AIは賃金を上げるのか、奪うのか　労働市場に忍び寄る「二極化」の現実

今回のニュースのポイント

・定型業務の消失:データ入力や一次的な情報集約など、AIが代替可能な職種では求人賃金の下落が顕著。

・「AI使い」の付加価値:AIを道具として活用し、3人分の成果を出す人材に対し、企業は破格の「スキルプレミアム」を提示。

・構造的変化:かつての産業革命が「手」を置き換えたのに対し、今回は「頭脳」の生産性に直接切り込んでいる。

生成AIの浸透は、日本の労働市場に「静かなる地殻変動」をもたらしています。かつてのIT革命が事務作業を効率化したのに対し、現在のAIは「専門家の判断」や「クリエイティブな草案作成」といった、ホワイトカラーの核心部分を代替し始めています。

賃金構造は明確に「二極化」のプロセスに入りました。AIによって業務が平準化される職種では、個人の希少価値が失われ、実質的な賃金押し下げ圧力が働いています。一方で、AIを「部下」のように使いこなし、意思決定のスピードを劇的に高める人材には、従来の給与体系を外れた高額報酬が支払われる「スキルプレミアム」が定着しつつあります。

これは、かつての「パソコンが使える」といったレベルの話ではありません。技術の進化によって今日学んだスキルが明日には陳腐化する時代において、最も価値を持つのは「アンラーニング(学習棄却)」、すなわち古い知識を捨てて新しい道具を使いこなす柔軟性です。AIは仕事を奪うのではなく、「古い働き方に固執する層」から「変化を楽しむ層」へと、富を再分配する装置として機能し始めています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

