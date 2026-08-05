約7万円に値下がりした初代「Pixel Fold」、次期モデル発表を控えた今購入する価値はあるか？

Googleの初代「Pixel Fold」が、米国のECサイトWootにて449.99ドル（約7万1,100円）という大幅な値引き価格で販売されている。一方でGoogleは、日本時間8月13日に次期モデル「Pixel 11 Pro Fold」を発表するとみられている。約7万円で手に入る初代モデルと、約30万円になるとリークされている次期モデルのどちらを選ぶべきか、購入前に考慮すべきポイントを整理する。

■450ドルで手に入るハードウェアの実力

2023年6月に1,799ドル（約28万4,200円、1ドル=158円換算）で発売された初代Pixel Fold 5Gが、現在Wootにて新品・SIMフリー状態で449.99ドル（約7万1,100円）で販売されている。参考価格から1,349ドル（約21万3,100円）引き、つまり約75%オフであり、現在米国で新品購入できるブック型折りたたみスマートフォンとしては最安値となる。PhoneArenaのセール情報によると、このセールは8月29日頃まで実施される予定だが、Wootの在庫連動型モデルの性質上、早期に終了する可能性もある。

8日後の8月12日午後6時（東部標準時、日本時間13日午前7時）、Googleはニューヨークで「Pixel 11」シリーズを発表する予定だ。これには「Pixel 11 Pro Fold」も含まれており、リーク情報によればベースモデルの価格は1,899ドル（約30万円）になると一貫して報じられている。この文脈は重要だ。なぜなら、このセールは単独で存在しているわけではないからだ。450ドルの初代Pixel Foldと、1,899ドルの直接の後継機という、最も情報に基づいた比較がまさに公式なものになろうとしているタイミングで登場したのである。発表が話題を独占する前に、この2つの価格が意味する選択について検討する価値がある。

その前に、このセールがどのように捉えられがちかについて、一つ明確にしておくべきことがある。ソフトウェアの状況は、一見するよりも複雑だ。Googleは2024年12月にPixel Foldのサポート期間を5年に延長し、2028年6月までOSとセキュリティのアップデートを提供することになった。Pixel Foldは現在、2026年6月16日にリリースされたAndroid 17を搭載しており、サポート期間終了前にAndroid 18を受け取る可能性もある。しかし、Pixel 8以降のモデルに付与されている7年間のOSおよびセキュリティサポート保証は受けられない。今年購入したPixel 11 Pro Foldのサポートが2033年まで続くのに対し、初代のサポートは2028年6月に終了する。

だからといって、自動的に悪い買い物になるわけではない。しかし、その金額で何が得られるのかという、正直な評価の枠組みは変わってくる。

初代Pixel Foldは、どんな合理的な基準から見ても洗練されたハードウェアであり、その設計のいくつかは現在の折りたたみスマホ市場においても十分に通用する。折りたたんだ状態では、120Hz駆動の5.8インチ（14.7cm）OLEDカバーディスプレイとして機能し、おまけではなく実用的な幅を確保している。開くと、同じく120Hz駆動、HDR10+対応、ピーク輝度1,450ニトの7.6インチ（19.3cm）のメインOLEDディスプレイが現れ、ドキュメントを読んだり2つのアプリを並べて実行したりするのに便利だ。Google I/O 2023の発表スペックによれば、展開時の厚さは5.8mmで、発売当時は最も薄いブック型折りたたみスマホであり、同世代の中でも依然としてスリムだ。

