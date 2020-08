映画『空に住む』多部未華子主演＆岩田剛典は“悪い男”に、三代目JSBの楽曲と共に生まれた小説が原点

青山真治の7年ぶりの長編映画『空に住む』が、2020年10月23日(金)より全国で公開される。主演は多部未華子。

■三代目JSBの楽曲の楽曲とともに発表された同名小説を原点に

映画『空に住む』のストーリーの原点は、J-POP界を牽引する作詞家・小竹正人が手掛けた小説『空に住む』。同作は、2013年のリリース当時、原作と共に誕生した楽曲「空に住む~Living in your sky~」を、国民的人気アーティスト・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが担当し、時を同じくしてリリースされたことでも話題を集めた。なお、今回は同楽曲が主題歌としても起用されている。

■現代日本に生きる全ての女性たちへ“エールを贈る”物語

本作では、夢と現実の狭間で葛藤しながらも、新たな人生を見つけるために未来へ歩き出す女性たちの物語を描く。両親との死別、結婚、出産など、現代女性の人生のターニングポイントに迫る様々なドラマと、彼女たちを支える人々の機微や葛藤を映し出す。

ストーリーは、主人公の直実が、両親の急死を受け入れきれないまま、叔父夫婦の計らいで大都会のタワーマンションの高層階に住むところから始まる。長年の相棒・黒猫ハルとの暮らしや、気心の知れた仲間に囲まれた職場、何不自由のない生活を送りながらも、喪失感を拭えずにいる直実。浮遊するように生きる彼女の前に現れたのは、同じマンションに住むスター俳優・時戸森則だった。

彼との夢のような逢瀬に溺れながら、仕事、人生、そして愛の狭間で揺れ続ける直実。果たして彼女は、見失ってしまった自分を取り戻すことができるのか?そして葛藤を乗り越えた末に下した大きな決断とは─?

■登場人物(キャスト)

■主演に多部未華子

両親が急死し、孤独を抱え生きる主人公・直実を演じるのは、主演ドラマ「私の家政夫ナギサさん」や映画『アイネクライネナハトムジーク』など多くのドラマや映画に出演し、作品ごとに違った魅力を見せることで知られる実力派女優、多部未華子。傷つきながらも確かな選択をして強く前へ進む女性の姿を熱演する。

■直実と男女の関係になるスター俳優役に岩田剛典

直実と同じタワーマンションに暮らし、偶然の出会いから直実と男女の関係になっていくスター俳優・時戸森則役は、EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのパフォーマーでありながら、多くの映画やドラマに出演し高い評価を得る岩田剛典。屈託のない笑顔が印象的な岩田だが、本作では今までにない「悪い男」を魅力的に演じている。

■“ワケアリ”妊婦の愛子役に岸井ゆきの

直実の職場の後輩で、複雑な事情を抱えた“ワケアリ”妊婦・愛子役には、ドラマ「私たちはどうかしている」や映画『愛がなんだ』などに出演し、説得力のある演技で存在感を示す大注目の女優・岸井ゆきのが抜擢された。

その他、美村里江、大森南朋、永瀬正敏、柄本明ら実力派キャストが脇を固める。

美村里江:何不自由なく暮らすもどこか空虚さを感じ、直実に何かと世話を焼く叔母・明日子役

鶴見辰吾:直実をタワーマンションに迎え入れた叔父・雅博役

岩下尚史:直実が務める出版社・社長役

大森南朋:愛子と関係を持つ作家・吉田役

永瀬正敏:直実が出会う不思議な男性役

柄本明:直実の住むタワーマンションのコンシェルジュ役

■監督・青山真治、7年ぶりの長編映画

メガホンをとるのは、『EUREKA ユリイカ』でカンヌ国際映画祭批評家連盟賞受賞ほか国際的に高い評価を得る名匠・青山真治。今作『空に住む』は、青山にとって実に7年ぶりの長編映画となる。青山の手腕によって丁寧に描かれる、深く繊細なドラマに注目だ。

【作品詳細】

『空に住む』

公開日:2020年10月23日(金)

出演:多部未華子、岸井ゆきの、美村里江、岩田剛典、鶴見辰吾、岩下尚史、髙橋洋、大森南朋 、永瀬正敏、柄本明

監督・脚本:青山真治

脚本:池田千尋

原作:小竹正人『空に住む』(講談社)

主題歌:三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「空に住む〜Living in your sky〜」(rhythm zone)