スパイドラマ『ライオネス』シーズン3が描く諜報活動のリアル：CIA、K9部隊、ファームウェアハッキング

Paramount+の人気スパイドラマ『ライオネス』シーズン3が今週末に配信開始となる。最新シーズンではロシアの国家級の脅威が描かれるが、劇中に登場する潜入工作やネットワーク分析、ファームウェアのハッキングといった要素は単なる演出ではない。本記事では、ドラマが描く諜報活動の技術的背景と、現実の科学やインテリジェンスの世界との境界線を解説する。

■NOCの心理学：本来の自分を見失わずに「2つの人生」を生きる

CIAの非公式カバー（NOC：Non-Official Cover）工作員は、米国の諜報機関において最も過酷な役割の一つであり、『ライオネス』はこれを多くのエンターテインメント作品よりも忠実に描いている。ジョー・マクナマラ（ゾーイ・サルダナ）やプログラムのフィールド工作員たちは、外交特権を持たず、捕らえられても組織からの公式な承認が得られない、完全に作り上げられた民間人の身分で生活している。受け入れ国は彼らを一般の犯罪者として起訴し、処刑することさえ可能だ。

ドラマで個人的な葛藤として描かれているもの（ジョーが家庭にいられないことや、夫ニールや娘たちとの心理的な距離）は、潜入捜査や諜報活動の研究において「役割への没入（role engulfment）」として記録されているものと直接結びついている。これは、カバー（偽装）のアイデンティティに長期間浸り続けることで、それが工作員の本来の自己を支配し始めるという認知的・感情的なリスクである。2つの首尾一貫した自伝的物語を同時に維持することは、単なる記憶の作業ではない。アイデンティティの流動性に関する認知研究によれば、脳の自己モデルは驚くほど可塑的だが無制限ではなく、適切な心理的解放なしに何年もカバーの役割を維持した工作員は、測定可能な自己連続性の低下に直面するという。

元CIAのNOC工作員であるアマリリス・フォックスは、回顧録『Life Undercover』の中で、この実践的なインフラについて説明している。個人のデバイスに組み込まれたcovcom（秘密通信）システムは、税関の検査では見えない物理的およびソフトウェアのトラップドアの組み合わせを通じてのみアクセスできる。ドラマの架空の「ライオネス」プログラムはこれを説得力を持って描いており、工作員のカバーは単なる偽名ではなく、敵対者の継続的な監視に耐えうる、作り上げられた職歴、交友関係、行動パターンである。

ドラマが正直に認めつつも完全には掘り下げきれていない運用上のギャップは、出口問題である。長期的なカバーの役割から引退した実際のNOC工作員は、本物の人間関係を再構築することに永続的な困難を報告することが多い。欺瞞のメカニズムが習慣化し、構造的に他者を信用することが難しくなるという、記録された職業上の結果である。ジョーの夫婦間の緊張はメロドラマではなく、認識されている職業上の代償なのだ。

■ロシアのネットワークと「見えないもの」を見つけるグラフ理論

シーズン3の公式あらすじでは、「あるはずのない場所にパターンが現れ、名前が消え、経路が再配置される」隠されたネットワークによって定義される敵対者が説明されている。7月27日に公開された最終予告編では、主な敵対者がロシアの対外情報活動であることが確認されており、19秒の時点で見えるABCニュースのテロップには「ロシアの外国エージェントの逮捕」と記されている。

隠蔽された敵対的ネットワークに関するこの説明は、グラフ理論とインテリジェンス分析の交差点にある実際の研究分野である「隠蔽ネットワーク検出」の核心的な問題を正確に言語化したものだ。グラフ理論の用語で言えば、隠蔽セルは、より大きなグラフ内での可視性を意図的に最小化するサブグラフである。各ノード（工作員）は、他のノードとの接続を可能な限り少なくする（最小次数を持つ）ように設計されており、1人を捕らえても残りのネットワークについてほとんど何も明らかにならないようになっている。