チップはTensor G2を搭載している。これはGoogleがPixel 7シリーズに搭載したものと同じ、Samsung製造の5nmプロセスのプロセッサだ。12GBのLPDDR5 RAMと256GBのUFS 3.1ストレージを組み合わせることで、Android 17での日常的なタスクを遅延を感じることなく処理できる。ただし、サーマルスロットリング（熱による性能低下）なしに重い負荷を維持することは得意ではない。Tensor G2のSamsungの製造プロセスは、Pixel 7世代のレビューで一貫してパフォーマンスの制限要因として指摘されており、その制限はここでも当てはまる。オフィスでの生産性向上、メディア消費、そしてNight Sight（夜景モード）、Real Tone、Magic Eraser（消しゴムマジック）といったGoogle独自のコンピュテーショナルフォトグラフィーのパイプラインには、G2で十分だ。しかし、持続的な高フレームレートのゲームや、Tensor G6が提供するレベルのオンデバイスAI推論には適していない。

カメラシステムは、48MPの広角メイン（f/1.7、光学式手ぶれ補正）、10.8MPの光学5倍ズーム望遠、10.8MPの超広角で構成され、すべてGoogleのコンピュテーショナルフォトグラフィーエンジンによってサポートされている。4,821mAhのバッテリーとIPX8の防水性能も備えている。端末は完全にSIMフリーで、米国の主要キャリアすべてに対応している。

直接言及しておくべき技術的な制限が一つある。メインディスプレイには、一部の新しい折りたたみスマホに見られる超薄型ガラス（UTG）ではなく、柔軟なプラスチックOLEDパネルが使用されている。プラスチックOLEDは必要な曲げ半径を実現するが、傷がつきやすく、超薄型ガラスの代替品よりも折り目部分のシワが目立ちやすい。レビュアーは一貫して、Pixel Foldの折り目は一部の競合他社よりも目立つと指摘しており、その特性は価格が下がっても変わらない。

■旧型ハードウェアでは得られない3つの機能

初代Pixel Foldの購入者が得られない特定の機能が3つある。Pixel 11 Pro Foldの機能セットは、単なる漸進的なアップデートではなく、真の世代交代を意味しているため、これらを正確に挙げておく価値がある。

1つ目は、残りのソフトウェアサポート期間が限られていることだ。Pixel Foldは現在Android 17を実行しており、Googleのサポートポリシーでは、今から約23ヶ月後の2028年6月までOSとセキュリティのアップデートが保証されている。Android 18（2027年6月頃予定）が2028年6月の期限前にPixel Foldに提供されるかどうかは、Googleのリリース時期次第であり、提供されるかもしれないし、されないかもしれない。対照的に、Pixel 8以降のデバイス（発売時のPixel 11 Pro Foldを含む）は7年間のOSアップデートを受けられるため、2026年に購入した場合は2033年までサポートされることになる。4年間の所有を計画している人にとって、この違いは重要だ。

2つ目は、オンデバイスでのGemini Intelligenceが利用できないことだ。クロスアプリの旅程作成、音声入力の改善、カメラベースのリアルタイムQ&Aなど、GoogleのAIアシスタント機能の包括的ブランドは、現在のハードウェアでは最低12GBのRAMとGemini Nano v3を必要とする。Pixel Foldは12GBのRAMを搭載しており、技術的にはハードウェアの最低要件を満たしている。しかし、Gemini Nano v3の動作要件と、将来のTensor G6時代のAI最適化がないことから、Googleが新しいデバイスで展開するGemini Intelligenceの全機能セットは利用できないだろう。一部のGemini機能はすでにPixel Foldでクラウド接続を必要としており、Googleが新しいハードウェアにオンデバイス専用機能を追加するにつれて、その依存度は高まるばかりだ。

3つ目は、TSMCの2nmプロセスによる電力効率が得られないことだ。10月にPixel 11 Pro Foldに搭載されるTensor G6は、GAA（Gate-All-Around）トランジスタアーキテクチャを採用したTSMCの2nm製造プロセスで構築されている。Pixel 11のイベントに関する報道によれば、このプロセスを採用した主要なAndroidフラッグシップチップはこれが初となる。GAAトランジスタでは、ゲート材料がチャネルの3面ではなく4面すべてを囲むため、電流の漏れを減らし、より厳しい電力予算内でより高いクロック速度を実現できる。アナリストの予測では、Tensor G5（3nm）と比較して15〜20%、Pixel FoldのTensor G2（5nm Samsung）と比較するとさらに大幅に電力効率が向上するとされている。持続的な負荷がかかると熱を持ちやすい折りたたみスマホにおいて、効率は単なるスペック表の注釈ではない。長時間の動画視聴時に、デバイスをどれだけ快適に持ち続けられるかに影響するのだ。

