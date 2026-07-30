韓国の軍事宇宙ロケット「Mir」、完全4段構成で初実証へ　北朝鮮監視を30分間隔にする構想と固体燃料技術の全貌

韓国の国防科学研究所（ADD）は、6月30日に中止した固体燃料ロケット「Mir（ミル）」の打ち上げを、2026年7月31日午前9時（日本時間）からの新たな時間帯に設定した。今回の打ち上げは、4段すべてを組み合わせた完全構成で行われる初の実証飛行となる。成功すれば、北朝鮮に対する監視間隔を現在の約2時間から約30分へ短縮する構想の実現に向けた重要な一歩となる。

■6月の中止で途切れた無傷の試験記録

韓国の国防科学研究所（ADD）は、済州島南方の海上バージで最終準備中に問題を検知し、6月30日のカウントダウンを中止した。現在、4段構成の軍事宇宙ロケット「Mir」は、2026年7月31日0時（UTC）、米東部時間では7月30日午後8時、日本時間では7月31日午前9時に始まる新たな打ち上げ時間帯を目標としている。実施されれば、米国による制限のため約40年間にわたり開発できなかった、衛星の打ち上げを一貫して自国で行う軍事宇宙輸送能力を、韓国が完全な形で初めて実証することになる。

打ち上げが成功すれば、韓国は外国の打ち上げ事業者と日程を調整したり、民間ロケットの空き枠を待ったりすることなく、自国の判断と日程で軍事衛星を軌道へ投入できる少数の国に加わる。原文が挙げる既存国は、米国、ロシア、中国、フランス、イスラエルである。より直接的な影響は運用面にある。ソウル経済新聞が報じた19基の偵察衛星計画によると、19基の小型レーダー観測衛星はMirの飛行実績が確立されるのを待って打ち上げられる予定であり、朝鮮半島における韓国の監視間隔を現在の約2時間から約30分へ短縮する役割を担う。

2022年から2023年にかけて実施された過去3回の試験飛行を通じ、Mirロケット計画は異例なほど良好な実績を積み上げてきた。Mirは長らく、「固体燃料宇宙発射体」を意味する韓国語の略称「GYŪB」でのみ公に知られていたが、現在は韓国語で龍の一種を指す「Mir」と名付けられている。過去の飛行に失敗はなかった。6月30日のカウントダウンは、打ち上げチームが初めて中止を決めた事例となった。国防省は「最終的な打ち上げ準備中に複数の問題が検出された」とする短い声明を出したが、技術的な詳細は明らかにしなかった。この中止声明は聯合ニュースを通じて報道機関に配信された。その後、新たな日程が設定され、中止から31日後に当たる7月31日が次の打ち上げ予定日となった。

韓国はこれまで一貫して、Mirの打ち上げを事前に確認したり予告したりしてこなかった。韓国による2023年12月の軌道飛行試験に関する報道でも確認されているように、過去の飛行はいずれも実施後に初めて公式発表された。今回の打ち上げが実施され、成功した場合でも、ロケットがバージを離れてから数時間たつまで公式な確認が出ない可能性がある。

■固体燃料ロケットの仕組みと軍が選んだ理由

Mirに液体推進剤ではなく固体推進剤を採用したのは偶然ではなく、主な理由もコストではない。固体推進剤が持つ軍事上きわめて重要な特性、すなわち即応性を得るためである。

固体燃料ロケットモーターは、基本的には過塩素酸アンモニウム複合推進剤（APCP）を詰めた密閉円筒である。APCPは、酸化剤となる過塩素酸アンモニウム、燃料となるアルミニウム粉末、混合物を成形されたグレイン（推進薬の塊）として保持するゴム状のポリマーバインダーで構成される。固体推進剤と液体推進剤を比較した資料で説明されているように、このグレインは工場で装填される。一度ケーシングを密封すれば、それ以上の燃料充填作業は必要ない。室温で長期間保管でき、米軍の弾道ミサイル計画に関する固体推進剤の資料では、30年に及ぶ耐用期間が示されている。バージまで運び、所定の位置に据え、点火すれば打ち上げられる。

液体推進剤ロケットには、液体酸素を扱う極低温設備か、複雑な自己着火性推進剤システムが必要になる。発射台での燃料充填を含め、準備に数週間かかる場合があるほか、ロケットを特定の発射地点に結び付ける地上インフラも必要となる。ADDの民生用ロケット「ヌリ（Nuri）」は、2025年11月の打ち上げで液体推進剤を使用した。Mirより大型で強力な機体だが、羅老（ナロ）宇宙センターの固定インフラを必要とし、打ち上げ準備は数時間ではなく数週間単位となる。

一方、固体推進剤には効率面の欠点がある。固体推進剤は、推進剤の単位重量当たりに得られる推進性能を示す標準的な指標である比推力が、液体推進剤より低い。つまり、推進剤の質量を速度へ変換する効率では、固体燃料ロケットの方が劣る。

