*09:01JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比70円高の59490円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.22円換算）で、住友商事＜8035＞、みずほFG＜8316＞、三菱電機＜6503＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比70円高の59490円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は557.37ドル安の48941.90ドル、ナスダックは46.64ポイント安の25067.80で取引を終了した。イラン情勢の緊迫で原油高を嫌気し、寄り付き後、下落。イランによるアラブ首長国連邦（UAE）の石油輸出拠点や商業船舶攻撃が報じられ、和平への期待が大幅に後退し、一段安となった。終盤にかけ、インフレ懸念の再燃で金利高も嫌気され、下げ幅を拡大し、終了。

4日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円31銭まで上昇後、156円58銭へ反落し、157円23銭で引けた。製造業受注が予想を上回ったほか、イラン報道「米海艦艇がイランのミサイル攻撃を受けた」で原油高に連れた金利上昇でドル買いが優勢となった。米国はイラン報道を否定も、アラブ首長国連邦（UAE）のミサイル警告を受け、中東情勢悪化が警戒され、原油価格が再び上昇しドルは一段高となった。ユーロ・ドルは1.1717ドルから1.1681ドルまで下落し、1.1690ドルで引けた。6月の利上げを織り込むユーロ買いも米国の対EU関税率引き上げを警戒したユーロ売りに押された。

4日のNY原油先物6月限は大幅反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋4.48ドル（＋4.39％）の106.42ドルで通常取引を終了した。



「ADR上昇率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 1984 172.5 9.5

2

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5031 296 6.2

5

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.95 5644 220 4.0

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4846 141 3.0

0

8031 (MITSY) 東京エレク 154.80 48675 1225 2.5

8

「ADR下落率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7075 -286 -3.8

9

4568 (DSNKY) 第一三共 16.41 2580 -36.5 -1.3

9

6702 (FJTSY) 富士通 19.30 3034 -41 -1.3

3

7201 (NSANY) トヨタ自動車 188.30 2960 -40 -1.3

3

■そのたADR（4日）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.01 -0.27 2360 -17.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.80 -0.04 5345 1

7

8035 (TOELY) 住友商事 43.04 -0.54 6767 -7

3

6758 (SONY.N) TDK 17.73 0.05 2788 12.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.12 -0.07 2534 -1

4

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.97 -0.04 934 1

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.35 -0.22 4772 -2

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.95 0.21 5644 22

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.33 4846 14

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.59 0.05 7103 -

1

8001 (ITOCY) 丸紅 363.14 -6.23 5709 -4

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.41 -0.10 6615 -8

9

8031 (MITSY) 東京エレク 154.80 1.48 48675 122

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7075 -28

6

4568 (DSNKY) 第一三共 16.41 -0.14 2580 -36.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.76 0.09 2440 3

6

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.45 -0.05 979 -100

8

8766 (TKOMY) 三井不動産 31.90 -0.30 1672 -2

1

7267 (HMC.N) スズキ 44.27 -0.33 1740 -1

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.63 -0.03 5858 -2

8

6902 (DNZOY) ファナック 21.58 -0.06 6786 -3

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.43 0.09 8311 6

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.96 -0.13 2195 -2

8

8411 (MFG.N) オリックス 32.86 -0.19 5166 -4

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.45 -0.04 22718 -13

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.56 -0.06 5207 -3

2

7741 (HOCPY) キヤノン 25.51 0.01 4011 -

6

6503 (MIELY) 三菱電機 76.48 -1.04 6012 -5

9

6981 (MRAAY) 日東電工 18.98 0.03 2984 -1

1

7751 (CAJPY) 任天堂 12.16 0.10 7647 5

0

6273 (SMCAY) SMC 23.72 -0.11 74585 -64

5

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.46 -0.01 351 0.

3

6146 (DSCSY) ディスコ 46.90 0.40 73736 148

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.12 -0.04 1906 -12.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.22 -0.23 5223

4

6702 (FJTSY) 富士通 19.30 -0.11 3034 -4

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.65 17.05 20226 -19

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.24 -0.02 3220 -1

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 0.00 1984 172.

5

8002 (MARUY) 三井物産 729.91 -9.02 5738 -2

7

6723 (RNECY) ルネサス 10.10 0.00 3176 -2

9

6954 (FANUY) 京セラ 17.81 0.34 2800 53.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.93 -0.04 1409 -1

4

8801 (MTSFY) 三菱地所 27.65 -0.10 4347 -3

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.27 -0.35 6488 -2

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.06 -0.04 2849 -26.

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.78 0.02 2377 -2

1

6857 (ATEYY) シスメックス 8.40 -0.01 1321 -10.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.60 0.02 1981 -

8

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.21 0.01 1448 -

5

（時価総額上位50位、1ドル157.22円換

算）《AN》