■このセールが投じられた折りたたみスマホ市場の現状

このWootのセールは、孤立した状況で起きたわけではない。8月4日現在、SamsungのGalaxy Z Fold 8は7月22日にロンドンで開催されたGalaxy Unpackedで発表され、8月7日に発売される。発売時の価格は1,899ドル（約30万円）からだ。Z Fold 8は、5.5インチのカバーディスプレイと7.6インチのメインパネルを備えた新しい「ワイド」なブック型フォームファクタをもたらし、Snapdragon 8 Elite Gen 5プロセッサと7年間のソフトウェアアップデートを備えている。これは、Pixel 11 Pro Foldが提供するものに対する、より高価ではあるが直接的な代替の選択肢となる。

Bloombergや日経のサプライチェーン報道によると、Apple初の折りたたみiPhoneは、2026年9月にiPhone 18 Proと並んで「iPhone Ultra」という名称で発表されると予想されており、価格は1,999ドル（約31万5,800円）以上からになると広く予測されている。予想通り9月に発表されれば、折りたたみスマホカテゴリーには2ヶ月の間に3つの競合するフラッグシップデバイスが登場することになる。

これが450ドルのPixel Foldにとって意味するのは、現在のフラッグシップに対する遅れた競合としてではなく、トップエンドが大幅に混雑しようとしているフォームファクタへの入り口として市場に参入しているということだ。最高のパフォーマンスを求めているわけではなく、折りたたみスマホが自分に合っているかどうかを判断しようとしている人にとって、価格下落のストーリーは実はここで最も興味深い洞察である。Pixel Foldは1,799ドルで発売された。それから3年も経たないうちに、同じデバイスの新品が449.99ドルで販売されている。この軌跡は、Samsungの初代折りたたみスマホが過去数年間に示してきたものと一致している。つまり、初期の急激な価格下落、フラッグシップ層での急速な陳腐化、そしてシリコンの世代よりもフォームファクタを優先する購入者向けの、廉価版フラッグシップ価格での長期的な販売である。

このデバイスのTensor G2とPixel 11 Pro FoldのTensor G6の間の、5nmから2nmへのアーキテクチャの違いは、折りたたみスマホの購入者にとって純粋に学術的なものではない。ブック型のフォームファクタはヒンジとバッテリーに沿って熱を集中させ、折りたたみスマホは熱容量が限られているため、歴史的に同等のスラブ型（板型）スマホよりも熱くなりやすかった。大幅に優れた効率を持つチップ（そしてそれこそが、5nmのFinFETに対して2nmのGAAが提供するものだ）は、持続的な負荷の下で発生する熱を意味のあるレベルで低減する。メインディスプレイを長時間、特に動画やドキュメント作業で使用する予定の購入者は、複数年の所有期間にわたってその違いに気づくはずだ。

■Pixel FoldとPixel 11 Pro Foldの比較：実際の数字

決定の枠組みは、お金、時間、ソフトウェアの寿命、カメラ性能の4つの変数に集約される。

お金：今日の449.99ドル（約7万1,100円）に対し、未確認だがリークされているPixel 11 Pro Foldの価格は1,899ドル（約30万円）だ。つまり、ベース構成で2つの選択肢の間には約1,449ドル（約22万8,900円）の差がある。Pixel 11 Pro Foldの価格は、Amazonの出品情報や複数の裏付けとなる情報源からのリークであり、Googleの公式な数字ではない。8月12日の発表で確認されるだろう。