Mirは、機体上部の構成によってこの制約に対処している。3つの固体燃料段が海面付近から軌道投入直前の速度まで機体を加速し、液体燃料を使う第4段の「ポストブーストステージ（PBS）」が精密な噴射を行って、ペイロードを所定の軌道へ投入する。大きな推進力を固体燃料で、精密な軌道制御を液体燃料で担うこのハイブリッド構成は、米国や欧州の複数の軍事打ち上げシステムでも採用されている。

Mirロケット計画に関する資料によると、第1段は約245トン重、約54万重量ポンドの推力を発生する。韓国国防省は、北朝鮮の固体燃料ロケットエンジンの出力のおよそ1.5倍に相当すると説明している。第2段の推力は約75トン重、約16万5000重量ポンドである。

済州島南岸から約4キロメートル離れた海上バージ式の発射プラットフォームには、別の運用上の利点もある。韓国の人口密集地域の上空を飛行させることなく、幅広い軌道傾斜角に対応できるためだ。固定された内陸発射場の制約ではなく、軍事任務に最も適した飛行経路を選択できる。

■通常のカメラにはできない合成開口レーダーの役割

Mirが打ち上げるために開発された衛星は、通常の意味でのカメラを使わない。合成開口レーダー（SAR）衛星は、地表へ向けてマイクロ波のパルスを照射し、その反射信号を記録する。衛星が軌道上を移動することで生じるドップラー偏移を処理し、宇宙機には実際に搭載できないほど巨大なアンテナに相当する分解能を合成する。これにより、1ピクセル当たり最小30センチメートルという高解像度の画像を生成できる。詳しい仕組みについては、Capella Spaceの「SAR 101」が説明している。

軍事上の実用的な効果は大きい。SARは、雲、煙、雨だけでなく、完全な暗闇の中でも地表を観測できる。光学偵察衛星は、晴天、昼間、見通しが確保された状態という理想的な条件では、より鮮明な画像を生成する。一方、韓国では約60％の時間に雲がかかっており、北朝鮮軍は光学センサーによる観測が難しい夜間や悪天候時にも重要な活動を定期的に行っている。朝鮮半島を実効的かつ継続的に監視するうえで、SARは光学画像を単に補完する存在ではない。あらゆる条件下で安定して利用できる唯一の手段となる。

■韓国の監視サイクルとMirが変えようとしているもの

韓国の「425プロジェクト」は、約1兆3000億ウォン、原文が示す2026年7月29日時点の換算では約8億9700万ドル、1ドル＝164円で換算すると約1471億円が投じられた5基の衛星コンステレーションである。4基のSAR衛星と、1基の電子光学・赤外線衛星で構成される。韓国国防省による425プロジェクトの第5衛星打ち上げ発表で確認されているように、2025年11月に米フロリダ州ケープカナベラルからSpaceXのFalcon 9で5基目が打ち上げられ、全体が運用可能な状態になった。このコンステレーションにより、朝鮮半島上の任意の地点を約2時間ごとに再訪して観測できる。

韓国軍は、2時間では十分に短くないと明言している。北朝鮮による先制攻撃の脅威として特に警戒される道路移動式弾道ミサイル発射機は、2時間もあれば、確認された場所から移動し、分散し、偽装するか、地下施設へ入ることができる。

韓国軍が運用上必要と考える19基の偵察衛星計画では、重量500キログラム未満の小型SAR衛星を約19基追加し、Mirによる7回の飛行に分けて軌道へ投入する必要がある。今回予定されている実証飛行は、その7回の最初の飛行となる。

現在のコンステレーションは、すべて外国のロケットで打ち上げられた。SpaceXへの依存は、単なる調達コストの問題ではなく、日程面と政治面の制約でもある。緊急の情報収集が必要になる危機において、商業打ち上げ事業者に依存する国は、自国が必要とする日程だけで打ち上げを決めることができない。Mirは、この制約を解消するために開発されている。

■40年を超える制限を経て、完全4段構成を初実証

今回の完全構成による実証飛行では、過去3回のMir試験飛行で使用されなかった第2段が追加される。この第2段が、今回のミッションで技術的な中心となる。

2023年12月のTV2飛行では、4段のうち第1段、第3段、第4段だけを使用した。ハンファシステムズが製造した重量100キログラムのSAR衛星「Doory-Sat」を、高度650キロメートルの軌道へ投入することに成功している。国防省は、この飛行を完全構成による試験の前に行う最終的な検証と位置付けた。完全な4段構成の機体は、現在の仕様で約500～700キログラムのペイロードを地球低軌道へ運べると見込まれている。

韓国は、1979年に設けられた米韓ミサイル指針の下で、基礎となる固体燃料推進技術の開発を40年以上にわたって制限されていた。米国は当初、韓国が朝鮮半島を越える射程を持つミサイルを開発することを防ぐ目的で、技術移転の条件として制限を設けた。

指針は2020年に改定され、固体推進剤を用いる宇宙ロケットの開発が認められた。その後、Arms Control Associationの分析が報じているように、2021年5月21日のバイデン・文在寅首脳会談で指針は完全に撤廃された。韓国の丁世均（チョン・セギュン）首相は、撤廃によって42年ぶりに完全なミサイル主権を達成したと表現した。