CIAやインテリジェンス融合センターが使用する実際のアナリストのアプローチは、リンク分析（既知の通信や金融取引を力学モデルグラフにマッピングし、クラスターや媒介中心性の高いノード、つまりクラスター間の橋渡し役であり、運用上ネットワーク内で最も重要な人物を探すこと）と、メタデータの異常検出（通信内容が暗号化されていても、誰が誰と、いつ、どのくらいの頻度で通信しているかの統計的偏差を特定すること）の組み合わせである。「あるはずのない場所にパターンが現れる」というフレーズは、まさに異常検出が出力するものであり、背後にある調整構造なしには統計的にあり得ない行動のクラスターを指している。

ドラマの架空のインテリジェンスインフラは、商用メタデータへの直接的かつ大規模なアクセスを暗示している。これは、エドワード・スノーデンの告発後の改革によってNSAの第215条に基づく大量収集が制限されて以来、公に確認されている米国のプログラムが許可している範囲を超えている。したがって、シーズン3は、9.11以降の監視アーキテクチャが、法的制約が縮小するのではなく侵食され続けた近未来へと拡張された、現実的な推論として理解するのが最適である。数学は本物だが、描かれている法的権限は原作者シェリダンの推測に基づくフィクションである。

「名前が消え、経路が再配置される」というフレーズは、より具体的なものを指している。それは、データベースから名前を消去し、合成された身元情報の痕跡を生成し、デジタルの渡航記録を偽造する能力、つまりアイデンティティ消去能力を持つ敵対者である。これは、シギント（信号情報）において「ペルソナ管理インフラ」として知られる実際の攻撃能力であり、米軍の情報操作調達記録のオープンソースで文書化されている。これが国内のインフラに向けられた場合、まさにシーズン3の予告編が暗示するような国家安全保障上の緊急事態を引き起こす。

■TSCMとVault 7問題：「スマホは奪われていると想定せよ」

シーズン3の予告編でのケイトリン・ミード（ニコール・キッドマン）の警告「彼らがあなたの携帯電話を持っていると想定し、すべてを持っていると想定しなさい」は、ドラマチックな誇張ではない。これは、2017年の「Vault 7」の暴露後にCIA自身が採用せざるを得なかった運用態勢の技術的に正確な説明である。この時、WikiLeaksはCIA自身の攻撃的なファームウェア埋め込み能力を詳述した8,761件の機密文書を公開した。

Vault 7は、iOS、Android、Samsungのスマートテレビ（Weeping Angelプログラム経由）、ルーター、ノートパソコンをファームウェアレベルで侵害できるCIAのツールを文書化していた。ファームウェアレベルのインプラントは、オペレーティングシステムの下に埋め込まれる。これらは工場出荷時のリセットを生き延び、標準的なすべてのウイルス対策ツールから見えない。CIAの内部監査では、2016年に使用されていた500以上のマルウェアツールのうち91が、このリークで侵害されたと特定されている。

シーズン3が正確にドラマ化しているその意味合いは、国家レベルの敵対者が同等の能力を持った場合、侵害された運用環境において信頼できる電子デバイスは存在しないということだ。その対抗策はデジタル以前のものであり、電子機器を持たずに屋外で直接会うことである。諜報活動の専門用語では、これを「クリーン・ミーティング」または「ノー・エレクトロニクス・ブラッシュ」と呼ぶ。

技術的監視対抗策（TSCM）は、この脅威を検出し無力化するために設計された分野である。現代のTSCMには2つの要素がある。従来のRF（高周波）スイープは、デバイスが検出を逃れるために短くまれなバーストで送信する場合でも、異常な信号を特定できるスペクトラムアナライザを使用して、全スペクトルにわたって埋め込まれた送信機からの不正な高周波放射を検出する。サイバーTSCMはファームウェア層に対処し、不正なネットワークアクセスポイントをスキャンし、申告されたハードウェアと一致しないデバイスのフィンガープリントを検出し、既知のクリーンなベースラインに対してファームウェアの整合性を監査する。

