海王星の衛星で粘土鉱物を検出、JWSTが解き明かす「破壊された古代衛星系」の内部

NASAのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）による新たな分光観測で、海王星の小さな内衛星2個の表面が粘土鉱物で覆われていることが確認された。これらの衛星の環境では粘土鉱物を形成できないため、数十億年前に破壊された、より大型の古代衛星の内部物質を受け継いでいると考えられる。2026年7月29日付でScience Advances誌に掲載されたこの研究は、海王星がかつて現在とは全く異なる衛星系を持っていたことを示す、初の直接的な化学的証拠となる。

■JWSTが捉えた海王星の内衛星の分光データ

カリフォルニア大学サンディエゴ校（UC San Diego）の博士研究員で、元カリフォルニア工科大学（Caltech）大学院生のライリー・デイビス氏が、この成果につながった観測プログラムを率いた。JWSTの近赤外線分光器（NIRSpec）に搭載された面分光ユニット（IFU）モードは、各空間画素から完全なスペクトルを同時に収集できる。研究チームはこの機能を使い、海王星の6個の内衛星のうち、ラリッサ、ガラテア、プロテウスの3個について史上初となる分光データを取得した。そのスペクトルが示したものに、チームの誰もが息をのんだ。

「木星より遠い外太陽系でフィロケイ酸塩が検出されたことはこれまで一度もなく、探すべき対象のリストには入っていなかった」と、デイビス氏はCaltechのニュースオフィスに語った。「観測された粘土鉱物を見つけ、私たちは衝撃を受けた。それは、海王星の小さな内衛星よりもはるかに大きな天体から来たはずだからだ」

■画像では分からないJWSTの分光観測の威力

JWSTが撮影した海王星の画像は、海王星系がどのように見えるかを天文学者に伝えてくれる。一方、分光観測からは、それが何でできているかが分かる。この違いは、今回の研究結果を理解するうえで極めて重要である。

JWSTのNIRSpecは、入射光を近赤外線領域の波長ごとに分散し、約0.6～5.3マイクロメートルの各波長で、どれだけの光が吸収されるかを測定する。鉱物や分子が異なれば、吸収する波長も異なるため、スペクトルには特徴的な落ち込みが残る。これは既知物質のライブラリと照合できる化学的な「指紋」となる。マグネシウムを豊富に含むフィロケイ酸塩（粘土鉱物）は、Mg-OH結合やSi-O結合に関連して、2～4マイクロメートルの範囲に識別可能な吸収特性を示す。

デイビス氏らの研究以前、これらの衛星について得られていた最良のデータは、ハッブル宇宙望遠鏡による測光データと、同じCaltechのチームが2024年に実施したJWSTの近赤外線カメラ（NIRCam）による研究のものだった。これらが提供するのは広帯域の色情報であり、特定の波長範囲で衛星が赤いか青いかは分かっても、具体的な鉱物までは特定できなかった。NIRSpecが取得する完全なスペクトルは、質的に異なるデータである。これは、誰かが赤いシャツを着ていると知ることと、そのシャツがアカネの根に由来するアリザリンクリムゾンで染められていると知ることの違いに近い。

海王星の内衛星は地球から約45億km（28億マイル）離れた場所を公転している。いずれも非常に小さいため、口径6.5m（21.3フィート）のJWST主鏡をもってしても、圧倒的に明るい海王星の光から衛星のかすかな信号を分離するのは容易ではない。NIRSpecが観測に成功したこと自体、従来の望遠鏡では実現できなかったJWSTの能力を実証している。

■形成できない場所で見つかった粘土鉱物

マグネシウムを豊富に含むフィロケイ酸塩は、火星の古代河床や、水を含む隕石の内部でも見つかっている粘土鉱物の一種であり、その形成には特定の条件が必要となる。これは変質作用によって生じる鉱物で、液体の水がマグネシウムを豊富に含むケイ酸塩岩であるカンラン石や輝石と、約20～200℃（68～392°F）の温度下で数千年から数百万年にわたって反応することで形成される。この過程は水質変成作用と呼ばれる。

現在のラリッサやガラテアには、こうした条件は一つも存在しない。ラリッサの平均半径は約97km（60マイル）、ガラテアは約88km（55マイル）である。これほど小さな天体は、水の氷を融かすのに必要な内部熱を生み出せない。長寿命放射性同位体の崩壊によって内部温度を液体の水が存在できる範囲まで上昇させるには、小さすぎるためである。また、外太陽系に位置する海王星周辺の表面温度は約51K（マイナス222℃、マイナス368°F）で、水が液体になり得る温度をはるかに下回る。