時間：Pixel Foldは今日手に入る。Pixel 11 Pro Foldは8月12日に発表されると予想されているが、Pixel 11の発売前タイムラインによれば、スラブ型のPixel 11モデルの6〜8週間後となる2026年10月まで出荷されない。今週新しいスマホが必要な購入者にとって、選択肢は1つだ。

ソフトウェアの寿命：Pixel Foldは2028年6月（今から23ヶ月後）までOSとセキュリティのアップデートを受け取り、現在はAndroid 17を実行している。Pixel 11 Pro Foldは、2026年の発売から7年間のOSとセキュリティのアップデートを受け取る。Googleの公式なPixelアップデートポリシーによれば、これはおよそ2033年までサポートされることを意味する。4年間の所有を計画している人にとって、この差は大きい。

カメラ：発表前のリーク分析によると、Pixel 11 Pro Foldは完全に新しいセンサー（50MPメイン、48MP超広角、48MPペリスコープ望遠）を搭載すると予想されており、これは初代以降のPixel折りたたみスマホで初の全面的なカメラの刷新となる。これまでのPixel折りたたみスマホの各世代は、標準のPixelシリーズから古いカメラハードウェアを再利用してきたが、Pixel 11 Pro Foldはそのパターンを打ち破ると報じられている。Pixel Foldの10.8MPの望遠および超広角センサーは、コンピュテーショナルフォトグラフィーのソフトウェアが依然として競争力のある結果を生み出しているとしても、現在の基準から見れば時代遅れだ。

450ドルのPixel Foldを購入する理由：1,800ドル（約28万4,400円）以上を費やすことなく、ブック型折りたたみスマホのフォームファクタ（広いカバー画面、没入感のあるメインディスプレイ、自然なマルチタスクの姿勢）を体験したい場合。デバイスのOSおよびセキュリティサポートの残りが約23ヶ月であり、今日インストールするAndroidバージョンがこのスマホが受け取る最後のバージョンの1つになる可能性があることを理解している場合。そして、次のデバイスに移行するまでの約2年間、このデバイスを使用する予定である場合だ。

待つべき理由：7年間のソフトウェアサポート、初の全面的なカメラ刷新、GAAの効率性を備えた初の2nm Tensorチップ、そしてこれまでのすべてのPixel世代で接続性の不満を引き起こしてきたSamsung製Exynosモデムに代わるMediaTek M90モデム。2030年以降もこのスマホを使い続けるつもりなら、これらすべてに1,449ドル多く払う価値がある。Pixel 11 Pro Foldがリークされたスペック通りであれば、中間のどの世代よりも、初代Pixel Foldからの世代的に大きなアップグレードとなる。

■今この瞬間にWootのセールを利用する理由は存在するか？

存在する。そしてそれは明確だ。449.99ドルの初代Pixel Foldは、期限が定められた2年間の折りたたみスマホのトライアルとして理解するのが最適だ。Android 17はスムーズに動作し、標準的なAndroidの生産性およびメディア消費のポートフォリオにおけるすべての処理を摩擦なくこなし、Googleのコンピュテーショナルフォトグラフィーはこの価格帯でも競争力を維持しており、IPX8の防水性能はこの価格帯のほとんどの競合折りたたみスマホが太刀打ちできないものだ。

もし「1,899ドルの購入を決断する前に、自分が本当にブック型折りたたみスマホを使うのが好きかどうかを確かめるために450ドルを費やすべきか」という問いであれば、このセールは店頭のデモ機ではなく実際のハードウェアでその問いに答えてくれる。このフォームファクタはしっくりくるかこないかのどちらかであり、自分がその境界線のどちら側にいるかを発見するための価格として、450ドルは2023年当時の1,799ドルよりもはるかに妥当だ。

