火星探査車「スピリット」の過去データから水成鉱物を発見、火星の水の歴史を書き換える可能性

NASAの火星探査車「スピリット」が残した観測データを再解析した結果、火星の一般的な表土から、液体の水が存在したことを示す鉱物が検出された。結晶質ヘマタイトと水成変質したマグネタイトで、グセフ・クレーター底の32地点に共通して含まれていた。これは火星のかなりの領域がかつて水に覆われていた可能性を示すもので、火星の気候モデルや地質学的な歴史の理解に影響しうる。今後は双子の探査車「オポチュニティ」のデータにも同じ手法を適用し、この鉱物層が火星全体に及ぶものかどうかを検証する計画だ。

■火星の一般的な表土から水成鉱物を発見

答えはすでに地球にあった。2010年に通信を絶ったNASAの火星探査車「スピリット（Spirit）」の生データ5テラバイト近くが惑星データシステム（PDS）に保管されていたが、その中には火星の一般的な表土に含まれる結晶質ヘマタイトと変質マグネタイトの痕跡が残されていた。これまで誰も見つけられなかったのは、2,062火星日（ソル）にわたるメスバウアー分光計の測定結果をすべて重ね合わせ、単一の統合スペクトルにまとめる試みが、まだ誰にもなされていなかったためだ。スピリットの当初の科学チームに参加していたベテランであり、エディスコーワン大学（ECU）の研究担当副学長を務めるパウロ・デ・ソウザ氏がまさにそれを実行し、そこから浮かび上がった結果は、グセフ・クレーターの水の歴史を書き換えるものだ。

どちらの鉱物も水が存在したことを示す指標である。地球上では、結晶質ヘマタイトは鉄を含む岩石が液体の水と継続的に接触した際にほぼ必ず形成される。鉄を豊富に含む溶液からの沈殿、熱水変質、あるいはゆっくりとした地下水の溶解・再結晶化などの過程を経る。デ・ソウザ氏が特定した変質（非化学量論的）マグネタイトも同じ方向を示している。その部分的に酸化された鉄の痕跡は、乾いた熱変質だけでは説明がつかず、初生の火成マグネタイトが低温の水によって変質したと考えると整合的だ。グセフ・クレーターの底の4.8マイル（7.7km）にわたって分布する32カ所の乱されていない表土にこれらが共に存在するということは、それらを生成した水と岩石の相互作用が、温泉や露頭、あるいは運良く掘削できた穴に限定されたものではなかったことを意味する。それらは一般的な土壌の一部だったのだ。

「最も重要な発見の一つは、火星の一般的な土壌から結晶質ヘマタイトを見つけたことです」とデ・ソウザ氏は述べている。「この鉱物が広範囲に存在することは、水が存在していたことだけでなく、火星のかなりの領域がかつて水に覆われていた可能性があることを示唆しています」

この研究結果は今週、シュプリンガー・ネイチャーの学術誌『Interactions』に掲載された。

■ガンマ線で鉱物の「指紋」を読む装置、寿命は組み込み済みだった

デ・ソウザ氏がアーカイブから何を抽出したのかを理解するには、MIMOS IIが実際に何を測定し、なぜデータが尽きる前に感度が尽きてしまったのかを理解することが役立つ。

小型メスバウアー分光計「MIMOS II」は、ドイツ宇宙機関の資金提供と、ダルムシュタット工科大学およびマインツ大学の追加支援を受け、ゲスター・クリンゲルヘーファー氏率いるチームによって開発された。この装置は、鉄57（57Fe）原子核の量子力学的性質であるメスバウアー効果を利用している。これらの原子核が結晶固体に閉じ込められている場合、反跳によって運動量を失うことなく、明確に定義されたエネルギーのガンマ線を放出および吸収することができる。これは物理学者ルドルフ・メスバウアーが1958年に発見した現象である。

