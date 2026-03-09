日経平均2892円安の大引け　暴落のパニックを救った「日本の実力」

【今回のニュースのポイント】

・世界を襲った「トリプル・ショック」:米雇用統計の悪化、緊迫する中東情勢、急激な円高。この3重苦が重なり、午前から後場中盤にかけては制御不能なパニック売り(セリング・クライマックス)が続きました。

・一時4,400円超安からの「劇的リバウンド」:一時は51,000円台前半まで沈みましたが、14時の景気動向指数、15時の景気ウォッチャー調査の発表を機に、市場は「売られすぎ」を意識。大引けにかけて1,500円近く押し戻す、強烈な底堅さを見せました。

・「意志」と「数字」の再構築:本日の動きは、情緒的なパニックがいかに激しくても、最後は「実質賃金プラス」や「街角の活況」という実体経済のファンダメンタルズが、市場の崩壊を食い止める「防波堤」になることを証明しました。

2026年3月9日、東京株式市場は後世に語り継がれるであろう「激動の一日」を終えました。日経平均株価の終値は、前週末比2,892.12円安の52,728.72円。記録的な下げ幅ではありますが、その数字の裏側には、単なる「暴落」の一言では片付けられない、市場の理性がパニックと戦った痕跡が刻まれています。

本日の暴落を招いたのは、海の向こうから押し寄せた「負の連鎖」でした。先週末に発表された米雇用統計が示した想定以上の景気減速、そして緊迫化する中東情勢。これらが日本株市場を直撃し、午前中から後場にかけては、追証回避の投げ売りがさらなる売りを呼ぶ、まさに「暗黒の月曜日」の様相を呈しました。一時は下げ幅が4,400円を超え、投資家の間には絶望感が広がりました。

しかし、潮目が変わったのは14時を過ぎてからです。内閣府から発表された「景気動向指数」が、将来を占う先行指数の改善を示したことで、市場に漂っていた「世界同時不況」への過剰な恐怖に、最初の「待った」がかかりました。さらに15時に発表された「景気ウォッチャー調査」では、街角の景況感が節目である50を維持していることが判明。タクシー運転手や小売現場の「賃上げによる消費の底堅さ」という現実が、モニター上の絶望的な数字を突き崩し始めました。

大引けにかけての1,500円近い強烈な反発は、本日発表された「13カ月ぶりの実質賃金プラス転換」という事実が、ようやく市場に正しく消化され始めた結果と言えるでしょう。世界がリセッション(景気後退)に怯える中で、日本の内需は確実な回復軌道に乗っている――。この「事実」が、パニック一色のマーケットにおいて最後の一線を守り抜いたのです。

明日の市場がどう動くかは、依然として予断を許しません。しかし、本日私たちが目撃したのは、パニックという「嵐」がどれほど激しくても、実体経済という「地盤」がしっかりしていれば、市場は自浄作用を発揮できるという希望です。株価という不確かな鏡を見るのではなく、私たちの生活という手触りのある現実を見つめること。歴史的な暴落を経て、今こそ私たちはその重要性を再認識すべき時にいます。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