したがって、ラリッサとガラテアで検出されたフィロケイ酸塩のシグナルは、両衛星自身の地質学的歴史を反映したものではあり得ない。むしろ、もはや存在しない、より大きく温暖で、水を含んでいた天体の内部から受け継がれた痕跡であり、その内部環境を伝える化学的記録なのである。

この発見は、失われた天体の最小規模に制約を与える。水質変成作用に必要な内部熱を発生させるには、外太陽系にある天体の半径が少なくとも数百キロメートル必要となる。直径約945km（約587マイル）のケレスに匹敵する天体や、半径約1,188km（約738マイル）の冥王星と同程度の天体が想定される。言い換えれば、海王星の元の衛星系はかなり大規模だった可能性が高い。現在の天王星の衛星系に近い規模で、内部において独自の水と岩石の化学進化をたどれる衛星が存在していたのかもしれない。

さらに謎を深めているのは、粘土鉱物が存在する一方で、遊離した水の氷が見つかっていないことだ。ラリッサ、ガラテア、海王星の環から得られたすべてのスペクトルにはフィロケイ酸塩の指紋が見られたが、水の氷に特徴的な吸収はなかった。氷が豊富な環境で形成された外太陽系のほぼすべての小天体が水の氷のシグナルを示すことを考えると、これは異例である。

「太陽系のこの領域にあるものは、どれも非常に氷が豊富なので、本当に驚くべきことだ」とデイビス氏は述べた。「最も可能性の高い起源は、元々存在した氷の衛星系だと考えている。ただ、その氷がどこへ行ったのかは、少し謎である」

■トリトンはいかにして古代の衛星系を破壊したのか

海王星の内衛星が、なぜ破壊された古代天体の破片を含んでいるのかを説明する枠組みは、1989年にボイジャー2号が海王星をフライバイした直後から存在していた。ただし、これまでは直接的な証拠がなかった。

海王星最大の衛星トリトンは、力学的に異例の天体である。太陽系にあるほかの大型衛星はいずれも、惑星の自転と同じ方向に公転している。一方、トリトンは海王星の自転と反対方向に回る逆行軌道を持つ。惑星から遠く離れた不規則衛星が逆行軌道を取る例はあるが、トリトンは海王星の比較的近くを公転しており、半径約1,353km（約841マイル）と巨大である。さらに、海王星を公転する天体の総質量のうち、99%以上をトリトンが占める。トリトンが海王星とともに形成されたと考えると、この構成を説明するのはほぼ不可能である。力学モデルに裏付けられた科学的な共通認識では、海王星が独自の衛星系を形成した後、トリトンは外部、具体的にはカイパーベルトから捕獲されたと考えられている。

多くの研究者が支持している捕獲メカニズムは、AgnorとHamiltonが2006年に提案したものである。それによると、トリトンは元々、カイパーベルトにあった連星天体の一方だった。連星が海王星に近づきすぎた際、海王星の重力によって連星系が分断され、一方が外へ弾き飛ばされ、もう一方のトリトンが捕獲されたという。捕獲直後のトリトンは非常に細長い軌道を公転していたが、海王星や、既存の衛星と破片からなる円盤との潮汐相互作用によって、数億年かけて軌道が徐々に円形になったと考えられる。

トリトンの軌道が縮小して安定していく過程は、すでに海王星の周囲を順行していた衛星の軌道を、重力的に不安定にしたはずである。RufuとCanupが2017年に発表した研究をはじめとするモデルは、この過程によって元の衛星が無秩序で互いに交差する軌道へ追いやられ、壊滅的な衝突が起き、完全に破壊された可能性を示している。

その後、海王星の重力圏内に残った物質は、元の破片の約1%だったとデイビス氏らは推定している。それでも、時間をかけて再集積し、第2世代の小型衛星を形成するには十分だった。現在見られるラリッサ、ガラテア、プロテウスなどの内衛星は、こうして再構築された衛星群だと考えられる。ある意味で、これらは破壊された世界の瓦礫であり、そこに含まれる粘土鉱物は、元の天体の内部が何でできていたのかを伝える化学的な記録なのである。

Caltechの惑星天文学教授で、デイビス氏の博士課程の指導教員でもあるマイク・ブラウン氏は、この証拠を発見した際のチームの驚きを振り返った。スペクトルが初めて表示されたとき、チームの全員が同じ疑問を口にしたという。「これは何だ？」

「科学では、特定の仮説を評価するための証拠を探している場合もあれば、まったく考えていなかったものが突然、目の前に現れる場合もある」とブラウン氏は語った。

■プロテウスが例外である理由と正体不明の水和鉱物

研究対象となった3個の衛星のうち、フィロケイ酸塩のシグナルを示したのはラリッサとガラテアの2個だけだった。3個の中で最大となる平均半径約210km（130マイル）のプロテウスからは、同じシグナルが検出されなかった。