もし「これを今後4年間のメインスマホとして買うべきか」という問いであれば、ソフトウェアのサポート期間とチップの世代差の両方が、その考えに不利に働いている。

■注目ポイントQ&A

●初代Google Pixel Foldは2026年現在、どのようなソフトウェアアップデートを受け取っていますか？

2026年8月現在、Pixel Foldは2026年6月にGoogleがリリースしたAndroid 17を実行しています。Googleの公式サポートポリシーでは、デバイスがリリースされた2023年6月から5年間のOSおよびセキュリティアップデートが保証されており、サポートは今から約23ヶ月後の2028年6月まで続きます。Pixel FoldがAndroid 18（2027年6月頃予定）も受け取るかどうかは、Googleのリリーススケジュール次第です。明確なのは、Pixel 8以降のモデルの7年間のサポートに対し、このスマホのサポート期間は2028年6月に終了するということです。これは購入者にとって最も重要な確認事項です。つまり、このスマホには管理された寿命の終わりがあり、2年以上デバイスを保持するつもりなら、ソフトウェアの寿命はPixel 11 Pro Foldを待つ方が圧倒的に有利です。

●Pixel FoldのTensor G2チップは、Pixel 11 Pro Foldに搭載されるTensor G6と比べてどうですか？

Tensor G2は、Pixel 7で使用されたのと同じ製造技術である5nmのFinFETプロセスでSamsungによって製造されました。Pixel 11 Pro FoldのTensor G6は、GAA（Gate-All-Around）トランジスタを使用したTSMCの2nmプロセスで構築されています。これは、ゲート材料がチャネルの3面ではなく4面すべてを囲むという根本的に異なるアーキテクチャです。この形状により、漏れ電流が減少し、同じ電力予算内でより高いクロック速度が可能になります。アナリストの予測では、Tensor G6はTensor G5（TSMCの3nmプロセスで構築）よりも15〜20%電力効率が高く、5nmのTensor G2と比較するとさらに意味のあるレベルで効率が高くなるとされています。メインディスプレイの長時間の使用において熱管理が快適さに直結する折りたたみスマホにおいて、この実用的な違いは現実のものです。

●Pixel 11 Pro Foldは、450ドルのPixel Foldよりも1,449ドル多く払う価値がありますか？

スマホをどのくらいの期間使い続ける予定か、そしてカメラがどれくらい重要かによります。Pixel 11 Pro Foldは、2026年の発売から7年間のOSアップデート（Pixel Foldの残りは約23ヶ月）、50MPメインと48MPペリスコープ望遠を備えた全く新しいカメラシステム、そして効率性とオンデバイスAIの利点を備えた2nmのTensor G6チップを搭載すると予想されています。2030年までスマホを保持するつもりの購入者にとって、1,449ドルのプレミアムは、サポートされるソフトウェアの追加の4年間と、大幅に優れた画像ハードウェアに分散されます。可能な限り低い初期費用で2年間の折りたたみスマホの使用を望み、約23ヶ月のサポート期間に納得している購入者にとって、450ドルのPixel Foldは理にかなった選択です。しかし、2028年以降も継続的なOS開発を期待する購入者にとって、長期的なメインスマホの購入には適していません。

●Pixel 11 Pro Foldは実際にいつ発売され、それはこのセールにどう影響しますか？

Googleは、今から8日後の2026年8月12日午後6時（東部標準時）にニューヨークで開催される「Made by Google」イベントでPixel 11 Pro Foldを発表する予定です。GoogleがPixel 10 Pro Foldで使用したタイミングのパターンによれば、この折りたたみスマホは8月12日にスラブ型のPixel 11モデルと一緒に発表されると予想されていますが、Pixel 11の発売前タイムラインによれば、スラブ型スマホが利用可能になってから約6〜8週間後の2026年10月まで出荷されません。10月より前に新しいスマホが必要な購入者、またはまだ発売されていないデバイスにプレミアムを支払いたくない購入者にとって、現実的な機会となります。Wootのセールは8月29日頃まで予定されていることが確認されており、その機会は今のところ開かれています。

元記事: Pixel Fold Drops to $450 at Woot: What You Actually Get Before Pixel 11 Arrives