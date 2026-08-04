【長文考察】アニメ『魔都精兵のスレイブ』、「桃の力」を遺伝学で説明できるのか

8月2日、TVアニメ『魔都精兵のスレイブ3』の制作が発表された。放送時期や制作スタジオなど、第3期の詳細は現時点では明らかになっていない。本記事では、女性のみに異能をもたらす「桃」や、異空間へつながる「クナド」など、本作の設定と現実の科学理論との間にどのような類似点を見いだせるかを考察する。

■第3期制作決定とこれまでの歩み

8月2日、東京・恵比寿のThe Garden Hallで開催された『魔都精兵のスレイブ2』スペシャルイベントで、第3期の制作決定が発表された。発表に合わせて第3期制作決定PVと制作決定ビジュアルが公開されたが、放送時期、制作スタジオ、配信プラットフォームは発表されていない。

タカヒロが原作、竹村洋平が漫画を担当する原作漫画は、2019年1月から『少年ジャンプ＋』で連載されている。累計PVは4億3000万を超え、コミックスの世界累計発行部数は680万部を突破している。

第1期はSeven Arcsの制作で、2024年1月4日に放送が始まった。第2期は田村正文が監督を務め、パッショーネとハヤブサフィルムがアニメーション制作を担当し、2026年1月8日から3月26日まで全12話が放送された。北米ではHIDIVEが英語吹き替え版を含む両シーズンを配信した。

■「桃の力」と薬理ゲノミクスの関係

『魔都精兵のスレイブ』の世界には、食べた女性にのみ特異な能力をもたらす「桃」が存在する。男性が食べても異能力は得られない。女性だけが桃の力を得られるようになったことで社会の男女関係も変化し、桃の能力を持つ女性で構成される「魔防隊」が組織されている。

外来性の生理活性物質である「生体異物」に対する反応が性別によって異なることは、現実の薬理学でも研究されている。薬物の吸収、分布、代謝、排泄には性差があり、その背景にはホルモンだけでなく、染色体や遺伝子発現の違いも関係している。

「桃の選択性」に対応し得る仕組みの一つとして考えられるのが、X染色体上の遺伝子発現量の違いである。女性の多くはXX、男性の多くはXYという性染色体の構成を持つ。XXの細胞では、細胞ごとに一方のX染色体の大部分が不活性化される。この現象はX染色体不活性化、または遺伝学者メアリー・F・ライアンにちなんでライオニゼーションと呼ばれる。

ただし、X染色体不活性化は完全ではない。女性では一部のX連鎖遺伝子が不活性化を免れ、両方のX染色体から発現する場合がある。その結果、該当する遺伝子は男性より女性で発現量が高くなる可能性がある。

2005年に『Nature』誌へ掲載されたキャレルとウィラードの研究は、X染色体上のどの遺伝子が不活性化を免れるかを調べ、女性の細胞では約15％の遺伝子が一定程度、不活性化を免れると報告した。ただし、発現量が一律に2倍になるわけではなく、不活性化を免れる程度は遺伝子や個人によって異なる。

魔都由来の生理活性物質が、X染色体不活性化を免れる遺伝子によって作られる受容体に結合すると仮定してみよう。女性と男性で受容体の量に十分な差があれば、男性では反応に必要な閾値へ達せず、女性では反応が起こるという仕組みを想定できる。「桃」のような架空の物質が実在することを示すものではないが、物質への反応に大きな性差が生じる仕組み自体は、現実の生物学と無関係ではない。

性差のある遺伝子発現は、X染色体だけに限定されない。2020年に『Science』誌で発表されたGTExコンソーシアムの分析では、838人から得られた44種類の組織を調べた結果、全ヒト遺伝子の3分の1以上が、少なくとも一つの組織で性別による発現の偏りを示した。肝臓の代謝酵素、免疫シグナル伝達経路、全身の受容体発現などに性差があれば、同じ物質を摂取しても反応の強さが異なる可能性がある。

■なぜ女性ごとに能力が異なるのか

本作では、桃を食べた女性が同じ能力を得るわけではない。羽前京香、東日万凛、駿河朱々をはじめ、それぞれが異なる能力を持つ。

この個人差を考える材料の一つが、X染色体不活性化によって生じる細胞モザイクである。X染色体不活性化は胚発生の初期に細胞ごとに起こり、その後の細胞分裂でも同じ不活性化パターンがおおむね受け継がれる。このため、XXの個体の体内には、母親由来のX染色体が主に働く細胞と、父親由来のX染色体が主に働く細胞が混在する。