MIMOS IIは、コバルト57/ロジウム（57Co/Rh）線源から14.4keVのガンマ線を火星の土壌に照射し、土壌中の鉄原子がそのガンマ線をどのように吸収するかを読み取る。吸収パターン、具体的には速度スペクトル全体のピークの位置と形状は、鉄を含む鉱物ごとに固有の指紋となる。カンラン石、輝石、ヘマタイト、マグネタイトはそれぞれ、二重線または六重線の明確なパターンを生成する。この装置は、どの鉄鉱物が存在するかだけでなく、鉄の酸化状態（第一鉄（Fe2+）か第二鉄（Fe3+）か）、そしてそれが規則正しい結晶格子にあるのか、非晶質のナノ相構造にあるのかを区別できる。その非接触・非破壊の能力は、惑星探査車にとって理想的だった。

問題は57Co線源である。その半減期は270日だ。90ソルの予定で開始され、2,062ソルまで続いたミッションにおいて、スピリット着陸時に150ミリキュリーだった線源の放射能は、ミッション終了時には当初の1%未満にまで減衰しており、ガンマ線シグナルは著しく弱まっていた。時間が経つにつれて、すべての測定は統計的にノイズが多くなった。スペクトル全体の面積の約5%未満の濃度で存在する微量鉱物相は、単一の実験では数学的に見えなくなってしまった。

「探査車の当初の観測は、時間、電力、そしてデータ収集に使用された機器の徐々に進む経年劣化によって制限されていました」とデ・ソウザ氏は述べている。「多くの測定は、ごく少量存在する鉱物を特定するには、それ単独では十分に詳細ではありませんでした」

■シグナル統合がもたらすもの：ノイズの多い単独データから6日間の合成測定へ

デ・ソウザ氏の解決策は、シンプルでエレガントなものだった。微量鉱物を検出するのに十分な統計的パワーを持つ単一の測定がないのであれば、それらをすべて組み合わせればよい。

この手法は2つの段階で機能する。まず、MIMOS IIは10ケルビン（摂氏10度に相当、華氏では18度幅）刻みの温度区分でスペクトルを記録する。これは、装置のPINダイオード検出器が温度依存の応答を示すため重要であり、大きく異なる温度の測定値を単一のスペクトルに混ぜると、スペクトル線が広がり、鉱物のピークが不明瞭になるからだ。デ・ソウザ氏はまず、異なるソルや異なる土壌サイトにわたって、同じ温度ウィンドウからのすべての測定値を組み合わせた。彼は、信号対雑音比（S/N比）が10.0を超えるスペクトルのみを使用した。これは、有用な情報を提供できないほど劣化している測定値を除外するための閾値である。

このステップが成立したのは、グセフ・クレーターの乱されていない表土の組成がクレーター底全体で類似しているからにほかならない。この仮説は、アルファ粒子X線分光計（APXS）のデータによって裏付けられており、全32サイトでFeO濃度が12〜18重量パーセントの範囲に収まっていることを示している。これは惑星表面としては比較的均一である。もし土壌がサイトごとに大きく異なっていれば、統合することで実際の組成の違いがノイズにぼやけてしまうだろう。しかし、土壌が均質であるため、それらを組み合わせることは科学的に妥当となる。

第2段階では、180K（華氏マイナス136度、約-93℃）から300K（華氏80度、約27℃）までの温度グループ化されたすべてのスペクトルが、単一のマスタースペクトルに加算された。その結果、等価な累積時間は150時間25分5秒、つまり約6日と25分5秒の連続した途切れない測定となった。火星探査車が単一のターゲットを6日間連続して物理的に測定したことはかつてない。この合成スペクトルに含まれるシグナルは、スピリットがいかなる運用シナリオの下でも現場で生成できたであろうものを超えている。

統合されたスペクトルは、個々の測定からすでに知られていた鉱物（主要なケイ酸塩相としてのカンラン石と輝石）と、火星の塵の主な赤色化要因として常に理解されてきたナノ相の酸化第二鉄（npFe3+）を確認した。しかし同時に、統計的に埋もれていた2つの相、すなわち水成変質と一致する部分酸化の痕跡を持つ非化学量論的マグネタイトと、結晶質ヘマタイトも明らかにした。