歴史的なベンチマークは「The Thing」である。これはソ連の発明家レオン・テルミンによって設計された受動的な共振空洞マイクで、1945年に米国のW・アヴェレル・ハリマン大使に贈られた木彫りの盾の中に隠されていた。このデバイスにはバッテリーも、アクティブな回路も、内部電源もなく、建物の外にあるソ連の傍受施設からの外部RF信号によって完全に起動された。これは1951年に発見されるまで、当時の利用可能なすべての検査技術に検出されることなく、モスクワの大使公邸の書斎に7年間掛けられていた。現代のファームウェアインプラントは、そのデジタルの子孫である。起動されるまで受動的で、標準的な検査では見えず、見つけるには専門的なスイープ手法を必要とする。

シーズン3の「ロシアが敵対者」という前提は、Vault 7との類似性を一般的なものではなく具体的なものにしている。ロシアのGRU（軍参謀本部情報総局）とSVR（対外情報局）は、西側の政府や商業インフラを標的としたファームウェアインプラントを含む、文書化された攻撃的なサイバー能力を維持している。Vault 7が明らかにしたように、CIA自身のツールキットには、まさにこれらの能力に対抗するために借用または適応された技術から開発されたツールが含まれていた。ケイトリンがチームに完全な信号の侵害を想定するよう指示するとき、彼女は最悪のシナリオではなく、国家間のインテリジェンス競争における文書化された運用上の現実を説明しているのだ。

■K9（軍用犬）による探知：いかなる技術も埋められないセンサーのギャップ

イアン・ボーエンが、米陸軍デルタフォースのオペレーターでありK9ハンドラーであるグレイディとしてシーズン3に加わる。彼のレギュラー出演は単なるキャラクターの選択ではない。それは、米軍が数億ドルを費やして答えを出そうとしながら成功していない、「なぜ電子機器は訓練された探知犬の代わりにならないのか」という純粋な疑問を投げかけている。

答えは構造的なものだ。犬の嗅覚システムには約3億個の嗅覚受容細胞が含まれているのに対し、人間は約600万個である。嗅覚の処理に割り当てられた脳の領域は、比例して犬の方が人間の約40倍大きい。その結果、1兆分の1レベルでターゲット化合物を特定し、化学的に類似した数十の化合物を同時に識別し、再調整することなく様々な地形や大気条件を越えて匂いの源を追跡できる探知システムが実現している。

デルタフォースやSEAL Team 6の多目的犬（MPC）の主要な犬種であるベルジアン・マリノアは、嗅覚能力を超えた追加の資産、すなわち身体能力をもたらす。MPCは人間のターゲットよりも速く走り、オペレーターより先に建物に侵入してクリアリングを行い、現在直接行動環境に配備されているどの電子早期警戒システムよりも速く待ち伏せを警告することができる。2011年にオサマ・ビンラディンを殺害したアボタバードの邸宅襲撃にも軍用犬が参加しており、最優先の特殊作戦任務へのMPCの統合が確認されている。

技術的なギャップは現実のものであり、文書化されている。米軍は、電子鼻（e-nose）技術や質量分析ベースのシステムを通じて犬の探知能力を再現しようとする複数のプログラムに資金を提供してきた。しかし、野外条件における使役犬の感度、機動性、特異性、適応学習の組み合わせに匹敵するものは一つもない。犬は数週間で新しいターゲット化合物の再訓練を受けることができるが、電子探知システムはハードウェアの再設計を必要とする。査読付き文献で発表された研究では、特定の訓練の限界が特定されている。単一の爆発物化合物を探知するように訓練された犬は、その化合物と未知の化学成分を含む新しい混合物に対して探知を一般化できないことがよくある。これは犬の能力の欠如ではなく、研究者が積極的に解決に取り組んでいる訓練手法のギャップである。