その比率や組織内の分布には個人差がある。桃の成分がX染色体上の遺伝子や、その遺伝子によって作られる受容体へ作用すると仮定すれば、個人ごとの細胞モザイクが反応の違いに影響するという説明は組み立てられる。

ただし、X染色体不活性化だけから、女性ごとにまったく異なる超能力が生じることが予測されるわけではない。現実に確認されているのは、遺伝子発現や疾患の現れ方、薬物への反応などに個人差が生じ得るという範囲である。桃の能力との対応は、既知の生物学を作品設定へ当てはめた思考実験として捉える必要がある。

もし桃の能力がX染色体不活性化のパターンに影響されるなら、その反応傾向の一部は胚発生の初期に形作られていたことになる。能力を本人が選ぶのではなく、発生の過程で形成された細胞ごとの遺伝子発現パターンが、桃を食べた後の反応を左右するという仮説である。

■クナドとブレーン宇宙論

本作では、数十年前から日本各地に異空間「魔都」へつながる謎の門「クナド」が出現している。クナドは常に安定して存在する設備のような門だけではなく、一般人を突然魔都へ迷い込ませる魔都災害の原因にもなる。

物理学で異なる空間を結ぶ通路を考える際、よく参照されるのがアインシュタイン＝ローゼン橋である。これは1935年、一般相対性理論の数学的解として示された。しかし、通常のアインシュタイン＝ローゼン橋は、人や物体が通過できる状態を保てない。

通過可能なワームホールの条件は、1988年にキップ・ソーンとマイク・モリスによって体系的に分析された。この研究は、カール・セーガンが小説『コンタクト』で使用する、物理学的に説得力のある恒星間移動手段についてソーンへ相談したことをきっかけに進められた。

ソーンとモリスの分析では、ワームホールを通過できる状態に保つには、喉に当たる部分の崩壊を防ぐ負のエネルギー密度が必要になる。こうした性質を持つものは一般に「エキゾチック物質」と呼ばれる。

近接した導電板の間で生じるカシミール効果は、量子場のエネルギー密度が特定の条件下で周囲より低くなり得ることを示している。しかし、これを人や物体が通れる規模のワームホールを維持するために利用する技術は存在しない。クナドが人間の通行に耐えられるほど安定しているとすれば、現代物理学では説明できない仕組みが必要になる。

もう一つの類推に使えるのがブレーン宇宙論である。1999年に提案されたランドール＝サンドラム・モデルでは、観測可能な宇宙を、高次元の時空に埋め込まれたブレーンとして扱う。標準模型の粒子はブレーン上に閉じ込められる一方、重力は高次元の空間へ伝わり得るとするモデルである。

このモデルを作品設定へ自由に応用し、私たちの世界と魔都が別々のブレーンに存在すると仮定すれば、両者を結ぶクナドをブレーン間の接続点と見なすことはできる。接続点の位置が私たちの世界の特定地点に対応すれば、日本各地で場所の定まった門が出現する設定とも結び付けられる。

ただし、ランドール＝サンドラム・モデルは、ブレーン間を人間が通過できる門の存在を予測していない。また、地震活動やプレート境界がブレーン同士の接続を引き起こすという理論でもない。日本の地質学的特徴とクナドを関連付ける説明は、あくまで作品世界のための追加仮説となる。

現実にはランドール＝サンドラム・モデルは実験的に確立されておらず、LHCの実験でも余剰次元の決定的な証拠は確認されていない。クナドとブレーン宇宙論の対応は、実在の門の可能性を示すものではなく、フィクション上の設定を理論物理学の概念で表現する試みである。

■「無窮の鎖」を科学的に考える

羽前京香の能力「無窮の鎖（スレイブ）」は、京香自身の戦闘能力を優希へ転送するものではない。奴隷にした対象が本来持つ力を引き出し、強化して使役する能力である。優希に使用すると、優希の肉体が異形の姿へ変わり、通常の人間を大きく上回る戦闘能力を発揮する。

したがって、現実の科学との類似点を探す場合、一方の脳が持つ運動技能をもう一方の脳へ送信する仕組みよりも、外部からの信号によって対象の身体能力や生理状態が大幅に変化する仕組みを考える方が近い。

生物学では、ホルモンや神経伝達物質、免疫シグナルなどによって、筋力、代謝、覚醒度、痛みへの反応が変わる。工学分野では、脳や末梢神経から読み取った信号で義手、コンピューターカーソル、外部装置を操作するブレイン・コンピューター・インターフェースの研究が進められている。