■一般的な表土での発見が議論を変える理由

火星でヘマタイトが発見されたのはこれが初めてではない。マーズ・グローバル・サーベイヤーの熱放射分光計（TES）は、2000年に軌道上からシヌス・メリディアニ（メリディアニ平原）とアラム・カオスで大規模な結晶質ヘマタイトの鉱床を検出した。また、オポチュニティによるメリディアニでの地上調査では、古代の滞留水の中で形成された球状のヘマタイト団塊（コンクリーション）である有名な「ブルーベリー」が確認された。これらは孤立した、大規模で、軌道から見える鉱床だった。それらが水中で形成されたことは、古代の堆積岩の中にあるという位置づけや、硫酸塩蒸発岩との関連から明らかだった。

スピリットが探査したクレーターは異なっていた。グセフ・クレーターは、かつて湖があったという軌道上の証拠からスピリットの着陸地点に選ばれたが、着陸地点の平原はカンラン石に富む火山性玄武岩に支配されていることが判明した。この発見は当初、水活動の場としてのグセフへの期待をトーンダウンさせた。ヘマタイトはグセフ内の特定の熱水地形、特に局所的な岩石の変質が明確なヘマタイトのシグナルを生み出した「パソ・ロブレス」クラスの土壌で検出されていた。しかし、スピリットのメスバウアー測定結果に関する標準的な参考文献である2004年のMorrisらによる鉱物学の論文は、乱されていない一般的なグセフの土壌には、個々の測定で検出可能なレベルの「結晶質ヘマタイトはない」と結論づけていた。

デ・ソウザ氏の論文は、その結論を明確に再検討している。「ここで提案された方法は、グセフ・クレーターの乱されていない土壌にマグネタイトと結晶質ヘマタイトが存在することを明確に示している」と彼は記している。「したがって、Morrisらによって報告されたグセフ・クレーターの土壌には結晶質ヘマタイトがないという結論は見直されるべきである」

特定の熱水噴出孔でヘマタイトを発見することと、4.8マイル（7.7キロメートル）のトランセクト（測線）に沿った32地点の一般的な表土でそれを発見することの違いは、局所的な特徴と広範な状態の違いである。もし水成鉱物が乱されていない一般的な土壌層（グセフが火星の全球的な塵のマントルと共有しているのと同じ層）に存在するのであれば、それらを生成した水との相互作用は局所的な出来事ではなかった可能性が高い。それらは惑星の特性だったのだ。

■古代の火星は一部の気候モデルの予測よりも長く湿潤だった

乱されていない火星の表土に結晶質ヘマタイトと水成変質したマグネタイトが存在することは、火星の気候の歴史に関する特定の仮説を裏付けるものでもある。それは、火星が初期の湿潤な時代（ノアキス代、約40億年前から37億年前）だけでなく、地質学的な中期に至るまで、水と岩石の相互作用に適した条件を維持していたという仮説である。

デ・ソウザ氏が特定したマグネタイトの酸化の痕跡を生み出すような低温での水成変質は、ゆっくりとした化学反応である。短期間の洪水イベントではなく、地質学的な時間スケールでの継続的な液体の水との接触を必要とする。これは、ノアキス代以降に自転軸傾斜角の変動周期、火山活動、または天体衝突による加熱によって引き起こされた長期にわたる断続的な温暖期を許容する火星の気候モデルと一致している。そのうえで、これまでそのような証拠が曖昧だった地域（グセフ・クレーター）において、それらのモデルに地上レベルでの鉱物学的な裏付けを加えるものである。

■全球的な層としてのグセフの表土

デ・ソウザ氏の分析は、それ自体が科学的な裏付けを持つ一つの仮定に基づいている。それは、火星の乱されていない表面の土壌は、数百万年にわたる風食、熱サイクル、および惑星規模の塵の再分配によって生成された、全球的に分布する化学的に均質な層であるというものだ。もしこの「全球ユニット」仮説が正しければ、グセフの32カ所で一貫して見つかった鉱物の痕跡はグセフに局所的なものではなく、惑星を覆う層の特性ということになる。

