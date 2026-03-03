日銀「緩やかな利上げ」継続へ　氷見野副総裁が語る3月決定会合の焦点

今回のニュースのポイント

・利上げ路線の維持:氷見野副総裁は、昨年12月の追加利上げによる経済への影響は限定的と評価し、今後も「緩やかな引き上げ」を進める方針を明示した。

・中東リスクへの警戒:足元のイラン情勢急変を受け、「情勢の変化が経済・物価に与える影響を注視する」と述べ、判断の慎重さを滲ませた。

・時期の明示は避ける:3月の会合での利上げには直接言及せず、あくまで「データに基づき、会合ごとに判断する」という原則を貫いた。

日本銀行の氷見野良三副総裁は3月2日、和歌山市での講演において、今後の金融政策について「経済・物価の見通しが実現していくのであれば、引き続き政策金利を引き上げていく」との姿勢を改めて表明しました。投資家が注視していたのは、昨日から急激に緊迫化した中東情勢が、日銀の「利上げシナリオ」にブレーキをかけるかどうかという点です。

氷見野氏は、中東情勢について「物価や経済に与える影響を注視していく」と述べるにとどめ、具体的な利上げ時期の示唆は避けました。これは、日銀がいま、非常に難しい判断を迫られているためです。原油高は物価を押し上げる「利上げ要因」になりますが、同時に景気を冷え込ませる「利下げ(据え置き)要因」にもなります。この矛盾する2つの力を見極めるため、日銀はかつてないほど「データ重視」の姿勢を強めています。

なぜ今、これが私たちの生活に問題となるのでしょうか。それは、3月の金融政策決定会合の結果次第で、住宅ローンの変動金利や企業の借入コストがさらに上昇する可能性があるからです。一方で、預金金利の上昇を待ち望む層にとっては、日銀の「緩やかな利上げ」継続は歓迎すべき材料となります。しかし、利上げが急激すぎれば景気後退を招くリスクもあり、氷見野氏が強調する「緩やかさ」が維持されるかどうかが焦点です。

会社員にとっては「ローンの支払い増」、主婦にとっては「家計管理の再編」、学生にとっては「内定先の資金繰り悪化」など、金利上昇の影響は多岐にわたります。日銀は今後、春闘の賃上げ回答という「データ」を確認した上で、3月か4月かの最終判断を下す可能性が高いと考えられます。地政学リスクという不確定要素が加わった今、私たちは「金利が上がる前提」での資産防衛を、より現実的に考えるべき段階に来ています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