シーズン3の架空の世界において、グレイディと彼のK9パートナーは、いかなる敵対者のサイバー作戦も侵害できない、ローテクで生物学的に独立したインテリジェンス資産を象徴している。犬にファームウェアを埋め込むことはできない。CIAのライオネス部隊と並んでデルタフォースのK9ハンドラーが配備されることは、純粋な機関間の摩擦点を生み出す。ドラマの架空の世界は、法的に規制された資産を持つ陸軍の特殊部隊員を、事実上CIAの非公然プログラムの中に配置しており、これはシーズン3の「個人的な裏切り」のストーリー展開が利用するかもしれない制度上の矛盾である。

■なぜ特定の環境において女性が構造的な諜報の優位性を持つのか

女性工作員が特定の社会的環境において特有の諜報上の優位性を持つというドラマの基本的な前提は、物語の都合ではなく、文書化された運用上の歴史に基づいている。

実際の「タスクフォース・ライオネス」は、2003年から2004年にかけてイラクとアフガニスタンで戦闘部隊に配属された米軍の女性兵士のグループであり、男性兵士が検問所や家宅捜索の際に地元の女性を法的にまたは文化的に捜索できなかったために特別に配備された。法律や社会規範によって男女隔離が強制されている保守的なイスラム社会では、男性部隊は構造的に、女性工作員が自由に入ることができるインテリジェンス環境にアクセスできなかった。これはスキルや訓練の問題ではなく、性別の絶対的な機能としての結果である。これらのチームは、男性部隊が決して到達できなかったであろう捜索において、武器、現金、反米プロパガンダ、米軍施設の写真を発見した。

検問所のセキュリティプログラムをCIAの完全な攻撃的HUMINT（ヒューミント：人的諜報）および殺傷権限プログラムに変換するというテイラー・シェリダンの架空の推論には、直接的な非機密の同等物は存在しない。2008年のドキュメンタリー映画『Lioness』の共同監督であるダリア・ソマーズを含む実際のライオネスの退役軍人たちは、実際のプログラムが達成したことをCIAの暗殺ドラマに置き換えることで曖昧にしていると主張し、ドラマの描写に公に失望を表明している。その批判はドキュメンタリーの記録としては妥当である。しかし、架空の推論として、このドラマは関係性に基づく情報収集に関する実際の社会心理学の研究に真剣に取り組んでいる。

ラポール（信頼関係）の構築と関係的インテリジェンスに関する社会心理学の研究によれば、特定の文化的文脈において、女性は自己開示と感情のミラーリングを通じて、男性の対応者よりも迅速かつ本物らしく対人関係の信頼を構築する。このパターンは、ライオネスの工作員が通常潜入する上流階級の社会的環境において特に当てはまる。この優位性は普遍的なものではなく、シーズン3が国内の脅威や分散型のロシアのネットワークインフラへとシフトすることで、それはより具体的で興味深いものになる。関係的HUMINTのアプローチ（友情を築き、内側から潜入する）は、敵対者に潜入すべき緊密な社会的サークルがない場合にまさにその有効性を失う。分散型ネットワークの検出には、人間の関係構築ではなく、アルゴリズムによるパターン認識が必要である。これら2つのインテリジェンスのパラダイム（人間の関係的インテリジェンス対グラフ理論的ネットワーク検出）の間の緊張が、シーズン3の最も深いテーマの原動力となるかもしれない。

■『ライオネス』シーズン3の配信日と視聴方法

『ライオネス』シーズン3は、2026年8月2日（日）午前3時1分（米国東部時間。日本時間同日午後4時1分）にParamount+で独占配信が開始される。新エピソードは9月20日のシーズンフィナーレまで毎週日曜日に公開される。今シーズンは全8エピソードで構成される。シーズン1と2は現在配信中であり、今週末のプレミア前に追いつきたい加入者は視聴可能だ。

Paramount+は2つのサブスクリプション層を提供している。月額8.99ドル（約1,470円、1ドル=164円換算）のEssential（広告あり）と、月額13.99ドル（約2,290円）のPremium（広告なし、ライブCBS付き）である。どちらの層でも、リリースと同時に『ライオネス』シーズン3のエピソードにアクセスできる。年間プランでは月額料金が割引になる。