研究チームは、2つの説明候補を挙げている。第1に、プロテウスは破片円盤のうち、粘土鉱物を含む破片が少ない別の領域の物質を中心に再集積した可能性がある。第2に、より興味深い可能性として、プロテウスは比較的大きいため、再集積時に生じた熱をより多く保持したことが考えられる。その熱による変成作用で、当初存在していたフィロケイ酸塩が失われた可能性がある。

第2の説明が正しければ、プロテウスは小さな仲間たちよりも効果的に過去を覆い隠していることになる。3個の中で最大の衛星であることを考えると、皮肉な結果である。

また、3個の衛星すべてに、正体不明の水和鉱物に由来するスペクトルシグナルが共通して見つかった。これは既存の惑星科学のスペクトルライブラリに登録されている、どの物質とも一致しない。デイビス氏のチームは、元の衛星内部に由来する何らかの水和岩石だと推定しているが、現在利用できるデータだけでは特定できない。外太陽系に関連する条件下でこれまで測定されたことのない鉱物相か、既知の鉱物が見慣れないスペクトル状態にある可能性があり、現時点では真に未解明の物質である。

■破壊された元の衛星系を裏付ける別の研究

同じJWST研究プログラムでは、Caltechの博士研究員マシュー・ベリャコフ氏（2026年博士号取得）が率いる並行研究も行われた。この研究は、別の方向から独立した裏付けを提供している。対象となったのは、太陽系のほかのどの大型衛星とも異なる、極端に細長い軌道を持つ海王星の衛星ネレイドである。

JWSTの近赤外線分光器で得られたネレイドのスペクトルは、カイパーベルト天体よりも天王星の衛星に近い特徴を示した。さらに力学シミュレーションは、トリトンの捕獲によって、すでに存在していた順行衛星がネレイドと同様の軌道へ散乱された可能性を示している。これらを組み合わせると、ネレイドは外部から捕獲された侵入天体ではなく、海王星系で形成され、生き残った衛星であることが示唆される。つまり、トリトン到来時の混乱によって現在の離心軌道へ弾き出された、海王星の元の衛星群で唯一、無傷のまま残った天体である可能性がある。

2本の論文を合わせると、一貫した経緯が浮かび上がる。海王星はかつて、相当な大きさの天体からなる秩序立った衛星系を持っていた。トリトンの到来によってそれが破壊され、破片の大部分は失われた。残ったごく一部が再集積して現在の衛星となり、元の衛星のうちネレイドだけが荒々しく細長い軌道へ弾き出され、その軌道を現在まで回り続けているというものだ。

■通常は見えない氷天体の内部をのぞく窓

デイビス氏らの発見が持つ、より広い意味は、科学者が通常は得られないもの、すなわち大型氷天体の深部を直接観察する機会を提供する点にある。

通常、分化した氷天体の内部にある、かつて液体の水が存在し、粘土鉱物が形成された領域へ到達することはできない。そこは数百キロメートルに及ぶ氷と岩石の下に埋もれている。科学者は天体の大きさや密度、熱進化に基づいて内部に何が存在する可能性が高いかをモデル化できるが、直接観察することはできない。エンケラドゥスやエウロパのように内部から活発に物質を放出する天体でさえ、表面まで到達した物質は、液体の水や氷の中を通過する間に化学的な変化を受けている。

海王星の内衛星は事情が異なる。母天体の壊滅的な破壊によって、液体の水と岩石が接する領域で形成された粘土鉱物を含む、深部の物質が露出した。その物質は破片円盤全体に広がり、最終的に現在の衛星へと再集積した。これらの衛星は、デイビス氏の表現を借りれば、元の天体が「裏返しにされた」ものなのである。

「その物質は通常なら永久に埋もれており、私たちは中に何があるのかを推測することしかできない」とデイビス氏は語った。「ここでは、壊滅的な出来事によって、これらの古代衛星が実質的に裏返しにされ、中に隠されていたものを見ることができる」

このためラリッサとガラテアは、大型氷天体の深部が何でできていたかを科学者が直接観察できる、既知の太陽系で事実上唯一の場所となる。それ以外の同種の内部は、天体が今も存在するため到達できないか、追跡可能な残骸が残らないほど完全に破壊されたかのいずれかである。

■研究者たちがまだ解明できていない謎

デイビス氏らの論文は、今回の研究が解決した疑問だけでなく、新たに生じた疑問についても率直に述べている。最も差し迫った疑問は、元の衛星系を構成していた物質のうち、約1%しか軌道上に残らなかったとすれば、残る99%はどこへ行ったのかということだ。トリトンに取り込まれたのか、海王星系から完全に放出されたのか、内側へ移動して海王星に衝突したのかは分かっていない。どの答えが正しいかによって、トリトン捕獲後の重要な数十億年間に海王星の周囲へ広がっていた破片環境について、異なる意味を持つことになる。