デ・ソウザ氏の論文は、この仮説の検証方法を明確に挙げている。それは、同型のMIMOS IIを搭載し、グセフから何千マイル（数千キロ）も離れた火星の反対側にあるメリディアニ平原を何年も探査したスピリットの双子の探査車「オポチュニティ」に、同じシグナル統合手法を適用することだ。「将来の研究では、メリディアニ平原にあるオポチュニティ探査車からの乱されていない土壌を評価し、現在の結果と比較して、その土壌が全球ユニットを代表しているかどうかを判断する予定である」とデ・ソウザ氏は記している。もしオポチュニティの統合されたメリディアニのスペクトルも、乱されていない表土に結晶質ヘマタイトと水成変質したマグネタイトを示した場合、惑星規模の水成鉱物層、そしてそれを生成した広範な古代の水活動の存在を支持する論拠は大幅に強化されるだろう。

■残念賞ではなく、方法論としてのデータマイニング

デ・ソウザ氏の研究が示すより大きなポイントは、方法論に関するものだ。スピリットのグセフ・クレーターのアーカイブは、NASAの惑星データシステム（1970年代のバイキング着陸機にまで遡るミッションからの2.7ペタバイト以上の生データと処理済み観測データを保持している）で公開されているが、決して汲み尽くされてはいなかった。当時の科学チームは、その時代の分析の枠組みで扱える範囲のものを抽出した。アーカイブされたデータは、残りを保持し続けていたのだ。

「この研究は、重要な発見が常に新しいデータを収集することによってなされるわけではないことを示しています」とデ・ソウザ氏は述べている。「既存のデータを新鮮な目とより優れた分析技術で見ることから生まれることもあるのです」

これは、現在の火星科学の状況において、些細なことでも当たり前のことでもない。米国議会は2026年1月にマーズ・サンプル・リターン・ミッションをキャンセルし、パーサヴィアランスが採取した岩石コアを地球の研究所（火星の有機物が生物学的なものか、地質学的なものか、あるいは隕石によってもたらされたものかを決定的に答えることができる施設）に持ち帰るはずだったNASAとESAの共同プログラムを終了させた。資金の裏付けがあるサンプルリターンの枠組みがなく、既存の探査車フリートが老朽化する中、アーカイブの再解析は、新たな打ち上げや新たな予算枠、あるいは新たな10年の開発を必要とせずに、すでに費用が支払われたミッションから科学的リターンを得る一つの形となる。

デ・ソウザ氏の論文は、将来のミッションへの影響についても明確に述べている。「メスバウアー分光計を搭載する将来のミッションは、ミッションの初期からより長時間のデータを取得する実験を行うべきである」。この発見に埋め込まれた工学的な教訓は、57Co線源の270日という半減期が、微量な少数相を検出する上でミッション初期の測定を不釣り合いなほど価値あるものにするということだ。これは、将来のメスバウアー惑星探査機器がソル1から考慮すべき設計上の制約である。

■今後の展開

この研究は火星の水の歴史を解決するものではない。火星科学が最終的な答えを出すことは稀である。デ・ソウザ氏の再解析は、一般的なグセフの土壌に水成鉄鉱物が含まれていることを実証したものであり、グセフ・クレーターの表面に必ずしも滞留水があったことを示すものではない。この鉱物の組み合わせは、広範な低温での水成変質と一致しているが、地下水との相互作用、熱水の影響、断続的な表面の洪水など、具体的なメカニズムはまだ解きほぐされていない。

この研究が変えたのはベースラインである。この分析以前は、乱されていない一般的なグセフの土壌には結晶質ヘマタイトは見られないというのが科学的なコンセンサスだった。利用可能なデータを考慮すれば、そのコンセンサスは間違っていなかった。それは個々のメスバウアー測定が解像できる限界だったのだ。統合されたアーカイブが結果を示した今、問題はグセフの表土が火星全体を代表しているのか、それとも地域的な例外なのかということだ。

デ・ソウザ氏が論理的な次のステップとして挙げているオポチュニティの再解析が決定的なものになるだろう。表面の岩石に大規模なヘマタイト鉱床があることですでに有名なメリディアニ平原の乱されていない土壌も、ミッションの全アーカイブが統合された際に一般的な表土に同じ水成鉄鉱物の痕跡を示した場合、全球ユニット仮説はこれまでで最も強力な直接的裏付けを得ることになる。そして、火星がかつてその一般的な表面層全体で水と岩石の相互作用を維持していたという主張を退けることは、大幅に難しくなるだろう。