シーズン3のメインキャストはそのまま続投する。CIA支局長ジョー・マクナマラ役のゾーイ・サルダナ、CIAスーパーバイザーのケイトリン・ミード役のニコール・キッドマン、エドウィン・マリンズ国務長官役のモーガン・フリーマン、CIA副長官バイロン・ウェストフィールド役のマイケル・ケリー、クルス役のライズラ・デ・オリヴェイラ、ジョージー役のジェネシス・ロドリゲス、ニール役のデイヴ・アナブル、ボビー役のジル・ワグナー、タッカー役のラモニカ・ギャレットが出演する。今シーズンの前提で紹介されたデルタフォースのK9ハンドラー、グレイディ役としてイアン・ボーエンがレギュラーに加わる。エリザヴェータ・ネレティンもキャストに加わる。

制作はテキサス州フォートワースにある同州最大のスタジオ施設、アライアンステキサスのSGSスタジオで5か月にわたって行われ、2026年3月下旬にクランクアップした。

■注目ポイントQ&A

●CIAの「ライオネス」プログラムは実在の組織に基づいていますか？

ドラマは実際の「タスクフォース・ライオネス」から着想を得ています。これは2003年から2004年にかけてイラクとアフガニスタンで戦闘部隊に配属された米軍の女性兵士たちで、保守的なイスラムのジェンダー規範の下で男性兵士が実行できなかった地元の女性の捜索を行いました。実際のプログラムは軍の検問所および情報収集の取り組みであり、CIAの暗殺プログラムではありません。テイラー・シェリダンの架空の推論により、歴史上のプログラムにはなかった攻撃的なHUMINT権限、殺傷能力、世界的な広がりが追加されています。実際のライオネスの退役軍人の一部は、実際の任務を誤って伝えているとしてドラマを公に批判しています。

●ケイトリンの「彼らがあなたの携帯電話を持っていると想定しなさい」という警告は科学的に正確ですか？

はい、多くの視聴者が想像する以上に正確です。2017年のWikiLeaksによる「Vault 7」の暴露では、工場出荷時のリセットを生き延び、標準的なウイルス対策ツールでは見えない層でスマートフォン、スマートテレビ、ルーター、ノートパソコンを侵害できるCIAのファームウェアレベルのインプラントが文書化されました。ロシアの諜報機関も同等の能力を維持しています。シーズン3で描かれるような国家間の諜報活動において、完全な信号の侵害を想定することは最悪のシナリオではなく、既知のコンピュータネットワークエクスプロイト能力を持つ敵対者に直面した際の標準的な運用態勢です。

●軍用犬はどのようにして電子機器が見つけられない爆発物を探知するのですか？

犬は約3億個の嗅覚受容細胞を持っています（人間は約600万個）。また、匂いの処理に割り当てられた脳の領域は、人間の同等の領域の約40倍と比例してはるかに大きくなっています。その結果、1兆分の1レベルでターゲット化合物を特定できる探知システムが実現しています。電子鼻技術は米軍の研究資金として数億ドルを受け取っていますが、野外条件での犬のパフォーマンスには匹敵していません。重要な実用上の利点として、犬は数週間で新しいターゲット化合物の再訓練を受けることができますが、電子探知システムはハードウェアの再設計を必要とします。これは、敵対者が爆発物の配合を変更した場合に決定的な優位性となります。

●『ライオネス』シーズン3の悪役は誰ですか？

2026年7月27日に公開された最終予告編で、シーズン3の主な敵対者がロシアの対外情報活動であることが確認されました。予告編で見えるABCニュースのテロップには「ロシアの外国エージェントの逮捕」と記されています。今シーズンは米国内で活動するロシアの工作員を追い、ジョーの家族が自宅で標的にされるなど、シーズン1と2の海外やカルテルの作戦を超えた直接的な脅威のエスカレーションが描かれます。

元記事: Lioness Season 3: What the CIA, K9 Units, and Firmware Implants Owe Real Tradecraft