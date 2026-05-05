ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比70円高の59490円

2026年5月5日 09:01

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:01JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比70円高の59490円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.22円換算）で、住友商事＜8035＞、みずほFG＜8316＞、三菱電機＜6503＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比70円高の59490円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は557.37ドル安の48941.90ドル、ナスダックは46.64ポイント安の25067.80で取引を終了した。イラン情勢の緊迫で原油高を嫌気し、寄り付き後、下落。イランによるアラブ首長国連邦（UAE）の石油輸出拠点や商業船舶攻撃が報じられ、和平への期待が大幅に後退し、一段安となった。終盤にかけ、インフレ懸念の再燃で金利高も嫌気され、下げ幅を拡大し、終了。

4日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円31銭まで上昇後、156円58銭へ反落し、157円23銭で引けた。製造業受注が予想を上回ったほか、イラン報道「米海艦艇がイランのミサイル攻撃を受けた」で原油高に連れた金利上昇でドル買いが優勢となった。米国はイラン報道を否定も、アラブ首長国連邦（UAE）のミサイル警告を受け、中東情勢悪化が警戒され、原油価格が再び上昇しドルは一段高となった。ユーロ・ドルは1.1717ドルから1.1681ドルまで下落し、1.1690ドルで引けた。6月の利上げを織り込むユーロ買いも米国の対EU関税率引き上げを警戒したユーロ売りに押された。

4日のNY原油先物6月限は大幅反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋4.48ドル（＋4.39％）の106.42ドルで通常取引を終了した。


「ADR上昇率上位5銘柄」（4日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY)　 日本郵政 12.62 1984 172.5 9.5
2
8802 (MITEY)　 住友不動産 16.00 5031 296 6.2
5
9983 (FRCOY)　 ソフトバンクG 17.95 5644 220 4.0
6
9984 (SFTBY)　 ソフトバンクG 15.41 4846 141 3.0
0
8031 (MITSY)　 東京エレク 154.80 48675 1225 2.5
8

「ADR下落率上位5銘柄」（4日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6098 (RCRUY)　 リクルートHD 9.00 7075 -286 -3.8
9
4568 (DSNKY)　 第一三共 16.41 2580 -36.5 -1.3
9
6702 (FJTSY)　 富士通 19.30 3034 -41 -1.3
3
7201 (NSANY)　 トヨタ自動車 188.30 2960 -40 -1.3
3

■そのたADR（4日）
7203 (TM.N)　 アイシン精機 15.01 -0.27 2360 -17.
5
8306 (MUFG.N)　 三井住友トラHD 6.80 -0.04 5345 1
7
8035 (TOELY)　 住友商事 43.04 -0.54 6767 -7
3
6758 (SONY.N)　 TDK 17.73 0.05 2788 12.
5
9432 (NTTYY)　 KDDI 16.12 -0.07 2534 -1
4
8058 (MTSUY)　 ユニ・チャーム 2.97 -0.04 934 1
8
6501 (HTHIY)　 日立製作所 30.35 -0.22 4772 -2
3
9983 (FRCOY)　 ソフトバンクG 17.95 0.21 5644 22
0
9984 (SFTBY)　 ソフトバンクG 15.41 -2.33 4846 14
1
4063 (SHECY)　 信越化学工業 22.59 0.05 7103 -
1
8001 (ITOCY)　 丸紅 363.14 -6.23 5709 -4
6
8316 (SMFG.N)　 みずほFG 8.41 -0.10 6615 -8
9
8031 (MITSY)　 東京エレク 154.80 1.48 48675 122
5
6098 (RCRUY)　 リクルートHD 9.00 0.00 7075 -28
6
4568 (DSNKY)　 第一三共 16.41 -0.14 2580 -36.
5
9433 (KDDIY)　 関西電力 7.76 0.09 2440 3
6
7974 (NTDOY)　 伊藤忠商事 12.45 -0.05 979 -100
8
8766 (TKOMY)　 三井不動産 31.90 -0.30 1672 -2
1
7267 (HMC.N)　 スズキ 44.27 -0.33 1740 -1
3
2914 (JAPAY)　 日本たばこ産業 18.63 -0.03 5858 -2
8
6902 (DNZOY)　 ファナック 21.58 -0.06 6786 -3
4
4519 (CHGCY)　 中外製薬 26.43 0.09 8311 6
6
4661 (OLCLY)　 オリエンランド 13.96 -0.13 2195 -2
8
8411 (MFG.N)　 オリックス 32.86 -0.19 5166 -4
3
6367 (DKILY)　 ダイキン工業 14.45 -0.04 22718 -13
7
4502 (TAK.N)　 武田薬品工業 16.56 -0.06 5207 -3
2
7741 (HOCPY)　 キヤノン 25.51 0.01 4011 -
6
6503 (MIELY)　 三菱電機 76.48 -1.04 6012 -5
9
6981 (MRAAY)　 日東電工 18.98 0.03 2984 -1
1
7751 (CAJPY)　 任天堂 12.16 0.10 7647 5
0
6273 (SMCAY)　 SMC 23.72 -0.11 74585 -64
5
7182 (JPPTY)　 日産自動車 4.46 -0.01 351 0.
3
6146 (DSCSY)　 ディスコ 46.90 0.40 73736 148
6
3382 (SVNDY)　 セブン&アイ・HD 12.12 -0.04 1906 -12.
5
8053 (SSUMY)　 三菱商事 33.22 -0.23 5223
4
6702 (FJTSY)　 富士通 19.30 -0.11 3034 -4
1
6201 (TYIDY)　 豊田自動織機 128.65 17.05 20226 -19
9
5108 (BRDCY)　 ブリヂストン 10.24 -0.02 3220 -1
1
6178 (JPPHY)　 日本郵政 12.62 0.00 1984 172.
5
8002 (MARUY)　 三井物産 729.91 -9.02 5738 -2
7
6723 (RNECY)　 ルネサス 10.10 0.00 3176 -2
9
6954 (FANUY)　 京セラ 17.81 0.34 2800 53.
5
8725 (MSADY)　 第一生命HD 17.93 -0.04 1409 -1
4
8801 (MTSFY)　 三菱地所 27.65 -0.10 4347 -3
6
6301 (KMTUY)　 小松製作所 41.27 -0.35 6488 -2
6
4901 (FUJIY)　 富士フイルム 9.06 -0.04 2849 -26.
5
6594 (NJDCY)　 日本電産 3.78 0.02 2377 -2
1
6857 (ATEYY)　 シスメックス 8.40 -0.01 1321 -10.
5
4543 (TRUMY)　 テルモ 12.60 0.02 1981 -
8
8591 (IX.N)　 大和証券G本社 9.21 0.01 1448 -
5
（時価総額上位50位、1ドル157.22円換
算）《AN》

関連記事