■注目ポイントQ&A

●ヘマタイトとマグネタイトとは何ですか？また、なぜそれらが火星の古代の水を示すのですか？

ヘマタイト（Fe2O3）とマグネタイト（Fe3O4）はどちらも酸化鉄ですが、火星におけるそれらの重要性は、デ・ソウザ氏が検出した特定の形態が地球上でどのように形成されるかに関連しています。結晶質ヘマタイトは、鉄を豊富に含む水からの沈殿、熱水による変質、または地質学的な時間スケールでのゆっくりとした地下水の化学反応を通じてほぼ独占的に生成されます。非常に高温での鉄鉱物の乾燥した熱酸化でもヘマタイトは生成されますが、デ・ソウザ氏が特定した関連する変質マグネタイトの痕跡（水成または低温の酸化プロセスと一致する、部分的に酸化された八面体結晶サイトの鉄）は、熱変質だけでは説明が困難です。32カ所の乱されていない表土にこれら2つの鉱物が共に存在することは、水と岩石の相互作用が短期的または局所的な出来事ではなく、広範かつ継続的であったことを示しています。

●なぜスピリットはミッション中にリアルタイムでこれらの鉱物を検出できなかったのですか？

スピリットのMIMOS IIメスバウアー分光計は、半減期が270日の57Co放射線源を使用していました。スピリットが2,062ソルのミッションの大部分を完了する頃には、線源は元のシグナル強度のほんのわずかな割合にまで劣化しており、すべての測定で統計的なノイズが多くなっていました。ヘマタイトと非化学量論的マグネタイトは、スペクトル全体の面積の約5%未満という微量な濃度で存在していたため、個々の測定の統計的な検出限界を下回っていました。デ・ソウザ氏のシグナル統合手法は、熱によるスペクトル線の広がりを避けるために温度ごとにグループ化し、ミッション全体から得られた32の乱されていない土壌のメスバウアー実験データをすべて組み合わせることで、6日間以上の連続測定に相当する合成累積データを作成しました。これにより、これらの少数相を解像するために必要な信号対雑音比が得られたのです。

●メスバウアー分光法は実際にどのように機能するのですか？

メスバウアー分光法は、1958年にルドルフ・メスバウアーが発見した量子効果を利用しています。結晶固体に閉じ込められた57Fe原子核は、反跳によるエネルギー損失なしにガンマ線を放出および吸収することができます。MIMOS IIは、57Co線源から14.4keVのガンマ線を火星の土壌サンプルに照射します。土壌中の鉄原子は、その鉄原子の化学的環境（酸化状態（Fe2+またはFe3+）、配位構造、磁気秩序）に極めて敏感な共鳴エネルギーでそのガンマ線を吸収します。それぞれの鉄鉱物相は、明確な吸収ピークのパターンを生成します。これらのピークに数学的モデルを当てはめることで、科学者はサンプルに物理的に触れたり化学的に処理したりすることなく、どの鉄鉱物が存在するかを特定するだけでなく、それらの相対的な割合を推定することができます。その非接触・非破壊の能力は、惑星探査車にとって理想的でした。

●オポチュニティのメリディアニ平原のアーカイブから同じ鉱物が見つかった場合、それは何を意味しますか？

デ・ソウザ氏は、これを次の計画されたステップとして明確に挙げています。グセフ・クレーターから何千マイルも離れた火星の反対側にあるメリディアニ平原からのオポチュニティのMIMOS IIデータに、同じシグナル統合手法を適用することです。もし統合されたメリディアニのアーカイブも、乱されていない一般的な表土に結晶質ヘマタイトと水成変質したマグネタイトを示した場合、それは「全球ユニット」仮説を裏付けることになります。つまり、火星の一般的な表面の土壌層は、個々のクレーターでの局所的な地質学的出来事ではなく、惑星規模の水成変質プロセスによって生成されたという仮説です。この発見は、古代の水と岩石の相互作用が火星の特定の地域に限定されたものではなく、より広く惑星の表面の特性であったという主張を大幅に強化することになるでしょう。

元記事: Hematite Hidden for Decades in Spirit’s Archive Rewrites Mars Water History