ADDの開発は速かった。最初の準軌道飛行試験は、2020年の指針改定から2年足らずの2022年3月に実施された。2回目の準軌道飛行試験は2022年12月に続いた。2023年12月のTV2軌道飛行は初回で成功し、単なる重量模擬物ではなく、実際に機能する情報収集衛星を朝鮮半島の偵察に必要な軌道へ投入した。

Mirで実証されつつある推進技術は、衛星打ち上げ以外にも影響を持つ。コリア・タイムズによる韓国のミサイル主権の影響に関する分析では、この規模の固体燃料ロケットモーターは、韓国が2021年以前には保有していなかった、弾道ミサイル推進系の国内生産基盤を意味するとされている。

開発ロードマップは、計画の長期的な規模も示している。Mirロケット計画に関する資料によると、2027年型は1トンの衛星を太陽同期軌道へ投入することを目標としている。さらに軍は、2032年までに、太陽同期軌道へ7トン、静止トランスファ軌道へ3.7トンを投入できる派生型を実現できると見込んでいる。

■韓国は軌道上のスペースデブリを懸念すべきか

計画の拡大に伴い、技術的に検討すべき問題もある。425プロジェクトの5基の衛星は現在、高度600～700キロメートルの軌道を周回している。同様の高度帯へ19基の小型衛星を追加する計画は、この領域に存在する物体の数をさらに増やすことになる。

欧州宇宙機関（ESA）の「2025年宇宙環境報告書」は、宇宙産業全体で衝突回避マヌーバの頻度が増えていることを記録している。軌道上のデブリ同士が衝突し、破片が連鎖的に増える「ケスラーシンドローム」も、この高度帯における長期的なリスクとして知られている。

韓国の計画では、制御再突入までの時期を含め、Mirで打ち上げるすべてのペイロードについて、運用終了後の明確な廃棄計画を定めることが望ましい。これは防衛計画を中止すべき理由ではなく、コンステレーションの拡大に合わせて、公に計画を示す必要がある技術上の制約である。

■注目ポイントQ&A

●Mirの実証飛行は、過去3回の試験飛行とどう違うのですか？

今回の実証飛行は、Mirの4つの段すべてを1回のミッションで順番に作動させる初めての飛行です。過去の飛行では、各段の組み合わせが検証されました。2022年3月と12月の準軌道飛行では、部分構成によって上部3段を試験しました。2023年12月のTV2軌道飛行では、第2段を意図的に省き、第1段、第3段、第4段を使って、より小さい搭載能力で軌道へ到達しました。今回の実証飛行では、推力約75トン重の第2段が加わり、地球低軌道へ約500～700キログラムを投入する完全構成の能力が試されます。

●今回の打ち上げが失敗した場合はどうなりますか？

新しいロケット構成による最初の完全な飛行には、避けられないリスクがあります。段数が増えるほど、決められた順序で正常に動作しなければならないシステムも増えるためです。各段の固体推進剤グレインは均一に燃焼する必要があり、成形された材料に亀裂、空隙、製造上の欠陥があると、局所的な過熱が起こり、構造破壊につながる可能性があります。実証飛行が失敗すれば、ADDは技術調査と再設計を行うことになり、その後の衛星配備ミッションは延期されます。監視間隔を30分に縮める目標の達成も遅れ、実運用の打ち上げを再開する前に、追加の試験飛行が必要になる可能性があります。

●独自の固体燃料式軍事宇宙打ち上げ能力を持つ国はどこですか？

今回の打ち上げが成功すれば、原文の分類では、韓国は米国、ロシア、中国、フランス、イスラエルに加わることになります。この能力が重要なのは、商業事業者の予定や同盟国の打ち上げインフラに依存せず、自国の判断と日程で軍事衛星を配備できるためです。緊急の偵察活動が必要となる安全保障上の危機こそ、独立した打ち上げ能力が最も大きな価値を持つ場面です。

●すでにSpaceXを利用しているのに、なぜ韓国は独自のロケットを必要とするのですか？

425プロジェクトの5基の衛星は、すべてSpaceXのFalcon 9で打ち上げられました。SpaceXは有力な商業打ち上げパートナーですが、商業打ち上げの日程は韓国軍の要件ではなく、受注済みの打ち上げ計画全体に左右されます。北朝鮮による核関連事象や大規模な軍事動員などの危機では、失われた監視能力を再構築したり、軌道上の観測範囲を追加したりする時期が、SpaceXの日程、利用可能な打ち上げ枠、米国企業の対応に影響し得る地政学的条件に左右されます。Mirが実用化されれば、韓国は自国の必要性に応じて打ち上げを決定し、衛星を準備して、ソウルが必要とする日程で軌道へ投入できるようになります。

元記事: South Korea’s Mir Rocket Rescheduled: Second Try Thursday to Close 30-Minute North Korea Watch Gap