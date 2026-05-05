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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比70円高の59490円
*09:01JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比70円高の59490円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.22円換算）で、住友商事＜8035＞、みずほFG＜8316＞、三菱電機＜6503＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比70円高の59490円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は557.37ドル安の48941.90ドル、ナスダックは46.64ポイント安の25067.80で取引を終了した。イラン情勢の緊迫で原油高を嫌気し、寄り付き後、下落。イランによるアラブ首長国連邦（UAE）の石油輸出拠点や商業船舶攻撃が報じられ、和平への期待が大幅に後退し、一段安となった。終盤にかけ、インフレ懸念の再燃で金利高も嫌気され、下げ幅を拡大し、終了。
4日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円31銭まで上昇後、156円58銭へ反落し、157円23銭で引けた。製造業受注が予想を上回ったほか、イラン報道「米海艦艇がイランのミサイル攻撃を受けた」で原油高に連れた金利上昇でドル買いが優勢となった。米国はイラン報道を否定も、アラブ首長国連邦（UAE）のミサイル警告を受け、中東情勢悪化が警戒され、原油価格が再び上昇しドルは一段高となった。ユーロ・ドルは1.1717ドルから1.1681ドルまで下落し、1.1690ドルで引けた。6月の利上げを織り込むユーロ買いも米国の対EU関税率引き上げを警戒したユーロ売りに押された。
4日のNY原油先物6月限は大幅反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋4.48ドル（＋4.39％）の106.42ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（4日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 1984 172.5 9.5
2
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5031 296 6.2
5
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.95 5644 220 4.0
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4846 141 3.0
0
8031 (MITSY) 東京エレク 154.80 48675 1225 2.5
8
「ADR下落率上位5銘柄」（4日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7075 -286 -3.8
9
4568 (DSNKY) 第一三共 16.41 2580 -36.5 -1.3
9
6702 (FJTSY) 富士通 19.30 3034 -41 -1.3
3
7201 (NSANY) トヨタ自動車 188.30 2960 -40 -1.3
3
■そのたADR（4日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.01 -0.27 2360 -17.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.80 -0.04 5345 1
7
8035 (TOELY) 住友商事 43.04 -0.54 6767 -7
3
6758 (SONY.N) TDK 17.73 0.05 2788 12.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.12 -0.07 2534 -1
4
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.97 -0.04 934 1
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.35 -0.22 4772 -2
3
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.95 0.21 5644 22
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.33 4846 14
1
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.59 0.05 7103 -
1
8001 (ITOCY) 丸紅 363.14 -6.23 5709 -4
6
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.41 -0.10 6615 -8
9
8031 (MITSY) 東京エレク 154.80 1.48 48675 122
5
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7075 -28
6
4568 (DSNKY) 第一三共 16.41 -0.14 2580 -36.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.76 0.09 2440 3
6
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.45 -0.05 979 -100
8
8766 (TKOMY) 三井不動産 31.90 -0.30 1672 -2
1
7267 (HMC.N) スズキ 44.27 -0.33 1740 -1
3
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.63 -0.03 5858 -2
8
6902 (DNZOY) ファナック 21.58 -0.06 6786 -3
4
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.43 0.09 8311 6
6
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.96 -0.13 2195 -2
8
8411 (MFG.N) オリックス 32.86 -0.19 5166 -4
3
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.45 -0.04 22718 -13
7
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.56 -0.06 5207 -3
2
7741 (HOCPY) キヤノン 25.51 0.01 4011 -
6
6503 (MIELY) 三菱電機 76.48 -1.04 6012 -5
9
6981 (MRAAY) 日東電工 18.98 0.03 2984 -1
1
7751 (CAJPY) 任天堂 12.16 0.10 7647 5
0
6273 (SMCAY) SMC 23.72 -0.11 74585 -64
5
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.46 -0.01 351 0.
3
6146 (DSCSY) ディスコ 46.90 0.40 73736 148
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.12 -0.04 1906 -12.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.22 -0.23 5223
4
6702 (FJTSY) 富士通 19.30 -0.11 3034 -4
1
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.65 17.05 20226 -19
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.24 -0.02 3220 -1
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 0.00 1984 172.
5
8002 (MARUY) 三井物産 729.91 -9.02 5738 -2
7
6723 (RNECY) ルネサス 10.10 0.00 3176 -2
9
6954 (FANUY) 京セラ 17.81 0.34 2800 53.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.93 -0.04 1409 -1
4
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.65 -0.10 4347 -3
6
6301 (KMTUY) 小松製作所 41.27 -0.35 6488 -2
6
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.06 -0.04 2849 -26.
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.78 0.02 2377 -2
1
6857 (ATEYY) シスメックス 8.40 -0.01 1321 -10.
5
4543 (TRUMY) テルモ 12.60 0.02 1981 -
8
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.21 0.01 1448 -
5
（時価総額上位50位、1ドル157.22円換
算）《AN》
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