元の衛星の大きさも未解明である。粘土鉱物のシグナルから、元の衛星が内部で分化し、液体の水を維持できるほど大きかったことは分かるが、具体的な大きさを直接決めることはできない。新たな組成データを反映した破片力学のモデルが発展すれば、元の衛星系の質量を逆算して推定できるようになるかもしれない。

研究チームが排除できていない代替シナリオもある。粘土鉱物の供給源は衛星系全体ではなく、海王星に近づきすぎて潮汐力で引き裂かれた、冥王星ほどの大きさを持つ単一の分化したカイパーベルト天体だった可能性がある。いずれの場合も、粘土鉱物がラリッサやガラテアよりはるかに大きな天体から来た点は変わらない。ただし、どの衛星にどの物質がどの割合で分布しているかなど、破片分布の特徴が明らかになれば、最終的に一方の説明がより有力になる可能性がある。

「トリトンが入り込み、大型衛星を破壊した場合、その物質のうち海王星系に残ったのは1%ほどだと私たちは考えている」とデイビス氏は述べた。「しかし、トリトンが長期間その場にとどまり、系をかき乱し続けたとすれば、物質の実際の振る舞いは大きく異なっていた可能性がある。今後、その過程が実際にどのように進んだのかを理解することは興味深いだろう」

論文「Neptune's Inner Moons and Rings Are Exposed Icy Body Interiors」は、2026年7月29日にScience Advances誌に掲載された。共著者はMatthew Belyakov、Mike Brown、Zachariah Milby、Ian Wong。研究資金は、宇宙望遠鏡科学研究所（Space Telescope Science Institute）への助成を通じてNASAが提供した。

■注目ポイントQ&A

●海王星の内衛星は何でできており、なぜ重要なのですか？

JWSTの新たな分光観測により、海王星の内衛星ラリッサとガラテアの表面に、マグネシウムを豊富に含む粘土鉱物が存在することが明らかになりました。フィロケイ酸塩と呼ばれるこれらの鉱物は、内部熱を発生させられるほど大きな天体の内部で、液体の水がケイ酸塩岩と反応することによって形成されます。ラリッサとガラテアは、自らその熱を生み出すには小さすぎるため、粘土鉱物は破壊された古代の衛星系に由来すると考えられます。これは、海王星がかつて現在とは大きく異なる、より大型の衛星群を持っていたことを示す、初の直接的な化学的証拠です。

●海王星の衛星系は、なぜ木星、土星、天王星の衛星系と異なるのですか？

海王星以外の巨大惑星には、惑星の自転と同じ向きに公転する順行軌道を持つ、大型で秩序立った衛星群があります。一方、海王星には、カイパーベルトから捕獲された可能性が極めて高い、巨大な逆行衛星トリトンがあります。有力な科学的説明では、数十億年前にトリトンが到来し、海王星の元の衛星系を不安定化させ、破壊したと考えられています。今回の粘土鉱物の発見は、その説明を裏付ける新たな証拠となります。現在の内衛星は元の衛星群ではなく、破片から再構築された第2世代だと考えられます。

●JWSTは、従来の望遠鏡では分からなかった何を明らかにしたのですか？

デイビス氏らによる2026年の研究以前、海王星の内衛星に関する最良の組成データは、ハッブル宇宙望遠鏡と、2024年に行われたJWSTのNIRCamによる広帯域の色測定でした。これは、大まかな色見本と詳細な分子の指紋ほどの違いがあります。JWSTのNIRSpecは、0.6～5.3マイクロメートルの範囲にわたる完全な近赤外線スペクトルを取得し、地球から約45億km（28億マイル）離れた海王星系で、従来の装置では識別できなかったフィロケイ酸塩の吸収特性を特定しました。

●海王星の元の衛星はどのくらいの大きさで、同じことはほかの惑星でも起こり得たのですか？

粘土鉱物の存在は、元の衛星が内部で分化し、液体の水を維持できるほど大きかったことを示しています。半径は少なくとも数百キロメートルで、直径約945km（約587マイル）のケレスに匹敵するか、それ以上の規模だった可能性があります。ただし、元の衛星系の正確な質量はまだ分かっていません。同様の捕獲過程は外惑星ではまれだったと考えられており、そのため木星、土星、天王星には秩序立った衛星系が残っていると説明されています。トリトンが海王星を公転する天体の総質量の99%以上を占める海王星系は、壊滅的な捕獲事象の後に衛星系がどう変化するかを伝える、特異な物的記録となっています。将来の力学モデリングにより、元の衛星系の質量をさらに正確に制約できる可能性があります。

元記事: Clay Minerals on Neptune’s Moons Expose Interiors of Demolished Ancient Worlds