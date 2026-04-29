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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比880円安の59140円
*08:58JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比880円安の59140円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.55円換算）で、信越化学工業＜4063＞、オリエンランド＜4661＞、オリックス＜8411＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比880円安の59140円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は25.86ドル安の49141.93ドル、ナスダックは223.30ポイント安の24663.80で取引を終了した。原油や金利高を嫌気し、寄り付き後、下落。人工知能（AI）需要を巡る懸念が重しとなったほか、連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え、相場は終日軟調に推移し、終了した。
28日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円79銭から159円40銭まで下落し、159円65銭で引けた。原油高を受け長期金利上昇に連れドル買いが優勢となった。その後、トランプ大統領がイランから接触があったことを明らかにし、イランが速やかに和平修正案を提示との報道を受け原油価格が上げ止まり、ドル買いも後退。ユーロ・ドルは1.1677ドルまで下落後、1.1717ドルまで上昇し、1.1712ドルで引けた。
28日のNY原油先物6月限は大幅続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋3.56ドル（＋3.69％）の99.93ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（28日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6503 (MIELY) 三菱電機 85.10 6789 711 11.7
0
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5106 333 6.9
8
5020 (JXHLY) ENEOS 17.05 1360 59.5 4.5
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4917 212 4.5
1
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.25 2593 92 3.6
8
「ADR下落率上位5銘柄」（28日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6702 (FJTSY) 富士通 21.79 3477 -216 -5.8
5
6857 (ATEYY) シスメックス 8.15 1300 -79 -5.7
3
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.95 6685 -396 -5.5
9
9020 (EJPRY) JR東海 12.14 3874 -195 -4.7
9
■そのたADR（28日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.21 0.00 2267 -3
8
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.66 0.21 5313 -
3
8035 (TOELY) 住友商事 36.26 0.48 5785 -1
6
6758 (SONY.N) TDK 17.21 0.17 2746 6
9
9432 (NTTYY) KDDI 16.04 0.26 2559 -20.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 -0.03 951 9.
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.36 -2.24 5003 -4
4
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.75 -2.17 5026 -24
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.51 4917 21
2
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.95 -0.76 6685 -39
6
8001 (ITOCY) 丸紅 378.29 8.82 6036 -4
8
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.45 0.18 6741 -19
5
8031 (MITSY) 東京エレク 139.17 -7.28 44409 -74
1
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7180 -28
4
4568 (DSNKY) 第一三共 16.40 0.17 2617 -33.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.82 0.57 2495 -38.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.14 0.10 968 -990.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 32.00 0.00 1702 -
9
7267 (HMC.N) スズキ 42.98 -1.34 1714 -8
6
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.05 0.02 5760 -1
9
6902 (DNZOY) ファナック 21.52 -0.97 6867 -9
4
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.48 1.29 7812 -12
8
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.69 -0.19 2344 -90.
5
8411 (MFG.N) オリックス 32.51 0.96 5187 -16
3
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.52 0.14 21571 -29
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.41 0.05 5236 -5
3
7741 (HOCPY) キヤノン 25.62 0.53 4088 -3
7
6503 (MIELY) 三菱電機 85.10 9.28 6789 71
1
6981 (MRAAY) 日東電工 18.49 -1.95 2950 -5
3
7751 (CAJPY) 任天堂 12.21 -0.17 7792 -13
0
6273 (SMCAY) SMC 23.85 0.12 76105 -89
5
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.50 -0.25 359 -3.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 46.90 -0.30 74829 -161
1
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.94 0.23 1905 -1
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 30.66 0.60 4892 -2
1
6702 (FJTSY) 富士通 21.79 -2.05 3477 -21
6
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 122.74 11.14 19583 -83
7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.31 0.01 3290 -3
2
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.82 -0.52 1885 6
2
8002 (MARUY) 三井物産 724.33 11.14 5778 -4
2
6723 (RNECY) ルネサス 8.93 -0.78 2850 -6
3
6954 (FANUY) 京セラ 16.81 0.16 2682 -
7
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.97 0.46 1434 -1
0
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.90 0.33 4451 -4
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 42.49 -1.66 6779 -7
7
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.10 0.14 2904 -28.
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.63 0.08 2317 -5
5
6857 (ATEYY) シスメックス 8.15 -0.54 1300 -7
9
4543 (TRUMY) テルモ 12.76 0.14 2036 -19.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 8.83 -0.22 1409 -57.
5
（時価総額上位50位、1ドル159.55円換
算）《AN》
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