60060

Ｌ 59150

Ｃ 59505 大証比+85（イブニング比+15）

Vol 6841



MAY4

Ｏ 59685（円建て）

Ｈ 60045

Ｌ 59140

Ｃ 59490 大証比+70（イブニング比+0）

Vol 21140

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（4日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.22円換算）で、住友商事＜8035＞、みずほFG

＜8316＞、三菱電機＜6503＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.01 -0.27 2360 -17.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.80 -0.04 5345 1

7

8035 (TOELY) 住友商事 43.04 -0.54 6767 -7

3

6758 (SONY.N) TDK 17.73 0.05 2788 12.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.12 -0.07 2534 -1

4

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.97 -0.04 934 1

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.35 -0.22 4772 -2

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.95 0.21 5644 22

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.33 4846 14

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.59 0.05 7103 -

1

8001 (ITOCY) 丸紅 363.14 -6.23 5709 -4

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.41 -0.10 6615 -8

9

8031 (MITSY) 東京エレク 154.80 1.48 48675 122

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7075 -28

6

4568 (DSNKY) 第一三共 16.41 -0.14 2580 -36.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.76 0.09 2440 3

6

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.45 -0.05 979 -100

8

8766 (TKOMY) 三井不動産 31.90 -0.30 1672 -2

1

7267 (HMC.N) スズキ 44.27 -0.33 1740 -1

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.63 -0.03 5858 -2

8

6902 (DNZOY) ファナック 21.58 -0.06 6786 -3

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.43 0.09 8311 6

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.96 -0.13 2195 -2

8

8411 (MFG.N) オリックス 32.86 -0.19 5166 -4

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.45 -0.04 22718 -13

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.56 -0.06 5207 -3

2

7741 (HOCPY) キヤノン 25.51 0.01 4011 -

6

6503 (MIELY) 三菱電機 76.48 -1.04 6012 -5

9

6981 (MRAAY) 日東電工 18.98 0.03 2984 -1

1

7751 (CAJPY) 任天堂 12.16 0.10 7647 5

0

6273 (SMCAY) SMC 23.72 -0.11 74585 -64

5

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.46 -0.01 351 0.

3

6146 (DSCSY) ディスコ 46.90 0.40 73736 148

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.12 -0.04 1906 -12.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.22 -0.23 5223

4

6702 (FJTSY) 富士通 19.30 -0.11 3034 -4

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.65 17.05 20226 -19

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.24 -0.02 3220 -1

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 0.00 1984 172.

5

8002 (MARUY) 三井物産 729.91 -9.02 5738 -2

7

6723 (RNECY) ルネサス 10.10 0.00 3176 -2

9

6954 (FANUY) 京セラ 17.81 0.34 2800 53.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.93 -0.04 1409 -1

4

8801 (MTSFY) 三菱地所 27.65 -0.10 4347 -3

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.27 -0.35 6488 -2

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.06 -0.04 2849 -26.

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.78 0.02 2377 -2

1

6857 (ATEYY) シスメックス 8.40 -0.01 1321 -10.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.60 0.02 1981 -

8

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.21 0.01 1448 -

5

（時価総額上位50位、1ドル157.22円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 1984 172.5 9.5

2

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5031 296 6.2

5

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.95 5644 220 4.0

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4846 141 3.0

0

8031 (MITSY) 東京エレク 154.80 48675 1225 2.5

8

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7075 -286 -3.8

9

4568 (DSNKY) 第一三共 16.41 2580 -36.5 -1.3

9

6702 (FJTSY) 富士通 19.30 3034 -41 -1.3

3

7201 (NSANY) トヨタ自動車 188.30 2960 -40 -1.3

3



「米国株式市場概況」（4日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48941.90 前日比：-557.37

始値：49416.66 高値：49441.43 安値：48913.06

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25067.80 前日比：-46.64

始値：25112.18 高値：25210.48 安値：24913.12

年初来高値：25114.44 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7200.75 前日比：-29.37

始値：7228.38 高値：7244.54 安値：7174.12

年初来高値：7230.12 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.015％ 米10年国債 4.438％

米国株式市場は下落。ダウ平均は557.37ドル安の48941.90ドル、ナスダックは46.64

ポイント安の25067.80で取引を終了した。

イラン情勢の緊迫で原油高を嫌気し、寄り付き後、下落。イランによるアラブ首長

国連邦（UAE）の石油輸出拠点や商業船舶攻撃が報じられ、和平への期待が大幅に後

退し、一段安となった。終盤にかけ、インフレ懸念の再燃で金利高も嫌気され、下

げ幅を拡大し、終了。セクター別ではエネルギー、ソフトウエア・サービスが上昇

した一方、運輸が下落した。

ディスカウント小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）は物流事業拡大計画を発表

し、上昇。競合となる運送会社のフェデックス（FDX）は競争激化が懸念され、下落

した。電子商取引会社のイーベイ（EBAY）はゲーム販売会社のゲームストップ（GM

E）が同社に560億ドル規模の買収案を提示し、上昇。ゲームストップ（GME）は売ら

れた。格安航空会社のジェットブルー・エアウエイズ（JBLU）やフロンティア・グ

ループ・ホールディングス（ULCC）は、定期航空便サービス提供のスピリット・ア

ビエーション・ホールディングスが運営するスピリット航空の運航停止を受け、競

争緩和期待に、それぞれ買われた。

クルーズ船運営のノルウエージャンクルーズライン・ホールディングス（NCLH）は

第1四半期決算で収益減、需要低迷や燃料費上昇で通期見通しを引下げ下落。同業カ

ーニバル（CCL）も警戒感に売られた。

ソフトウエアプラットフォームサービス供給するパランティア・テクノロジー（PLT

R）は取引終了後に四半期決算を発表。政府からの需要拡大が支援し調整後の1株当

たり利益が予想を上回ったほか、通期見通しを引き上げ、時間外取引で買われてい

る。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》