しかし、「無窮の鎖」に必要なのは単なる信号の読み取りではない。優希の全身を短時間で変形させ、筋力、速度、耐久力を大幅に向上させ、京香の指示に応じて制御する必要がある。現在の神経科学、遺伝子工学、ロボット工学のいずれにも、このような全身変換を実現する技術は存在しない。

作中では、奴隷化した優希を別の桃の能力者へ「貸出」できる。借主によって優希の姿や戦闘特性が変わるため、優希側に複数の潜在的な形態があり、使役する人物の能力や信号によって発現する形態が切り替わると考えることもできる。生物学的には、同じ遺伝情報から外部刺激に応じて異なる状態が現れる表現型可塑性に、遠い類似を見いだせる。

「ご褒美」は能力を発動するための同意条件ではなく、能力使用後に発生する代償である。優希の貢献度や潜在的な要求に応じて内容が決まり、能力者の意思だけでは回避できない。この仕組みを神経科学の報酬系と直接同一視することは難しい。戦闘後に強制的なフィードバックが発生し、能力の使用者と対象の関係を維持する、作品独自の制約と考える方が正確である。

■第3期への展望

第3期の制作決定と同時に公開されたPVには、まばゆい光の中で一面に咲く花々と、その先に立つ大きな扉が描かれている。この場所が第3期の物語で重要な役割を持つことが示唆されているものの、具体的な内容は明らかにされていない。

放送時期、話数、監督、シリーズ構成、アニメーション制作会社、配信サービスなどの制作情報も未発表である。第1期は2024年1月、第2期は2026年1月に始まったため、過去2作の間には約2年の期間がある。ただし、この間隔だけを根拠に第3期の放送時期を特定することはできない。

第2期を監督した田村正文や、アニメーション制作を担当したパッショーネとハヤブサフィルムが第3期にも参加するかは発表されていない。制作決定時点で公式に明らかになっているのは、第3期が制作されることと、主要キャスト9人からコメントが寄せられたことまでである。

■注目ポイントQ&A

●『魔都精兵のスレイブ』第3期はいつ放送されますか？

放送時期は発表されていません。2026年8月2日に『魔都精兵のスレイブ3』の制作決定が発表されましたが、放送開始日、話数、監督、制作スタジオなどは明らかになっていません。第1期と第2期の間は約2年空いていますが、第3期にも同じ制作期間が当てはまるとは限りません。

●桃が女性にだけ作用するという設定は、科学的にあり得ますか？

性別によって物質への反応が大きく異なる仕組みは、現実の生物学でも考えられます。性染色体、ホルモン、代謝酵素、免疫系、受容体の発現量などに違いがあるためです。

X染色体不活性化を免れる遺伝子によって受容体が作られ、その発現量に十分な性差があると仮定すれば、女性では反応する一方、男性では反応に必要な閾値へ達しないというモデルを組み立てることはできます。ただし、桃のように女性だけへ超人的能力を与える物質が現実に確認されているわけではありません。

●同じ桃を食べても、女性ごとに異なる能力が現れることはあり得ますか？

現実の生物学でも、同じ物質に対する反応には遺伝的背景、遺伝子発現、代謝、免疫状態などによる個人差があります。X染色体不活性化による細胞モザイクも、個人差を生む要素の一つです。

ただし、こうした違いから人物ごとにまったく異なる超能力が生じることは、既知の生物学から予測できません。作品の設定を説明するための仮説的な類推となります。

●クナドのような次元の門は、現実の物理学で説明できますか？

一般相対性理論ではワームホールに相当する数学的な解を考えることができますが、人や物体が通過できる状態を維持するには負のエネルギー密度などの特殊な条件が必要です。現在知られている物質や技術では、通過可能なワームホールを作ることも維持することもできません。

ランドール＝サンドラム・モデルなどのブレーン宇宙論を利用すれば、私たちの世界と魔都を別々のブレーンとして表現することはできます。しかし、このモデルが世界間を移動できる門を予測しているわけではありません。クナドとの対応は、理論物理学を使った作品設定上の類推です。

●「無窮の鎖」は脳同士を接続すれば再現できますか？

脳同士の接続だけでは再現できません。「無窮の鎖」は優希を大きく変身させ、身体能力や耐久力を飛躍的に高める能力です。現在のブレイン・コンピューター・インターフェースは、脳信号から運動意図を読み取り、外部装置を操作する段階にあります。人間の全身を別の姿へ変化させたり、他人の能力に応じて異なる戦闘形態を発現させたりする技術は存在しません。

元記事: Chained Soldier Season 3 Confirmed: Sex-Biased Genes Make Peach Powers Plausible